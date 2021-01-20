Autodesk 工程建設軟體集 | Autodesk

當優秀的頭腦擁有出色的工具時，他們就能成就偉大的事業

瞭解工程建設軟體集

Autodesk 工程建設軟體集為設計師、工程師和營造專業人士提供各種工具和整合式的工作流程，如此便能輕鬆創作、探索豐富的可能性，還能滿懷自信地建構專案。

 

適用於建築師的工程建設軟體集功能

設計

使用各種資訊詳盡的概念化設計工具，建立高品質、高效能的設計。

模擬

透過強大、快速的效能和環境分析，讓資料導向型見解成為您設計方法的基礎。

管理

連接工作流程、改善 BIM 專案交付，並統一設計和營造資料，以便檢閱和協調專案。

專屬於工程建設軟體集

展示設計審閱功能的 Autodesk Docs 使用者介面

簡化設計審閱作業

運用雲端式的審閱和核准工作流程，節省時間且有條不紊。

 

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將檔案儲存在 Autodesk Docs

共同資料環境

使用符合 ISO 19650 標準的 Autodesk Docs 雲端式 CDE，簡化協同合作和資料管理流程。

 

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顯示管理問題的 Autodesk Docs 使用者介面

集中管理問題

將來自 AutoCAD、Revit、Navisworks Manage 等的資料和問題合併到同一個集中式資料庫裡。

 

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在 Revit 和 Civil 3D 之間運作

順利與土木工程師協同合作

將工作流程連接至 Civil 3D，在雲端上比較差異，藉此改善建築師與土木工程師之間的討論成效。

 

結構工程師適用的工程建設軟體集功能

設計

建立更具彈性、適合建構的設計，這些設計不僅詳細、可進行協調，也能與 BIM 連接。

分析

評估各種結構的行為，以確認安全性、可靠性以及是否遵守當地法規。

詳細資料

從設計轉換到詳細模型，同時遵循透視和當地法規要求。

「最大的差異是，我們利用這個 3D 軟體能夠偵測到更多的衝突和失誤。」

— Canam 設計工程師，Dominick Paradis

MEP 工程師適用的工程建設軟體集功能

設計

在變化多端的 BIM 環境中採用彼此連接的整合式工作流程，讓 MEP 系統更為實用也更有效率。

分析

結合分析功能與技術，將 MEP 系統最佳化，並遵循最高的產業標準。

詳細資料

將 MEP 專案的設計與更詳細的元件整合，提供直接可供建造的成果。

「最重要的是能夠在 Revit 中設計所有項目，並在多個營運單位中使用該模型，像是工程、協調和評估單位。現在一切工作都更加即時。如果需要關於定價和設計變更的回應，所有流程也都更快速。」

— TDIndustries 資深專案經理 Ken Luong

土木工程師適用的工程建設軟體集功能

分析和視覺化

設計

使用地理空間環境建立詳細的設計或模型，並記錄您的基礎建設專案以符合所需標準。

分析和視覺化

使用分析和模擬工具來建置彈性基礎建設，以改善設計品質。將設計意圖視覺化。

協同合作

利用集中式的共同資料環境，改善跨領域團隊的協調狀況，減少重工情況。

專屬於工程建設軟體集

結構曲面分析的視覺化

橋接分析

透過自動化、分析和規範遵循，管理橋接設計專案的複雜性。

 

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顯示卡車掃掠路徑分析的 Civil 3D 使用者介面

車輛掃掠路徑分析

運用一整套適用於掃掠路徑、停車場和環島的運輸工具，提升設計品質。 

 

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具有地勢線的道路點雲

線性特徵萃取

直接從雲端自動萃取向量元素、3D 物件、定線和地勢線。

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透過 BIM 和 GIS 整合，取得競爭優勢

直接整合 BIM 和 GIS 資料，為現在和未來的需求設計彈性基礎建設。

工程建設軟體集內的多個應用程式已直接與 Esri 的 ArcGIS 整合。

營造專業人士適用的工程建設軟體集

結構建造

透過自動化設計建立完整的商店交付內容，以詳細說明混凝土和鋼結構建造的工作流程。

MEP 建造

運用 BIM 型工作流程，在設計意圖階段與細部建造作業之間交換共用資料。

營造管理

從設計意圖快速推進到營造階段，而不會影響品質，讓您信心十足地進行建置。

工程建設軟體集中 BIM 工作流程的 ROI

64%

營造期間重工情況減少率

51%

進度控管改善率

52%

使用 BIM 的提升勝率

*In 2021, Autodesk gathered data from 290+ contractors across the AEC industry to gauge the status of digital transformation and their perceived value of BIM.

BIM 工作流程在營造中的價值

各種規模的營造公司都使用工程建設軟體集中的 BIM 工作流程，實現有意義且可測量的優勢。

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