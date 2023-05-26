生效日期：2024 年 7 月 25 日
下文中未定義的專有名詞，將以一般條款內之定義為準。產品權益可能因產品不同而異。此處列出的產品類型和權益可能會不定期更新。更新之公告將會在位於本頁面上方的「生效日期/已更新」連結處載明。
「Autodesk ID」是指 Autodesk 用以識別某個特定的唯一個人授權使用者的唯一使用者身分識別資料。
「產品類型」是指分別適用於各項不同產品的固定期限的使用授權類型。特定產品類型無法適用於所有產品。如欲確認該產品所適用的產品類型，請參閱該產品的文件。
「產品權益」是指依各產品享有的各種權益，包括計畫權益。特定的產品權益和計畫權益無法適用於所有產品。如欲確認該產品適用的產品權益和計畫權益，以及訪問或使用該產品的任何其他附加限制和條件，請參閱該產品的文件。
「未核准國家/地區」是指未列入核准清單的任何國家/地區或司法管轄區。
「計畫權益」指 Autodesk 為特定產品提供的行政管理、客戶、技術和其他支援。計畫權益無法適用於所有產品。如欲確認該產品所適用的計畫權益，請參閱該產品的文件。
「桌面裝置」是指任何無法透過網路連接存取的桌上型電腦、筆記型電腦或虛擬機器。
「電子裝置」是指任何 (i) 桌上型裝置和 (ii) 行動裝置。
「行動裝置」是指任何智慧手機或平板電腦。
「核准國家/地區」是指由以下的核准國家/地區清單中所列出的國家/地區或司法管轄區：https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings#global-use-rights-approved-country-list。
「高階版」指高階版授權產品，除非本文另有規定，否則應享有高階版授權產品權益。
「軟體集」是指依據產業使用慣例，包含兩個或多個 Autodesk 產品之組合。
「授權集體用戶」是指由主要系統管理員指定及管理的特別授權使用者群組。
「系統管理員」或「系統管理者」是指由您授權使用 Autodesk 使用者管理功能的人員，其可指派授權集體用戶並管理授權集體用戶對產品的訪問權，以及管理經您授權的使用者指派給該授權集體用戶之相關產品的權益。您可以指定不同類型的系統管理員，包括主要系統管理員、輔助系統管理員和 SSO 系統管理員。
「標準版」指標準版授權產品，除非本文另有規定，否則應享有標準版授權產品權益。
Autodesk 提供以下產品類型：
以下列出各項產品類型、與其相關的產品權益以及法律條款與條件。僅限於有明文規定時，使用者才享有產品權益，且權益行使應依循下文「計畫權益」一節之規定。
若為 2018 年 5 月 18 日前購買之產品，以及任何時候購買的維護計畫，請參閱以下連結：https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings。
您所訪問和使用的特定產品及特定產品權益，可能須遵循特殊條款 [連結]，如您不同意特殊條款中的賠償規定，將無法訪問和使用該產品。
單 (人) 用戶版服務有 Autodesk 產品需求的個人。
對於所有單 (人) 用戶產品，每個授權使用者都應取得一個唯一的 Autodesk ID。授權使用者必須使用 Autodesk ID 登入始能安裝和/或訪問其單 (人) 用戶產品，且他人可能無法使用相同 Autodesk ID 訪問和/或使用該產品。
您的授權使用者一次只能同時使用一部 (1) 桌上型裝置和一部 (1) 行動裝置來存取本軟體。針對任何集合，您的授權使用者可同時使用集合中的任何軟體，但他們一次只能同時使用一部 (1) 桌上型裝置和一部 (1) 行動裝置。
針對本章節而言，「存取」一詞不包括批次處理、渲染、閒置使用（即軟體已開啟，但沒有使用者輸入），或可能在軟體背景執行的類似活動（稱為「背景活動」）。為避免疑義，您的授權使用者對本「軟體」的存取與執行的背景活動不計入本節中所規定的同時使用限制。任何背景活動均受合理的速率限制和技術限制的約束，Autodesk有權隨時在其獨立判斷下施加這些限制和技術限制，恕不另行通知。
如遵循並完成 Autodesk 的重新指派政策與程序，且遵守本條款，您可將一 (1) 個個人授權使用者的單 (人) 用戶固定期限的使用授權，重新指派給另一位個人授權使用者。此等程序包含但不限於：確保每位個人授權使用者都持有唯一的 Autodesk ID，同時該「單 (人) 用戶固定期限的使用授權」已指派至該個人授權使用者之 Autodesk ID，且該使用者係實際訪問及使用該固定期限的使用授權之人員。如果您的產品為「教育版單 (人) 用戶產品」，則該教育版產品所適用的條款請參見「教育版」一節。
特定單 (人) 用戶產品無法享有高階版授權產品權益。
單 (人) 用戶全球範圍使用權。在符合下表規定下，您和您的授權使用者可以在全球範圍內使用單 (人) 用戶產品。全球範圍使用權依據您購買產品的地區訂定。該地區由您的交易所適用之商業交易文件劃定。如在該地區以外之其他地區差旅，則支援服務將依據您差旅時所在國家和地區的支援服務提供時間而定。
|
單 (人) 用戶產品的全球範圍使用權
|
地區
|
全球範圍使用權
|
核准國家/地區
|
您和您的授權使用者都可以在世界各地訪問和使用單 (人) 用戶產品。
|
未核准國家/地區
|
您和您的授權用戶可以在購買產品之地區領土範圍內以及其他未經核准的國家使用單 (人) 用戶產品。如果授權使用者是非核准國家的居民，因工作需求而於核准國家/地區差旅，則可在工作需要時訪問和使用單 (人) 用戶產品，惟12個月內最多不超過90天。
多 (人) 用戶版服務有使用 Autodesk 產品需求的授權集體用戶。
對於所有多 (人) 用戶產品，您的授權使用者應僅限於下列對象：(a) 您的個體員工，以及 (b) 在您的營業場所內工作和/或以您所有或租賃的電腦和其他電子裝置工作的顧問和承攬人。您的授權使用者如欲訪問和/或使用該產品，僅可以您的內部商業需求為限。同時授權使用者數，不得超過您的固定期限的使用授權文件內指定之授權使用者上限，或您的固定期限的使用授權所規定的其他技術限制，或其他固定期限的使用授權限制。您的授權使用者可以藉由您的區域網路 (LAN) 或虛擬私人網路 (VPN) 訪問產品，但兩種網路皆須使用符合現今產業規範的安全、加密和保全措施，以防止未經授權之使用。
您可以 (i) 將您訂購固定期限使用授權之軟體的授權伺服器元件，安裝在區域網路內的電子裝置上，作為檔案伺服器運作；以及 (ii) 在您的授權使用者所使用的電子裝置上，安裝對應軟體的副本。
多 (人) 用戶版本的全球範圍使用權。對於多 (人) 用戶產品，如您購買該產品的地區為您個人居住的國家/地區，或您設立、特許建立或以其他方式成立法律實體的國家 (您的「所在國家/地區」)，您和您的員工每人可個別在該地區以外的地方，於一 (1) 部用於差旅的專用電子裝置上安裝且使用該產品，亦即您和您的員工可各自在一部裝置上安裝產品。若您或您的員工在前述地區以外之其他地區，該產品不得被複製或移轉到其他電子裝置上，亦不得在您或您的員工在該地區以外之其他地區，由任何他人訪問該產品。對於多 (人) 用戶產品，除您或您的員工以外，其他授權使用者均不得享有全球範圍使用權。
如在該地區以外之其他地區差旅，則支援服務將依據您差旅時所在國家和地區的支援服務提供時間而定。
對於多 (人) 用戶版本，僅可因該訪問及使用方式係基於您的內部業務需求時，始可由您或您的員工在該地區內之非營業場所地，於一部電子裝置上安裝並訪問所購買產品的副本，上述需求包括但不限於因個別員工訓練而使用該產品者，該產品包含您有權使用的任何先前版本以及任何有關的資料 (簡稱「內部使用版本」)。如欲訪問和使用任何內部使用版本，均須遵守以下規定：(a) 您或您的員工安裝的內部使用版本數，不得超過您購買的多 (人) 用戶產品授權數；(b) 您必須遵守 Autodesk 不定期制定之申請及使用內部使用版本的相關流程和政策；(c) 您或您的員工不得同時訪問或使用兩 (2) 個或更多的多 (人) 用戶版本授權數 (例如在您的營業場所使用，卻又同時使用內部使用版本)；(d) 如欲訪問和使用該產品的第二份複本，您必須向 Autodesk 取得內部使用版本授權碼，且您應從 Autodesk 核發該授權碼起，始有權使用內部使用版本，該權利應在您的多 (人) 用戶授權版本終止或到期時，或 Autodesk 向您寄送該授權碼之日起十三 (13) 個月為止，以較早屆滿者為準；(e) 內部使用版本不適用升級版；(f) 如遇遺失，內部使用版本不得替換或補發；(g) Autodesk 不對內部使用版本提供支援服務；以及 (h) 如果您與擁有內部使用版本的員工終止僱傭關係，您應負責終止其對該內部使用版本的訪問權限。
若您購買轉換固定期限的使用授權，且在轉換固定期限的使用授權中包含相同軟體時，則您或您的員工即可繼續使用轉換之前授權和激活的內部使用版本。若該相同軟體並未納入轉換固定期限的使用授權，您與您的員工須在轉換後停止使用其內部使用版本。關於規範轉換固定期限的使用授權之條款和條件，請參閱此處：https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/switched-subscriptions-terms-and-conditions。
Flex 產品使授權使用者能夠使用代幣來訪問需要的 Autodesk 產品。
任何適用 Flex 產品的產品，皆已列在 Flex 費率表上，即「Flex產品」。每個 Flex 產品皆列在 Flex 費率表中。「Flex 費率表」係指列出 Flex 產品，以及訪問及使用該 Flex 費率表所載產品所需代幣數量的最新 Autodesk 文件。如須查看 Flex 費率表，請參閱：https://www.autodesk.com/flexratesheet。「代幣」係指 Flex 費率表上於訪問及使用 Flex 產品時，所採用的個別計算單位以及扣抵費率。Flex 代幣僅限 Flex 產品使用，不得作為其他產品的代幣、點數或其他相類似的指示物使用。非 Flex 產品之其他產品代幣、點數或其他類似 指示物，均不適用於 Flex 產品。
所有 Flex 產品皆適用 Flex 費率表所載明的扣抵費率 (在某些情況下費率為零)。「代幣扣抵費率」係指依據 Flex 產品，授權使用者首次使用該 Flex 產品所需扣抵的代幣。對於按天計算的代幣費率，「天」指授權使用者首次啟用 Flex 產品起的連續二十四小時期間。授權使用者啟用 Flex 產品時，將依據其適用的代幣扣抵費率扣抵，直至授權使用者停用 Flex 產品時止。
Flex 產品的特色及詳細資訊。對於任何 Flex 產品，您皆可指派不限數量的授權使用者，惟各授權使用者皆須註冊、在Autodesk 帳號中設置，且受指派的授權集體用戶應至少配備一 (1) 個代幣包。您的每位授權使用者最多可以在三 (3) 部電子裝置上安裝 Flex 產品之軟體，惟每位授權使用者同時只能在一 (1) 部電子裝置上訪問和使用此軟體。「代幣包」係指做為一個購買單位的特定數量代幣。您可以隨時增購代幣包，包括單次購買多個代幣包，或多次購買單個代幣包。恕不提供單獨購買單個代幣以及部分代幣包之選項。
Flex 產品沒有固定的契約期間。所有代幣包之使用期限，均於購買日起計算，於十二個月後到期。Autodesk 不會對到期的代幣提供任何點數、退款或其他通融措施。您不得將您的代幣轉讓、出售、再授權或以其他方式轉讓給他方。如需更多資訊，請參閱有關 Flex 產品模式的商業資訊集，內容包括但不限於購買或其他產品的運作規則、要求、政策或其他限制或條件，系統管理員和授權使用者的最佳作法，以及其他關於 Flex 產品的一般資訊 (合稱「Flex 產品信息」)。Flex 產品信息請參閱：https://www.autodesk.com/benefits/flex#faq 和 https://www.autodesk.com.tw/support/account/admin/plans/flex-access
指派給授權使用者的代幣包折抵完畢後，授權使用者將會失去訪問及使用任何 Flex 產品或相關權益的資格和權限，無須消耗代幣的產品亦同。如指派給授權使用者的代幣包仍有剩餘代幣，但數量不足以滿足 Flex 產品所需的代幣扣抵費率時，針對此類 Flex 產品，該授權使用者將失去訪問及使用此類產品的資格和權限，但剩餘的代幣數量可以滿足的 Flex 產品以及無須消耗代幣之 Flex 產品，其仍保有訪問和使用此類產品的資格和權限。若您已無剩餘代幣、代幣數量不足或到期賬單未付款，Autodesk 有權停止您的授權使用者訪問及使用 Flex 產品之權利，恕不另行通知。若您有未支付的款項，Autodesk 亦可能限制您添購代幣包的資格。
Autodesk 可隨時新增、修改或刪除全部或部分的任何 Flex 產品、Flex產品資料內容或 Flex 費率表中載明的代幣扣抵費率。此類新增、修改和刪除將在新的 Flex 費率表發佈或 Flex 產品信息更新後立即生效，或在更新後的 Flex 費率表或 Flex 產品信息中指定的日期起生效，以較晚者為準。
Flex 產品權益。您的授權使用者可獲得的 Flex 產品權益，將取決於該授權使用者是否也被指派到其他產品類型，如果是，其應適用此等產品的計畫權益。
若 Flex 產品授權使用者未同時獲指派到任何其他產品類型，或其額外指派到的產品為一 (1) 個或多個標準版「單 (人) 用戶固定期限的使用授權」時，則該 Flex 產品授權使用者可獲得的產品權益，將與該授權使用者在標準版「單 (人) 用戶固定期限的使用授權」下可獲得的權益相同，惟提供予 Flex 產品的報告例外，見「Flex 產品使用報告及相關要求」一節。
如果 Flex 產品授權使用者亦被指派到任何其他高階版授權產品，則該授權使用者的 Flex 產品權益應包括高階版授權產品權益。
如有任何 Flex 產品權益之例外情況，應於 Flex 產品信息中載明。
Flex 產品全球範圍使用權。對於 Flex 產品，無論是在核准國家/地區或未核准國家/地區/地區購買，您和您的 Flex 產品授權使用者都可以在世界各地訪問及使用 Flex 產品。除您或您的員工以外，其他授權使用者均不得享有全球範圍使用權。
Flex 產品的資料蒐集及利用。Autodesk 將持續蒐集授權使用者的 Flex 產品使用資料 (如有)，以掌握 Flex 產品的使用情況。您或您的系統管理員 (如適用) 應有權訪問關於此類使用資料和相關代幣扣抵的報告。Autodesk 將處理這些資料，以產生可用的使用報告，用於維護和/或提供 Flex 產品和相關權益，並協助您或您的經銷商估算購買額外代幣的數量以及報價。對於 Flex 產品，Autodesk (a) 會以訪問及使用該產品之方式，蒐集及計算您指派之授權使用者扣抵代幣的資料，(b) 提供您代幣扣抵的使用資料，以及 (c) 根據您的授權使用者使用的特定產品與各產品適用扣抵費率，從您剩餘的代幣總數中減去這些代幣。本節的前述內容合稱為「Flex 產品信息蒐集及利用」。為了避免疑問，本節中題為「Flex 產品的資料蒐集及利用」的條款，不會影響 Autodesk 身為控制者之權利，其可基於Autodesk 隱私聲明所載之目的，使用向您蒐集或代表您蒐集的個人資料，相關說明請參閱：https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement-zh-hant。
Flex 使用報告及相關要求。您可訪問與 Flex 代幣扣抵資訊相關的報告，包括 Flex 代幣餘額以及依照 Flex 費率表所扣抵的代幣數量。
就您使用 Flex 狀況之報告，您了解並同意，您有責遵循適用的隱私法規、個人資料保護法及勞動法下的一切要求，包括蒐集及使用您的授權使用者之個人資料，無論其為您的員工、獨立承攬人或其他人員，包括任何與通知、同意、傳輸 (包含跨境傳輸)、揭露、利用以及「Flex 產品信息蒐集及利用」一節中特別規定，與各類資料之蒐集及利用有關者。在不與前文規定衝突之前提下，若您出於 Flex 產品信息蒐集及利用之目的，而須蒐集及利用授權使用者之個人資料，且依規定須通知及取得同意時，您應告知您的授權使用者並/或取得其有效同意。
特定 Autodesk 產品可供學生用戶、教職員、合格教育機構、設計競賽使用者和其他教育版授權使用者使用。
您必須是教育版用戶才能訪問或使用教育版產品，包括任何作為教育版產品的任何授權軟體，或其他教育版固定期限的使用授權。如欲成為教育版用戶，依本節即「教育版」一節之規定，您必須是學生用戶、教職員、設計競賽使用者、合格教育機構或其他教育版授權使用者。為訪問或繼續訪問教育版產品，Autodesk 可能會要求您提供資格證明。教育版用戶僅可將教育版產品用於與學習、教學或研究以及發展相關之目的，用於其身為合格教育機構或其他教育版授權使用者之教學用途。教育版用戶不得出於商業或專業目的、提供培訓課程 (包括但不限於向大眾公開的課程)、設備管理或其他營利性目的，而訪問或使用教育版產品。合格教育機構的設備部門亦不得使用教育版產品。唯有合格教育機構的在校學生用戶和教職員，才能訪問和/或使用由合格教育機構授權或訂購的產品，且學生用戶和教職員可能會被要求使用自己的個人 Autodesk ID 以訪問和/或使用某些產品。
如果您符合以下任何一種條件，即屬於教育版用戶：(a) 已取得管轄之地方、州、省、聯邦或國家政府所授權的教育機關之認可的教育機構，且其主要目的是教育在學學生用戶 (以下簡稱「合格教育機構」)；(b) 為合格教育機構工作之員工或獨立承攬人 (以下簡稱「教職員」) 之個人；(c) 於合格教育機構註冊為學生用戶，且符合 Autodesk 設定的產品訪問之最低年齡門檻的個人，相關資訊請參閱：https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/Company/legal-notices-trademarks/education-special-terms/eng-final-minimum-age-requirements-02-03-2022.pdf (以下簡稱「學生用戶」)；(d) 由設計比賽召集人登記並同意，或以其他方式核准為 Autodesk 贊助之設計競賽使用者 (並且根據 Autodesk 的要求，能夠提供此狀態之證明者) 的學生用戶或其他個人，或向參加 Autodesk 贊助之設計比賽的參賽者提供指引、建議、輔導或指導的個人 (且應能依 Autodesk 的要求，提供此狀態的證明）(此等人士皆個別稱作「設計比賽使用者」)，且僅可將授權內容用於與 Autodesk 贊助的設計競賽有直接關聯性之目的 (如須查看 Autodesk 贊助的競賽清單，請參閱 Autodesk 教育社群 (或其後續網站)：https://www.autodesk.com/education/competitions-and-events/all-competitions)；或 (e) Autodesk 以其他書面形式授權訪問和使用教育產品的個人用戶 (以下簡稱「其他教育版授權使用者」）；
合格教育機構包括但不限於以下公立或私立機構：(i) 國中和高中；(ii) 專科學校，(iii) 學院、大學和科技大學，以及 (iv) 在家自學計畫，其屬於國家認可的在家自學體系，或受當地學校管理機構明確認可為獲認可教育機構的可接受替代產品。「合格教育機構」一詞不包括未經認可的教育機構、培訓中心、教堂和其他禮拜場所、醫院、健康照護體系和研究實驗室、圖書館和博物館等。
您的教育版產品自我們授與您訪問權時生效，並以下列期間中較早屆至者為到期之期限：(w) 依據 Autodesk 在教育版產品中規定之期限為準，若未明示該期限，則於授與訪問權起，一年後屆滿；(x) 您不再具備使用教育版產品資格之日；(y) Autodesk 不再提供教育版產品之日，或 (z) 您接獲 Autodesk 通知應停止訪問教育版產品之時。
您如欲安裝已有授權或已訂購軟體的副本，應以安裝於為您所有或控制的電子裝置為限。您最多可在三 (3) 部電子裝置上安裝軟體；惟應注意，您同時僅能在其中一 (1) 部電子裝置上使用該軟體。依此，您若購買整套軟體集，則您最多能在三 (3) 部電子裝置上分別安裝軟體集中的各個軟體。您可以同時使用軟體集裡的任何軟體產品，但一次只能透過一 (1) 部電子裝置使用。
由教育版產品建立的輸出內容與其他資料，應加上特定聲明與限制，以確保相關輸出內容與其他資料僅能在特定情況下使用 (例如，僅限教育用途)。如果您將教育版產品的任何輸出內容或資料，與其他非以教育版產品創造的工作成品或資料相組合或連結，則該等其他工作成品或資料，亦應受到上述聲明與限制之拘束。若您或他人將教育版產品所建立之任何產出與其他非以教育版產品所建立之工作成品或其他資料相組合或連結，Autodesk 對此概不承擔任何責任或賠償義務。此外，您不得移除、變更或隱藏任何相關聲明或限制。
教育版單 (人) 用戶。如果您的教育版產品名稱為「教育版單 (人) 用戶」，您即可加入 Autodesk 教育計畫。有關教育版產品的更多資訊，請參閱：https://www.autodesk.com/buying/plans。
如果您的教育版產品名稱為「教育版單 (人) 用戶」，並且您是 (a) 使用教育產品的學生用戶或 (b) 使用教育產品且僅為本人使用的教職員，則您即屬授權使用者，不得將您的固定期限的使用授權轉讓給他人。您必須使用 Autodesk ID 登入，才能安裝和/或訪問教育版產品，他人皆不得使用相同 Autodesk ID 訪問和/或使用該教育版產品。
如果您的教育版產品名稱為「教育版單 (人) 用戶」，並且您是負責管理班級、群組或其他學生用戶群體之多個教育版固定期限的使用授權的教職員，則 (i) 您的每一固定期限的使用授權，同時均僅能指派給一 (1) 位授權使用者；(ii) 您必須確認您的每個授權使用者皆為教育版授權使用者：(iii) 您同意僅向教育版用戶提供訪問權限；以及 (iv) 如果您遵循並完成 Autodesk 的重新指派政策和流程，您可以系統管理指派方式，將您的教育版單 (人) 用戶固定期限的使用授權，重新指派給另一位個人授權使用者。Autodesk 對於重新指派的政策及流程規定，包含但不限於：確保每位個人授權使用者都持有唯一的 Autodesk ID，且各該教育版單 (人) 用戶的固定期限的使用授權，均已指派至該個人授權使用者之 Autodesk ID，且該使用者係實際訪問及使用該固定期限的使用授權之人。
教育版多人單機產品。如果您的教育版產品名稱為「教育版多人單機產品」，則您可以在不超過適用產品指示的允許電腦數量限制內，安裝該產品之特定版本的副本，且僅有教育版授權使用者可訪問此副本。該產品僅能安裝在一 (1) 部電腦上，且不得透過任何其他裝置 (例如，以任何其他類型的網路連線) 安裝、操作、檢視或以其他方式訪問。
教育網路版。如果您的教育產品名稱為「教育網路版」，則您可在具「網路連線」的情形下 (亦即，在單一運算環境以一部電腦作為檔案伺服器，並以該電腦安裝產品，且以該電腦上傳、安裝、運作、檢視，或以其他任何方式訪問產品，其他電腦則以區域網路 (LAN) 連線，或藉由符合目前產業標準的加密技術以及保護措施的安全虛擬專用網路 (VPN) 連線)，應依據適用產品指示之規定，將該產品的特定版本副本安裝於單一檔案伺服器電腦上，並使其他電腦藉以連線並訪問產品，可訪問該產品副本者僅有教育版使用者，且最多同時連線的教育版使用者人數應不得超過產品指示之規定。
教育版單機產品 (個人產品) (於 2018 年 5 月 18 日至 2020 年 8 月 3 日期間授權)。如果您的教育版產品名為「教育版單機產品 (個人產品)」，您可在兩 (2) 部電腦上 (或由 Autodesk 另行書面授權其他數量者) 安裝適用產品指示中規定之該產品特定版本的副本，且僅限教育版授權使用者可訪問此副本。該產品僅能被安裝在一部電腦上，且不得透過任何其他裝置 (例如，以任何其他類型的網路) 安裝、操作、檢視或以其他方式訪問。
其他教育版使用者。如果您的教育版產品係在 2018 年 5 月 18 日前授權，則應遵循其應適用的授權和服務合約與一般條款之規範。
公立教育機構的準據法。如果您是由美國或加拿大的州政府或地方政府擁有多數股權，或為其法定分部或機關之合格教育機構 (以下簡稱「公立教育機構」)，則此教育版產品之相關條款 (包括條款、一般條款以及任何適用的授權和服務合約，前述條款合稱「教育條款」)，應受公立教育機構的主校區所適用的州法或省法拘束，並根據此等法律解釋。此類法律應當然適用，並排除法律衝突原則之適用。聯合國國際貨物銷售契約公約與美國統一電腦資訊交易法均不適用於本合約，且自適用準據法中排除適用。合約各方同意，由教育版產品之條款所引起或相關之任何請求、法律行動或爭議，應依適用情況，由該公立教育機構主校區所在地的郡/縣法院專屬管轄，或應由對公立教育機構之爭議具有專屬管轄權的行政法院（如適用）管轄。
家庭教育權利和隱私權法 (FERPA)。有關美國家庭教育權利和隱私權法的資訊，請參閱：https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/website-terms-of-use/ferpa-terms。
如須使用 Autodesk 產品執行某些工作，如建立彩現或進行模擬，可能須使用雲端點數。
「雲端點數」是用於計算各種不同 Autodesk 網路服務的消費計算單位。您可以購買雲端點數，也可以由他人贈送雲端點數。雲端點數的功能類似於 Flex 代幣，並且在大多數情況下，Flex 代幣已取代雲端點數。Flex 費率表所記載的 Flex 代幣扣抵費率，也適用於雲端點數。如須了解更多資訊，請參閱 Flex 產品頁面。
雲端點數使用扣抵費率由 Autodesk 訂定，並根據服務品質和服務規模等因素而異。Autodesk 可能會不定期更改雲端點數扣抵費率和產品分配情況，新費率自 Flex 費率表中明訂的日期起生效。雲端點數概不允許出售、折讓、交易、移轉或交換，並將根據各自條件到期失效。
Autodesk 可不定期允許雲端點數產品以相同點數扣抵更高費率軟體或延展到期日。此不定期活動不因此當然授予用戶延續使用超費率軟體或延展到期日的權利。如有超額使用，Autodesk 將向您收取使用費。對於可變費率，Autodesk 亦將竭盡所能在服務啟動前通知使用者預估用量。
Assemble 專案
購買 Assemble 專案固定期限的使用授權，將依據購買的專案套數，授予您和無數量上限的授權使用者，在您的產品期間內訪問和/或使用 Assemble 專案的權限。
「專案」係指位於相同地點且不超過八 (8) 棟之獨立建物。
辦公室 Assemble
A辦公室 Assemble 的固定期限的使用授權，適用位於該產品訂單所載實體地址所在半徑一百英里範圍內的任何專案，可供您和無數量上限的授權使用者，於您的產品期間內訪問和/或使用 Assemble 專案。
區域 Assemble
區域 Assemble 的固定期限的使用授權，適用位於該產品訂單所載實體地址所在半徑七百五十英里範圍內的任何專案，可供您和無數量上限的授權使用者，於您的產品期間內訪問和/或使用 Assemble 專案。
縱使本條款或一般條款中有其他規定，凡於您付費取得的 Autodesk Forma 固定期限的使用授權期限屆滿或終止時，您的所有授權使用者都將自動變更為檢視權限者，Autodesk 將繼續儲存您的內容，以便檢視權限者能根據下述條件於 Autodesk Forma 訪問您的內容。對 Autodesk Forma 的訪問行為均應受本條款約束。
在您付費取得之Autodesk Forma 固定期限的使用授權屆滿或終止後，(i) 只要您遵守本條款，Autodesk 將僅在事先通知您的情況下，才會停止儲存您的內容，(ii) 否則，Autodesk 可在不通知的情況下，逕行刪除您的任何或全部內容，包括備份和其他副本。縱有上述規定，您仍應隨時保存和保護您的內容副本完整性，不得據此主張免除責任。
Autodesk Fusion適合新創公司使用。欲知更多資訊，包括資格限制以及如何申請，請參閱此處： https://www.autodesk.com/campaigns/fusion-360/startups。
Fusion 內容儲存標準
如果您 Fusion 的固定期限的使用授權已結束，則您建立的內容將儲存在 Fusion Hub（「Fusion 內容」）中，並自您固定期限的使用授權結束，或當您的帳戶變成無效狀態後起 365 天內可供存取。在此時間後，將無法再存取您的 Fusion 內容。適用某些限制 — 請見下表。這些程序僅適用於儲存在以下產品的 Fusion Hub 內的 Fusion 內容：Autodesk Fusion、Autodesk Fusion Extensions 與 Autodesk Fusion Team。
這些程序不適用於教育業使用者。
|
Fusion 客戶的固定期限的使用授權類
|
非作用中狀態
|
儲存期間
|
重新獲得作用中狀態
|
商業、啟動和試用
|
當您固定期限的使用授權終止或過期後，您的 Fusion 內容和 Fusion Hub 將被視為非作用中狀態。
|
當您固定期限的使用授權終止或過期後，您非作用中的 Fusion 內容將以基本存取模式提供您存取 365 天。
|
請在儲存期間內，重新訂閱您的 Fusion 固定期限的使用授權（續展或重新購買）。
|
個人使用
|
如果您連續 365 天以上未登入 Fusion，則您的 Fusion 內容和 Fusion Hub 將被視為非作用中狀態。
|
連續 365 天非作用中。
|
請保留您經過驗證的個人使用的固定期限的使用授權，並至少每 365 天登入 Fusion 一次。
|
共用中樞： 在 Fusion Hub 內操作與協作的上述固定期限的使用授權類型的任意組合
|
僅當共用的 Fusion Hub 中的所有使用者都處於非作用中狀態時，您的 Fusion 內容和 Fusion Hub 才會被視為非作用中狀態。
|
在共用 Fusion Hub 中的所有團隊成員的非作用中狀態達 365 天。
|
團隊成員可以重新獲得其作用中狀態（如上面的固定期限的使用授權），此將重新獲得此類 Fusion Hub 的作用中狀態。
Autodesk 保留可不時修改此 Fusion 內容儲存標準的權利。
瞭解更多：
Fusion 內容儲存標準：運作方式 (英文)
如果您 Fusion 的固定期限的使用授權已結束，則您建立的內容將儲存在 Fusion Hub（「Fusion 內容」）中，並自您固定期限的使用授權結束，或當您的帳戶變成無效狀態後起 365 天內可供存取。在此時間後，將無法再存取您的 Fusion 內容。適用某些限制 — 請見下表。這些程序僅適用於儲存在以下產品的 Fusion Hub 內的 Fusion 內容：Autodesk Fusion、Autodesk Fusion Extensions 與 Autodesk Fusion Team。
這些程序不適用於教育業使用者。
|
Fusion 客戶的固定期限的使用授權類
|
非作用中狀態
|
儲存期間
|
重新獲得作用中狀態
|
商業、啟動和試用
|
當您固定期限的使用授權終止或過期後，您的 Fusion 內容和 Fusion Hub 將被視為非作用中狀態。
|
當您固定期限的使用授權終止或過期後，您非作用中的 Fusion 內容將以基本存取模式提供您存取 365 天。
|
請在儲存期間內，重新訂閱您的 Fusion 固定期限的使用授權（續展或重新購買）。
|
個人使用
|
如果您連續 365 天以上未登入 Fusion，則您的 Fusion 內容和 Fusion Hub 將被視為非作用中狀態。
|
連續 365 天非作用中。
|
請保留您經過驗證的個人使用的固定期限的使用授權，並至少每 365 天登入 Fusion 一次。
|
共用中樞： 在 Fusion Hub 內操作與協作的上述固定期限的使用授權類型的任意組合
|
僅當共用的 Fusion Hub 中的所有使用者都處於非作用中狀態時，您的 Fusion 內容和 Fusion Hub 才會被視為非作用中狀態。
|
在共用 Fusion Hub 中的所有團隊成員的非作用中狀態達 365 天。
|
團隊成員可以重新獲得其作用中狀態（如上面的固定期限的使用授權），此將重新獲得此類 Fusion Hub 的作用中狀態。
Autodesk 保留可不時修改此 Fusion 內容儲存標準的權利。
Autodesk Informed Design 可用於單 (人) 用戶、Flex 和 Token Flex 產品。
若要存取 Autodesk Informed Design，您必須滿足以下條件：(i) 您必須擁有 Autodesk Docs 的固定期限的使用授權，以及 (ii) 您的令牌餘額必須為正。
在初始存取期間，使用者每月最多可免費建立 5,000 個輸出。
「輸出」是指圖紙、材料表、CAD 模型* 或從放置在建築專案中的建築產品樣板的特定實例衍生的其他資料。
*CAD 模型輸出的中立格式目前包含 .sat、.step、.glb 和 .stl。
Autodesk Tandem 固定期限的使用授權（包括 Autodesk Tandem for AEC 產品）可根據標籤資產的數量、串流、時間序列歷史記錄的長度和使用者類型進行分層，如下所述。
免費和標準產品允許您 (a) 指定無限數量的使用者，以及 (b) 將 Autodesk Tandem 與無限數量的設施一起使用。
Autodesk Tandem for AEC 產品可作為 Autodesk BIM Collaborate Pro 付費訂閱客戶的權利提供。Autodesk Tandem for AEC 的每個固定期限的使用授權包括一 (1) 個使用者、十四 (14) 天的時間序列歷史記錄以及無限數量的設施、標籤資產和串流。
|
固定期限的使用授權層級
|
免費版1
|
標準版2
|
Autodesk Tandem for AEC3
|
已標籤資產數量
|
1,000 或以下
|
10,000/套件
|
不限
|
串流數
|
200 或以下
|
2,000/套件
|
不限
|
時間序列歷史記錄
|
14 天
|
3 年
|
14 天
|
使用者
|
不限
|
不限
|
每個固定期限的使用授權 1 個
|
1. 可使用一組數量有限的功能，並允許依內部商業需求使用，Autodesk 可隨時更改或終止免費使用授權，且無須通知
2. 包含與免費訂閱相同的功能、權利和條件集，但每個套件有 10,000 個標籤資產，每個套件有 2,000 個串流
3. 作為 Autodesk BIM Collaborate Pro 付費訂閱客戶的免費權利提供， Autodesk 可隨時更改或終止，恕不另行通知
Autodesk Tandem 和 Autodesk Tandem for AEC 也可作為 EBA 客戶的獨立產品提供。針對此類 EBA 客戶，不適用本節所包含的條款。而是將適用於 EBA 中包含的 Autodesk Tandem 及/或 Autodesk Tandem for AEC 條款。
使用限制：您可以檢視及監控 Autodesk Tandem 的用量。若您的 Autodesk Tandem 用量已超過所購買固定期限的使用授權層級上限，則您應立即移除未授權的已標籤資產或串流，或下訂新的採購訂單，或在合理時間內 (自首次超額日起三十 (30) 個日曆天內) 簽署 Autodesk 的報價單，以購買額外的固定期限的使用授權。超額使用將視為嚴重違反本條款之情況。
條款中任何有關「無限制」用量的參考內容，均受合理的技術限制規範，且 Autodesk 在任何時候皆擁有唯一解釋權，且無須就該解釋發出任何通知。
「元件」係指從資料來源匯入 Autodesk Tandem 的任何物件，此可為牆、門、窗戶、設備、照明燈具和家具等實體元件，或其他邏輯元件，如類型、房間、樓層等。
「已標籤資產」係指任何具有特定資產類型，且得以使用 Autodesk Tandem 附加資產資料的元件。僅包含由資料來源匯入之資料的元件，不計入為已標籤的資產。
「串流」係指以 Autodesk Tandem 中的實體裝置或感應器連結的資料點或讀數。例如，溫度和震動，其以使用者定義的頻率加以記錄，並在指定的保留期間內儲存 (「時間序列歷史記錄」)。針對於產品/服務訂閱，時間序列歷史記錄為十四 (14) 天。對於標準產品/服務訂閱，時間序列歷史記錄為三 (3) 年。對於 Autodesk Tandem for AEC，時間序列歷史記錄為十四 (14) 天。
「設施」係指透過匯入一或多個資料來源（如 Revit 檔案、IFC 檔案或其他受支援的設計格式）在 Autodesk Tandem 中所建立的數位孿生。
「使用者」係指加入到帳戶中且具有「讀取」、「編輯」、「管理」或「帳戶管理員」許可權的任何授權使用者，或加入到設施中且具有「讀取」、「編輯」或「管理」許可權的任何授權使用者。
您對 BIM 360 Glue 服務的固定期限的使用授權，使您能授予您的授權使用者安裝及訪問由 Autodesk 提供的 Navisworks Manage 和 Point Layout，您的授權使用者在其適用的產品期限內，具有同時使用前述服務以及 BIM 360 Glue 的權利。
您可授予授權使用者訪問的 Navisworks Manage 和 Point Layout的單 (人) 用戶使用授權數量，應受您持有的 BIM 360 Services 使用者套件限制，如下所列：
|
使用者套件
|
Navisworks Manage 和 Point Layout 的固定期限的使用授權數
|
1 個使用者套件
|
0
|
10 個使用者套件
|
0
|
25 個使用者套件
|
最多五 (5) 個
|
100 個使用者套件
|
最多二十 (20) 個
|
500 個使用者套件
|
最多五十 (50) 個
|
1000 個使用者套件
|
最多一百 (100) 個
|
企業版 8000 個使用者套件
|
最多八百 (800) 個
對 Navisworks Manage 和 Point Layout 的訪問權可能包含在特定 Autodesk BIM Collaborate 的固定期限的使用授權中。如果您購買以「相當專案總價」(如 BIM Collaborate 購買合約之定義) 定價之 BIM Collaborate 的固定期限的使用授權，且您的 BIM Collaborate 固定期限的使用授權包括對 Navisworks Manage 和 Point Layout 的訪問權，則您可授予給授權使用者的單 (人) 用戶固定期限的使用授權，應以每一 (1) 份授權 25,000,000 美元為限。其計算基礎為相當專案總價，並據此計算您的總購買價格。
Fusion 360 適合新創公司使用。欲知更多資訊，包括資格限制以及如何申請，請參閱此處： https://www.autodesk.com/campaigns/fusion-360/startups。
對於 2023 年 10 月 15 日之後購買的 Fusion Operations 固定期限的使用授權或續約者，應適用以下條款：
您將有權建立和分配授權使用者，但不得超過您購買的授權中可用的最大總數。此類授權使用者帳戶應由您以 Fusion Operations 建立。Autodesk 可自行決定是否提供額外支援服務，其中可能包括審查客戶文件並將其數位化、資料匯入和工作流程設定以及產出追蹤。
如果您註冊 Fusion Operations 免費試用版，將適用以下條件：
Info360 Asset
授權使用者帳戶權限可由您依據 Info360 Asset 中的角色/權限範圍，建立不同設定，如下所列：
|
完整權限者: 具完整的訪問權限。可以在 Info360 Asset 中匯入資料、管理檢驗、建立風險和修復分析等。您必須為每個應取得完整訪問權的授權使用者，購買單 (人) 用戶固定期限的使用授權。
|
現場檢查員: 更限縮的訪問權。可以訪問檢驗模組下的 Info360 Asset 功能，並且只能查看、編輯和管理本人的檢查紀錄。如果您購買了至少一 (1) 個單 (人) 用戶的固定期限的使用授權，則您有權購買無人數上限的現場檢查權限予授權使用者。
|
檢視者: 訪問權限範圍最小者。只能在檢視模式下訪問 Info360 Asset，不能匯入或編輯任何資料和/或分析。如果您購買了至少一 (1) 個單 (人) 用戶固定期限的使用授權，您有權購買無人數上限的檢視權限予授權使用者。
Info360 Insight
您必須購買 Info360 Insight 之固定期限的使用授權，才能購買 Info360 Insight 產品給您的授權使用者。您的 Info360 Insight 固定期限的使用授權，賦予您購買無授權使用者人數上限產品的權利。
Info360 Insight 可用於監控流程、程序，或與您的水、廢水或下水道網路有關之貯存相關的資產，或泵站相關資產，以及其他壓力和流量管理設施之資產。在此說明，Info360 Insight 不能用於監控位於水流或廢水處理廠之「圍欄內」的流程、程序或資產。
您可以使用與您的固定期限的使用授權等級相對應的頻道數量，上限如下。
|
固定期限的使用授權等級
|
等級 1
|
等級 2
|
等級 3
|
頻道數
|
500
|
2,500
|
7,500
「頻道」指在 Info360 Insight 中顯示可供參考的實體或虛擬時間序列資料流，其以單個即時物理感測器資料流 (例如流量、壓力、水位等)，或由分析而產生的時間序列計算結果 (例如質量平衡結果等) 表示。
使用限制：Autodesk 有權在您的產品期間內檢核和/或監控您的頻道使用情況。如果您需要的頻道數超過您的固定期限的使用授權等級頻道上限，您必須立即購買適用數量的頻道，以容納超額頻道。在您的固定期限的使用授權期間，您的固定期限的使用授權等級不得調降 (例如從等級 3 降至等級 2，或從等級 2 降至等級 1)。Autodesk 可隨時調整等級 (包括各等級的頻道數)。
Info360 Plant
您必須購買 Info360 Plant 之固定期限的使用授權產品，才能購買 Info360 Plant 產品予授權使用者。您購買的 Info360 Plant 固定期限的使用授權產品，賦予您購買無人數上限授權使用者的權利。
Info360 Plant 可用於監控位於「圍欄內」的流程、程序或資產，其應為您水體或廢水處理設施的內部運作所需，並與重要水庫或儲罐設施的相關水和固體分配及儲存設施有關。為清楚起見，Info360 Plant 不能用於監控與儲存設施與終端消費者之間，或廢水生產者與水體、或廢水處理廠上游儲存設施之間的水或廢水分配之相關的流程、程序或資產。
您可以處理的每天處理的百萬公升 (MLD) 數，應依照您的固定期限的使用授權產品而定。
|
固定期限的使用授權等級
|
等級 1
|
等級 2
|
等級 3
|
等級 4
|
MLD
|
50
|
100
|
250
|
1000
|
MGD
|
13
|
26
|
66
|
264
「每天處理的百萬公升 (MLD)」是指您的工廠在前一年 (365 天) 處理的淨水或廢水總量 (百萬公升) 除以天數 365。為方便起見，上文亦提供以每天百萬加侖 (MGD) 為測量單位的對應門檻。
使用限制：Autodesk 有權在您的產品期間檢核及/或監控您的固定期限的使用授權等級。如果您的淨水或廢水處理廠每天處理的百萬公升 (MLD) 數量超過您購買的固定期限的使用授權等級，您必須立即購買相對應的等級以容納超額使用。在您的固定期限的使用授權期間，您的固定期限的使用授權等級不得調降 (例如從等級 3 降至等級 2，或從等級 2 降至等級 1)。Autodesk 可不定期變更等級 (包括每個等級的 MLD)。
儘管這些條款中所包含的任何內容，對於 Moldflow Insight 的任何單 (人) 用戶固定期限的使用授權訂閱，您都可以在無限數量的電子裝置上安裝本軟體，並一次在一 (1) 部電子裝置上執行前置處理活動和後處理活動。此外，您可以在所有已安裝的軟體中同時執行最多三 (3) 項作業分析。
產品權益規定在「產品類型」一節中。除產品權益外，Autodesk 也會根據產品及計畫的類型，提供該產品之計畫權益。計畫權益可能包括行政、客戶、技術和其他支援，如本節所述。
Autodesk 會按等級提供計畫權益。計畫權益分為兩 (2) 個等級，如下所述：
計畫權益可能不適用於所有產品。除非本文或該產品文件有特別說明，否則大多數產品皆包含標準版授權產品權益。如要獲得高階版授權產品權益，您必須購買高階版授權產品。高階版和/或高階版計畫權益可能不適用於某些產品。如欲確認該產品所適用的計畫權益，請參閱該產品的文件。
標準版計畫權益可能包括下文所述的任何一項
Autodesk 將為您指定應提出支援請求之授權使用者（「支援使用者」），在您依據產品指定該使用者接收技術支援下，提供其英文之標準版支援，如有需求，亦可能提供其他語言的支援服務。在特定計畫權益下，系統管理員也可能有資格成為支援使用者。
Autodesk 將透過網頁、電子郵件或其他模式提供標準版支援，如下所述。支援請求將依照 Autodesk 合理認定的嚴重性等級決定優先順序。在下列情況，Autodesk 並無義務就產品的試用版或先前版本，向檢視者提供技術支援：因為非 Autodesk 供應的電腦硬體、非 Autodesk 供應或指定的第三方軟體、對您的授權使用者未提供充分的產品使用訓練 (不含試用版)，或以不符與本條款或一般條款規定的方式使用產品 (不含試用版)，所導致之事件。
除非 Autodesk 另有書面指示 (例如透過您的 Autodesk 帳戶指示)，否則您的支援使用者均應提出有效成立的支援請求。如欲提出有效成立的支援請求，您的支援使用者應：(a) 提供 Autodesk 合理要求之一切所需資訊，以利 Autodesk 提供支援；(b) 遵循 Autodesk 的所有指示，執行任何初步疑難排解或問題分析程序；並 (c) 執行任何 Autodesk 建議的修正、校正或解決方法。Autodesk 可能會請第三方協助，在 Autodesk 的指導下提供技術支援。
透過網頁或電子郵件提供標準版支援。依據下表列出的可支援時間，將在適用情況向您的支援使用者提供網頁或電子郵件支援，惟於排定的系統維修時間內，Autodesk 可能將暫時無法提供網頁支援。Autodesk 的網頁支援及相關通訊通常會張貼於 Autodesk 帳戶中，而您的支援使用者將透過電子郵件收到張貼資訊的通知。Autodesk 也可能依據其判斷，以電子郵件或電話為特定事件聯絡您的支援使用者。
Autodesk 將採取商業上合理做法，在各 Autodesk 營運地區所適用的每週工作期間下，於一 (1) 個工作日內回應網頁或電子郵件支援請求，如下表所示。對於某些產品，適用的當地支援服務提供時間可能為特定地區或國家的支援服務時間，未必為支援請求提出之所在地區或國家。
|
可透過網頁或電子郵件聯絡的支援服務時間
|
亞太地區
|
美洲地區
|
歐洲、中東和非洲地區
|
各區支援服務適用的每週工作期間
|
新加坡標準時間週一至週五 (世界標準時間 +8)，不含該區域之國定假日
|
美東標準時間/美東日光節約時間週一至週五 (世界標準時間 -5/世界標準時間 -4)，不含該區域之國定假日
|
歐洲中央時間/歐洲中央夏令時間週一至週五 (世界標準時間 +1/世界標準時間 +2)，不含該區域之國定假日
透過其他模式提供之標準版支援服務。Autodesk 可能會不定期透過網頁和電子郵件以外的其他模式提供支援 (例如線上即時對話、請求回撥、安排通話、以 Autodesk 開發人員社群提供的 API 支援、遠端桌面疑難排解，或訪問精選技術支援資源之方式提供支援，包括文章、影片和類似內容)。支援模式可能因產品而異。附加條款可能適用於這些支援模式，包括但不限於與技術要求相關的條件。各支援模式並非在各區域或語言中皆有提供。
導入支援。Autodesk 可能依據判斷為所選擇的產品提供部署、設定或採用之輔助。這些服務可能產生額外費用並適用其他條款和條件。各導入支援模式並非在各區域或語言中皆有提供。
Autodesk 可能會向您提供與您的產品相關的一般性諮詢和指導、資訊、建議、洞察、估計、預測和意見。此類指引和資訊僅供參考和一般討論之用，不構成具體諮詢；亦不保證任何商業、財務或其他結果；亦不因此與 Autodesk 成立具約束力的協議。在依據已提供的任何指導或資訊採取行動之前，您必須進行自己的獨立分析和評估。
您可以選擇啟用使用情況報告。透過使用情況報告，您的系統管理員可以產生報告，依授權使用者與固定期限的使用授權，呈現其在特定頻率下的使用情況。您利用使用情況報告時，應受以下條件拘束：
Autodesk 亦可依據使用情況資料，為您向您的系統管理員分享洞察與建議，以供您進行獨立分析與評估。
SSO 或單一登入方法，可使您的授權使用者共同訪問您的產品和相關產品權益。.
Autodesk 將提供入門資料與說明，以使您能夠為您的網域註冊及設定您的 SSO。您應負責為您的組織實施 SSO 方法。註冊和設定流程完成後，只要您的授權使用者欲使用 Autodesk 的登入流程登入您的產品，他們將被重新導向到您的實體登入流程，並應輸入其實體憑證資訊 (例如他們的企業電子郵件和密碼）。
一般條款通常會要求您在安裝該軟體的新版本前，先解除安裝該軟體的先前版本，但本節所述的先前版本權利 (「先前版本權利」) 為例外。先前版本權利僅適用於單 (人) 用戶產品和多 (人) 用戶產品。若您使用軟體的先前版本，均應遵循軟體之現行版本的使用範圍和限制 (例如授權類型、授權版本及授權數量等)。
對於單 (人) 用戶產品，您可以安裝並以非同時的方式訪問軟體可使用的先前版本。
多 (人) 用戶產品的授權使用者，可視情況同時安裝並訪問軟體之現行版本以及其可使用的先前版本，惟同時使用中的總人數，不得超過多 (人) 用戶固定期限的使用授權的人數上限。
Autodesk 沒有義務向您提供任何先前版本的電子或實體媒體內容、授權碼或激活方式。任何先前版本的安裝與訪問，皆應受先前版本之所有條款與條件所約束。如果 Autodesk 向您提供強化或補充先前版本的輔助產品，則安裝和訪問此類輔助產品，應受其附隨的條款和條件拘束，並應受對應被輔助產品強化或補充的先前版本之條款與條件約束。您必須遵循 Autodesk 不定期制定的流程與政策 (如有) 以申請並使用先前版本。如果您的固定期限的使用授權屆期或終止，則您附隨於該使用授權的所有先前版本使用權亦因此終止，您必須立即解除安裝且停止訪問該等先前版本。
可用性。可用的先前版本已列在「先前版本清單」中，請參閱：https://www.autodesk.com.tw/support/account/manage/versions/previous-versions。通常先前版本使用權僅限於現行版本的前三 (3) 個先前版本，但此亦未必適用於所有狀況。一般而言，軟體的新版本發表時，(a) 先前版本清單會更新；(b) 新版本成為現行版本；(c) 稍早的現行版本成為最新的先前版本；且 (d) 最早的先前版本應從清單中移除。
您可使用列在先前版本清單上的任何先前版本，以及任何由 Autodesk 提供且仍由您持有的該軟體先前版本 (不論持有形式是該版本的媒體套件，或該版本的已下載副本)，且您取得該版本時，其為 (i) 現行版本，或 (ii) 清單中載明的先前版本，但後續已從清單中移除。
若您購買的是「轉換固定期限的使用授權」，且在轉換固定期限的使用授權中包含您原先訂購的相同軟體時，則在原始軟體的固定期限使用授權轉換開始前，您仍有權繼續使用現行版本和任何先前版本，因為先前版本已包含在新轉換的固定期限的使用許可中。若您的原始固定期限的使用授權並不包含該軟體，且亦不屬於新轉換固定期限的使用授權之範圍，您將無法繼續使用原始固定期限的使用授權之軟體的現行或任何先前版本，並應在新轉換固定期限的使用授權之軟體安裝完成後六十 (60) 天內，解除安裝並銷毀原始固定期限的使用授權內的所有先前版本。Autodesk 可能會要求您出示證明，據以確認任何原始固定期限的使用授權均已依據本條規定解除安裝並銷毀，和/或根據一般條款之相關規定檢核。
為了說明先前版本使用權，Autodesk 提供以下範例：
單 (人) 用戶產品範例。在 2013 年，您購買了為當時現行版本的兩 (2) 套 AutoCAD 2013 單 (人) 用戶固定期限的使用授權產品。於購買時，AutoCAD 2012、2011 和 2010 為「先前版本清單」中的先前版本。授權使用者 #1 下載並安裝 2012、2011 和 2010 的先前版本，以及之後可用的每個新版本 (例如，AutoCAD 2014、2015 等)。授權使用者 #2 未下載先前版本，但在每個新版本可用時安裝。這兩套固定期限的使用授權皆於每年續約。之後，由於您的業務需求增加，您又針對 AutoCAD 2018 訂購了第三套單 (人) 用戶固定期限的使用授權。在此次採購新授權時，AutoCAD 2017、2016 與 2015 均被列入適用先前版本。以下為您就該三 (3) 套固定期限的使用授權，可行使的先前版本使用權：
多 (人) 用戶產品範例。在 2015 年，您購買了為當時現行版本的 AutoCAD 2015 的多 (人) 用戶固定期限的使用授權，可供五 (5) 名用戶使用。您的合約系統管理員下載並安裝了每個可用的 AutoCAD 版本：AutoCAD 2015、2014、2013 和 2012。在 2018 年，您續約了相同用戶數之固定期限的使用授權。以下為五 (5) 個用戶數的多 (人) 用戶產品之固定期限的使用授權先前版本使用權：
縱一般條款第 11.3 條 (提供內容之可接受使用) 有與本條相反之規定，只要您購買了符合條件的產品，您即可透過網際網路或廣域網路 (WAN)，或其他非當地網路，或虛擬私人網路 (VPN) 訪問和使用該產品 (此稱為「虛擬化」)。並非所有產品皆適用虛擬化。虛擬化不適用於網路服務固定期限的使用授權，以及軟體之固定期限的使用授權中所含的網路服務權益。虛擬化清單列出了適用和不適用虛擬化條件的產品。如須查看虛擬化清單，請參閱：https://www.autodesk.com.tw/support/account/admin/manage/virtualization。Autodesk 可定期更新虛擬化清單。對虛擬化清單所做的所有增訂，均應向後生效適用，從虛擬化清單中刪除的所有內容，則應溯及既往。
Autodesk 將支援您有權進行虛擬化的任何軟體，但以下情況例外：(a) Autodesk 無法在任何虛擬化環境之外的實體機器上，重現回報事件的支援請求，以及 (b) 由任何第三方虛擬化軟體或您的虛擬化環境引起或相關的問題，包括但不限於無義務協助解決與任何第三方虛擬化軟體，或您的虛擬化環境下的軟體相關之相容性或互通性問題。
認證的免責聲明；風險承擔。Autodesk 可不定期發佈有關虛擬化環境使用軟體的資訊 (「認證資訊」)，並發佈於 Autodesk 知識社群和類似的 Autodesk 網路資產、文件或其他位置。此等認證資訊僅為方便您取得資訊而提供，且僅能反映 Autodesk 針對特定軟體之特定版本，在特定第三方虛擬化技術及/或特定虛擬化環境下所做的有限測試。認證資訊係按「現狀」提供，並可能包含錯誤、不正確、不完整之資訊及其他錯誤表述。如果您有意使用虛擬化，您應在使用前先進行獨立的相容性評估。
如您使用虛擬化，即表示您確認該等認證資訊不構成任何 Autodesk 軟體與任何第三方虛擬化技術間，對任何特定程度相容性之任何形式的保證或承諾。如果您係為特定產品運用虛擬化，您同意承擔與該使用相關聯之所有風險，包括但不限於軟體與第三方虛擬化技術及/或與您的虛擬化環境不相容之風險。
F對於某些產品，您或您的授權使用者可以授予特定個人對您購買產品的唯讀訪問權，惟應遵守 Autodewk 可隨時增加之合理技術限制，且無須另行通知。同樣地，對於某些產品，特定個人可以透過 Autodesk 的免費線上檢視工具訪問您的內容 (可在 https://www.autodesk.com.tw/viewers 上取得)。前述任何個人在取得此類訪問授權後，可能會在本條款下文或他處、一般條款、特殊條款或產品文件的其他地方被稱為「檢視者」、「基本訪問權」、「唯讀訪問」或類似用詞 (統稱為「檢視者」，或個別稱為「個人檢視者」)。為避免疑問，於此說明：檢視者是其中一種授權使用者，應受本條款和一般條款拘束。
檢視者的訪問授權僅限於被授予訪問權的個人，且不得與任何其他個人或實體共用。檢視者可以查看您的內容，在某些情況下，也可檢視您在產品中的工作區，但不允許其編輯、提供輸入資料或以其他方式修改您的內容。除非本條款或特殊條款另有規定，否則您的系統管理員可以隨時撤銷檢視者的訪問權，且檢視者的訪問權將在您的系統管理員撤銷此類訪問權時終止，或在某些產品下，於您的付費固定期限的使用授權到期或終止時終止 (以較早屆至者為終期)。
檢視者不計入您的授權使用者總人數。檢視者的訪問無需使用代幣。
Autodesk 不對檢視者本身，或檢視者對您的內容、工作區或產品的訪問權做出任何承諾、保證或擔保。Autodesk 不承擔與檢視者有關的一切責任。檢視者無權享受任何固定期限的使用授權之權益，包括支援服務。Autodesk 有權隨時暫停或終止檢視者訪問的權限，且無須另行通知。
如果您購買高階版，除了標準版計畫權益外，您還將另外獲得以下高階版計畫權益，以補充或替代標準版計畫權益：
高階版計畫權益只能由受您指派的授權使用者訪問或使用，且其應為被您指派至使用中、未到期產品且已被分配高階版權益的授權使用者。對於單 (人) 用戶產品，在高階版期間內的任何期間，已分配高階版計畫權益的每個授權集體用戶都必須包括至少一 (1) 名授權使用者。若標準版的任一單 (人) 用戶產品到期，您將無權獲得高階版之退款。
一體適用要求。對於任何單 (人) 用戶產品，如果受指派主系統管理員所管理的授權集體用戶中，有授權使用者升級到高階版，則分配給該授權使用者，以及該授權集體用戶中的任何其他授權使用者，以及由相同主系統管理員管理的其他授權集體用戶，其所有其他單 (人) 用戶產品也必須升級到高階版，且應納入最初購買之高階版一部分、續約更新或年度更新事項。上述內容稱為「一體適用要求」。若您未遵守「一體適用要求」，Autodesk 有權能立即停用或暫停您訪問和使用您的任何產品之權限。
本節所述的高階版計畫權益的支援服務，應取代標準版計畫權益的相應支援服務。Autodesk 將以英文向您的高階版授權使用者提供高階版支援服務，如有需求，可提供其他語言。
在下列情況，Autodesk 並無義務就試用版向檢視者提供技術支援：因為非 Autodesk 供應的電腦硬體、非 Autodesk 供應或指定的第三方軟體、對您的高階版授權使用者未提供充分的產品使用訓練 (不含試用版)，或以不符與本條款或一般條款規定的方式使用產品 (不含試用版)，所導致之事件。
除非 Autodesk 另有書面指示 (例如透過您的 Autodesk 帳戶指示)，否則您的高階版授權使用者均應提出有效成立的支援請求。如欲提出有效成立的支援請求，您的高階版授權使用者應：(a) 提供 Autodesk 合理要求之一切所需資訊，以利 Autodesk 提供支援；(b) 遵循 Autodesk 的所有指示，執行任何初步疑難排解或問題分析程序；並 (c) 執行任何 Autodesk 建議的修正、校正或解決方法。Autodesk 可能會請第三方協助，在 Autodesk 的指導下提供技術支援。
透過網頁或電子郵件提供高階版支援。依據下表列出的可支援時間，將向您的高階版授權使用者提供網頁或電子郵件支援，惟於排定的系統維修時間內，Autodesk 可能將暫時無法提供網頁支援。Autodesk 的網頁支援及相關通訊通常會張貼於 Autodesk 帳戶中，而您的高階版授權使用者將透過電子郵件收到張貼資訊的通知。Autodesk 也可能依據其判斷，以電子郵件或電話為特定事件聯絡您的高階版授權使用者。
Autodesk 將採取商業上合理做法，在各 Autodesk 營運地區所適用的每週工作期間下，不論嚴重程度，都將於八 (8) 個小時內回應網頁或電子郵件支援請求，如下表所示。對於某些產品，適用的當地支援服務提供時間可能為特定地區或國家的支援服務時間，未必為支援請求提出之所在地區或國家。
|
可透過網頁或電子郵件聯絡的高階版支援服務時間
|
亞太地區
|
美洲地區
|
歐洲、中東和非洲地區
|
各區支援服務適用的每週工作期間
|
新加坡標準時間週一至週五 (世界標準時間 +8)，不含該區域之國定假日
|
美東標準時間/美東日光節約時間週一至週五 (世界標準時間 -5/世界標準時間 -4)，不含該區域之國定假日
|
歐洲中央時間/歐洲中央夏令時間週一至週五 (世界標準時間 +1/世界標準時間 +2)，不含該區域之國定假日
即時支援。除了本節中介紹的其他高階版支援模式外，您的高階版授權使用者或系統管理員，還可能於符合條件下獲得產品的即時支援，如下所述：
透過其他模式提供之高階版支援服務。Autodesk 可能會不定期透過網頁和電子郵件以及線上即時支援服務以外的其他模式提供支援 (例如安排通話、以 Autodesk 開發人員社群提供的 API支援、遠端桌面疑難排解等)。支援模式可能因產品而異。附加條款可能適用於這些支援模式，包括但不限於與技術要求相關的條件。各支援模式並非在各區域或語言中皆有提供。
導入支援。Autodesk 可能依據判斷為所選擇的產品提供部署、設定或採用之輔助。這些導入支援服務可能產生額外費用，並適用其他條款和條件。各導入支援模式並非在各區域或語言中皆有提供。
先前版本支援服務。無論本條規定是否與上述標準版計畫權益的先前版本權利一節中之規定相反，對於您的高階版固定期限的使用授權，Autodesk 都將為您的產品的現行版本以及先前版本清單上的所有先前版本提供技術支援。
Autodesk 將向您提供訪問權，供您訪問為協助您入門及使用高階版計畫權益而建立之資料，其中可能包含入門文件、工具和類似輔助工具 (合稱為「成功資源」)。成功資源可能包含可重複套件服務、精選的技術支持資源，以及其他訓練或資訊內容 (例如文章、影片、線上研討會)，用於提供最佳實踐相關指引，並協助您入門和使用產品 (下稱為「加速設備」)。您應為訪問、獨立評估和使用成功資源負責。於高階版固定期限的使用授權期間內，成功資源與加速設備皆可供您使用，惟若有變更，恕不另行通知。其他要求、限制或條件可能適用於相關加速設備描述中列出的特定加速設備 (例如技術必要條件、地理可用性、語言、參與人數、各時間段的限制加速設備傳送次數、如於特定時間段內未使用時之加速設備使用期限等)。
所有加速設備均按「原樣」提供，恕不提供任何形式的保證，您應自行承擔訪問和使用風險。對於您採用成功資源後，所採取的任何行動或取得之結果，Autodesk 恕不承擔任何責任。
所有成功資源均為 Autodesk 的機密資訊。對於世界各地的成功資源，Autodesk 均可主張一切相關智慧財產權。未經 Autodesk 明確書面授權，您不得以任何理由複製、修改、揭露或散佈成功資源。
資料收集及使用。您瞭解 Autodesk 可能會在產品期間內，持續收集您訪問及使用加速設備相關的資訊和資料。在您訪問或使用加速設備時，Autodesk 將處理這些資料，以產生「使用情況報告」一節中所述的報告，並藉以維護、改進和/提供產品及產品相關權益。
目錄同步會將您的使用者目錄連結到 Autodesk 的使用者管理平台，以便您的系統管理員可以自動邀請、自動指派和自動刪除授權使用者對您的產品之訪問權。