運用 Autodesk 軟體設計與製造任何內容

Autodesk 設計與製造平台 (Design & Make) 助您使團隊成員都能同步使用最新資訊，以規劃、設計、構建及運營更好的專案。

深入瞭解設計與製造 (Design & Make) 平台 (英文)

工程建設軟體集

使用整合式 BIM 工具和工作流程，更好地設計和建置

查看軟體集

產業解決方案 

尋找適用於建築、工程和營造的 Autodesk 軟體

探索軟體解決方案 (英文)

準備好購買 Autodesk 軟體了嗎？

瞭解購買和付款選項，以及如何管理您軟體的固定期限使用授權。

了解如何購買 Autodesk 軟件
The Standard London 的鳥瞰視圖，這是一棟改建的20世紀70年代建築，位於維多利亞哥德式聖潘克拉斯火車站旁。

Orms 利用改造再利用建築技術，將一棟20世紀70年代的建築重新打造為時尚飯店

英國建築師 Orms 利用改造再利用建築技術，以更永續的工法翻新過時的建築結構，將老舊的辦公大樓改建成度假飯店 —— The Standard London。

運用 Autodesk 軟體設計與製造任何內容

Autodesk 設計與製造平台 (Design & Make) 助您啟動創新理念，以設計、策劃及製造更好的產品。 

深入瞭解設計與製造 (Design & Make) 平台 (英文)

產品設計與製造軟體

使用整合式 CAD/CAM 平台進行設計與製造，迎接智造時代

瞭解 Autodesk Fusion (英文)

產業解決方案

尋找適用於產品設計與製造的 Autodesk 軟體

探索軟體解決方案 (英文)

準備好購買 Autodesk 軟體了嗎？

瞭解購買和付款選項，以及如何管理您軟體的固定期限使用授權。

了解如何購買 Autodesk 軟件
Engineer from Hardshell Labs holds two 3D-printed desert tortoise shells.

利用 3D 列印和機器人推動沙漠陸龜保育

在加州的莫哈維沙漠，Hardshell Labs 正致力於保護瀕危的沙漠陸龜，他們利用 3D 列印的「科技龜」來愚弄沙漠陸龜的主要天敵 —— 烏鴉，並透過噴灑葡萄香味來驅趕攻擊者。

運用 Autodesk 軟體設計與製造任何內容

Autodesk 設計與製作平台 (Design & Make) 透過功能強大的 3D 動畫、視覺效果及生產管理工具，助您揮灑創意。

深入瞭解設計與製造 (Design & Make) 平台 (英文)

3D 社群

透過我們的線上社群 AREA，學習 3D 設計技巧並尋找靈感 

與社群交流

影像由 Nicolas Morel 授權使用

產業解決方案 

尋找適用於媒體、娛樂和設計視覺化的 Autodesk 軟體 

探索軟體解決方案 (英文)

影像由 Elizabeth Ku-Herrero 授權使用

準備好購買 Autodesk 軟體了嗎？

瞭解購買和付款選項，以及如何管理您軟體的固定期限使用授權。

了解如何購買 Autodesk 軟件
《New Tales from the Borderlands》的四個角色在後世界末日場景中命運交會。

由 Gearbox Software/2K Games 授權使用

Gearbox Software 利用自動化動畫流水線提高了效率並取得了卓越效能

在其最近的遊戲《New Tales from the Borderlands》 中，自動化流水線協助 Gearbox 在一半的時間內，將電影遊戲創作量提高了 4 倍，讓美工人員將 50% 的時間花在創意工作上，而不是後勤上。

歡迎加入我們的《AU 2024: The Design & Make Conference》

10 月 15 日 - 17 日 | 加州聖地牙哥 | 線上會議

探索 AU 2024 所提供的所有 650 多個階段作業。立即參與會議，拓展您的人脈，歡慶創新技術，迎接嶄新未來。

A woman works in the metal shop at the Autodesk San Francisco Technology Center.

Autodesk 為設計與打造世界的創新者提供軟體

Autodesk 是為建築師、建造商、工程師、設計師、製造商、3D 藝術家和製作團隊提供軟體的全球領導者。 我們的設計與製造技術涵蓋各行各業，協助世界各地的創新者解決大大小小的挑戰。 

在加州普萊森特希爾 (Pleasant Hill) 的岱柏洛谷學院 (Diablo Valley College)，教師和學生在 CNC 實驗室中使用 Fusion 360。

教育

透過免費的教育版軟體存取權，為成功做好準備

存取專業軟體和教育資源，在您的教育之旅中贏得競爭優勢。

取得學生與教師專用的免費軟體 (英文)
Autodesk CEO Andrew Anagnost 在 Autodesk University 的講台上演講。

新聞 

探索 Autodesk 的最新消息和觀點 

閱讀公司的最新消息、設計和製造廠商的成功案例，以及對製造業未來的看法。

 

造訪新聞發佈中心 (英文)
男人在辦公室中一邊用耳機說話，一邊看著自己的桌上型電腦螢幕。

免費試用版

免費試用 Autodesk 軟體 

探索 Autodesk 軟體的完整功能版本，包括 AutoCAD、Inventor、3ds Max 等軟體。

 

下載免費試用版