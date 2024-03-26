Flow Production Tracking 是適用於 VFX、動畫和遊戲團隊的生產管理和檢閱工具集。Flow Production Tracking 具備處理創意生產追蹤需求的能力，讓各種規模的團隊和工作室都可以專注於重要事項。
Flow Production Tracking (以前稱為 ShotGrid) 是一款進階生產管理和檢閱工具。
使用功能強大的專案追蹤工具，將創意願景變為現實、追蹤期限及管理預算。
透過媒體播放和檢閱工具促進協同合作。
使用可自訂的工作流程、應用程式整合和開放生態系統，按您的方式執行生產。
運用 AI 驅動的功能，設置、追蹤和排程生產的每個步驟。
瀏覽媒體、提供回饋，並更好地瞭解創意檢閱決策。
整合所有創意應用程式，提高工作室的生產力。
– Marvel Studios 流水線 TD 經理 Natt Mintrasak
- Amaan Akram，Unkolt Studios 的 VFX 主管
– Griffith Observatory 製作人 Dawn Fidrick
減少資產管理時間
減少無用的溝通
Flow Production Tracking 是適用於 VFX、動畫和遊戲團隊的生產管理和檢閱工具集。Flow Production Tracking 具備處理創意生產追蹤需求的能力，讓各種規模的團隊和工作室都可以專注於重要事項。
製作人、總監、流水線開發人員、美工人員等在電影、電視和遊戲產業中會用到 Flow Production Tracking。
訂購 Flow Production Tracking 固定期限的使用授權後，您會獲得存取權，可安裝和使用 3 個先前版本。訂購固定期限的使用授權後，您的 Autodesk Account 中會列出可下載的版本。另請參閱訂購客戶可用的先前版本。