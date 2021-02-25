生效日期：2023 年 5 月 26 日
本條款適用於您的 Autodesk 帳戶與我們的產品，且構成您與我們間具約束力之合約。
請注意，以下第 17.4 節 (Autodesk 方、準據法、爭議解決) 包含強制性仲裁和集體訴訟豁免條款，您與 Autodesk 之間任何爭議的解決均可能受該類條款約束。請仔細閱讀本條款 (包括第 17.4 節)。
若您在註冊帳戶或訂閱過程中接受本一般條款，或存取或使用我們的產品，即表示您確認接受本一般條款和其他適用條款，並同意成為此具約束力合約的一方。若您不同意本條款，則不得存取或使用我們的產品。
您代表您為之行事的公司或其他法律實體 (例如，作為員工或承包商) 同意本條款，或者在沒有公司或法律實體的情況下，您作為個人代表您自己同意本條款 (無論是哪一種情況，以下都將稱「您」)。您聲明並保證擁有權利和授權 (以及能力，例如，您已達法定年齡)，代表該實體 (若有) 和您自己行事，並約束該等實體 (若有) 和您自己。本條款中亦定義其他術語，並列於下方第 18 節 (定義)。
a在有限期間內，若您 (a) 反對本條款中的任何一項；(b) 反對適用於購買或續約的任何 Autodesk 購買或自動續約條款；或 (c) 出於任何原因對您訂閱的產品不滿意，您可以退回該產品，並有資格根據Autodesk 退貨政策 獲得退款。
您必須為透過您或您的帳戶取得、存取或使用產品的任何人 (包括您的授權使用者) 負責，並負責確保他們遵守本條款，如同他們就是您本人。在特定情況下，您的授權使用者可能須設定個人帳戶或同意適用條款才能取得、存取或使用產品，但您仍須承擔責任。您也同意確保使用者 ID 或密碼的安全且不共用使用者 ID 或密碼 (授權帳戶管理員除外)。如果您懷疑帳戶遭未經授權使用，請聯絡 https://www.autodesk.com/trust/contact-us.
您將保留您對由您 (或您的授權使用者) 創作，且由您 (或您的授權使用者) 提交或上傳至產品中的檔案、設計、模型、資料集、影像、文件或類似材料之所有權。
產品的固定期限的使用授權均有其固定、有限的期限 (簡稱「產品服務期限」)。產品服務期限的長度將於產品標識中註明。
某些固定期限的使用授權可能會自動續約。如果您想取消任何自動續約，請參閱取消固定期限的使用授權。
對於 Autodesk 所供應或向您提供，由軟體或雲服務構成的任何產品，在遵守本條款和所有付款義務 (包括任何稅費和其他費用) 的前提下，Autodesk 授予您一項非專屬權利，您僅可以 (a) 在產品服務期限內；(b) 根據任何適用特殊條款；以及 (c) 在您固定期限的使用授權範圍內 (包括許可數量、產品服務類型、地區以及其他您在訂閱產品時選擇的其他類型和層級指定的屬性)使用產品 (並允許您的授權使用者使用產品)。如果您的產品標識未指明這些屬性，則產品將具備試用版的屬性。
除非本條款明確授權，或 Autodesk 另外以書面形式明確允許，否則您不得： (i) 複製、修改、改編、翻譯、移植產品的全部或任何部分，或創作任何基於產品的全部或任何部分的衍生作品 (即使合約有相反的禁止條款，適用法律明確允許的除外)；或者 (ii) 再授權、轉讓、分發、傳輸、販售、出租、出借或以其他方式向第三方提供任何產品的全部或任何部分或功能 (無論是否以服務公司的形式还是其他形式)。
Autodesk 向您提供或交付給您的任何軟體 (包括任何更新或升級)，均為在有限的授權期限內的授權，而非出售給您。在產品服務期限內，您僅能基於備份和存檔目的，為您訂閱的軟體製作一份存檔副本。
在遵守本條款的前提下，Autodesk 將在產品服務期限內透過您的帳戶或其他電子方式為您提供產品。Autodesk 不對您或他人因將您的帳戶資訊傳送至錯誤位址而遭受的任何損失或其他責任負責。您可能須登入您的帳戶或向 Autodesk 提供其他資訊才能啟動、存取或使用產品。某些產品可能會導致您的電腦或其他裝置自動連線到網際網路 (間歇性或定期)，例如，用以驗證您固定期限的使用授權是否正確使用、為您提供服務 (包括第三方服務) 的存取權、或者下載與安裝更新或升級，上述動作都無另行向您通知。您和您的授權使用者同意此類連線、同意您固定期限的使用授權驗證，以及自動下載和安裝更新與升級。您可能無法調整特定產品的更新或升級設定，包括基於產品運作或安全所需而須自動更新或升級的產品。
在產品服務期限內，Autodesk 可能會提供或交付軟體的更新或升級。您將立即安裝任何強制性更新。
就產品而言，您可以存取標準應用程式程式設計介面、軟體開發工具組、工具、資源庫、指令碼、範例原始程式碼和類似的開發人員材料 (統稱為「API」)。除非適用的特殊條款 (包括文件) 中另有規定，否則您只能在 (a) 具備固定期限使用授權並提供 API 的產品；(b) 產品服務期限內；(c) 根據 API 專門特殊條款 (包括文件)；以及 (d) 僅就您內部業務用途開發應用程式、服務、模組或元件所需等情況下，使用 API。
Autodesk 可能會向您提供與產品相關的第三方內容、設計、模型、資料集、專案資訊、文件、資源庫、音訊、連結、資料、應用程式和其他軟體、服務或其他材料 (統稱為「第三方材料與服務」)。任何第三方材料與服務皆可能須遵守此類第三方材料與服務內，或隨附的不同條款 (例如，出現在「關於方塊」、txt 檔案或隨附的授權條款中)、第三方註冊頁面上的條款，或提供第三方材料與服務之產品的特殊條款 (包括文件) 中的不同條款(統稱為「第三方條款」)。若無第三方條款，您的使用將 (a) 遵守與讓您收到第三方材料與服務之產品的條款相同的條款；(b)僅與您使用該產品有關；以及 (c) 僅限於產品服務期限內。您全權負責確定、取得和遵守所有第三方條款。Autodesk 對 (i) 任何第三方材料與服務或您對第三方材料與服務的使用；以及 (ii) 任何第三方條款或您對該等第三方條款的遵守情況不承擔任何責任，也不作任何陳述或保證。
D為了讓您存取或使用特定產品，或讓 Autodesk 向您提供特定服務，您可能希望上傳或以其他方式分享您的內容。Autodesk 人員不會使用您的內容，除非 (a) 應您的請求或徵得您的同意；(b) 與提供和改進產品有關 (包括維護、保護、更新或以其他方式修改產品)；或者 (c) 與法律義務、執法、調查或訴訟有關。Autodesk 可出於任何原因 (包括不遵守本條款) 封鎖或移除您的內容。當您提供或允許存取您的內容時，即授權 Autodesk 及其指定人員為您提供產品及本條款所述其他活動使用、複製、修改、分發和提供您的內容。.
您有責任確保 (i) 您的內容及其在任何產品中的使用符合所有適用的法律、法規及本條款；(ii) 您的內容不會侵犯或盜用任何人的任何智慧財產權或專有權利；以及 (iii) 您始終保護您內容的備份副本。您瞭解線上服務可能會遭受干擾或中斷，導致您可能無法找回您的內容。
對於 Autodesk 因 (1) 您的內容、(2) 您 (包含您的授權使用者) 對產品的使用 (包含因此使用所產生的任何輸出或其他成果)；以及 (3) 您 (包含您的授權使用者) 違反本條款 (包含任何額外協議、特殊條款或其他適用條款) 而引致或與之相關的任何索賠、訴訟或法律程序，而蒙受或招致的任何及所有損失、責任、費用 (包含合理律師費)，您均應負責賠償並使 Autodesk 免受損害 (並應 Autodesk 之請求為其辯護)。
某些產品允許您與他人協作，包括分享或發佈您的內容。如果您選擇分享或發佈您的內容，則其他人可能能夠使用、出售、複製、修改、分發、提供、展示、傳輸和傳達您的內容；而暫停或終止存取權無法刪除或禁止存取之前分享或發佈的任何您的內容。如果您不希望他人擁有任何此類存取權或任何該等權利，請勿使用產品的分享、發佈或其他協作功能，並據此設定您的權限。切記，論壇與圖庫可能是公開的，且提交內容通常會公開。
產品可能包含第三方材料與服務的連結。提供此類連結是為讓您方便使用。Autodesk 不會監督或控制此類第三方如何處理您的內容。您有責任確保任何第三方對您內容的存取權為適當層級。若您授權與任何第三方分享您的任何內容，Autodesk 可能會將您的內容提供給該第三方；然而 Autodesk 對此類第三方的行為概不負責或承擔任何義務。
Autodesk 可能提供或交付描述為「不得轉售」、「免費」、「評估」、「試用」、「預先發佈」、「測試版」或其他類似稱號的產品 (或產品功能) (統稱為「試用版」)。除非試用版文件或適用特殊條款中明文規定，否則 (a) 您只能在下載或收到試用版後的 30 天內存取或使用試用版；(b) 您的使用將僅限於非商業評估目的；(c) 試用版的使用將僅由您作為個人使用，或者若您為實體，則只能由一名指定員工使用；並且 (d) 試用版只能在您取得產品的地區內使用。縱本條款中有任何其他規定，(i) Autodesk 不對試用版做出任何承諾，包括繼續提供任何試用版或將任何試用版轉換為產品的任何承諾；(ii) Autodesk 持續 進行研究，以改善我們的產品，但不承諾此類研究將在產品中以商業形式發佈；以及 (iii) 試用版可能包含未經全面測試的代碼，包括可能導致全部資料遺失或系統故障的錯誤和故障。試用版的訂閱不包括固定期限的使用授權的權益，且Autodesk 保留隨時終止任何試用版的權利，恕不另行通知。
若您向 Autodesk 提供改進意見、建議或其他回饋 (統稱為「回饋」)，您在此授予 Autodesk 非排他性、可轉讓、不可撤銷、全球性、免使用費的授權 (且具有轉授權的權利)，以製作、使用、出售、要約出售、複製、修改、分發、提供、公開展示和執行、披露和以其他方式利用回饋以及使用回饋的任何產品。
產品為工具，其目的僅限為協助您進行您的設計、分析、模擬、估算、測試與其他活動，而不能取代您的專業判斷或您的獨立設計、分析、模擬、估算、測試或其他活動，包含例如與產品壓力、安全和效用相關的活動。您瞭解產品可能不是針對您的特定用途而設計或測試，且產品和輸出可能無法在您的限制範圍內實現您想要的結果。您有責任 (a) 確定產品的使用是否符合您的目的；(b) 確定產品的適當用途；以及 (c) 選擇產品及其他電腦程式和材料，以在各類情況下協助您實現預期結果或輸出。您瞭解在您與 Autodesk 之間，您全權負責 (i) 您 (包括您的授權使用者) 對產品的使用以及產品導致的任何結果，包括任何輸出；以及 (ii) 建立充分的獨立程序，以測試任何輸出 (包括見解、建議和所有使用產品設計的所有項目) 的可靠性、安全性、準確性、完整性、確保符合適用的法律要求和業界標準，以及其他特徵。無論透過使用產品所獲致的結果 (包含任何輸出) 如何，Autodesk 都不會以任何方式負責或承擔責任。
與產品相關之資料儲存功能並不適合儲存社會安全碼、信用卡或簽帳卡號碼、金融帳戶號碼、駕照號碼、醫療資訊或健康保險資訊；關於個人特徵之資料或其他個人資訊，例如種族或族裔、宗教信仰或哲學信念、政治立場或意見、基因或生物特徵辨識資料、性傾向或工會會員身分；或在不當揭露或使用時，可能使個人暴露於或遭受傷害風險之其他資訊 (以下統稱「個人敏感信息」)。除非 Autodesk 明確請求 (例如請求提供信用卡號碼，以用於購買固定期限的使用授權)，否則在您使用任何產品的過程中，您都無須上傳或以其他方式向 Autodesk 提供任何個人敏感信息，包含內有個人敏感信息的任何檔案。
您僅能夠在遵守可接受的使用政策 及所有適用法律的情況下存取和使用 (以及允許存取和使用) 產品。
您或 Autodesk (作為「揭露方」) 可以向另一方 (作為「接收方」) 揭露或提供與本條款相關的機密資訊。接收方將以等同於保護其自身同類機密資訊的謹慎程度 (但在任何情況下均不得低於合理的謹慎程度)，保護揭露方的機密資訊，並且 (a) 僅將揭露方的機密資訊用於與產品相關的用途；以及 (b) 除非揭露方另有書面授權，否則限制僅有其員工、顧問、承包商、服務供應商、專業顧問，以及其他出於與產品相關之目的，而需要此類存取權的個人得存取揭露方的機密資訊，並且他們對接收方負有的保密義務嚴格程度不低於本條款中規定的保密義務。如果法律強制，則接收方可以將揭露方的機密資訊予以揭露。接收方將 (在法律允許範圍內) 事先通知揭露方此類強制揭露，並採取合理措施限制此類揭露。Autodesk 還可能在涉及 Autodesk 的法律程序之中，或應您的請求揭露您的機密資訊，以遵守任何政府或監管機構的請求 (包括傳票或法院命令)。如果應您的請求進行揭露，您可能須負責因編譯和提供您機密資訊存取權所衍生的費用。
您瞭解並同意，Autodesk 及其授權方和供應商將擁有以下各方面的所有權和所有權利：(a) Autodesk 向您供應的產品、文件、API 和其他資訊或材料，包括前述內容的任何副本； (b) 基於、源自或以其他方式使用前述任何內容的任何材料或其他資訊 (包括指標)；以及 (c) 商業秘密、著作權、商標、專利以及與上述任何內容相關的其他任何智慧財產權或專有權利項下的所有權利。產品和 API 的結構和組織、底層演算法和其他內部結構、協議、資料結構和其他外部結構以及原始程式碼，構成 Autodesk 的專有和機密資訊，未經 Autodesk 的事先書面同意，您不得向第三方揭露該等資訊，或將該等資訊用於本條款規定之正常存取和使用產品所需以外的任何目的。您不得透過 Autodesk 提供或授權介面以外的任何方式存取或嘗試存取產品。您不得參與任何反編譯、反彙編或其他逆向工程，或以其他方式嘗試發掘、學習或研究產品或 API 的結構或組織、底層演算法或其他內部結構、協議、資料結構或其他外部結構，或原始程式碼 (即使合約有相反的禁止條款，適用法律明確允許的除外)。Autodesk 可能提供對其他機密和專有資訊 (標記為此類資訊或根據情況理解為此類資訊) 或提供此類資訊的存取權，以便您存取或使用產品，而任何此類資訊都將視為 Autodesk 機密資訊。
您僅擁有本條款 (包括特殊條款) 明確授予您的權利。Autodesk 及其授權方和供應商保留所有未明確授予的權利；Autodesk 及其授權方和供應商明確否認 (且您同意不主張) 任何其他權利。
您不得採取任何不符合本第 13 節的行動，或授權、鼓勵或協助任何第三方採取任何不符合本第 13 節的行動。
Autodesk 保證，對於任何付費固定期限的使用授權，自向您提供所訂閱產品之日起及其後 90 天內；或者若產品服務期限較短，則以較短的期限為準 (以下稱「質保期」)，產品將提供該產品最終使用者文件中所述的一般特色和功能。對於 Autodesk 違反本保證的行為，Autodesk 的全部義務和責任，以及您的唯一排他救濟措施，將是 Autodesk 根據其選擇 (a) 合理嘗試補救違約行為；或 (b) 退還收到的受影響固定期限的使用授權金額，並終止該固定期限的使用授權。就任何產品，您應在適用的質保期內提出任何保固索賠，且您在該質保期後提出的任何保固索賠均不予接受。
除上述第 14.1 節 (有限保固) 中規定的明示有限保固，以及任何額外協議或特殊條款中規定的任何明示保證外，在適用法律允許的最大範圍內，(a) 產品 (包括任何相關軟體、雲服務、文件、API 或其他材料) 皆按「原樣」提供、「不保證無瑕疵」、且不予任何形式的保證或條件；以及 (b) Autodesk 及其授權方和供應商不就任何產品或任何輸出提供 (您也不會收到) 任何明示或暗示、口頭或書面的保證、陳述、條件或承諾，包括對適銷性、令人滿意的品質、特定用途適用性、所有權和不侵權，或平靜享用的任何默示保證，以及成文法規暗示的任何保證或條件，或基於交易過程、貿易慣例或業界標準的任何保證或條件。未包含在本條款 (包括任何額外協議或特殊條款) 中的 Autodesk 或其第三方代理、代表或服務供應商關於產品 (包括關於其功能或效能) 或輸出的任何聲明，或與您的其他通訊 (包括任何見解、建議、指導、評估、預測、估計或意見) ，僅供參考，不構成保證、陳述、條件或其他承諾。在不限制前述規定一般原則的前提下，Autodesk 及其授權方和供應商不保證或以其他方式承諾 (i) 產品或輸出，或您對產品或輸出的存取或使用，將可用、不間斷、及時、無錯誤、安全、準確、可靠或完整；(ii) 產品將滿足任何特定的效能、可用性或服務水準標準；(iii) 您的內容不會遺失或損壞；或 (iv) 錯誤或缺陷將得到糾正，或任何特定的支援請求將得到解決，以滿足您的需求或期待。此外，為清楚起見，(1) 任何提及與產品相關的「無限制」存取、使用、儲存或其他描述，均受該產品的技術限制；且 (2) 某些產品或功能可能並非在所有地點 (包括地區) 或語言中都可使用。
Autodesk 及其任何授權方或供應商均不對以下情形承擔任何 (直接或間接) 責任：任何附帶、特殊、間接、後續或懲罰性損害、利潤或收入損失、業務中斷或使用損失、採購替代商品或服務或其他替代的費用、輸出故障或缺陷、資料或您的內容之遺失、損壞或刪除 (或未能刪除)、或因不可抗力導致的損壞。在任何情況下，Autodesk 及其授權方和供應商對任何產品或其輸出的總責任不會超過 (a) 您在導致責任的事件或情況首次發生之前的一年期間內，就該產品支付或應付的金額；或 (b) 1000 美元，以較高者為準。您瞭解並同意，本條款中的免責聲明和責任限制構成您與 Autodesk 之間交易的關鍵要素，且若您未同意本條款，Autodesk 不會向您供應產品。本條款中的責任限制將在適用法律允許的最大範圍內適用於任何損害或其他責任，無論其原因如何，也無論責任理論為何；無論是基於合約、侵權 (包括疏忽和嚴格責任)、賠償、聲索權、成文法規還是其他原因，即便 Autodesk 已得知責任的可能性或責任是以其他方式可預見的，且不論本條款中的有限救濟措施是否未能達到其基本目的皆然。
本條款中的任何內容均不限制或排除 Autodesk 對以下方面的責任：(i) 因 Autodesk 的故意不當行為或重大過失而造成的死亡或人身傷害；或 (ii) 您因 Autodesk 詐欺行為造成的損害或損失。此外，Autodesk 不尋求在適用法律不允許的限制範圍內限制您的保證、您的其他權利和救濟措施，或 Autodesk 對損害或損失的責任 (例如適用法律不能排除的法定保證、條件、救濟措施或責任)。本條款賦予您特定的法律權利，且您可能還擁有其他法律權利，這些權利因司法管轄區而異，包括以下第 19 節 (國家/地區/司法管轄區特殊條款) 中所述的合法權利。
若第三方指控有任何產品服務內容侵犯該第三方的專利、著作權、商標或商業機密權利，而對您提出任何索賠 (「知識產權相關索賠與訴訟」)，那麼在遵守本條款的前提下，Autodesk 將為您辯護，並將支付因知識產權相關索賠與訴訟而最終判給您的損害賠償金額 (或 Autodesk 書面同意的任何和解金額)。前提是您 (a) 及時將知識產權相關索賠與訴訟通知 Autodesk；(b) 賦予 Autodesk 對知識產權相關索賠與訴訟抗辯與和解的唯一控制權；以及 (c) 應 Autodesk 請求，及時向 Autodesk 提供和抗辯與和解有關的任何協助與配合。在以下情況下，本抗辯和付款義務不適用：(i) 知識產權相關索賠與訴訟源於或基於您使用或與或產品服務內容組合使用非 Autodesk 提供的任何軟體、硬體、資料、材料或服務；(ii) 知識產權相關索賠與訴訟涵蓋未完全體現在產品服務內容中的任何方法或流程；(iii) 有可用的更新或升級來避免知識產權相關索賠與訴訟中指控的侵權；或 (iv) 您違反了本條款。若 Autodesk 收到與任何產品相關的侵權索賠資訊，Autodesk 可自行決定 (1) 修改或替換該產品；(2) 獲得讓您可繼續使用該產品的授權；和/或 (3) 終止您對該產品的固定期限的使用授權，並針對終止之固定期限的使用授權，退還剩餘產品服務期限的任何預付費用。第 15 節陳述 Autodesk 對任何受侵犯第三方智慧財產權的唯一義務和您唯一的救濟措施。
本條款自根據上述第 1 節 (接受) 接受之日起生效，且除非根據本條款 (包括本第 16 節) 規定終止，否則會無限期維持效力。
若 Autodesk 嚴重違反本條款，且未能在收到書面通知違約行為後 30 天內糾正該等違約行為，您可以終止您的固定期限使用授權和本條款。
在下列情況下，Autodesk 可以終止 (或停用或暫停您存取和使用) 您的任何或全部固定期限的使用授權或其他產品，或終止本條款和您的帳戶：(a) 您目前沒有付費的固定期限的使用授權；(b) 您未能及時支付應付給 Autodesk 的任何款項 (包括費用和稅款)；(c) 您 (包括您的任何授權使用者) 在其他方面嚴重違反本條款，且未能在書面通知違約行為後 30 天內糾正此類違規行為；或 (d) 您進入破產或無力償債程序、資不抵債、與您的債權人達成安排或達成影響到您的債權人的安排 (包括為債權人利益進行的轉讓) 或開始資產清算流程。若您進入資產清算流程，本條款將自動終止，Autodesk 將不再另行通知或採取行動。若 Autodesk 秉持誠信認為您 (或您的授權使用者) 的行為或不作為，或您的內容可能有以下情況，則 Autodesk 亦得立即停用或暫停您對產品及您的內容之存取和使用：(i) 構成安全風險、構成非法活動或以其他方式對產品、系統或其他使用者產生不利影響；(ii) 構成或促成篡改、移除、停用或以其他方式限制任何技術保護的有效性；或 (iii) 使 Autodesk 或其供應商、經銷商、代理商、使用者或任何類似第三方承擔責任。
無論出於任何原因，固定期限的使用授權或其他產品到期或終止後，您對於該產品的權利，包含任何相關軟體授權、雲服務存取權和權益，均將終止。屆時，您應停止對該產品之所有存取及使用，並解除安裝任何和所有與該產品相關之材料複本 (包括任何相關軟體、文件、API 或其他出自 Autodesk 的材料)。此外，於 Autodesk 請求時，您應銷毀任何該等複本或將之返還給 Autodesk 或當初提供該產品給您之相關方。您應保存證據，以證明您已返還或銷毀所有該等複本。於固定期限的使用授權到期或終止時，(a) 為方便您使用某些雲服務，Autodesk 將為您提供一段短暫的時間 (例如 30 天)，以供您在雲服務到期或終止後找回您的內容，但前提是您須遵守本條款且支付適用費用 (如有該費用，例如：對任何 Autodesk 當時提供之協助，所應付的 Autodesk 之專業服務費用)，且 (b) 其他情況下，Autodesk 得不經通知逕行刪除您的任何或所有內容，包括備份和其他複本。
本條款因任何原因終止後，(a) 您的帳戶以及您固定期限的使用授權和其他產品 (包括您授權使用者所擁有的帳戶、固定期限的使用授權和其他產品) 將立即終止；並且 (b) 上述有關固定期限的使用授權或其他產品的到期或終止的影響，將適用於您帳戶附帶的所有固定期限的使用授權和其他產品。您的付款義務、您對透過您或您的帳戶取得、存取或使用產品的任何人 (包括您的授權使用者) 的責任 (包括第 4 節 (您的帳戶) 中所述的責任)，以及本一般條款的以下部分，將在因任何原因終止後繼續有效：第 5 節 (您擁有您的作品)；第 8.3 節 (Autodesk API)；第 8.4 節 (使用第三方材料與服務)；第 8.5 節 (使用您的內容)；第 8.6 節 (協作和分享您的內容)；第 10 節 (回饋)；第 11 節 (使用限制)；第 12 節 (保密)；第 13 節 (Autodesk 專屬權利)；第 14.2 節 (免責聲明)；第 14.3 節 (責任限制)；第 16.3 節 (固定期限的使用授權終止的影響)；本 16.4 節；第 17 節 (其他)；包括第 17.4 節 (Autodesk 方、準據法、爭議解決)；第 18 節 (定義) 和第 19 節 (國家/地區/司法管轄區特殊條款)。
Autodesk 保留以不時 (a) 修改、終止或替換產品 (包括與該產品相關的任何權益、特色、功能或支援服務)；或者 (b) 新增或修改授權金鑰、授權或其他控制或衡量產品存取權或使用的方法的權利。Autodesk 將盡力於適用的發行說明或產品的其他文件中通知您產品的任何重大變更。
在適用法律允許的最大範圍內，Autodesk 保留不時修改本條款的權利 (且您瞭解 Autodesk 可能會修改本條款)。Autodesk 將盡力通知您本條款的任何變更 (「條款修改通知」)，方法包括發佈到本網站。您有責任定期檢查本網站的更新，包括條款修改通知。除非本條款另有明確規定，若本條款的任何修改對您產生重大不利影響，且您不同意修改內容，則您可以在條款修改通知發佈後 30 天內通知 Autodesk 您拒絕該等修改。若您在該等情況下拒絕接受修改，則 (a) 您對任何受修改影響的產品的存取與使用，將繼續受修改前有效的條款約束 (除非是基於安全、隱私或法律合規因素進行修改，在這種情況下，修改內容將立即生效），直到 (i) 適用的產品服務期限結束；或 (ii) 條款修改通知發佈 180 天後（以較早者為准）；且 (b) 您對此類產品 (包括任何相關的固定期限的使用授權權益) 的權利將隨之終止。在您請求這類終止的情況下，Autodesk (或您向其購買固定期限的使用授權之相關方) 在終止生效日期後，將針對受影響的產品，按比例退還適用您的固定期限的使用授權的剩餘產品服務期限的任何預付費用。在任何情況下，如果任何固定期限的使用授權續約或延長，將根據當時的條款處理。您或 Autodesk 的通知將按如下規定發出，但您也可以透過電子郵件 (在上述的 30 天期間內)，向以下電子郵件地址 Terms.Modification.Rejection@autodesk.com 傳送拒絕通知，或按條款修改通知指定的任何其他方式發出拒絕通知。
縱有前述規定，如果特殊條款、產品服務類型和權益或其他政策包括不同的修改條款或程序，則 Autodesk 可以選擇按照其中所述進行修改。
您瞭解您對產品和固定期限的使用授權權益之承諾不取決於未來特色或功能的交付 (或關於未來特色或功能的口頭或書面聲明)。
在解釋或詮釋本條款時，將以本條款的英文版本為準；且任何與本條款相關的通知或通訊，也都將以英文提供。除非另有說明，否則本條款所指的「天」均指日曆日。「包括」和「範例」或「例如」以及類似含義的詞語不具有限制性或排他性，且都將視為後續加上「但不限於」，無論實際上是否包括此用詞。章節和其他標題僅供參考，不得用於解釋任何條款的含義。本條款中規定的任何權利和救濟措施均為可累積的，並係對適用法律規定之任何其他權利和救濟措施的補充，而非取代。
(a) 一般規定
視您的主要營業據點 (若您是個人，則為居住地) 而定，本條款是由您與以下 Autodesk 方所簽訂。本條款（包括雙方的任何權利、義務和主張）的準據法如下所述。同樣，由本條款引起或與之相關的任何爭議或索賠，包括本條款的違約、履行、終止、執行、解釋或有效性 (以及是否根據合約、侵權，包括嚴格責任、競爭法規或其他規定)，以及包括確定本條款爭議解決條款的範圍或適用性，都將根據以下指定的法規、地點和爭議解決程序 (下方第 19 節 (國家/地區/司法管轄區特殊條款) 規定的除外)最終確定。
|
您的主要營業據點 (若您是個人，則為居住地)
|
「Autodesk 方」係指以下 Autodesk 實體：
|
準據法為：
|
爭議解決的專屬管轄區/場域：
|
美國和加拿大
|
Autodesk, Inc. ，德拉瓦州公司
|
(i) 加州法律與 (ii) 在控制範圍內，美國聯邦法律
|
由 ADR Services, Inc. (簡稱「ADR 服務」) 按下方第 17.4(b) 節進行仲裁，且須 (在不與該節相抵觸的範圍內) 遵守提交仲裁通知當下有效的 ADR 服務仲裁規則。仲裁地點為舊金山。
|
中國大陸、香港及澳門
|
Autodesk, Inc. ，德拉瓦州公司
|
新加坡
|
由新加坡國際仲裁中心 (「SIAC」) 根據提交仲裁通知時有效的 SIAC 仲裁規則進行仲裁。仲裁地為新加坡。
|
亞洲、大洋洲或亞太地區，不含中國大陸、香港及澳門。
|
Autodesk, Inc. ，德拉瓦州公司
|
新加坡
|
新加坡法院
|
歐洲、中東或非洲
|
Autodesk Ireland Operations Unlimited Company ，愛爾蘭公司
|
愛爾蘭
|
愛爾蘭法院
|
全球 (除非在上述國家或地區)，包括墨西哥、南美洲、中美洲、加勒比海地區和南極洲
|
Autodesk, Inc. ，德拉瓦州公司
|
(i) 加州法律與 (ii) 在控制範圍內，美國聯邦法律
|
(i) 位於舊金山的美國加州北區地方法院；或 (ii) 舊金山的加利福尼亞州法院。
(b) 美國和加拿大具約束力的仲裁和爭議解決
若您的主要營業據點 (若您是個人，則為您的居住地) 位在美國或加拿大，則您適用以下非正式爭議解決方法和具有約束力的仲裁條款：
(i) 非正式爭議解決和具有約束力的仲裁
Autodesk 尋求以非正式方式解決任何索賠或爭議 (「索賠」)。若您或 Autodesk 有因產品或本條款引起或與之相關的索賠，您和 Autodesk 將首先尋求透過非正式方式解決索賠，方法是透過以下所述方式發佈索賠通知來進行通知，並與另一方合作，努力以友好方式解決問題。若在收到索賠通知後 30 天內未透過非正式爭議解決方法解決索賠，則任一方均得繼續進行正式爭議解决程序。
您和 Autodesk 同意對因產品或本條款引起或與之相關的任何索賠進行具有約束力的單獨仲裁，並放棄向法院提起訴訟之權利，以及在法官或陪審團面前進行審判的任何權利。美國聯邦仲裁法 (包括其程序規定)，而非州法，為解釋和執行本爭議解決規定的準據法。仲裁將由 ADR 服務根據其規則和本 17.4 節所列規定進行。若要啟動仲裁，一方必須傳送書面仲裁訴求，說明索賠和救濟請求，並提供ADR服務規則要求之詳細資訊 (簡稱為「訴求」)。您向 Autodesk 提出的任何訴求均必須寄送至 Autodesk, Inc., The Landmark @ One Market, Suite 400, San Francisco, California 94105 USA, 收件人： Chief Legal Officer。Autodesk 向您提出的任何訴求均必須寄送到您在上述非正式爭議解決流程中提供的地址，如果未提供地址，則必須按照以下第 17.11 節 (通知) 部分所述的方式傳送。
(ii) 具有約束力的仲裁費用
所有仲裁員費用的支付將受 ADR 服務規則的約束，除非任一方支付的任何費用 (含律師費) 和成本在以下事件確定後經仲裁員判定應重新分配： (1) 您或 Autodesk 違反本 17.4 節的任何規定；(2) 您或 Autodesk 索賠的實質內容或您或Autodesk尋求的救濟措施並無意義，或出於並不正當目的提起；或者 (3) 適用法律允許重新分配費用。如果 Autodesk 向您提出索賠，Autodesk 將支付與該索賠相關的所有 ADR 服務費。如果您向 Autodesk 提出索賠，您和 Autodesk 將平均分攤這些費用。此外，若仲裁員判定您無法支付該等 ADR 服務費的任何部分，Autodesk 將為您支付該等費用。
(iii) 集體訴訟
若您向 Autodesk 提出的索賠與至少 24 個其他客戶或使用者的索賠類似，或者您和其他至少 24 個對 Autodesk 提出索賠的客戶或使用者，均由相同或相互協調的律師代表 (在這兩種情況下，均稱為「集體訴訟」)，您與 Autodesk 同意以下協議：
ADR 服務將為集體訴訟中包含的各索賠隨機分配序號，而編號為 1-10 的索賠將指定為「測試用例」，並繼續進行仲裁。僅測試用例必須支付提告費；至於其他所有索賠，提告費 (連同其他索賠案的仲裁員費用) 將暫時擱置，而您和 Autodesk 均無須支付任何該等申請費。仲裁員必須在首次聽證會前會議後 180 日內，對測試用例做出最終裁決，除非仲裁員決定延長這一期限。其後，測試用例的結果將交給調解員，調解員與各方當事人將在調解員任命後 90 天內 (簡稱「調解期」) 就剩餘索賠的解決方案或實質方法達成共識。若各方在調解期內無法解決剩餘索賠，則任一方都可以選擇退出具有約束力的仲裁流程，並在法庭上處理剩餘索賠。任何選擇退出的通知都必須在調解期結束後的 60 天內以書面形式提供。若沒有提供選擇退出的通知，剩餘索賠將按照集體訴訟中分配給索賠的序號，進行單獨仲裁。每項索賠的申請費將在該索賠仲裁開始時支付。
(iv) 可仲裁性之決定與權力之執行
仲裁員有權決定任何索賠的可仲裁性。
縱有上述仲裁規定，各方仍得在任何有管轄權的法院執行其或其授權方的專利、著作權或商標權。
(c) 放弃集體訴訟或合併訴訟
由產品或本條款引起或與之相關的所有索賠，必須單獨進行仲裁或訴訟，而非進行集體仲裁或訴訟。不能將多位客戶或使用者的索賠與任何其他客戶或使用者的索賠聯合或合併進行仲裁或訴訟。
(d) 禁令和其他衡平法救濟
縱本條款有任何其他規定，如果索賠須根據上述第 17.4(a) 節 (一般規定) 中的指定法院或法庭解決，Autodesk 可在任何司法管轄區或法庭 (包括任何可用的法院) 申請禁令救濟和其他衡平法救濟 (或其同等救濟)。如果索賠需要仲裁，則任一方均可向有管轄權的法院申請維護雙方權利所必需的臨時措施，包括仲裁前扣押或禁令，任何此類請求均不會視為與仲裁約定不符或放棄仲裁約定。
各方對於因不可預見的情況或超出其合理控制範圍的原因而導致的任何延遲或未能履約均無須負責或承擔任何責任，包括天災、地震、火災、疫情大流行、洪水、制裁、禁運、罷工、停工或其他勞工騷亂、內亂、供應商或授權方不可用或延遲、暴動、恐怖主義或其他惡意或犯罪行為、戰爭、網際網路或第三方網路連線或基礎設施故障或中斷、停電、民政和政府當局的行為或命令以及極端天氣 (統稱為「不可抗力」)。受影響的一方在可能的情况下應及時向另一方發佈未能履約的書面通知，並盡其合理努力限制由此造成的履約延遲。
當您取得、存取或使用產品時，您應遵守美國以及適用於您或您的內容的任何其他國家/地區出口管制和國際貿易法律和法規。若您位於遭受美國制裁的地點，或者您出現在任何美國政府限制對象名單上，則不得存取或使用任何產品。在您取得、存取或使用，或允許任何個人或實體取得、存取或使用任何產品，以供美國限制的最終用途之前，您須獲得美國政府和任何其他必要的授權。受限制的最終用途包括核武器、化學武器或生物武器或能夠運載這些武器的導彈系統相關工作。您不得上傳或以其他方式向 Autodesk 提供構成機密資訊或受《國際武器貿易條例》(「ITAR」) 或其外國同類法規約束的任何內容或材料 (包括您的內容)。您不得上傳或以其他方式向 Autodesk 提供任何無法合法地從您的所在地傳輸到美國或從美國傳輸到您的所在地的內容或材料。您全權負責遵守適用於您的內容的所有出口管制請求，並且您不得使用任何產品，將您的內容或任何其他內容或材料提供給根據美國和其他適用法律無法合法接收這些內容的任何國家/地區、實體或其他方。Autodesk 保留權利，得因未能遵守額外出口管制相關保證的請求，或 Autodesk 自行判斷，因制裁和/或出口管制相關法律和法規限制提供產品、服務和/或其他經濟權益，而暫停或終止您的產品。
若您是美國聯邦或其他政府機構，則本第 17.7 節適用。 產品為 48 C.F.R. § 2.101 與 48 C.F.R. § 252.227-7014(a)(1) 所定義的「商業電腦軟體」 ( 48 C.F.R. §§ 12.212 與 227.7202 也使用該術語)；服務則屬於 48 C.F.R. § 2.101 所定義的「商業服務」。產品及相關文件係提供給您和您的授權使用者，供您或代表您在遵守本條款的前提下使用，並且僅享有根據本條款授予所有其他 Autodesk 客戶及其授權使用者的權利。本條款適用於政府機構客戶和授權使用者，除非少數情況下您所在司法管轄區的法律禁止您接受本條款的任何規定。 如果本條款的任何規定受到禁止，則該規定將視為僅在合理必要的範圍內進行修改，以符合適用法律，並最大化地实现書面規定的效果。
Autodesk 保留驗證您遵守本條款的權利，並可自行決定向您提供有關您不合規使用產品的報告和/或進行遠端或現場檢核 (任何此類行動，統稱為「驗證」)。
若需要遠端或現場檢核，Autodesk 或其代表將向您提供電子書面通知。您必須使用 Autodesk 核准的工具，從存取您產品的所有裝置收集資訊，並向您的授權使用者索取任何必要的存取權和同意。在檢核通知後的 15 個日曆日內，您必須將檢核結果提交給通知方。檢核結果必須包括電腦 ID、序號、AutodeskID、NT/Windows 使用者名稱、裝置 ID 以及與您產品相關的其他資訊。
若 Autodesk 透過驗證確定您違反本條款，您必須立即購買新產品，至少與所識別之不合規行為的價值及 Autodesk 完成驗證所付合理成本的價值等值。
若不遵守本第 17.8 節，即構成實質違反本條款。Autodesk 保留根據第 16.2 節規定，暫停和/或終止您存取產品的權利，以及根據上述第 17.4 節 (Autodesk 方、準據法、爭議解決) 的規定，尋求任何法律或衡平法提供的任何其他救濟措施的權利。
未經 Autodesk 事先書面同意，您不得轉讓或以其他方式轉移本條款或您在本條款下的權利與義務 (無論是依法實施或其他方式)；如果您在未經 Autodesk 書面同意下，遭任何其他人或實體收購或受其控制 (無論是透過收購股份、併購或其他交易)，則 Autodesk 得終止本條款 (包括您在本條款下的權利)。Autodesk 可在相關業務的重組、併購、資產出售或涉及全體或部分產品或相關業務的其他交易中，轉讓或以其他方式轉移本條款 (而無須徵得您的同意或通知您)。
若本條款的任何規定根據適用法律認定為不可執行，則 (a) 該規定將視為可在合理必要範圍內進行修改，以符合適用法律，但須以最大限度滿足本條款規定的各方的意圖；且 (b) 該規定僅在其被認定為不可執行的司法管轄區內無效，而不影響在其他任何司法管轄區的可執行性。
您向 Autodesk 發佈的任何通知都將透過郵寄或快遞服務寄送至 Autodesk, Inc., The Landmark @ One Market, Ste. 400, San Francisco, CA 94105 USA, 收件人： Chief Legal Officer 此類通知將在 Autodesk 收到後生效。
除非本條款 (包括任何額外協議或特殊條款) 中另有明確規定，否則 Autodesk 向您發佈的任何通知將透過以下方式寄送 (a) 透過電子郵件傳送至與您帳戶關聯的註冊電子郵件地址；(b) 發佈到您的帳戶；(c) 在產品內發佈 (例如，透過產品內通知功能或登入通知)；(d) 透過郵寄或快遞服務寄送到與您帳戶相關聯的地址；或者 (e) 以 Autodesk 認為合理，涉及向您發出特定的通知的任何其他方式。Autodesk 發佈給您的通知將 (i) 若透過電子郵件傳送，則在通知傳送一天後生效；(ii) 若是其他通知，在發佈或傳送五天後生效。您在此同意，在適用法律允許的情況下，透過掛號信寄送至您客戶資訊表上列明的地址 (或者，若未提供客戶資訊表，則寄送至 Autodesk 所知的您的最新地址)的訴訟傳達文書對您具有效力。
本條款，包括任何額外協議和任何特殊條款 (已透過引用方式納入本條款)，構成您與 Autodesk 之間就本協議主題達成的完整協議 (並合併與取代任何先前或同期的協議、討論、通訊、陳述、保證、廣告或協議)。對產品的任何存取或使用，均以本條款的適用為明確條件，並明確拒絕任何其他條款。
若本一般條款與任何特殊條款之間存在任何衝突，則以主題相關的特殊條款為準。若本一般條款或特殊條款與額外協議之間存在任何衝突，則額外協議的規定範圍內，以主題相關的額外協議為準。
未能執行或行使本條款的任何規定並不表示放弃該規定，除非此類棄權以書面形式確立，並由受聲明放弃一方簽署。
1998 年《數位千禧年著作權法》(簡稱「DMCA」) 為認定網路上出現的材料侵犯其在美國著作權法下的權利的著作權所有人提供了追索權。若您真誠相信 Autodesk 提供或透過 Autodesk 提供的材料侵犯您的著作權，您 (或您的代理人) 可向 Autodesk 傳送通知，請求 Autodesk 移除該材料或封鎖其存取權。若您真誠相信有人向您提交了錯誤的著作權侵權通知，DMCA 允許您向 Autodesk 傳送反對通知。通知與反對通知均必須符合當時按 DMCA 規定的当时的法定請求。詳細資訊請參閱 http://www.copyright.gov/。通知和反對通知應傳送至：
Copyright Agent
Autodesk, Inc.
The Landmark @
One Market, Suite. 400
San Francisco, CA 94105
USA
電子郵件：copyright.agent@autodesk.com
電話 : +1 (415) 507.5000
傳真 : + 1 (415) 507.6128
Autodesk 建議您在提交通知或反對通知之前先諮詢您的法律顧問。
「Autodesk 方」係指上述第 17.4 節所指定的特定 Autodesk 實體 (Autodesk 方、準據法、爭議解決)。
「Autodesk」係指 Autodesk, Inc. ，一家特拉華（美國）公司，及其子公司和其他關係企業。
「升級」指的是由 Autodesk 確定的產品的新版本、產品的附加元件或與產品相關的附加產品。
「文件」係指當時的最終使用者文件 (包括線上、印刷或其他文件) 以及產品的任何技術或法律要求。
「地區」指的是您取得固定期限的使用授權的國家/地區或司法管轄區。Autodesk 可能會在產品標識中指明適用地區。有關地區定義的更多資訊，請參閱以下第 19 節 (國家/地區/司法管轄區特殊條款)。
「更新」指的是安全修正、熱修、修補程式和其他更新 (包括升級之間發佈的新特色、新功能和其他修改)。
「客戶資訊表」係指由您或代表您填寫並直接或間接提交給 Autodesk (或經銷商、代理商或其他第三方)，與您帳戶、固定期限的使用授權或其他產品相關的表格。.
「指標」係指有關存取和使用任何產品 (包括您的存取和使用) 的資料和其他資訊。指標包括有關特色、功能、儲存和索引使用的資訊，以及有關您的內容的使用、數量、類型、儲存和處理的資訊 (但不含您的內容本身) 。如果指標包含任何個人資料，則此類個人資料的處理將遵循隱私權聲明。
「政府機構」係指任何國家或政府，包括美國聯邦政府、任何州、市或其他政治分區，以及與政府有關的任何實體、機關、機構、委員會、部門、董事會、局或司法機關，以及他們的任何雇員或官員。
「您的內容」指的是 (a) 任何您 (或您的授權使用者) 提交或上傳至任何產品的檔案、設計、模型、資料集、影像、文件或類似素材；以及 (b) 您基於自己的原始資料或資訊，從使用任何產品所產生的特定輸出。
「授權使用者」或「您的授權使用者」係指 (a) 您 (若您是個人) 和 (b) 您為其取得產品固定期限的使用授權的指定個人 (例如您的個別員工、顧問和承包商，以及其他存取和使用產品的個人)。如果產品允許您為該產品指定授權使用者，您將負責在任何此類授權使用者存取和使用此類產品之前，通知他們本條款適用於其對該等產品的訪問和使用，並且征得他們同意。
「條款」(包括「本條款」) 是指本一般條款和本一般條款中引用的其他條款，包括特殊條款和額外協議 (若有)，以及任何其他適用條款。
「產品服務內容」指的是您在過去 12 個月內向 Autodesk 支付超過100 美元固定期限的使用授權費的任何產品，不包括由您或根據您的指示修改的任何產品，也不包括任何第三方材料與服務。
「軟體」是指 Autodesk 提供的任何軟體或類似材料，包括任何模組、元件、特色和功能，無論是否作為固定期限的使用授權的一部分提供，也無論是否收費提供。軟體包括更新和升級。
「產品」係指 Autodesk 提供的軟體、雲服務和權益，以及此類項目任何固定期限的使用授權。
「產品標識」係指 Autodesk 提供的一個或多個指定標識，列明 (如適用) 產品名稱、產品服務類型以及固定期限的使用授權允許的數量、地區和期限。產品標識可能 (a) 在 Autodesk 發佈給您的書面確認或其他通知中提供、發佈到您的帳戶，透過電子郵件傳輸或以其他方式向您提供；(b) 位於產品中或位於任何 Autodesk 包裝上，或隨附於 Autodesk 包裝一起提供；或者 (c) 向 Autodesk 請求後獲得。產品標識不包括經銷商、代理商或其他第三方提供的任何稱號、確認、包裝或其他文件。
「產品服務類型」係指 Autodesk 為固定期限的使用授權指定的授權類型 (例如：單 (人) 用戶、多 (人) 用戶或 Flex)。產品服務類型列於「產品服務類型與權益 中。
「雲服務」係指 Autodesk 所提供之基於網頁或雲端的服務，無論是否作為固定期限的使用授權的一部分提供，也無論是否收費提供。雲服務可能包括軟體即服務 (SaaS) 和遠端儲存或資料處理。
「機密資訊」係指 (a) 揭露方以書面形式向接收方提供或揭露的；以及 (b) 由揭露方以書面形式指定為機密的，不為公眾所知的資訊。儘管如此，機密資訊不包括 (i) 以下任何資訊：(1) 在不違反對揭露方任何義務的情況下為公眾所知的資訊；(2) 接收方未違反對揭露方之任何義務 (且無保密義務)，在收到揭露方通知前已知曉的資訊；(3) 從第三方收到，而不違反對揭露方任何義務 (也不承擔保密責任) 的資訊；或 (4) 由接收方獨立開發的資訊；(ii) 您透過產品發送，或允許第三方存取之任何「您的內容」；或 (iii) 任何回饋。在任何情況下，Autodesk 機密資訊均包括以下內容：(A) 任何產品及任何相關產品計劃、技術和其他技術資訊 (包括 API 和您使用、揭露或基於使用 API 而開發的任何元素)；及 (B) 業務談判的非公開方面。
「輸出」是指由任何產品或透過使用任何產品創做或生成的所有成果、工作產品、設計、原型或其他項目，包括任何基於或使用此類成果、工作產品、設計、原型或其他項目的任何產品、零件或服務。
「額外協議」係指任何直接與 Autodesk 實體簽署，且明確補充或修訂本條款的協議 (例如：企業商業協議)。
「權益」係指 Autodesk 向您或您的授權使用者提供的任何權益。權益通常取決於您訂閱的產品類型或級別。權益可能包括存取更新和升級、對先前版本的權利、額外軟體或雲服務、預發行版本、API、全球使用權利、技術支援、培訓、網路研討會、論壇、活動、圖庫、時事通訊和使用數據。權益還可能包括帳戶權益，例如單一登入和管理您的個人資料、安全設定、連結的帳戶和偏好選項。
縱使本條款中有其他規定，如果您的主要營業據點位於以下國家/地區或司法管轄區 (或者，如果您是個人，則您為以下國家/地區或司法管轄區的居民)，則針對該國家/地區或司法管轄區規定的以下條款將適用於您：
(a) 若您在歐盟或歐洲自由貿易聯盟會員國取得固定期限的使用授權，則此固定期限的使用授權適用的「地區」為歐盟或歐洲自由貿易聯盟會員國的所有國家/地區。
(b) 若您的主要營業據點位於歐盟或歐洲經濟區的會員國 (或者，若您是個人，則為歐盟或歐洲經濟區的居民)，並且您與第三方之間在某個會員國就產品的使用存在任何法院訴訟，(i) 您應及時以書面形式通知 Autodesk 該法院訴訟；(ii) 您不得向 Autodesk 發出有關該等訴訟的第三方通知，除非 Autodesk 以書面形式請求您這樣做。
(c) 本條款中的任何內容均不排除或限制 (i) Autodesk 對因其疏忽或故意不當行為造成的死亡或人身傷害所需承擔的責任；(ii) Autodesk 對因其詐欺、故意不當行為或重大過失對您造成的其他損害所需承擔的責任；(iii) Autodesk 根據歐盟或歐洲經濟區會員國的適用法律 (例如：德國產品責任法)，對產品缺陷承擔的嚴格責任 (若適用)；或 (iv) 根據適用法律不能排除或限制的任何其他責任。
(d) 若您以消費者身份和 Autodesk Ireland Operations Unlimited Company (「Autodesk Ireland」) 簽訂合約，並且您為英國或歐盟或歐洲經濟區會員國的居民，則適用以下規定。如果本規定與本條款的其他規定發生衝突，則以本規定為準。
(i) 準據法與司法管轄區。若您是英國的居民消費者，本條款的準據法為英國法。若您是歐盟或歐洲經濟區會員國的居民消費者，本條款的準據法為愛爾蘭法。本條款之任何內容都不會剝奪您居住國家/地區法律授予之保障 (且此類保障依據此類國家/地區法律不得因合約而減損)。Autodesk Ireland 只能在您居住國家/地區的法院就產品向您提出索償，且您有權在愛爾蘭法院或您居住國家/地區的法院就產品向 Autodesk Ireland 提出索償。在任何情況下，您和 Autodesk Ireland 均有權根據本規定向正在審理原始索賠案的法院提出反訴。
(ii) 轉讓。若 Autodesk 轉讓或以其他方式轉移本條款，Autodesk 將提前通知您該等轉讓，並確保該等轉讓不會損害您在本條款下的權利。您可以在收到此類轉讓通知後三十 (30) 天內終止本條款 (包括本條款項下之任何固定期限的使用授權)，如果您是英國居民，則會收到您受影響固定期限的使用授權的剩餘產品服務期限適用的按比例計算的任何預付費用退款。若您希望將本條款 (以及您在本條款下的權利和義務) 轉讓或以其他方式轉移給其他實體，您必須向 Autodesk 發出書面通知，請求同意該等轉讓。Autodesk 同意該等轉讓的前提是 (1) 您證明受讓人將遵守本條款；(2) 您同意對受讓人的遵守負責；(3) 您同意不再存取或使用受本條款約束的任何產品；以及 (4) Autodesk 認為合理的任何其他條件。
(iii) 條款變更。若 Autodesk 修改本條款中的任何一項 (無論是為遵守適用法律或法規的需要，還是出於正當的商業、技術、安全或營運原因)，Autodesk 將在該等修改生效日期之前向您提供有關該等修改的合理通知。
(1) 若您是歐盟或歐洲經濟區會員國的居民消費者，則可以透過電子郵件 (自生效日期後 30 天內) 向以下電子郵件地址 Terms.Modification.Rejection@autodesk.com 傳送拒絕通知，或按修改通知指定的任何其他方式提供拒絕通知，拒絕任何此類修改 (法律或規定要求者除外)。若您未在上述期限內提供拒絕通知，則視為您已同意任何已通知的修改，除非適用於您的法律規定要求您的明確同意。
(2) 若您是英國的居民消費者並且不同意此類修改，則可以在通知的生效日期之前終止本條款，並收到針對您受影響固定期限的使用授權的剩餘產品服務期限適用的按比例計算的任何預付費用退款。
(iv) 產品變更。您瞭解 Autodesk 可不時變更 (包括暫停或撤銷) 您訂閱的產品，包括為遵守適用法律或規範所需，以及出於正當的商業、技術、安全或營運原因，或為了對您的產品存取和使用進行任何改進。對於現有固定期限的使用授權，任何此類變更均無須您支付額外費用，且 Autodesk 將在適用法律請求的情況下，以清晰易懂的方式就任何此類變更提供合理的事前通知。若您不同意此類變更，您可在 (1) 收到產品變更通知或 (2) 變更生效日期後 30 天內（以較晚者為准），終止您對變更後產品的訂閱，且您會收到根據未使用產品服務期限按比例計算的退款。
(v) Autodesk 的責任。儘管有上述第 14.3 節 (責任限制) 和第 17.12 節 (完整協議，不棄權) 的規定，該等條款均不排除 Autodesk 以下方面對您的責任：(1) 您在購買產品時所仰賴的，由 Autodesk 向您提供的自願產品聲明中的虛假陳述；(2) Autodesk 未能按您居住國家/地區的法律要求，在購買產品前給予您和產品相關的合約前資訊；(3) Autodesk 違反根據英國法律不得排除或限制的默示條款 (包括與令人滿意的數位內容品質、數位內容特定用途的適用性、數位內容有關的合約前資訊的一致性或 Autodesk 提供數位內容之權利相關的默示條款) (若適用)；或 (4) 根據英國法律不得排除或限制的後續性損失或間接損失 (若適用)。
(vi) 法定保固。根據適用於您的法律，您可能擁有法定保固權利，而這些權利不受您與 Autodesk 事先達成的協議而排除或限制。此類保固權利不受本條款影響。Autodesk 就產品不提供或不作進一步的默示或法定保固或條件，並在適用法律允許的最大範圍內明確否認所有默示保固和條件。
(vii) 消費者撤銷權。根據適用法律，歐盟或歐洲經濟區會員國的居民消費者均有權利在購買後 14 天內撤銷對產品的固定期限的使用授權。消費者撤銷權資訊 中有說明此權利的適用方式。請注意，Autodesk 根據上述第 3 節 (退貨退款) 自願授予您的更優惠退貨退款權利，不受此法定撤銷權影響。
(e) 聯絡我們。您可以致電 +353 1 571 8800、傳送電子郵件至 Autodesk.Ireland.Inquiries@autodesk.com 或寫信至 Autodesk Ireland Operations Unlimited Company (地址：1 Windmill Lane, 2nd Floor, Dublin, Ireland D02 F206)，聯絡 Autodesk Ireland。
(f) 此外，儘管本條款對地區有任何限制，本條款不限制適用法律明確授權的跨境存取或使用 (例如在某歐盟成員國存取或使用在另一個歐盟會員國購買的產品)。
本條款構成您與上述第 17.4 節 (Autodesk 方、準據法、爭議解決) 所述的 Autodesk 方之間的合約，並管轄您對產品的存取和使用。然而，您可能與當地的 Autodesk 關係企業、子公司或其經銷商、代理商或類似的第三方簽訂了購買該等產品的額外協議。以下規定適用於澳大利亞消費者的此類購買：
(a) 上述第 14.1 節 (有限保固) 中提供的保固由 Autodesk Australia Pty Ltd 或您報價單、發票或產品標識上顯示之 Autodesk 子公司或關係企業提供。請使用您報價單、發票或其他產品標識上提供的地址及聯絡資訊，或是聯絡 Autodesk Australia Pty Ltd，地址：Level 17, 1 Denison Street, North Sydney, NSW 2060, Australia (電話：(02) 9844 8000、電子郵件：Autodesk.Australia.Warranty.Claims@autodesk.com)，根據上述第 14 節 (有限保固) 的保固規定提出索賠。在聯絡我們之前，請先準備好您的產品詳細資訊、序號、購買地點、故障詳細資訊以及您的退貨聯繫方式。上述第 14 節 (有限保固) 中提供的保固是您依法享有的其他權利和救濟措施的補充。
(b) 我們的商品和服務提供《澳大利亞消費者法》規定不能排除的保證。若服務發生重大故障，您有權：
(i) 取消您與我們的服務合約；以及
(ii) 取得未使用部分的退款，或獲得其減少價值的補償。
(c) 對於商品的重大故障，您也有權選擇退款或更換。如果商品或服務的故障不構成重大故障，您有權請求在合理時間內修正故障。否則，您有權獲得商品退款、取消服務合約，並獲得任何未使用部分的退款。針對商品或服務故障所造成之任何其他合理可預見損失或損害，您也有權獲得賠償。
(d) Autodesk 不對使用者錯誤負責，並可將任何此類問題轉介給支援經銷商、代理商或類似第三方 (若有)。您可能須自費將產品退回到我們屆時提供給您的地址。
(e) 縱本條款中另有規定，如果任何產品容受《競爭與消費者保護法》 (聯邦法律) 或澳大利亞其他適用法律 (簡稱「法律」) 的強制性保固或擔保約束，並且該法律允許 AUTODESK 限制其違反這些保固或條件的責任，則 AUTODESK 可選擇將對違反任何該等保固或擔保須負擔的責任限於維修、更換或重新提供相關產品 (或採取該等措施的費用)。
若您在中國大陸取得固定期限的使用授權，則此類固定期限的使用授權的「地區」為中國大陸。同樣的，若您在香港取得固定期限的使用授權，則該固定期限的使用授權的「地區」為香港；若您在澳門取得固定期限的使用授權，則該固定期限的使用授權的「地區」為澳門。