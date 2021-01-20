Autodesk 工程建設軟體集為設計師、工程師和營造專業人士提供各種工具和整合式的工作流程，如此便能輕鬆創作、探索豐富的可能性，還能滿懷自信地建構專案。
使用各種資訊詳盡的概念化設計工具，建立高品質、高效能的設計。
透過強大、快速的效能和環境分析，讓資料導向型見解成為您設計方法的基礎。
連接工作流程、改善 BIM 專案交付，並統一設計和營造資料，以便檢閱和協調專案。
- Workshop/APD 總建築師 Thomas J. Zoli
的成長；標準化協同合作軟體讓他們在兩年內達到如此的成就
建立更具彈性、適合建構的設計，這些設計不僅詳細、可進行協調，也能與 BIM 連接。
評估各種結構的行為，以確認安全性、可靠性以及是否遵守當地法規。
從設計轉換到詳細模型，同時遵循透視和當地法規要求。
在變化多端的 BIM 環境中採用彼此連接的整合式工作流程，讓 MEP 系統更為實用也更有效率。
結合分析功能與技術，將 MEP 系統最佳化，並遵循最高的產業標準。
將 MEP 專案的設計與更詳細的元件整合，提供直接可供建造的成果。
— TDIndustries 資深專案經理 Ken Luong
使用地理空間環境建立詳細的設計或模型，並記錄您的基礎建設專案以符合所需標準。
使用分析和模擬工具來建置彈性基礎建設，以改善設計品質。將設計意圖視覺化。
利用集中式的共同資料環境，改善跨領域團隊的協調狀況，減少重工情況。
— Max Bögl 產品經理 Andreas Rau
— CFL (Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois) 基礎建設專案部 BIM 部門主管，Gilles Pignon
工程建設軟體集內的多個應用程式已直接與 Esri 的 ArcGIS 整合。
透過自動化設計建立完整的商店交付內容，以詳細說明混凝土和鋼結構建造的工作流程。
運用 BIM 型工作流程，在設計意圖階段與細部建造作業之間交換共用資料。
從設計意圖快速推進到營造階段，而不會影響品質，讓您信心十足地進行建置。
— MMC 承包商配管與管道工程總監 David "DJ" Johnson
超前進度月數
營造期間重工情況減少率
進度控管改善率
使用 BIM 的提升勝率