Maya 是一款專業的 3D 動畫、建模、模擬和彩現工具集，專為建立擬真角色和大片水準的特效而設計。



從夢幻般的生物到廣闊的風景和爆炸性戰爭場景，頂尖美工人員、建模人員和動畫師都仰賴 Maya 獲獎的工具集將當今最受歡迎的動畫和真人電影、電視節目和視訊遊戲變為現實。