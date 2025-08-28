娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Autodesk Flow Studio (以前稱為 Wonder Studio) 是一款 AI 支援的雲端式 3D 工具集，可將實景拍攝素材轉換為可編輯的 CG 場景，而無需複雜設置。運用快速、易用且完全由您掌控的 AI，講述您心中一直構想的精彩故事。
透過 AI 工具加速工作流程，讓創作速度與靈感同步，而不影響創意表達。
透過可匯出、可編輯的元素，逐畫面精修，全程掌握創作節奏。
順暢整合 Maya、Blender、Unreal Engine 及 USD，讓您能在熟悉的工具中完成最終製作。
從獨立短片到史詩級電影，高端 VFX 工具觸手可及 - 免設備、無門檻。
可導控、可編輯且從不鎖定 - 專為輔助美工人員而設計，而非取代他們。
透過將工具順暢整合至創意流水線，徹底消除阻礙，高效加速從數位內容到工作室製作的創作流程。
免費
適用於求知欲強的創作者，協助他們免費探索 AI 支援的 VFX 以提升其故事講述能力。無需信用卡。
適用於準備解鎖進階 AI 功能並以更大的靈活性將專案變為現實的創作者。
適用於需要更多匯出選項和快速原型製作的創作者和小型團隊 - 快速驗證價值，自信擴展規模。
適用於大規模生產的大型團隊 - 解鎖所有功能以支援複雜且可直接投產的專案。
聯絡銷售人員以瞭解定價
適用於需要精準可擴充性、安全性、控制力與靈活性以支援高需求量、高精确度流水線的工作室和組織。
無論您的專案和團隊規模大小，Flow Studio 的直覺式介面都能讓美工人員做他們最擅長的事情，那就是創作。上傳素材、掃描畫面，並將 CG 角色快速指派給您想要整合的真實演員。此外，還可建立自動經過打光、動畫處理與合成的獨特素材。
運用 Flow Studio 的 AI 運動擷取技術，將 CG 角色整合到真實演員身上，順暢地擷取面部、身體和手部動作。
取得完整的專案運動擷取 (英文) 資料 (USD 或 FBX 格式)，包含進階角色骨骼重定目標，並提供可直接匯出的動畫。
使用 Wonder Animation 開創性的「影片轉 3D 場景」技術，將任意序列的影片轉換為 3D 動畫場景。
拍攝並剪輯多鏡位、多鏡頭的片段序列，接著運用 AI 在 3D 空間中重建場景，精準符合每台相機與角色及環境的相對位置與運動軌跡。
精準匯出所需內容，精細化您的作品 - 取得適用於各類創意工作的合適元素，例如：
利用 Flow Studio 的雲端式彩現技術，提高效率並騰出您的機器進行更具創意的工作。將多個彩現作業提交至雲端，並繼續同時處理其他專案，這樣會顯著減少停機時間，讓美工人員可以更快交付創意成果。
加入我們日益壯大的社群，這裡匯聚眾多故事講述者、3D 美工人員和電影製作人，與他們一起使用 Flow Studio 創作、驗證，提升自我吧。快來加入我們吧。
Autodesk AI 專為追求效率的藝術家和創作者打造，在加速創作的同時，不失對創作理念的掌控。無論您是在提案專案、調整 VFX 鏡頭，或是追尋靈感，Flow Studio 的進階 AI 技術都能助您精準創作，專注於講述故事的熱情。
它會自動產生必要的匯出元素，例如運動擷取資料、相機追蹤、Alpha 遮罩、乾淨板和角色獨立處理層，以便透過 USD 在 Autodesk Maya、Blender、Unreal 和 Autodesk 3ds Max 等 3D 工具中使用。
Flow Studio 可讓您運用快速、易用且完全由您掌控的 AI，講述您心中一直構想的精彩故事。
Flow Studio 使用信用額度系統，讓您可以按照需要自由使用固定期限使用授權。每月您將根據您的授權方案獲得一定數量的點數，您可以將這些點數用於不同的專案類型，例如 AI 運動擷取、實景拍攝或動畫/影片轉 3D 場景。
每個程序每秒會消耗固定點數。點數每月重設，因此請務必在到期前使用它們！若要查看每個授權方案附帶的點數，請查看比較頁面。
相機追蹤技術會分析影片素材，計算出真實相機在 3D 空間中的運動軌跡，進而能在場景中精準定位 3D 物件、演員或效果。運動追蹤則是針對影片中特定演員或元素的運動進行追蹤。相機追蹤可重構虛擬相機路徑，而運動追蹤可將圖形或效果貼附至行動目標。
Flow Studio 提供各種由 AI 支援的工具，旨在加快您的創作過程。主要功能包括：無標記運動擷取、影片轉 3D 場景技術，以及自動生成基本元素，如相機追蹤、乾淨板、Alpha 遮罩和角色獨立處理層。
所有素材皆可匯出至您慣用的 3D 軟體 (如 Maya、Blender 或 Unreal)，讓您能輕鬆精細化您的作品，並擁有完整的創意主導權。
某些 Autodesk AI 功能不利用機器學習，因此不需要資料來訓練基礎模型。當 AI 功能確實需要資料進行訓練時，Autodesk 會根據功能使用不同的資料來源。您可以在 Autodesk AI 功能的 AI 透明度卡片上進一步瞭解 Autodesk AI 功能是否依賴機器學習，以及使用哪些資料來源進行訓練，該卡片位於 Autodesk 信任中心 (英文) 的「Trusted AI」(可信任的 AI) 區段中。注意事項：即將推出其他透明度卡片。
許多傳統 AI 工具就像個黑箱作業 - 一鍵完成的解決方案，卻讓您難以掌控最終結果。Flow Studio 則不同。它的設計是與您協同工作，而不只是為您代勞。Flow Studio 提供可控、可指導的 AI，讓您掌控一切。您可以指導流程、精細化結果並塑造最終輸出，讓作品如實反映您的創意理念。這不是按個按鈕就能獲得理想結果 - 而是透過合適的工具，讓 AI 成為您的創意推手，將想法化為現實。