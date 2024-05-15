利用 Bifrost for Maya，釋放視覺魔力

僅在 Autodesk Maya 中提供

影像由 Pipe Studio 授權使用

什麼是 Bifrost? 

Bifrost 是 Autodesk Maya 內的視覺程式設計環境，可為電影、電視和遊戲打造令人驚嘆的程序效果。

  • 從分解到布料，建立擬真的模擬和效果。

  • 以程序化方式散射物件，建置細緻的環境。 

  • 使用開放原始碼 USD 整合建立和編輯 Universal Scene Description (USD) 場景。 

為什麼要使用 Bifrost？ 

提供最高品質  

使用專業工具，產生令人驚嘆的模擬和效果，例如燃燒、雪和粒子。 

降低流水線複雜性和成本 

順暢地建立和彩現效果，而無需離開 Maya。

大幅提高生產力  

透過程序產生和視覺程式設計，更快速地輸出更多內容。 

Bifrost 可以執行什麼作業？ 

由 Amid Rajabi 製作的神秘藍鯨

以令人驚艷的視覺效果吸引觀眾 

從色彩繽紛的爆炸到茂密的森林世界，有理想且技術嫻熟的美工人員運用 Bifrost，能夠在以節點為基礎的視覺程式設計環境 Bifrost Graph 中建立在實體上準確的內容。

Maya 中的 Bifrost 圖表和模擬，可產生使用 Arnold 彩現的彩色粉末爆炸

建置供整個工作室使用的圖表 

在 Bifrost 圖形編輯器中建立自訂圖形，並將這些圖形封裝起來供美工人員在您的工作室中輕鬆用於不同的節目、場景和鏡頭。

Pipe Studio 使用 Bifrost 製作的沸騰的鍋 (影片：9 秒)

採用開放式標準 

Bifrost for Maya 整合了 USD，以開放原始碼專案的形式提供，有助於進行更佳的協同合作以創造複雜效果，並讓您自訂流水線。

功能 

Bifrost 功能

模擬和效果 

使用 Aero、MPM、Particles 和 BOSS 系統，提供自然外觀效果，例如燃燒、雪、粒子或波浪。(影片：5 秒)

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散射和實例化

為世界建築創造大規模複雜性，或使用富有表現力的散射和實例化工具設定外觀。

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可使用的樣板

存取各種預先建置的複合物和圖表，以用作建立您自己效果的起點。

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幾何圖形節點

在建立網面的最低層級工作、使用元件標籤進行組織，並在 Bifrost 圖表內建立幾何圖形。

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程序 USD

利用 Bifrost 圖表的靈活性，以非破壞性方式組合、組織和編輯 USD 資產。

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工作流程和使用案例 

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》中的黃蜂女和漢克·皮姆博士在森林中穿行。

Bifrost 可協助 Pixomondo 簡化 VFX 的建立程序

瞭解如何使用 Bifrost 打造《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》中奇妙的森林場景。

 

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分解成粒子的角色

Crafty Apes 製作影視的 Bifrost 程序

探索實際製作應用程式，瞭解如何在《星際爭霸戰：發現號》等節目中利用 Bifrost 的程序化功能。

 

觀看影片 (59:41 分鐘) (英文)
一位男子走在鋪滿流沙的人行道上

Bifrost 的粒子系統如何建立擬真沙子

瞭解如何利用 Bifrost，透過泛起漣漪的禪意花園沙子樣式增強札幌啤酒的實物效果。

 

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資源

被紅色晶體覆蓋的房子

自學課程

Bifrost YouTube 影片 

透過觀看業界專業人士製作的影片，提升您在 Bifrost 方面的知識和技能。 

 

觀看 (英文)
藍色 Blob 字元

社群

Bifrost 使用者 Discord 

提問、瀏覽熱門主題，並與不斷成長的使用者社群分享知識。

 

加入
金色蜂巢

說明書

Bifrost 版本說明

瞭解新功能和工作流程、修正等。

 

已讀

常見問題

我可以從何處下載 Bifrost?

Maya 安裝程式中隨附了 Bifrost。若要下載最新的 Bifrost 安裝程式以及舊版本，請參閱下載和安裝

Bifrost 的用途是什麼？

Bifrost 是 Maya 中的視覺程式設計環境，用於以程序化方式建置特效，例如爆炸、燃燒、沙、雪等。憑藉強大的散射和實例化工具，Bifrost 也可用於製作精細的環境和物件。

誰適合使用 Bifrost？

Bifrost 供動畫、視覺效果和遊戲開發工作室的 3D 美工人員和技術總監使用。

擁有 Maya 固定期限的使用授權是否可以免費使用 Bifrost？

是的，您可以透過有效的 Maya 固定期限的使用授權，免費執行 Bifrost。

Maya 在哪個作業系統上執行？

Maya 可在 Microsoft® Windows®、Apple® macOS® 和 Linux® 上執行。請參閱 Maya 系統需求，以取得詳細資料。

如果我訂購最新版本的固定期限使用授權，我可以使用的 Maya 版本為何？ 

訂購 Maya 固定期限使用授權後，您將取得存取權，可安裝和使用三個舊版本。訂購固定期限的使用授權後，您的 Autodesk Account （英語） 中會列出可下載的版本。另請參閱訂購客戶可用的先前版本

我可以在多部電腦上安裝 Maya 嗎？

透過 Maya 軟體的固定期限使用授權，您最多可將軟體安裝在三台電腦或其他裝置上。但是，同一時間只有指定使用者能夠在單一電腦中登入並使用該軟體。請參閱軟體授權合約 以取得更多資訊。

如何將我的 Maya 免費試用版轉為付費固定期限使用授權？

啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面中按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或在此購買 Maya。購買固定期限使用授權時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼組合。進一步瞭解如何將試用版轉為付費的固定期限使用授權

Maya 固定期限使用授權如何收費？

Maya 固定期限的使用授權價格 每年、.

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