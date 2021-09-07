Autodesk 教育版授權方案可協助學生和教師學習及教授高需求的設計與工程技能。此授權方案可讓符合資格的學生、教師和學校 IT 管理員免費存取 Autodesk 軟體與學習資源。

學生可以使用此授權方案，獲得各種 Autodesk 產品的個別存取權。教師可以使用此授權方案，讓自己和最多 125 位符合資格的學生啟動並執行 Autodesk 產品。學校 IT 管理員可以使用此授權方案，在教室和實驗室中安裝軟體。