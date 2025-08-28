Actor in canyon style environment looking past camera with AI motion capture markers and bones highlighted, and final CG character render

Autodesk Flow Studio

運用您可控的 AI 技術，打造驚人的 VFX

Flow Studio 能將您的素材轉換為可導控、編輯與匯出的 CG 場景。無需設備、沒有門檻、毫無限制。只需簡單操作，隨心展現創意。

什麼是 Autodesk Flow Studio？

Autodesk Flow Studio (以前稱為 Wonder Studio) 是一款 AI 支援的雲端式 3D 工具集，可將實景拍攝素材轉換為可編輯的 CG 場景，而無需複雜設置。運用快速、易用且完全由您掌控的 AI，講述您心中一直構想的精彩故事。

  • 透過 AI 工具加速工作流程，讓創作速度與靈感同步，而不影響創意表達。

  • 透過可匯出、可編輯的元素，逐畫面精修，全程掌握創作節奏。

  • 順暢整合 Maya、Blender、Unreal Engine 及 USD，讓您能在熟悉的工具中完成最終製作。

Flow Studio 概觀 (影片：1:08 分鐘)

為什麼要使用 Flow Studio？

故事講述，毫不受限

從獨立短片到史詩級電影，高端 VFX 工具觸手可及 - 免設備、無門檻。

提升您技能水平的 AI

可導控、可編輯且從不鎖定 - 專為輔助美工人員而設計，而非取代他們。

簡化創意工作流程

透過將工具順暢整合至創意流水線，徹底消除阻礙，高效加速從數位內容到工作室製作的創作流程。

免費

免費

 

適用於求知欲強的創作者，協助他們免費探索 AI 支援的 VFX 以提升其故事講述能力。無需信用卡。

  • 每月 300 點數
  • 最大匯出解析度 720p
  • 1GB 儲存空間
  • 100MB 最大影片上傳大小
  • 3 個自訂字元上傳
  • 1 人運動擷取

精簡版

 

 

適用於準備解鎖進階 AI 功能並以更大的靈活性將專案變為現實的創作者。

  • 每月 2,100 點數
  • 最大匯出解析度 1080p
  • 5GB 儲存空間
  • 500MB 最大影片上傳大小
  • 6 個自訂字元上傳
  • 2 人運動擷取

標準版

 

 

適用於需要更多匯出選項和快速原型製作的創作者和小型團隊 - 快速驗證價值，自信擴展規模。

  • 每月 6,000 點數
  • 最大匯出解析度 4K
  • 20GB 儲存空間
  • 500MB 最大影片上傳大小
  • 15 個自訂字元上傳
  • 3 人運動擷取

專業版

 

 

適用於大規模生產的大型團隊 - 解鎖所有功能以支援複雜且可直接投產的專案。

  • 每月 12,000 點數
  • 最大匯出解析度 4K
  • 80GB 儲存空間
  • 2,000MB 最大影片上傳大小
  • 50 個自訂字元上傳
  • 4 人運動擷取

企業版

聯絡銷售人員以瞭解定價

 

適用於需要精準可擴充性、安全性、控制力與靈活性以支援高需求量、高精确度流水線的工作室和組織。

  • 每月 48,000 點數
  • 最大匯出解析度 4K
  • 1TB 儲存空間
  • 2,000MB 最大影片上傳大小
  • 50 個自訂字元上傳
  • 7 人運動擷取

查看所有功能

 

Flow Studio 可執行的工作

加快您的創意故事講述

無論您的專案和團隊規模大小，Flow Studio 的直覺式介面都能讓美工人員做他們最擅長的事情，那就是創作。上傳素材、掃描畫面，並將 CG 角色快速指派給您想要整合的真實演員。此外，還可建立自動經過打光、動畫處理與合成的獨特素材。
無標記 AI 運動擷取縮圖影像

無標記 AI 運動擷取

運用 Flow Studio 的 AI 運動擷取技術，將 CG 角色整合到真實演員身上，順暢地擷取面部、身體和手部動作。 

 

取得完整的專案運動擷取 (英文) 資料 (USD 或 FBX 格式)，包含進階角色骨骼重定目標，並提供可直接匯出的動畫。

影片轉 3D 場景技術

使用 Wonder Animation 開創性的「影片轉 3D 場景」技術，將任意序列的影片轉換為 3D 動畫場景。 

 

拍攝並剪輯多鏡位、多鏡頭的片段序列，接著運用 AI 在 3D 空間中重建場景，精準符合每台相機與角色及環境的相對位置與運動軌跡。

單個元素匯出

精準匯出所需內容，精細化您的作品 - 取得適用於各類創意工作的合適元素，例如：

 

  • 運動擷取
  • 相機追蹤
  • 3D 場景
  • 角色獨立處理層
  • Alpha 遮罩
  • 乾淨板
  • 最終彩現
強大整合

輕鬆匯出結果至您現用的工具中，順暢為您的作品加入潤飾。利用整合的開放標準 (例如通用場景描述 (英文) (USD)) 改善協同合作，並允許在 Maya、Blender 和 Unreal Engine 等專業 3D 工具之間順暢地交換資料，取得簡化的高品質匯出。

自動執行雲端彩現

利用 Flow Studio 的雲端式彩現技術，提高效率並騰出您的機器進行更具創意的工作。將多個彩現作業提交至雲端，並繼續同時處理其他專案，這樣會顯著減少停機時間，讓美工人員可以更快交付創意成果。 

創作、連線、獲得靈感

加入我們日益壯大的社群，這裡匯聚眾多故事講述者、3D 美工人員和電影製作人，與他們一起使用 Flow Studio 創作、驗證，提升自我吧。快來加入我們吧。

您的故事，由您講述。由 Autodesk AI 提供技術支援

Autodesk AI 專為追求效率的藝術家和創作者打造，在加速創作的同時，不失對創作理念的掌控。無論您是在提案專案、調整 VFX 鏡頭，或是追尋靈感，Flow Studio 的進階 AI 技術都能助您精準創作，專注於講述故事的熱情。

取得 Flow Studio 固定期限使用授權

實現可擴充及安全生產的企業版授權方案

透過全新傳媒娛樂軟體集存取專業工具

製作令人驚嘆的電影、電視和遊戲的場景與角色。

以更少的成本構建強大且可擴充的流水線所需的所有創意工具，包括五個 Arnold 套數、15 倍的模擬能力、新的專屬人群模擬功能以及 AI 支援的運動擷取功能。

常見問題 (FAQ)

什麼是 Flow Studio？

Flow Studio (以前稱為 Wonder Studio) 由 Autodesk AI 提供支援，是一款雲端式 3D 工具集，可將實景拍攝素材轉換為可編輯的 CG 場景，而無需複雜設置。

它會自動產生必要的匯出元素，例如運動擷取資料、相機追蹤、Alpha 遮罩、乾淨板和角色獨立處理層，以便透過 USD 在 Autodesk Maya、Blender、Unreal 和 Autodesk 3ds Max 等 3D 工具中使用。

Flow Studio 可讓您運用快速、易用且完全由您掌控的 AI，講述您心中一直構想的精彩故事。

如何免費使用 Flow Studio？

Flow Studio 為求知慾強的創作者提供免費層級，協助他們探索 AI 支援的 VFX 以提升其故事講述能力。您可以轉到比較頁面並按一下「免費存取」，免費取得 Flow Studio。

Flow Studio 點數如何運作？

Flow Studio 使用信用額度系統，讓您可以按照需要自由使用固定期限使用授權。每月您將根據您的授權方案獲得一定數量的點數，您可以將這些點數用於不同的專案類型，例如 AI 運動擷取、實景拍攝或動畫/影片轉 3D 場景。

每個程序每秒會消耗固定點數。點數每月重設，因此請務必在到期前使用它們！若要查看每個授權方案附帶的點數，請查看比較頁面

相機追蹤與運動追蹤有什麼區別？

相機追蹤技術會分析影片素材，計算出真實相機在 3D 空間中的運動軌跡，進而能在場景中精準定位 3D 物件、演員或效果。運動追蹤則是針對影片中特定演員或元素的運動進行追蹤。相機追蹤可重構虛擬相機路徑，而運動追蹤可將圖形或效果貼附至行動目標。

Flow Studio 提供哪些 AI 功能？

Flow Studio 提供各種由 AI 支援的工具，旨在加快您的創作過程。主要功能包括：無標記運動擷取、影片轉 3D 場景技術，以及自動生成基本元素，如相機追蹤、乾淨板、Alpha 遮罩和角色獨立處理層。

所有素材皆可匯出至您慣用的 3D 軟體 (如 Maya、Blender 或 Unreal)，讓您能輕鬆精細化您的作品，並擁有完整的創意主導權。

Autodesk 採取了哪些措施來確保負責且合乎道德地使用 AI 和機器學習 (ML)？

某些 Autodesk AI 功能不利用機器學習，因此不需要資料來訓練基礎模型。當 AI 功能確實需要資料進行訓練時，Autodesk 會根據功能使用不同的資料來源。您可以在 Autodesk AI 功能的 AI 透明度卡片上進一步瞭解 Autodesk AI 功能是否依賴機器學習，以及使用哪些資料來源進行訓練，該卡片位於 Autodesk 信任中心 (英文) 的「Trusted AI」(可信任的 AI) 區段中。注意事項：即將推出其他透明度卡片。

Flow Studio 相較於其他 AI 工具有何優勢？

許多傳統 AI 工具就像個黑箱作業 - 一鍵完成的解決方案，卻讓您難以掌控最終結果。Flow Studio 則不同。它的設計是與您協同工作，而不只是為您代勞。Flow Studio 提供可控、可指導的 AI，讓您掌控一切。您可以指導流程、精細化結果並塑造最終輸出，讓作品如實反映您的創意理念。這不是按個按鈕就能獲得理想結果 - 而是透過合適的工具，讓 AI 成為您的創意推手，將想法化為現實。

