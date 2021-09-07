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教育社群

設計您的未來

在 Autodesk，我們全力協助學生、教師和終身學習者培養現今所需的技能，以便解決未來最緊迫的設計和工程挑戰。憑藉我們廣泛的設計和製造技術、資源和社群組合，我們致力於支援世界各地的學習者從事有意義的職業，並對地球帶來深遠的影響。

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取得產品

助力您的職業生涯一帆風順

Autodesk 教育版授權方案可協助學生和教師學習及教授高需求的設計與工程技能。此授權方案可讓符合資格的學生、教師和學校 IT 管理員免費存取 Autodesk 軟體與學習資源。

學生可以使用此授權方案，獲得各種 Autodesk 產品的個別存取權。教師可以使用此授權方案，讓自己和最多 125 位符合資格的學生啟動並執行 Autodesk 產品。學校 IT 管理員可以使用此授權方案，在教室和實驗室中安裝軟體。

取得產品存取權

教育版存取權常見問題

符合資格的學生和教師是指那些在合格的教育機構就讀、就職或該機構的承包商，而該教育機構已獲得具公信力之政府機構鑑定合格，且主要目的在於教育已註冊的學生。合格的教育機構包括鑑定合格的國中、高中、高等教育機構以及家庭學校。

若要瞭解更多資訊，請參閱哪些人有資格存取教育版授權方案

透過教育版授權方案存取的 Autodesk 軟體與服務，包含透過付費固定期限使用授權提供的相同特徵與功能。

大多數 Autodesk 產品均可透過教育版授權方案提供，包括較舊版本和一些 Web 服務 (如 A360 Rendering 和 Fusion 360)。存取範圍包括目前版本以及最多三個先前版本 (如果可用)。如需軟體與服務的清單，請造訪「取得產品」頁面

若要瞭解更多資訊，請參閱關於 Autodesk 教育版授權方案

  1. 如果您還沒有 Autodesk 帳戶，請在「取得產品」頁面上按一下「開始使用」來建立一個。
  2. 確認您的資格，這涉及到向合格的教育機構確認您作為學生或教師的角色。
  3. 下載並安裝您的軟體

若要瞭解更多資訊，請參閱學生和教師快速入門

  1. 如果您還沒有 Autodesk 帳戶，請在「取得產品」頁面上按一下「開始使用」來建立一個。
  2. 確認您的資格，這涉及到向合格的教育機構確認您作為教師的角色。
  3. 請按照以下逐步操作指示，將產品指派給符合資格的學生，並管理從一個學期到下一個學期的產品指派。

請按照教育機構快速入門中的指示操作。

如果您的教師已使用其 Autodesk 教育版授權方案將教育版產品存取權指派給您，則您無需確認自己是否有資格享有教育版存取權。

若要存取已指派給您的產品，只需遵循下列逐步操作指示

  1. 請造訪「取得產品」頁面 (英文)。
  2. 按一下「登入」。輸入您的電子郵件地址和密碼。
  3. 開始鍵入您的學校名稱，然後從下拉式清單中選取您的學校。
    • 如果您的學校不在清單中，請按一下「找不到自己的學校？」，然後填寫表單。通常最多需要七天時間來驗證學校並將其加入到清單中
    • 對於在家上學的情況，請在欄位中鍵入「家庭」，然後從下拉式清單中選取「家庭學校 (任何)」。
  4. 仔細檢查所有資訊。
    重要事項：請確保您的概況資訊正確無誤，並且與您在學校保留的資訊一致，因為您以後無法對其進行變更。
    請確保您已選取機構類型：
    • 中學包括國中和高中。中學包含的年級可能因國家/地區而異。
    • 大專院校包括大學、學院，以及職業學校。
      如果選取了錯誤的機構類型，您將無法在清單中找到您的學校。如果您選取了錯誤的機構類型，請聯絡 Autodesk 教育支援 (英文)
  5. 按一下「驗證」。

若要瞭解更多資訊，請參閱確認學生和教師的資格

您可能需要提交其他證明文件來證實資格。此證明文件必須包含：

  • 全名 (必須與學校註冊中顯示的名稱相符)
  • 教育機構的完整名稱
  • 目前學期內的日期

以下是一些適當證明文件的範例 (假設它們包含上述資訊)：

  • 來自教育機構的官方信函
    注意事項：以下是此類信函的樣板，供學生教職員使用。
  • 註冊收據
  • 學費收據
  • 學生或員工 ID (不需要照片)
  • 文字記錄
  • 學校網站上的教職員名單
  • 課程表

若要瞭解更多資訊，請參閱確認學生和教師的資格

在確認您的資格之前，您將無法存取透過教育版授權方案提供的軟體。請務必盡早開始確認您的資格，以確保您在課程開始時擁有存取權。

  • 如果您的學校尚未列為合格的教育機構，通常需要最多七天來進行驗證。
  • 如果您必須上載證明文件，通常需要最多兩天來確認您的資格。

若要瞭解更多資訊，請參閱確認學生和教師的資格

  1. 請檢閱「誰符合資格？」，確保您仍有資格取得教育版存取權。
  2. 「取得產品」頁面 (英文) 上，登入您的帳戶。
  3. 在個人化橫幅通知中按一下「立即續展」。
  4. 在您確認您的資格後，您的存取權將自動延長一年。您持有的任何產品固定期限使用授權，也會自動延長一年。

若要瞭解更多資訊，請參閱續展學生和教師的存取權

我們提供了數個指南，可引導您完成入門和續展程序：

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支援

  • 可以存取我們支援團隊的虛擬助理

    按一下頁面右下角的問號，以尋找取得產品、設定帳戶、安裝軟體等所需的說明。

  • Autodesk 論壇是分享知識、提出疑問及探索主題的好地方。

  • 從 Autodesk、我們的社群和合作夥伴尋找實用的資訊。

  • 尋找 Autodesk 專業產品的文件、下載內容、影片和更多資源。

* 支援資源僅提供英文版。

要獲得免費的 Autodesk 軟體和/或雲端式服務，應接受並遵循此類軟體或雲端式服務隨附的使用條款 (英文) 或其他適用條款。受教育版授權約束的軟體和雲端式服務，只能用於教育用途 (英文)，而不得用於商業、專業或任何其他營利目的。

於具公信力之政府機構鑑定合格且主要目的在於教育已註冊學生的教育機構註冊的學生或任職的教師，均有資格取得單獨的教育版授權。請暸解更多

合格教育機構取得的免費教育版授權，可用於教育機構所執行之機構功能中的學習、教學、訓練、研究和開發等用途。請暸解更多