Autodesk Flow Production Tracking：強大的雲端式專案管理 

創意生產管理與檢閱工具

什麼是 Flow Production Tracking？

Flow Production Tracking (以前稱為 ShotGrid) 是一款進階生產管理和檢閱工具。

  • 使用功能強大的專案追蹤工具，將創意願景變為現實、追蹤期限及管理預算。

    • 透過媒體播放和檢閱工具促進協同合作。

    • 使用可自訂的工作流程、應用程式整合和開放生態系統，按您的方式執行生產。

Flow Production Tracking 概觀  (影片：1:19 分鐘) (英文)

為什麼要使用 Flow Production Tracking？

加快生產速度

運用 AI 驅動的功能，設置、追蹤和排程生產的每個步驟。

跨團隊協同合作

瀏覽媒體、提供回饋，並更好地瞭解創意檢閱決策。

整合創意應用程式 

整合所有創意應用程式，提高工作室的生產力。

您可以使用 Flow Production Tracking 執行哪些作業

藉由便於使用的專案管理工具管理生產

功能強大的生產工具讓您的工作室如虎添翼

  • 追蹤專案整個流水線中的每個步驟，包括鏡頭和資產

  • 使用報告工具消除業務猜測 

  • 運用專案規劃和 AI 驅動的排程功能，發揮資源的最大效能。

借助關聯式注記和註解順暢地協同合作。

使用 Flow Production Tracking 和 RV 在雲端協同合作

  • 接收包含自動追蹤版本和註記歷程的更新。
  • 提供回饋，並借助關聯式註記和功能強大的註解輕鬆地協同合作。
  • 利用支援 Flow Capture、Maya、3ds Max 和 Unreal Engine 的工作流程，在需要時直接提供關聯內容。

Flow Production Tracking 為 Autodesk 的雲端優先發展奠定了基礎

探索傳媒娛樂產業雲端 Autodesk Flow 的願景，並瞭解 Flow Production Tracking 如何建立新的延伸工作流程，便於在整個生產生命週期內進行協同合作。

查看 Flow Production Tracking 的實際應用

《吉拿域戴拖路之 PINOCCHIO》中的 Pinocchio 和 Geppetto

打造《吉拿域戴拖路之 Pinocchio》的 ShadowMachine

屢獲殊榮的《吉拿域戴拖路之 PINOCCHIO》藉助於 Flow Production Tracking， 運用 ShadowMachine 令人驚嘆的定格動畫技術。

 

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進一步瞭解 Flow Production Tracking

瞭解更多學習資源
遠端協同合作的人員網

M&E YOUTUBE 頻道

資訊性影片 

觀看業界專業人士製作的影片，提升您在 Flow Production Tracking 方面的知識和技能。

 

立即觀看
夜晚在草地上的機器章魚

課程

Flow Production Tracking 簡介

在本簡介課程中，瞭解 Flow Production Tracking 的基本功能和用途。

 

立即觀看 (英文)
狼和騎著雪地摩托車的女人從雪山上飛馳而去

說明書

指南和版本說明 

瞭解新功能、修正、API 等。

 

瞭解更多

常見問題 (FAQ)

Flow Production Tracking (以前稱為 ShotGrid) 的用途是什麼？

Flow Production Tracking 是適用於 VFX、動畫和遊戲團隊的生產管理和檢閱工具集。Flow Production Tracking 具備處理創意生產追蹤需求的能力，讓各種規模的團隊和工作室都可以專注於重要事項。

誰會用到 Flow Production Tracking (以前稱為 ShotGrid)？

製作人、總監、流水線開發人員、美工人員等在電影、電視和遊戲產業中會用到 Flow Production Tracking。

如果我訂購最新版本的固定期限使用授權，我可以使用哪些版本的 Flow Production Tracking？

訂購 Flow Production Tracking 固定期限的使用授權後，您會獲得存取權，可安裝和使用 3 個先前版本。訂購固定期限的使用授權後，您的 Autodesk Account 中會列出可下載的版本。另請參閱訂購客戶可用的先前版本

您是否為教育機構提供固定期限的使用授權？

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