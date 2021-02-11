AutoCAD 2025 隨附 Architecture 工具集

Architecture 工具集可提供一切必要工具，讓您加快完成專案及調整專案流程規模。利用省時的功能和工作自動化，可將建築設計與製圖生產力提升高達 61%*：

  • 存取我們的資源庫，其中包含 8,800 多種建築元件，含多層圖塊

  • 自動產生樓板平面圖、立面圖、剖面圖和天花板格線

  • 利用真實世界的結構，快速放置牆壁、門和窗

使用 Architecture 工具集設計的樓梯模型

Architecture 工具集功能

探索建築師專用工具

8,800 多個建築元件

活用 8,800 多種智慧型建築元件 (包括多層圖塊)，可支援各種圖層標準。若其中一個預先存在的圖層標準不符合您專案的需求，您可以自訂現有圖層標準來建立自己的圖層標準。

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自動產生物件

自動產生常用的建築物件 (例如樓板平面圖、立面圖、剖面圖和天花板格線)，以節省時間並提高生產力。

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牆、門和窗

運用具有真實行為和結構的元素，加速放置到您所建立的文件和圖面中。

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圖面版本管理

出庫使用和入庫納管檔案，以維護版本管理、防止未經授權的修改，並確保圖面完整性。輕鬆回復至含註解歷程的舊版圖面，並檢視附加入庫納管時間的圖面名稱。

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支援圖層標準

工具集會根據目前標準，使用預先定義的圖層標準和相符的圖層碼型式來建立多個圖層。這可讓您在將物件加入圖面時，視需要自動產生圖層。

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顯示系統

只要使用「顯示系統」，建築物件只須繪製一次即可。物件的外觀會自動變更，配合不同圖面類型、檢視方向和細節等級的顯示需求。

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運用空間和區域物件的設計

豐富您的設計選擇。可根據不同計畫，依空間來規劃報告，並運用區域將空間結構分為不同的群組。

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詳圖元件管理員

使用「詳圖元件管理員」對話方塊，可在不同的詳圖元件資料庫之間順暢瀏覽。階層式樹狀檢視和篩選功能可讓您輕鬆找到資料庫中的個別元件。

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建築翻新

在單一圖面中顯示現有、已拆除和新的結構。這可讓您更快速地設計和製作翻新，同時避免通常因編輯多個圖面所導致的錯誤。

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Autodesk 辦公室的內部視圖

Architecture 工具集的優勢

本研究顯示，Architecture 工具集可提升高達 61% 的生產力*，大幅縮短一般 AutoCAD 建築設計工作所花費的時間。

*免責聲明

以上生產力資料來自 Autodesk 委託外部顧問進行的一系列研究。這七項工具集研究將基本 AutoCAD 與 AutoCAD 內的專用工具集做比較，探討經驗豐富的 AutoCAD 使用者進行常見工作時的表現。* 上述效能測試結果皆可能因機械、作業系統、篩選條件，甚至來源資料等因素而異。雖然已經盡一切努力使測試盡可能公正和客觀，但您的結果仍可能不同。產品資訊和規格如有變更，恕不另行通知。Autodesk「按原樣」提供此資訊，無任何形式的明示或暗示擔保。