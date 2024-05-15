Bifrost 是 Autodesk Maya 內的視覺程式設計環境，可為電影、電視和遊戲打造令人驚嘆的程序效果。
從分解到布料，建立擬真的模擬和效果。
以程序化方式散射物件，建置細緻的環境。
使用開放原始碼 USD 整合建立和編輯 Universal Scene Description (USD) 場景。
使用專業工具，產生令人驚嘆的模擬和效果，例如燃燒、雪和粒子。
順暢地建立和彩現效果，而無需離開 Maya。
透過程序產生和視覺程式設計，更快速地輸出更多內容。
– Rubika Graduate 的 Axel Lelaquet
- Crafty Apes 的資深技術美工人員和流水線開發人員 Sean Willis
Bifrost 是 Maya 中的視覺程式設計環境，用於以程序化方式建置特效，例如爆炸、燃燒、沙、雪等。憑藉強大的散射和實例化工具，Bifrost 也可用於製作精細的環境和物件。
Bifrost 供動畫、視覺效果和遊戲開發工作室的 3D 美工人員和技術總監使用。
是的，您可以透過有效的 Maya 固定期限的使用授權，免費執行 Bifrost。
訂購 Maya 固定期限使用授權後，您將取得存取權，可安裝和使用三個舊版本。訂購固定期限的使用授權後，您的 Autodesk Account （英語） 中會列出可下載的版本。另請參閱訂購客戶可用的先前版本。
啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面中按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或在此購買 Maya。購買固定期限使用授權時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼組合。進一步瞭解如何將試用版轉為付費的固定期限使用授權。
Maya 固定期限的使用授權價格 每年、