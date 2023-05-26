標準版

標準版計畫權益可能包括下文所述的任何一項



標準版支援

洞察和建議

使用情況報告

SSO

先前版本

虛擬化；以及

檢視者

標準版支援

Autodesk 將為您指定應提出支援請求之授權使用者（「支援使用者」），在您依據產品指定該使用者接收技術支援下，提供其英文之標準版支援，如有需求，亦可能提供其他語言的支援服務。在特定計畫權益下，系統管理員也可能有資格成為支援使用者。

Autodesk 將透過網頁、電子郵件或其他模式提供標準版支援，如下所述。支援請求將依照 Autodesk 合理認定的嚴重性等級決定優先順序。在下列情況，Autodesk 並無義務就產品的試用版或先前版本，向檢視者提供技術支援：因為非 Autodesk 供應的電腦硬體、非 Autodesk 供應或指定的第三方軟體、對您的授權使用者未提供充分的產品使用訓練 (不含試用版)，或以不符與本條款或一般條款規定的方式使用產品 (不含試用版)，所導致之事件。

除非 Autodesk 另有書面指示 (例如透過您的 Autodesk 帳戶指示)，否則您的支援使用者均應提出有效成立的支援請求。如欲提出有效成立的支援請求，您的支援使用者應：(a) 提供 Autodesk 合理要求之一切所需資訊，以利 Autodesk 提供支援；(b) 遵循 Autodesk 的所有指示，執行任何初步疑難排解或問題分析程序；並 (c) 執行任何 Autodesk 建議的修正、校正或解決方法。Autodesk 可能會請第三方協助，在 Autodesk 的指導下提供技術支援。

透過網頁或電子郵件提供標準版支援。依據下表列出的可支援時間，將在適用情況向您的支援使用者提供網頁或電子郵件支援，惟於排定的系統維修時間內，Autodesk 可能將暫時無法提供網頁支援。Autodesk 的網頁支援及相關通訊通常會張貼於 Autodesk 帳戶中，而您的支援使用者將透過電子郵件收到張貼資訊的通知。Autodesk 也可能依據其判斷，以電子郵件或電話為特定事件聯絡您的支援使用者。

Autodesk 將採取商業上合理做法，在各 Autodesk 營運地區所適用的每週工作期間下，於一 (1) 個工作日內回應網頁或電子郵件支援請求，如下表所示。對於某些產品，適用的當地支援服務提供時間可能為特定地區或國家的支援服務時間，未必為支援請求提出之所在地區或國家。

可透過網頁或電子郵件聯絡的支援服務時間 亞太地區 美洲地區 歐洲、中東和非洲地區 各區支援服務適用的每週工作期間 新加坡標準時間週一至週五 (世界標準時間 +8)，不含該區域之國定假日 美東標準時間/美東日光節約時間週一至週五 (世界標準時間 -5/世界標準時間 -4)，不含該區域之國定假日 歐洲中央時間/歐洲中央夏令時間週一至週五 (世界標準時間 +1/世界標準時間 +2)，不含該區域之國定假日

透過其他模式提供之標準版支援服務。Autodesk 可能會不定期透過網頁和電子郵件以外的其他模式提供支援 (例如線上即時對話、請求回撥、安排通話、以 Autodesk 開發人員社群提供的 API 支援、遠端桌面疑難排解，或訪問精選技術支援資源之方式提供支援，包括文章、影片和類似內容)。支援模式可能因產品而異。附加條款可能適用於這些支援模式，包括但不限於與技術要求相關的條件。各支援模式並非在各區域或語言中皆有提供。

導入支援。Autodesk 可能依據判斷為所選擇的產品提供部署、設定或採用之輔助。這些服務可能產生額外費用並適用其他條款和條件。各導入支援模式並非在各區域或語言中皆有提供。

洞察和建議

Autodesk 可能會向您提供與您的產品相關的一般性諮詢和指導、資訊、建議、洞察、估計、預測和意見。此類指引和資訊僅供參考和一般討論之用，不構成具體諮詢；亦不保證任何商業、財務或其他結果；亦不因此與 Autodesk 成立具約束力的協議。在依據已提供的任何指導或資訊採取行動之前，您必須進行自己的獨立分析和評估。

使用情況報告

您可以選擇啟用使用情況報告。透過使用情況報告，您的系統管理員可以產生報告，依授權使用者與固定期限的使用授權，呈現其在特定頻率下的使用情況。您利用使用情況報告時，應受以下條件拘束：

資料收集及使用 。您瞭解 Autodesk 可在產品期間內，持續透過收集授權使用者的使用資料，監控產品的使用情況。如您的系統管理員啟用使用情況報告功能並要求產生報告，Autodesk 將處理此資料，以產生在「使用情況報告」一節中所謂之報告，並維護、改善和/或提供產品及相關產品權益，並協助您或您的經銷商確認並決定未來購買的規模和報價。前述內容統稱為「 資料收集與使用之目的 」。

。您瞭解 Autodesk 可在產品期間內，持續透過收集授權使用者的使用資料，監控產品的使用情況。如您的系統管理員啟用使用情況報告功能並要求產生報告，Autodesk 將處理此資料，以產生在「使用情況報告」一節中所謂之報告，並維護、改善和/或提供產品及相關產品權益，並協助您或您的經銷商確認並決定未來購買的規模和報價。前述內容統稱為「 」。 同意與權限。您應負責遵守任何與收集利用您的授權使用者之個人資料有關之隱私權法規、個人資料保護法及勞動法，無論該授權使用者為員工、獨立承攬人或其他人員皆適用，此類規定包含告知、同意、傳輸 (包含跨境傳輸)、揭露及利用等，尤以與上述資料收集與使用之目的有關之規定為要。在不限制前述條件之前提下，若您出於資料收集與使用之目的，而須收集和使用授權使用者個人資料，且依規定須通知及取得同意時，您應告知您的授權使用者並/或取得其有效同意。



Autodesk 亦可依據使用情況資料，為您向您的系統管理員分享洞察與建議，以供您進行獨立分析與評估。

SSO

SSO 或單一登入方法，可使您的授權使用者共同訪問您的產品和相關產品權益。.

Autodesk 將提供入門資料與說明，以使您能夠為您的網域註冊及設定您的 SSO。您應負責為您的組織實施 SSO 方法。註冊和設定流程完成後，只要您的授權使用者欲使用 Autodesk 的登入流程登入您的產品，他們將被重新導向到您的實體登入流程，並應輸入其實體憑證資訊 (例如他們的企業電子郵件和密碼）。

先前版本

一般條款通常會要求您在安裝該軟體的新版本前，先解除安裝該軟體的先前版本，但本節所述的先前版本權利 (「先前版本權利」) 為例外。先前版本權利僅適用於單 (人) 用戶產品和多 (人) 用戶產品。若您使用軟體的先前版本，均應遵循軟體之現行版本的使用範圍和限制 (例如授權類型、授權版本及授權數量等)。



對於單 (人) 用戶產品，您可以安裝並以非同時的方式訪問軟體可使用的先前版本。

多 (人) 用戶產品的授權使用者，可視情況同時安裝並訪問軟體之現行版本以及其可使用的先前版本，惟同時使用中的總人數，不得超過多 (人) 用戶固定期限的使用授權的人數上限。

Autodesk 沒有義務向您提供任何先前版本的電子或實體媒體內容、授權碼或激活方式。任何先前版本的安裝與訪問，皆應受先前版本之所有條款與條件所約束。如果 Autodesk 向您提供強化或補充先前版本的輔助產品，則安裝和訪問此類輔助產品，應受其附隨的條款和條件拘束，並應受對應被輔助產品強化或補充的先前版本之條款與條件約束。您必須遵循 Autodesk 不定期制定的流程與政策 (如有) 以申請並使用先前版本。如果您的固定期限的使用授權屆期或終止，則您附隨於該使用授權的所有先前版本使用權亦因此終止，您必須立即解除安裝且停止訪問該等先前版本。

可用性。可用的先前版本已列在「先前版本清單」中，請參閱：https://www.autodesk.com.tw/support/account/manage/versions/previous-versions。通常先前版本使用權僅限於現行版本的前三 (3) 個先前版本，但此亦未必適用於所有狀況。一般而言，軟體的新版本發表時，(a) 先前版本清單會更新；(b) 新版本成為現行版本；(c) 稍早的現行版本成為最新的先前版本；且 (d) 最早的先前版本應從清單中移除。

您可使用列在先前版本清單上的任何先前版本，以及任何由 Autodesk 提供且仍由您持有的該軟體先前版本 (不論持有形式是該版本的媒體套件，或該版本的已下載副本)，且您取得該版本時，其為 (i) 現行版本，或 (ii) 清單中載明的先前版本，但後續已從清單中移除。

若您購買的是「轉換固定期限的使用授權」，且在轉換固定期限的使用授權中包含您原先訂購的相同軟體時，則在原始軟體的固定期限使用授權轉換開始前，您仍有權繼續使用現行版本和任何先前版本，因為先前版本已包含在新轉換的固定期限的使用許可中。若您的原始固定期限的使用授權並不包含該軟體，且亦不屬於新轉換固定期限的使用授權之範圍，您將無法繼續使用原始固定期限的使用授權之軟體的現行或任何先前版本，並應在新轉換固定期限的使用授權之軟體安裝完成後六十 (60) 天內，解除安裝並銷毀原始固定期限的使用授權內的所有先前版本。Autodesk 可能會要求您出示證明，據以確認任何原始固定期限的使用授權均已依據本條規定解除安裝並銷毀，和/或根據一般條款之相關規定檢核。

範例

為了說明先前版本使用權，Autodesk 提供以下範例：

單 (人) 用戶產品範例。在 2013 年，您購買了為當時現行版本的兩 (2) 套 AutoCAD 2013 單 (人) 用戶固定期限的使用授權產品。於購買時，AutoCAD 2012、2011 和 2010 為「先前版本清單」中的先前版本。授權使用者 #1 下載並安裝 2012、2011 和 2010 的先前版本，以及之後可用的每個新版本 (例如，AutoCAD 2014、2015 等)。授權使用者 #2 未下載先前版本，但在每個新版本可用時安裝。這兩套固定期限的使用授權皆於每年續約。之後，由於您的業務需求增加，您又針對 AutoCAD 2018 訂購了第三套單 (人) 用戶固定期限的使用授權。在此次採購新授權時，AutoCAD 2017、2016 與 2015 均被列入適用先前版本。以下為您就該三 (3) 套固定期限的使用授權，可行使的先前版本使用權：



授權使用者 #1：此授權使用者可以下載並安裝現行版本 AutoCAD 2018，以及先前版本 AutoCAD 2017、2016 和 2015，因為這些版本已列入當時的先前版本清單中。此授權使用者仍可繼續使用已安裝的每個先前版本：AutoCAD 2017、2016、2015、2014、2013、2012、2011 和 2010。請注意，現行版本和各先前版本可同時安裝，但這位授權使用者僅能同時使用其中一種版本，不同版本可能無法同時使用。

授權使用者 #2：由於此授權使用者在首次啟用固定期限的使用授權後，從未下載清單所列的可用先前版本，並且僅在每個新升級版本可用時予以安裝，因此這位授權使用者可使用現行版本 AutoCAD 2018，以及其安裝過的先前版本：AutoCAD 2017、2016、2015、2014 和 2013。

授權使用者 #3：由於其使用新購買的固定期限的使用授權，故此授權使用者可下載和安裝的先前版本，僅限於當時列入先前版本清單上的版本 (如 AutoCAD 2017、2016 和 2015)。

多 (人) 用戶產品範例。在 2015 年，您購買了為當時現行版本的 AutoCAD 2015 的多 (人) 用戶固定期限的使用授權，可供五 (5) 名用戶使用。您的合約系統管理員下載並安裝了每個可用的 AutoCAD 版本：AutoCAD 2015、2014、2013 和 2012。在 2018 年，您續約了相同用戶數之固定期限的使用授權。以下為五 (5) 個用戶數的多 (人) 用戶產品之固定期限的使用授權先前版本使用權：

每個授權使用者都可以下載並安裝現行版本，即 AutoCAD 2018；以及每個列在清單上的先前版本，即 AutoCAD 2017、2016 和 2015；以及現在不再存在於清單中，但先前已由您的合約系統管理員下載並安裝的先前版本，AutoCAD 2014、2013 和 2012。在任何時候，您都可以同時使用本軟體的五 (5) 份副本，且可使用任何版本組合。可以由一 (1) 位授權使用者同時使用 AutoCAD 2018、2017、2015、2014 和 2013，也可以由五 (5) 位不重複的授權使用者同時使用上述任何版本的一個副本。

虛擬化

縱一般條款第 11.3 條 (提供內容之可接受使用) 有與本條相反之規定，只要您購買了符合條件的產品，您即可透過網際網路或廣域網路 (WAN)，或其他非當地網路，或虛擬私人網路 (VPN) 訪問和使用該產品 (此稱為「虛擬化」)。並非所有產品皆適用虛擬化。虛擬化不適用於網路服務固定期限的使用授權，以及軟體之固定期限的使用授權中所含的網路服務權益。虛擬化清單列出了適用和不適用虛擬化條件的產品。如須查看虛擬化清單，請參閱：https://www.autodesk.com.tw/support/account/admin/manage/virtualization。Autodesk 可定期更新虛擬化清單。對虛擬化清單所做的所有增訂，均應向後生效適用，從虛擬化清單中刪除的所有內容，則應溯及既往。



Autodesk 將支援您有權進行虛擬化的任何軟體，但以下情況例外：(a) Autodesk 無法在任何虛擬化環境之外的實體機器上，重現回報事件的支援請求，以及 (b) 由任何第三方虛擬化軟體或您的虛擬化環境引起或相關的問題，包括但不限於無義務協助解決與任何第三方虛擬化軟體，或您的虛擬化環境下的軟體相關之相容性或互通性問題。



認證的免責聲明；風險承擔。Autodesk 可不定期發佈有關虛擬化環境使用軟體的資訊 (「認證資訊」)，並發佈於 Autodesk 知識社群和類似的 Autodesk 網路資產、文件或其他位置。此等認證資訊僅為方便您取得資訊而提供，且僅能反映 Autodesk 針對特定軟體之特定版本，在特定第三方虛擬化技術及/或特定虛擬化環境下所做的有限測試。認證資訊係按「現狀」提供，並可能包含錯誤、不正確、不完整之資訊及其他錯誤表述。如果您有意使用虛擬化，您應在使用前先進行獨立的相容性評估。



如您使用虛擬化，即表示您確認該等認證資訊不構成任何 Autodesk 軟體與任何第三方虛擬化技術間，對任何特定程度相容性之任何形式的保證或承諾。如果您係為特定產品運用虛擬化，您同意承擔與該使用相關聯之所有風險，包括但不限於軟體與第三方虛擬化技術及/或與您的虛擬化環境不相容之風險。

檢視者

F對於某些產品，您或您的授權使用者可以授予特定個人對您購買產品的唯讀訪問權，惟應遵守 Autodewk 可隨時增加之合理技術限制，且無須另行通知。同樣地，對於某些產品，特定個人可以透過 Autodesk 的免費線上檢視工具訪問您的內容 (可在 https://www.autodesk.com.tw/viewers 上取得)。前述任何個人在取得此類訪問授權後，可能會在本條款下文或他處、一般條款、特殊條款或產品文件的其他地方被稱為「檢視者」、「基本訪問權」、「唯讀訪問」或類似用詞 (統稱為「檢視者」，或個別稱為「個人檢視者」)。為避免疑問，於此說明：檢視者是其中一種授權使用者，應受本條款和一般條款拘束。

檢視者的訪問授權僅限於被授予訪問權的個人，且不得與任何其他個人或實體共用。檢視者可以查看您的內容，在某些情況下，也可檢視您在產品中的工作區，但不允許其編輯、提供輸入資料或以其他方式修改您的內容。除非本條款或特殊條款另有規定，否則您的系統管理員可以隨時撤銷檢視者的訪問權，且檢視者的訪問權將在您的系統管理員撤銷此類訪問權時終止，或在某些產品下，於您的付費固定期限的使用授權到期或終止時終止 (以較早屆至者為終期)。

檢視者不計入您的授權使用者總人數。檢視者的訪問無需使用代幣。

Autodesk 不對檢視者本身，或檢視者對您的內容、工作區或產品的訪問權做出任何承諾、保證或擔保。Autodesk 不承擔與檢視者有關的一切責任。檢視者無權享受任何固定期限的使用授權之權益，包括支援服務。Autodesk 有權隨時暫停或終止檢視者訪問的權限，且無須另行通知。