Autodesk Flow Capture (以前稱為 Moxion) 是功能強大且安全的雲端數位樣片和檢閱工具，可用於：
只需幾秒鐘即可擷取並提供高解析度的現場相機畫面
在拍攝過程中，跨團隊和地點檢閱和編輯專案
在生產的每個階段，都可追蹤、管理專案並將專案資產儲存於安全位置
Autodesk Flow Capture (以前稱為 Moxion) 是功能強大且安全的雲端數位樣片和檢閱工具，可銜接現場和後期製作。
只需幾秒鐘即可擷取並提供高解析度的現場相機畫面。
在拍攝過程中，跨團隊和地點檢閱和編輯專案。
在生產的每個階段，都可追蹤、管理專案並將專案資產儲存於安全位置。
利用支援雲端功能的工作流程，取得組員和利害關係人的即時回饋。
在擷取後幾秒鐘內檢閱、註解和編輯內容，以儘早重做，交付最佳結果。
同時完成現場和後期工作，減少時間浪費並降低成本。
Autodesk Flow Capture (以前稱為 Moxion) 是功能強大且安全的雲端數位樣片和檢閱工具，可用於：
只需幾秒鐘即可擷取並提供高解析度的現場相機畫面
在拍攝過程中，跨團隊和地點檢閱和編輯專案
在生產的每個階段，都可追蹤、管理專案並將專案資產儲存於安全位置
工作室、後期製作公司、製作人和執行人員使用 Autodesk Flow Capture (以前稱為 Moxion) 來製作專業級的影片、電視節目和遊戲。
Autodesk Flow Capture (以前稱為 Moxion) 是一款雲端數位樣片和檢閱工具。其主要功能是安全擷取現場的相機資料並串流至雲端以供檢閱。Flow Production Tracking (以前稱為 ShotGrid) 是一款生產管理工具，專門追蹤期限、管理員工和預算等資源，以及檢閱。