Moldflow Adviser 可透過高層次材料流、模具冷卻和零件翹曲結果針對熱塑型零件與模具設計提供製造可行性指引和定向意見反應。

Moldflow Insight 可對射出成型和壓縮成型製程兩者提供詳細的材料流動、冷卻和翹曲結果。Moldflow Insight 還可對材料、機器、模具和製程提供額外的控制。

可透過腳本/API 加速設定和後處理功能設定自動化。支援熱塑型和熱固性材料，並可自訂零件嵌入件和模具嵌入件的材料。氣體輔助射出成型、射壓成型、共射出成型、微細發泡射出成型等的進階成型方法，都可用來探索適合您零件的最佳選項。Moldflow Insight 還具備進階的製程自訂功能，包括選擇成型機、指定閥澆口、調整模具材料、實驗設計 (DOE) 或參數式研究求解等。