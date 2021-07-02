Autodesk Moldflow：射出與壓縮成型塑膠模擬軟體

什麼是 Autodesk Moldflow？

Autodesk® Moldflow® 模擬軟體可讓您深入觀察塑膠射出成型和壓縮成型，以提升所製造的零件品質。進階的工具和簡化的使用者介面可協助您解決製造難題，例如零件翹曲、冷卻通道效率、材料選擇，以及縮短加工時間。

Moldflow 概觀 (影片：2:22 分鐘)

為什麼要使用 Autodesk Moldflow？

提升零件品質

預測完成製造的零件品質並提早解決零件瑕疵。

將模具返工減到最小

優化模具設計，包括母模仁、進料和冷卻配置。

減少加工時間

利用製程最佳化來尋找理想的製程時間範圍。

您可以使用 Moldflow 執行的作業

最佳化零件、模具與製程

分析單一母模仁或多重母模仁模具，以識別零件製造可行性、工具設計、材料選擇，以及製程最佳化。建模或匯入冷卻系統和進料系統。

透過彈性解析改善求解器處理能力

同時執行多個模擬，以快速發現最佳設計。透過本端、遠端和安全雲端伺服器對 Moldflow Insight 模擬工作進行加網和解析處理。同時執行多個模擬。

連接工作流程

產品設計團隊可以使用 Autodesk Drive 和共用視圖，將延遲和返工成本降至最低。Fusion 360 產品內推送可快速變更幾何圖形。匯出 CAD 和結果以進行後續處理。

您適合使用哪一款 Moldflow？

比較產品 (英文)
影片：Moldflow Adviser 可協助您反覆評估概念以及提早看到設計選擇的影響

Moldflow Adviser

熱塑射出成型模擬工具適用於零件與模具設計工程師。最佳化成型零件製造可行性的設計。

 

影片：Moldflow Insight 可排除故障和優化設計從而協助您達成最大的投資報酬率

Moldflow Insight

適用於工程師和分析師的射出與壓縮成型模擬工具。自訂的自動化工具可將生產延遲降至最低。

 

常見問題 (FAQ)

Autodesk Moldflow 的用途是什麼？

Autodesk Moldflow 用於模擬塑膠射出成型製程和塑膠壓縮成型製程。

 

工程師、分析師和模具設計師可使用本工具最佳化材料選擇、製程設定、冷卻效率和進料系統設計，將遭遇成型零件品質不良的風險降至最低。

 

Autodesk Moldflow 模擬可提供深入的分析，有助於預測以及預防可能的零件瑕疵，例如縮痕、熔接線和零件翹曲。它還可用來探索可減少加工時間的選項。

誰適合使用 Autodesk Moldflow？

  • 對瞭解塑膠材料如何流入模具母模仁以及產生的零件品質感興趣的工程師和分析師。
  • 對瞭解指定塑膠零件的成型製程以及深入觀察與瞭解製程時間範圍感興趣的塑膠製程工程師。
  • 對最佳化模具的冷卻設計或是模具的流道或澆口設計感興趣的模具工具設計師和工程師。

Moldflow Adviser 與 Moldflow Insight 有何差異？

Moldflow Adviser 可透過高層次材料流、模具冷卻和零件翹曲結果針對熱塑型零件與模具設計提供製造可行性指引和定向意見反應。

 

Moldflow Insight 可對射出成型和壓縮成型製程兩者提供詳細的材料流動、冷卻和翹曲結果。Moldflow Insight 還可對材料、機器、模具和製程提供額外的控制。

 

可透過腳本/API 加速設定和後處理功能設定自動化。支援熱塑型和熱固性材料，並可自訂零件嵌入件和模具嵌入件的材料。氣體輔助射出成型、射壓成型、共射出成型、微細發泡射出成型等的進階成型方法，都可用來探索適合您零件的最佳選項。Moldflow Insight 還具備進階的製程自訂功能，包括選擇成型機、指定閥澆口、調整模具材料、實驗設計 (DOE) 或參數式研究求解等。

Moldflow 可在哪個作業系統上執行？

Moldflow Adviser 可在 Microsoft® Windows® 上執行。請參閱 Moldflow Adviser 系統需求，以取得詳細資料。

 

Moldflow Insight 和 Moldflow Synergy 可在 Microsoft® Windows® 和 Linux® 上執行。請參閱 Moldflow Insight 和 Synergy 系統需求，以取得詳細資料

Autodesk Moldflow 是否支援雲端解析？

是，Moldflow Insight 有一個使用 Autodesk 記號 的雲端解析選項。不同模擬研究類型的雲端解析成本也不同。此雲端解析是 Moldflow Insight 本端解析和遠端伺服器解析之外的另一種解析選項。

 

Moldflow Adviser 不支援雲端解析。

Moldflow 是否有認證計畫？

是，Autodesk Moldflow 有三種認證等級：初階、專業和專家。

 

您可以在本篇 Autodesk Moldflow 認證 (英文) 文章中尋找有關認證以及如何取得認證的更多資訊。

我可以在多部電腦上安裝 Moldflow 嗎？

訂購 Autodesk Moldflow 軟體固定期限的使用授權後，您最多可將軟體安裝在三台電腦或其他裝置上。但是，同一時間只有指定的使用者能夠在單一電腦中登入並使用該軟體。請參閱軟體授權合約 (英文) 以取得更多資訊。

Moldflow 固定期限的使用授權的費用是多少？

請聯絡 Autodesk 銷售代表或我們的銷售團隊，以瞭解月度、年度或 3 年期固定期限的使用授權的費用。

參閱完整內容

支援和解決問題 (英文)

尋找疑難排解文章並解決您的問題