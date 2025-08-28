許多傳統 AI 工具就像個黑箱作業 - 一鍵完成的解決方案，卻讓您難以掌控最終結果。Flow Studio 則不同。它的設計是與您協同工作，而不只是為您代勞。Flow Studio 提供可控、可指導的 AI，讓您掌控一切。您可以指導流程、精細化結果並塑造最終輸出，讓作品如實反映您的創意理念。這不是按個按鈕就能獲得理想結果 - 而是透過合適的工具，讓 AI 成為您的創意推手，將想法化為現實。