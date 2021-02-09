移除分散的工作區，讓各個團隊與單一的集中管理事實來源連結。
安全地管理專案資料、追蹤進度並準時交付。
使用模型視覺效果、彈性工作流程、自動分析工具等。
隨時隨地安全地協同合作。集中存放 Civil 3D 檔案，讓團隊成員掌握相同的資料，還能將設計變更內容視覺化，方便瞭解變更所帶來的影響。
在 Revit 中安全地與任何人、在任何地點展開雲端協同合作，並在您的瀏覽器中視覺化匯總的專案模型。即時同步變更，並在一切定案後發佈。
讓團隊可存取正確的資料、最佳化審閱流程、取得專案進度的深入見解，以及使用模型協調和衝突偵測工具。
— John Sisk and Son 的 Wembley 專案主管 Ger Hayes
– TVS Design Digital Practice Studio 計算設計主管 Emilio Hernandez
- Eoghan Keenan，Designer Group 的 BIM 交接主管
減少同步模型所花費的時間
試運行節省的費用，涵蓋了初期軟體投資
BIM Collaborate Pro 可讓建築、工程與營造團隊在單一平台上緊密連結，使協同合作更簡易。其可改進溝通、加速專案時程，並減少重複工作和 RFI。
BIM Collaborate Pro 可供 AEC 團隊跨領域使用，但對於專案經理、專案建築師、BIM 主管和數位實務經理尤其有用。