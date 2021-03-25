Autodesk Maya：製作廣闊場景、複雜角色和令人炫目的特效

3D 動畫和視覺效果軟體

影像由 Framestore 授權使用

什麼是 Maya？

Autodesk Maya 是一款專業的 3D 軟體，可用於建立擬真的角色和具有轟動性的特效。

  • 利用接合的動畫工具使逼真的角色栩栩如生。

  • 利用直觀的建模工具為 3D 物件和場景設置造型。

  • 從分解到布料模擬，建立擬真效果。

為什麼使用 Maya？

加速工作流程

Maya 功能強大的工具可協助更快地進行迭代，以便您專注於創造力並滿足截止日期要求。

提供令人驚艷的視覺效果

在角色和場景中加入細緻細節，交付高品質的工作，讓客戶不斷回訪。

複雜性比例

業界頂尖的美工人員仰賴 Maya 建立最複雜的鏡頭、角色和場景。

使用 Maya 可執行的操作

《星際異攻隊 3》電影中的劇照， 影像由 Framestore 授權使用。

利用功能強大的動畫工具使 3D 模型栩栩如生

無論您是為栩栩如生的數位替身還是可愛的卡通角色製作動畫，Maya 都提供了可讓您的 3D 資產栩栩如生的動畫工具集。

使用 Bifrost for Maya 建立的環境，影像由 Lucien Wutsh Michanol 授權使用。

使用 Bifrost 創造精細的效果和環境

從炙熱的爆炸到郁郁蔥蔥的森林，Bifrost for Maya 可以在單一視覺程式設計環境中建立複雜的模擬和場景。

工作流程和使用案例

影片：製作《星際異攻隊 3》角色的動畫

製作《星際異攻隊 3》角色動畫

觀看 Framestore 如何使用 Maya 為《星際異攻隊 3》開發令人驚嘆的角色動畫。

觀看影片 (1:19:42 小時) (英文)
戴著藍色帽子和綠色圍巾的生物，看著裝置

簡化團隊合作：Qvisten 的 OpenUSD 資產流水線

Qvisten Animation 使用 Maya 建置了 OpenUSD (通用場景描述) 資產流水線，以簡化團隊合作和經得起未來考驗的製作。

閱讀部落格
影片：《霍格華茲的傳承》內幕

遊戲《霍格華茲的傳承》內幕

探索 Warner Bros. Games Avalanche 團隊如何 使用 Maya，為備受期待的奇幻遊戲建立並精細化角色、動畫和電影畫面。

觀看影片 (58:28 分鐘) (英文)

Maya 資源

保持最新狀態

M&E YouTube 頻道

觀看來自業界專家的演講，並探索新工具、工作流程等。

立即觀看 (英文)

自學課程

Maya 學習頻道

尋找建模、骨架設定、動畫、特效和彩現自學課程，協助您製作數位內容。

立即觀看 (英文)

文章

Maya 部落格

閱讀動畫、VFX 和遊戲工作室的 Maya 新聞和案例。

造訪部落格

何時選擇 Maya 或 3ds Max

全球各地的創意工作室紛紛將 Maya 和 3ds Max 用於動畫、建模、視覺效果和彩現。

Animal Logic 生產領域中的 USD

Animal Logic 分享了如何將 Maya 中的 USD 整合到其生產流水線中的過程。

常見問題 (FAQ)

Maya 的用途是什麼？

Maya 是一款專業的 3D 動畫、建模、模擬和彩現工具集，專為建立擬真角色和大片水準的特效而設計。

從夢幻般的生物到廣闊的風景和爆炸性戰爭場景，頂尖美工人員、建模人員和動畫師都仰賴 Maya 獲獎的工具集將當今最受歡迎的動畫和真人電影、電視節目和視訊遊戲變為現實。

哪些人會使用 Maya？

Maya 由 3D 建模人員、動畫師、照明美工人員和 FX 美工人員在電影、電視和遊戲產業中使用。

Maya 與 3ds Max 的比較

全球各地的創意工作室紛紛將 Maya 和 3ds Max 用於動畫、建模、視覺效果和彩現。瞭解何時選擇 Maya (英文)，何時選擇 3ds Max (英文)。

Maya 在哪個作業系統上執行？

Maya 可在 Microsoft® Windows®、Apple® macOS® 和 Linux® 上執行。請參閱 Maya 系統需求，以取得詳細資料。

如何下載 Maya？

Autodesk 為個人管理員提供了下載和安裝說明。您可用的下載內容會顯示在 Autodesk Account 中。尋找您的產品，選取版本、平台、語言和下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk 支援

我可以在多部電腦上安裝 Maya 嗎？

透過 Maya 軟體的固定期限使用授權，您最多可將軟體安裝在三台電腦或其他裝置上。但是，同一時間只有指定使用者能夠在單一電腦中登入並使用該軟體。請參閱軟體授權合約以取得更多資訊。

如何將我的 Maya 免費試用版轉為付費固定期限使用授權？

啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面中按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或在此購買 Maya。付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解將試用版轉為付費的固定期限使用授權的相關資訊。

Maya 固定期限使用授權如何收費？

Maya 年度固定期限使用授權的價格為

Autodesk 是否為學生、教師與教育機構提供優惠方案的固定期限使用授權？

全球符合條件學術機構的 (英文)  學生 (英文)  教師有資格透過 Autodesk 教育社群免費存取 Autodesk 軟體一年。

參閱完整內容

支援和解決問題

尋找疑難排解文章並解決您的問題。

充分發揮傳媒娛樂軟體集的優勢

為電影、電視和遊戲製作令人驚艷的場景和人物。

建立強大且可擴充的 3D 動畫流水線所需的所有創作工具，用於複雜的模擬、效果和彩現。

關於建議零售價的條件與條款

此為單（人）用戶授權的美金建議零售價（“SRP”），不包括運費、手續費和稅金。 SRP是Autodesk對您所在地區某一特定產品、在特定時間段的建議零售價格。本頁面所宣傳的建議零售價僅供參考，可能並非為當地貨幣。實際的零售價格由Autodesk授權經銷商決定。詳見法律披露*。

 

*法律披露

Autodesk基於授權或訂閱提供軟體和服務。安裝、存取或以其他方式使用Autodesk軟體及服務（包括免費軟體或服務）的權利僅限於Autodesk在相關授權或服務協定中明確授予的授權權利和服務權益，並以接受和遵守相關協議的所有條款和條件為前提。當您訂購一項計畫，其有可能基於固定費用按月或年度自動續展（如有提供）。並非所有語言和/或地區的所有軟體或服務都可以享受所有的權益和訂購選項。存取雲端服務需要互聯網連接並受服務條款中所規定的任何地域性限制。

建議零售價是 Autodesk 對您所在地區某一特定產品的建議零售價（不含運費、手續費和稅費）。建議零售價僅供參考，可能並非為當地貨幣。實際的零售價由當地經銷商決定，並受匯率波動影響。經銷商皆為獨立經銷商，可自行設定其價格。

並非所有語言和/或地區的所有產品或服務都可以享受固定期限的使用授權的所有權益。固定期限的使用授權計畫必須遵守適用的 Autodesk 固定期限的使用授權條款和條件和/或 Autodesk 服務條款。

Autodesk、Autodesk 標誌、和 Maya 是 Autodesk, Inc. 和/或其子公司和/或其關聯公司在美國和/或其他國家或地區的註冊商標或商標。所有其他品牌名稱、產品名稱或者商標均屬於其各自的所有者。Autodesk 保留隨時調整產品和服務、產品規格以及定價的權利，恕不另行通知，同時 Autodesk 對於此文檔中可能出現的文字印刷或圖形錯誤不承擔任何責任。 © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有權利 (All rights reserved)。