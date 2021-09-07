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Autodesk 教育版授權方案可協助學生和教師學習及教授高需求的設計與工程技能。此授權方案可讓符合資格的學生、教師和學校 IT 管理員免費存取 Autodesk 軟體與學習資源。
學生可以使用此授權方案，獲得各種 Autodesk 產品的個別存取權。教師可以使用此授權方案，讓自己和最多 125 位符合資格的學生啟動並執行 Autodesk 產品。學校 IT 管理員可以使用此授權方案，在教室和實驗室中安裝軟體。
符合資格的學生和教師是指那些在合格的教育機構就讀、就職或該機構的承包商，而該教育機構已獲得具公信力之政府機構鑑定合格，且主要目的在於教育已註冊的學生。合格的教育機構包括鑑定合格的國中、高中、高等教育機構以及家庭學校。
若要瞭解更多資訊，請參閱哪些人有資格存取教育版授權方案？
透過教育版授權方案存取的 Autodesk 軟體與服務，包含透過付費固定期限使用授權提供的相同特徵與功能。
大多數 Autodesk 產品均可透過教育版授權方案提供，包括較舊版本和一些 Web 服務 (如 A360 Rendering 和 Fusion 360)。存取範圍包括目前版本以及最多三個先前版本 (如果可用)。如需軟體與服務的清單，請造訪「取得產品」頁面。
若要瞭解更多資訊，請參閱關於 Autodesk 教育版授權方案。
若要瞭解更多資訊，請參閱確認學生和教師的資格。
您可能需要提交其他證明文件來證實資格。此證明文件必須包含：
以下是一些適當證明文件的範例 (假設它們包含上述資訊)：
若要瞭解更多資訊，請參閱確認學生和教師的資格。
在確認您的資格之前，您將無法存取透過教育版授權方案提供的軟體。請務必盡早開始確認您的資格，以確保您在課程開始時擁有存取權。
若要瞭解更多資訊，請參閱確認學生和教師的資格。
若要瞭解更多資訊，請參閱續展學生和教師的存取權。