為了更好地滿足傳媒娛樂產業的需求，我們已將 Autodesk Maya LT 軟體發展為 Autodesk Maya Creative：具有強大建模、動畫和彩現工具的彈性、較低成本版本的 Maya。我們已移除限制 (例如減少聚合計數匯出)，並加入了數項新功能 (包括彩現功能)，以協助您提供更強大的工具集來建立高品質的 3D 內容。