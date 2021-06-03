為了更好地滿足傳媒娛樂產業的需求，我們已將 Autodesk Maya LT 軟體發展為 Autodesk Maya Creative：具有強大建模、動畫和彩現工具的彈性、較低成本版本的 Maya。我們已移除限制 (例如減少聚合計數匯出)，並加入了數項新功能 (包括彩現功能)，以協助您提供更強大的工具集來建立高品質的 3D 內容。
2022 年 12 月 7 日，Autodesk 將停售新的 Maya LT 固定期限使用授權和續展。您無法再購買新的固定期限使用授權，也無法續展您現有的 Maya LT 固定期限使用授權。
Maya Creative 是更具彈性且更經濟實惠的 Maya 版本，具備強大的建模、動畫、骨架設定和彩現工具，可用於電影、電視和遊戲製作。美工人員和工作室可以透過 Flex (英文) 輕鬆存取 Maya Creative。Flex 提供即付即用選項，能為您解決臨時使用產品的燃眉之急。
為了更好地滿足傳媒娛樂產業的需求，我們已將 Autodesk Maya LT 軟體發展為 Autodesk Maya Creative：具有強大建模、動畫和彩現工具的彈性、較低成本版本的 Maya。我們已移除限制 (例如減少聚合計數匯出)，並加入了數項新功能 (包括彩現功能)，以協助您提供更強大的工具集來建立高品質的 3D 內容。
已支付 Maya LT 固定期限使用授權費用的客戶，將繼續獲得技術支援，直到其目前的 Maya LT 固定期限使用授權合約結束。