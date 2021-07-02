Autodesk Moldflow 用於模擬塑膠射出成型製程和塑膠壓縮成型製程。
工程師、分析師和模具設計師可使用本工具最佳化材料選擇、製程設定、冷卻效率和進料系統設計，將遭遇成型零件品質不良的風險降至最低。
Autodesk Moldflow 模擬可提供深入的分析，有助於預測以及預防可能的零件瑕疵，例如縮痕、熔接線和零件翹曲。它還可用來探索可減少加工時間的選項。
Autodesk® Moldflow® 模擬軟體可讓您深入觀察塑膠射出成型和壓縮成型，以提升所製造的零件品質。進階的工具和簡化的使用者介面可協助您解決製造難題，例如零件翹曲、冷卻通道效率、材料選擇，以及縮短加工時間。
預測完成製造的零件品質並提早解決零件瑕疵。
優化模具設計，包括母模仁、進料和冷卻配置。
利用製程最佳化來尋找理想的製程時間範圍。
Autodesk Moldflow 用於模擬塑膠射出成型製程和塑膠壓縮成型製程。
工程師、分析師和模具設計師可使用本工具最佳化材料選擇、製程設定、冷卻效率和進料系統設計，將遭遇成型零件品質不良的風險降至最低。
Autodesk Moldflow 模擬可提供深入的分析，有助於預測以及預防可能的零件瑕疵，例如縮痕、熔接線和零件翹曲。它還可用來探索可減少加工時間的選項。
Moldflow Adviser 可透過高層次材料流、模具冷卻和零件翹曲結果針對熱塑型零件與模具設計提供製造可行性指引和定向意見反應。
Moldflow Insight 可對射出成型和壓縮成型製程兩者提供詳細的材料流動、冷卻和翹曲結果。Moldflow Insight 還可對材料、機器、模具和製程提供額外的控制。
可透過腳本/API 加速設定和後處理功能設定自動化。支援熱塑型和熱固性材料，並可自訂零件嵌入件和模具嵌入件的材料。氣體輔助射出成型、射壓成型、共射出成型、微細發泡射出成型等的進階成型方法，都可用來探索適合您零件的最佳選項。Moldflow Insight 還具備進階的製程自訂功能，包括選擇成型機、指定閥澆口、調整模具材料、實驗設計 (DOE) 或參數式研究求解等。
Moldflow Adviser 可在 Microsoft® Windows® 上執行。請參閱 Moldflow Adviser 系統需求，以取得詳細資料。
Moldflow Insight 和 Moldflow Synergy 可在 Microsoft® Windows® 和 Linux® 上執行。請參閱 Moldflow Insight 和 Synergy 系統需求，以取得詳細資料
是，Moldflow Insight 有一個使用 Autodesk 記號 的雲端解析選項。不同模擬研究類型的雲端解析成本也不同。此雲端解析是 Moldflow Insight 本端解析和遠端伺服器解析之外的另一種解析選項。
Moldflow Adviser 不支援雲端解析。
訂購 Autodesk Moldflow 軟體固定期限的使用授權後，您最多可將軟體安裝在三台電腦或其他裝置上。但是，同一時間只有指定的使用者能夠在單一電腦中登入並使用該軟體。請參閱軟體授權合約 (英文) 以取得更多資訊。
請聯絡 Autodesk 銷售代表或我們的銷售團隊，以瞭解月度、年度或 3 年期固定期限的使用授權的費用。