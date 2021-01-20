Autodesk 設計與製造平台 (Design & Make) 助您使團隊成員都能同步使用最新資訊，以規劃、設計、構建及運營更好的專案。
工程建設軟體集
產業解決方案
瞭解購買和付款選項，以及如何管理您軟體的固定期限使用授權。
英國建築師 Orms 利用改造再利用建築技術，以更永續的工法翻新過時的建築結構，將老舊的辦公大樓改建成度假飯店 —— The Standard London。
Autodesk 設計與製造平台 (Design & Make) 助您啟動創新理念，以設計、策劃及製造更好的產品。
產品設計與製造軟體
產業解決方案
在加州的莫哈維沙漠，Hardshell Labs 正致力於保護瀕危的沙漠陸龜，他們利用 3D 列印的「科技龜」來愚弄沙漠陸龜的主要天敵 —— 烏鴉，並透過噴灑葡萄香味來驅趕攻擊者。
Autodesk 設計與製作平台 (Design & Make) 透過功能強大的 3D 動畫、視覺效果及生產管理工具，助您揮灑創意。
3D 社群
影像由 Nicolas Morel 授權使用
影像由 Elizabeth Ku-Herrero 授權使用
由 Gearbox Software/2K Games 授權使用
在其最近的遊戲《New Tales from the Borderlands》 中，自動化流水線協助 Gearbox 在一半的時間內，將電影遊戲創作量提高了 4 倍，讓美工人員將 50% 的時間花在創意工作上，而不是後勤上。
10 月 15 日 - 17 日 | 加州聖地牙哥 | 線上會議
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Autodesk 是為建築師、建造商、工程師、設計師、製造商、3D 藝術家和製作團隊提供軟體的全球領導者。 我們的設計與製造技術涵蓋各行各業，協助世界各地的創新者解決大大小小的挑戰。
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