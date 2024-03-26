Autodesk Flow Capture：運用於流水線的每個階段，實現雲端卓越成果

功能強大的數位樣片和檢閱軟體

什麼是 Autodesk Flow Capture？

Autodesk Flow Capture (以前稱為 Moxion) 是功能強大且安全的雲端數位樣片和檢閱工具，可銜接現場和後期製作。

  • 只需幾秒鐘即可擷取並提供高解析度的現場相機畫面。

  • 在拍攝過程中，跨團隊和地點檢閱和編輯專案。 

  • 在生產的每個階段，都可追蹤、管理專案並將專案資產儲存於安全位置。

進階的樣片和檢閱工具可最佳化視覺製作

為什麼要使用 Autodesk Flow Capture？

簡化協同合作

利用支援雲端功能的工作流程，取得組員和利害關係人的即時回饋。

提供最高品質

在擷取後幾秒鐘內檢閱、註解和編輯內容，以儘早重做，交付最佳結果。

加快生產速度

同時完成現場和後期工作，減少時間浪費並降低成本。

Flow Capture 可以執行什麼作業？

影像由 Amazon Studios 授權使用

將相機畫面安全地串流至雲端

藉由數位樣片和相機至雲端工作流程，擷取現場畫面和中繼資料並將其安全地傳送至雲端。 

立即完成畫面 , 移至後期製作

邊擷取，邊編輯

從幾乎任何位置檢閱相機拍攝的媒體；透過領先的檢閱功能和整合式工具 (如 Avid Media Composer)，將其傳回現場以進行超快速檢查。

遠端協作，節省預算，及時講述更生動的案例。

更快地完成工作，無需花費意外成本

在一個安全的位置實現即時資料流，促進組員和利害關係人之間的順暢協同合作，縮短提貨天數，並避免陷入困境帶來的意外成本。

為 Autodesk 雲端優先的發展鋪路

瞭解產業雲端 Autodesk Flow 的願景，以及 Autodesk Flow Capture 將如何建立新的延伸工作流程，以在整個生產生命週期內進行協同合作。

請參閱 Flow Capture 的實際案例

《魔戒：力量之戒》：Galadriel 在人群中穿著金屬盔甲

Amazon Studios 迎來影片製作的新時代

Amazon Studios 使用並行製作工具 Flow Capture 進行連接和協同合作，開發影劇，例如《魔戒：力量之戒》

 

瞭解更多 (英文)
安裝在天橋下汽車頂部的相機

加快對率先挺身而出的英雄故事的後期檢閱

瞭解在無法進行二次拍攝的情況下，Flow Capture Rooms 如何加快後期製作檢閱。

 

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《星際牛仔》影片中三個角色和一條狗走在黑暗的巷子裡

簡化 Netflix《星際牛仔》的工作流程

《星際牛仔》後期製作總監討論 Netflix 真人版影片中現場與後期製作之間的銜接。

 

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功能

Flow Capture 的功能

進階樣片

以高解析度且閃電般的速度安全地共用、檢閱和管理樣片。

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相機至雲端

在相機停止運轉後，將相機畫面和中繼資料串流至世界各地的製作團隊。

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現場即時串流 

在現場或編輯室，使用 QTAKE Cloud Streams、AWS Elemental、SRT Live Streams 和 NDI 支援的應用程式，連接並檢視相機。

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即時檢閱

在單一雲端環境中，透過強大的註解工具、影片和交談功能，共用即時串流，並審閱上傳的資產。

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顏色檢閱

透過完整的 Dolby Vision®、HDR10 和 4K 解析度播放支援檢閱內容，可獲得原始影像品質和卓越的亮度、對比度和色彩範圍。

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絕佳的安全性

透過數位版權管理 (DRM)、鑑識和燒錄浮水印、多因素驗證和權限，在共用和編輯時滿足安全標準並保護資產。

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順暢整合

透過 Flow Capture 強大的 API，大幅提高產能，並建置自訂整合。

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進一步瞭解 Flow Capture

從不同位置協同合作的六個人的拼貼

M&E YOUTUBE 頻道

資訊性影片

透過觀看業界專業人士製作的影片，提升您在 Flow Capture 方面的知識和技能。

 

立即觀看
自助洗衣店內穿著黃色和紫色服裝的兩個人

說明書

指南和版本說明

瞭解新功能、修正、API 等。

 

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三名攝影組成員站在海灘上的剪影

文章

Flow Capture 部落格

閱讀動畫、VFX 和遊戲工作室的產品新聞和案例。

 

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常見問題 (FAQ)

Autodesk Flow Capture 的用途是什麼？

Autodesk Flow Capture (以前稱為 Moxion) 是功能強大且安全的雲端數位樣片和檢閱工具，可用於： 

  • 只需幾秒鐘即可擷取並提供高解析度的現場相機畫面 

  • 在拍攝過程中，跨團隊和地點檢閱和編輯專案 

  • 在生產的每個階段，都可追蹤、管理專案並將專案資產儲存於安全位置

什麼人會使用 Autodesk Flow Capture？

工作室、後期製作公司、製作人和執行人員使用 Autodesk Flow Capture (以前稱為 Moxion) 來製作專業級的影片、電視節目和遊戲。

Autodesk Flow Capture 與 Flow Production Tracking 有何差異？

Autodesk Flow Capture (以前稱為 Moxion) 是一款雲端數位樣片和檢閱工具。其主要功能是安全擷取現場的相機資料並串流至雲端以供檢閱。Flow Production Tracking (以前稱為 ShotGrid) 是一款生產管理工具，專門追蹤期限、管理員工和預算等資源，以及檢閱。

如何存取 Flow Capture？

Flow Capture 是一款雲端軟體，可透過 Safari 和 Chrome 網頁瀏覽器存取。可在此處登入您的 Flow Capture 網站。您也可以在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上下載 Flow Capture 應用程式，或在此處選擇 Mac 或 Windows 桌面應用程式。 

我可以取得 Flow Capture 的免費試用版嗎？

可以。在此處註冊即可取得 Flow Capture 30 天免費試用版。

Flow Capture 可在哪個作業系統上執行？ 

Flow Capture 可在 Microsoft® Windows®、Apple® macOS®、iOS 和 Apple TV 上執行。請參閱 Flow Capture 系統需求，以取得詳細資訊。

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