AutoCAD 2025 隨附 Raster Design 工具集 

使用專用工具集中的 Raster Design 工具，編輯掃瞄的圖面，並將點陣式影像轉換為 DWG 物件。 您可使用 Raster Design 工具集執行以下工作：

  • 使用各種工具加強影像編輯和清理作業

  • 使用標準 AutoCAD 指令編輯 REM 物件 

  • 使用向量化工具簡化工作流程  

來自 Raster Design 工具集的側視圖

Raster Design 工具集功能

使用功能強大的向量化工具，加快工作速度

影像編輯和清理

去斑、偏移、鏡射和調整影像。

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點陣圖元處理 (REM)

可對點陣區域和基本圖元，使用標準 AutoCAD 指令。輕鬆編輯點陣式影像、線條、弧線和圓圈。

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向量化工具

從點陣式影像建立直線和聚合線，並將點陣式檔案傳換為向量圖面。

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影像轉換功能

在 Civil 3D 土木工程軟體和 AutoCAD Map 3D 工具集展示和分析地理影像。

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點陣式地圖

Raster Design 工具集的優勢

本研究顯示，Raster Design 工具集可提升高達 48% 的生產力。*瞭解 Raster Design 如何協助您處理 AutoCAD 圖面，當需要以點陣式影像來傳達設計意圖時，可節省寶貴時間。

*免責聲明

以上生產力資料來自 Autodesk 委託外部顧問進行的一系列研究。這七項工具集研究將基本 AutoCAD 與 AutoCAD 內的專用工具集做比較，探討經驗豐富的 AutoCAD 使用者進行常見工作時的表現。* 上述效能測試結果皆可能因機械、作業系統、篩選條件，甚至來源資料等因素而異。雖然已經盡一切努力使測試盡可能公正和客觀，但您的結果仍可能不同。產品資訊和規格如有變更，恕不另行通知。Autodesk「按原樣」提供此資訊，無任何形式的明示或暗示擔保。