Autodesk BIM Collaborate Pro：建立、協同合作、掌握最新動態

什麼是 Autodesk BIM Collaborate Pro？

Autodesk BIM Collaborate Pro 是雲端式設計協同合作與設計管理軟體，可讓團隊執行以下工作：

  • 組織專案資料、開放所有人存取，以及連結所有人。

  • 改善專案可見性，以準時交付。

  • 針對日益複雜的專案展開協同合作。

  • 在 Revit、Civil 3D 或 Plant 3D 中共同製作。

Autodesk BIM Collaborate Pro overview (video: 2:17 min.) (英文)

為什麼要使用 Autodesk BIM Collaborate Pro？

集中資料

移除分散的工作區，讓各個團隊與單一的集中管理事實來源連結。

掌握大局

安全地管理專案資料、追蹤進度並準時交付。

改變您的協同合作方式

使用模型視覺效果、彈性工作流程、自動分析工具等。

探索您可使用 Autodesk BIM Collaborate Pro 執行哪些工作

使用 BIM Collaborate Pro 共同製作、協同合作及協調

Civil 3D + BIM Collaborate Pro 概述 (影片：3 分 26 秒) (英文)

集中存放 Civil 3D 檔案

隨時隨地安全地協同合作。集中存放 Civil 3D 檔案，讓團隊成員掌握相同的資料，還能將設計變更內容視覺化，方便瞭解變更所帶來的影響。

Revit + BIM Collaborate Pro 概述 (影片：2 分 14 秒) (英文)

使用安全連線簡化 Revit 共同製作工作

在 Revit 中安全地與任何人、在任何地點展開雲端協同合作，並在您的瀏覽器中視覺化匯總的專案模型。即時同步變更，並在一切定案後發佈。

Plant 3D + BIM Collaborate Pro 概觀 (影片：1 分 58 秒) (英文)

增強 AutoCAD Plant 3D 使用者的協同合作

讓團隊可存取正確的資料、最佳化審閱流程、取得專案進度的深入見解，以及使用模型協調和衝突偵測工具。

探索 BIM Collaborate Pro 的基本工作流程

影片：Design Collaboration 搭配 BIM Collaborate Pro 的技術示範

設計協同合作

在一個環境中使用專案式工作流程，管理多領域團隊和資料。

 

觀看影片 (2 分 14 秒) (英文)
影片：Document Management 搭配 BIM Collaborate Pro 的技術示範

文件管理

使用實用的管理功能，在雲端儲存、審閱和共用專案文件。

 

觀看影片 (2 分 50 秒) (英文)
影片：Model Coordination 搭配 BIM Collaborate Pro 的技術示範

模型協調

在施工前快速辨識並解決衝突和設計錯誤。

 

觀看影片 (2 分 12 秒) (英文)

哪一款 BIM Collaborate 產品適合您？

比較產品
在桌上型電腦使用 BIM Collaborate 的女性

BIM Collaborate

適合需要審閱設計工作、提供反饋和協調模型的團隊。

 

查看所有功能
在桌上型電腦使用 BIM Collaborate Pro 的女性

BIM Collaborate Pro

適合需要在 Revit、Civil 3D 或 Plant 3D 中共同製作並管理資料交換的團隊。

 

查看所有功能

BIM Collaborate Pro 資源

BIM Collaborate 快速入門指南顯示於膝上型電腦螢幕

自學課程

快速入門指南

加速您對 BIM Collaborate Pro 功能的瞭解，並立即使用。

 

瞭解更多 (英文)
網頁應用程式中的排水設計項目腹板彩現和設計模型

延伸

BIM 和 GIS 雲端協同合作

瞭解連接 BIM 與地理資訊系統 (GIS) 為何能讓您在擬真環境下工作。

瞭解更多
在 Autodesk BIM Collaborate Pro 中展示 Design Collaboration 的桌上型電腦螢幕

線上研討會

線上研討會集錦：設計協同合作

透過此設計協同合作線上研討會集錦，探索 BIM Collaborate Pro 的功能和優勢。

觀看線上研討會 (英文)

常見問題 (FAQ)

Autodesk BIM Collaborate Pro 在哪個作業系統上執行？

Autodesk BIM Collaborate Pro 是網頁式產品，不需要桌上型電腦作業系統。請參閱 BIM Collaborate Pro 系統需求，以取得詳細資料。

BIM Collaborate Pro 的用途為何？

BIM Collaborate Pro 可讓建築、工程與營造團隊在單一平台上緊密連結，使協同合作更簡易。其可改進溝通、加速專案時程，並減少重複工作和 RFI。

誰適合使用 BIM Collaborate Pro？

BIM Collaborate Pro 可供 AEC 團隊跨領域使用，但對於專案經理、專案建築師、BIM 主管和數位實務經理尤其有用。

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