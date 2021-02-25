(a) 若您在歐盟或歐洲自由貿易聯盟會員國取得固定期限的使用授權，則此固定期限的使用授權適用的「地區」為歐盟或歐洲自由貿易聯盟會員國的所有國家/地區。

(b) 若您的主要營業據點位於歐盟或歐洲經濟區的會員國 (或者，若您是個人，則為歐盟或歐洲經濟區的居民)，並且您與第三方之間在某個會員國就產品的使用存在任何法院訴訟，(i) 您應及時以書面形式通知 Autodesk 該法院訴訟；(ii) 您不得向 Autodesk 發出有關該等訴訟的第三方通知，除非 Autodesk 以書面形式請求您這樣做。

(c) 本條款中的任何內容均不排除或限制 (i) Autodesk 對因其疏忽或故意不當行為造成的死亡或人身傷害所需承擔的責任；(ii) Autodesk 對因其詐欺、故意不當行為或重大過失對您造成的其他損害所需承擔的責任；(iii) Autodesk 根據歐盟或歐洲經濟區會員國的適用法律 (例如：德國產品責任法)，對產品缺陷承擔的嚴格責任 (若適用)；或 (iv) 根據適用法律不能排除或限制的任何其他責任。

(d) 若您以消費者身份和 Autodesk Ireland Operations Unlimited Company (「Autodesk Ireland」) 簽訂合約，並且您為英國或歐盟或歐洲經濟區會員國的居民，則適用以下規定。如果本規定與本條款的其他規定發生衝突，則以本規定為準。

(i) 準據法與司法管轄區。若您是英國的居民消費者，本條款的準據法為英國法。若您是歐盟或歐洲經濟區會員國的居民消費者，本條款的準據法為愛爾蘭法。本條款之任何內容都不會剝奪您居住國家/地區法律授予之保障 (且此類保障依據此類國家/地區法律不得因合約而減損)。Autodesk Ireland 只能在您居住國家/地區的法院就產品向您提出索償，且您有權在愛爾蘭法院或您居住國家/地區的法院就產品向 Autodesk Ireland 提出索償。在任何情況下，您和 Autodesk Ireland 均有權根據本規定向正在審理原始索賠案的法院提出反訴。

(ii) 轉讓。若 Autodesk 轉讓或以其他方式轉移本條款，Autodesk 將提前通知您該等轉讓，並確保該等轉讓不會損害您在本條款下的權利。您可以在收到此類轉讓通知後三十 (30) 天內終止本條款 (包括本條款項下之任何固定期限的使用授權)，如果您是英國居民，則會收到您受影響固定期限的使用授權的剩餘產品服務期限適用的按比例計算的任何預付費用退款。若您希望將本條款 (以及您在本條款下的權利和義務) 轉讓或以其他方式轉移給其他實體，您必須向 Autodesk 發出書面通知，請求同意該等轉讓。Autodesk 同意該等轉讓的前提是 (1) 您證明受讓人將遵守本條款；(2) 您同意對受讓人的遵守負責；(3) 您同意不再存取或使用受本條款約束的任何產品；以及 (4) Autodesk 認為合理的任何其他條件。

(iii) 條款變更。若 Autodesk 修改本條款中的任何一項 (無論是為遵守適用法律或法規的需要，還是出於正當的商業、技術、安全或營運原因)，Autodesk 將在該等修改生效日期之前向您提供有關該等修改的合理通知。

(1) 若您是歐盟或歐洲經濟區會員國的居民消費者，則可以透過電子郵件 (自生效日期後 30 天內) 向以下電子郵件地址 Terms.Modification.Rejection@autodesk.com 傳送拒絕通知，或按修改通知指定的任何其他方式提供拒絕通知，拒絕任何此類修改 (法律或規定要求者除外)。若您未在上述期限內提供拒絕通知，則視為您已同意任何已通知的修改，除非適用於您的法律規定要求您的明確同意。

(2) 若您是英國的居民消費者並且不同意此類修改，則可以在通知的生效日期之前終止本條款，並收到針對您受影響固定期限的使用授權的剩餘產品服務期限適用的按比例計算的任何預付費用退款。

(iv) 產品變更。您瞭解 Autodesk 可不時變更 (包括暫停或撤銷) 您訂閱的產品，包括為遵守適用法律或規範所需，以及出於正當的商業、技術、安全或營運原因，或為了對您的產品存取和使用進行任何改進。對於現有固定期限的使用授權，任何此類變更均無須您支付額外費用，且 Autodesk 將在適用法律請求的情況下，以清晰易懂的方式就任何此類變更提供合理的事前通知。若您不同意此類變更，您可在 (1) 收到產品變更通知或 (2) 變更生效日期後 30 天內（以較晚者為准），終止您對變更後產品的訂閱，且您會收到根據未使用產品服務期限按比例計算的退款。

(v) Autodesk 的責任。儘管有上述第 14.3 節 (責任限制) 和第 17.12 節 (完整協議，不棄權) 的規定，該等條款均不排除 Autodesk 以下方面對您的責任：(1) 您在購買產品時所仰賴的，由 Autodesk 向您提供的自願產品聲明中的虛假陳述；(2) Autodesk 未能按您居住國家/地區的法律要求，在購買產品前給予您和產品相關的合約前資訊；(3) Autodesk 違反根據英國法律不得排除或限制的默示條款 (包括與令人滿意的數位內容品質、數位內容特定用途的適用性、數位內容有關的合約前資訊的一致性或 Autodesk 提供數位內容之權利相關的默示條款) (若適用)；或 (4) 根據英國法律不得排除或限制的後續性損失或間接損失 (若適用)。

(vi) 法定保固。根據適用於您的法律，您可能擁有法定保固權利，而這些權利不受您與 Autodesk 事先達成的協議而排除或限制。此類保固權利不受本條款影響。Autodesk 就產品不提供或不作進一步的默示或法定保固或條件，並在適用法律允許的最大範圍內明確否認所有默示保固和條件。

(vii) 消費者撤銷權。根據適用法律，歐盟或歐洲經濟區會員國的居民消費者均有權利在購買後 14 天內撤銷對產品的固定期限的使用授權。消費者撤銷權資訊 中有說明此權利的適用方式。請注意，Autodesk 根據上述第 3 節 (退貨退款) 自願授予您的更優惠退貨退款權利，不受此法定撤銷權影響。

(e) 聯絡我們。您可以致電 +353 1 571 8800、傳送電子郵件至 Autodesk.Ireland.Inquiries@autodesk.com 或寫信至 Autodesk Ireland Operations Unlimited Company (地址：1 Windmill Lane, 2nd Floor, Dublin, Ireland D02 F206)，聯絡 Autodesk Ireland。

(f) 此外，儘管本條款對地區有任何限制，本條款不限制適用法律明確授權的跨境存取或使用 (例如在某歐盟成員國存取或使用在另一個歐盟會員國購買的產品)。