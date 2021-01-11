Autodesk AutoCAD LT：搭載自動化技術的同業最佳 2D 設計與製圖工具

什麼是 Autodesk AutoCAD LT？

透過最佳的檔案製作功能，精確建立 2D 設計。建築師、工程師和營造專業人員使用 AutoCAD LT® 執行以下作業：

  • 使用精確的 2D 幾何圖形來設計、繪製及記錄

  • 使用功能全面的編輯、設計與註解工具組合

  • 可使用 AutoLISP 來自訂介面並自動執行工作流程，簡化您的工作

為什麼使用 Autodesk AutoCAD LT？

最佳 2D 設計功能 

運用精確的 2D 幾何圖形和完整的文件製作功能，處理製圖、設計和編輯作業。

跨團隊和裝置協同合作 

透過桌上型電腦、網頁和行動裝置，安全地共用並註解圖面。

保障保真度和相容性 

維持保真度，並確保與 Autodesk 專屬的 TrustedDWG® 技術相容。

您可以利用 Autodesk AutoCAD LT 執行哪些作業

使用最佳的 2D 功能精確快速地製圖和製作文件 

透過 AutoCAD LT 中易於使用的製圖工具，更快速建立精準的 2D 圖面。使用以 AutoLISP 撰寫的工具，自動執行常見工作並簡化工作流程來提高生產力。

使用隨附的 AutoCAD 網頁版隨時隨地工作

在任何電腦上，都能以簡潔的使用者介面檢視、編輯、撰寫註解並分享 CAD 圖面。只需登入，即可開始工作。不需安裝軟體。

利用隨附的 AutoCAD 行動版隨時隨地使用 AutoCAD LT

隨時把強大的 AutoCAD 帶在身邊，沒有網路也不用怕。即時檢視、編輯、撰寫註解並建立 CAD 圖面。

常見問題 (FAQ)

AutoCAD LT 的用途為何？

AutoCAD LT 是用於精確 2D 製圖、設計和文件製作的 CAD 軟體，搭載各種可自動執行工作且有助提高生產力的功能，例如比較圖面、計數、加入物件和建立表格等。透過 AutoCAD LT，使用者能以桌上型電腦、網頁和行動裝置建立、編輯並註解圖面。

誰適合使用 AutoCAD LT？

建築師、工程師、營造專業人員和設計師會用 AutoCAD LT 進行以下作業： 

  • 使用精確的 2D 幾何圖形來設計、繪製及記錄
  • 使用功能全面的編輯、設計與註解工具組合
  • 直覺式的可自訂介面能加快您的工作速度

AutoCAD LT 和 AutoCAD 之間的差異是什麼？

AutoCAD 與 AutoCAD LT 之間最大的差異之一，就是 AutoCAD LT 提供精確的二維 (2D) 製圖與文件製作功能，而 AutoCAD 還提供三維 (3D) 功能。AutoCAD 透過 AutoLISP 這類功能，可支援某些程度上的自訂，但是不包括協力廠商連接、開發工具或七種專用工具集。比較 AutoCAD 與 AutoCAD LT。

Autodesk AutoCAD LT 軟體可在哪些作業系統上執行？ 

AutoCAD LT 可在 Microsoft® Windows® 和 Apple® macOS®上執行。請參閱 AutoCAD LT 系統需求，取得詳細資料。

每個 AutoCAD LT 固定期限的使用授權都包括 AutoCAD 網頁版和行動版。AutoCAD 行動版可在 iOS、Android 和 Windows 上執行。請參閱 AutoCAD 行動版系統需求，取得版本詳細資料。Windows 或 Mac 上的 64 位元 Google Chrome、64 位元 Mozilla Firefox 和 64 位元 Microsoft Edge 支援 AutoCAD 網頁版。請參閱 AutoCAD 網頁版系統需求，取得版本詳細資料。

如果訂購最新版 Autodesk AutoCAD LT 固定期限的使用授權，可以使用哪些版本？ 

訂購 AutoCAD LT 固定期限的使用授權後，您可以安裝並使用先前 3 個版本。訂購固定期限的使用授權後，您的 Autodesk Account 中會列出可下載的版本。另請參閱訂購客戶可用的先前版本。

我可以在多台電腦上安裝 Autodesk AutoCAD LT 嗎？ 

訂購 Autodesk AutoCAD LT 軟體的固定期限使用授權後，最多可將軟體安裝在 3 台電腦或其他裝置上；但是，同一時間只有指定使用者能夠在單一電腦中登入並使用該軟體。請參閱軟體授權合約 以取得更多資訊。

如何將我的 AutoCAD LT 免費試用版轉為付費的固定期限使用授權？ 

請啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或按此購買 AutoCAD LT。付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解如何將試用版轉為付費的固定期限使用授權

AutoCAD LT 固定期限的使用授權費用為何？ 

年度 Autodesk AutoCAD LT 固定期限的使用授權價格為

如何下載 AutoCAD LT？

Autodesk 為個人管理員提供了下載和安裝說明。您適用的下載內容顯示在 Autodesk Account 中。可尋找您的產品，並選取版本、平台、語言和下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network

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*法律披露

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