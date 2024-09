(b) 美國和加拿大具約束力的仲裁和爭議解決

若您的主要營業據點 (若您是個人,則為您的居住地) 位在美國或加拿大,則您適用以下非正式爭議解決方法和具有約束力的仲裁條款:

(i) 非正式爭議解決和具有約束力的仲裁

Autodesk 尋求以非正式方式解決任何索賠或爭議 (「索賠」)。若您或 Autodesk 有因產品或本條款引起或與之相關的索賠,您和 Autodesk 將首先尋求透過非正式方式解決索賠,方法是透過以下所述方式發佈索賠通知來進行通知,並與另一方合作,努力以友好方式解決問題。若在收到索賠通知後 30 天內未透過非正式爭議解決方法解決索賠,則任一方均得繼續進行正式爭議解决程序。

您和 Autodesk 同意對因產品或本條款引起或與之相關的任何索賠進行具有約束力的單獨仲裁,並放棄向法院提起訴訟之權利,以及在法官或陪審團面前進行審判的任何權利。美國聯邦仲裁法 (包括其程序規定),而非州法,為解釋和執行本爭議解決規定的準據法。仲裁將由 ADR 服務根據其規則和本 17.4 節所列規定進行。若要啟動仲裁,一方必須傳送書面仲裁訴求,說明索賠和救濟請求,並提供ADR服務規則要求之詳細資訊 (簡稱為「訴求」)。您向 Autodesk 提出的任何訴求均必須寄送至 Autodesk, Inc., The Landmark @ One Market, Suite 400, San Francisco, California 94105 USA, 收件人: Chief Legal Officer。Autodesk 向您提出的任何訴求均必須寄送到您在上述非正式爭議解決流程中提供的地址,如果未提供地址,則必須按照以下第 17.11 節 (通知) 部分所述的方式傳送。

(ii) 具有約束力的仲裁費用

所有仲裁員費用的支付將受 ADR 服務規則的約束,除非任一方支付的任何費用 (含律師費) 和成本在以下事件確定後經仲裁員判定應重新分配: (1) 您或 Autodesk 違反本 17.4 節的任何規定;(2) 您或 Autodesk 索賠的實質內容或您或Autodesk尋求的救濟措施並無意義,或出於並不正當目的提起;或者 (3) 適用法律允許重新分配費用。如果 Autodesk 向您提出索賠,Autodesk 將支付與該索賠相關的所有 ADR 服務費。如果您向 Autodesk 提出索賠,您和 Autodesk 將平均分攤這些費用。此外,若仲裁員判定您無法支付該等 ADR 服務費的任何部分,Autodesk 將為您支付該等費用。

(iii) 集體訴訟

若您向 Autodesk 提出的索賠與至少 24 個其他客戶或使用者的索賠類似,或者您和其他至少 24 個對 Autodesk 提出索賠的客戶或使用者,均由相同或相互協調的律師代表 (在這兩種情況下,均稱為「集體訴訟」),您與 Autodesk 同意以下協議:

ADR 服務將為集體訴訟中包含的各索賠隨機分配序號,而編號為 1-10 的索賠將指定為「測試用例」,並繼續進行仲裁。僅測試用例必須支付提告費;至於其他所有索賠,提告費 (連同其他索賠案的仲裁員費用) 將暫時擱置,而您和 Autodesk 均無須支付任何該等申請費。仲裁員必須在首次聽證會前會議後 180 日內,對測試用例做出最終裁決,除非仲裁員決定延長這一期限。其後,測試用例的結果將交給調解員,調解員與各方當事人將在調解員任命後 90 天內 (簡稱「調解期」) 就剩餘索賠的解決方案或實質方法達成共識。若各方在調解期內無法解決剩餘索賠,則任一方都可以選擇退出具有約束力的仲裁流程,並在法庭上處理剩餘索賠。任何選擇退出的通知都必須在調解期結束後的 60 天內以書面形式提供。若沒有提供選擇退出的通知,剩餘索賠將按照集體訴訟中分配給索賠的序號,進行單獨仲裁。每項索賠的申請費將在該索賠仲裁開始時支付。

(iv) 可仲裁性之決定與權力之執行

仲裁員有權決定任何索賠的可仲裁性。

縱有上述仲裁規定,各方仍得在任何有管轄權的法院執行其或其授權方的專利、著作權或商標權。

(c) 放弃集體訴訟或合併訴訟

由產品或本條款引起或與之相關的所有索賠,必須單獨進行仲裁或訴訟,而非進行集體仲裁或訴訟。不能將多位客戶或使用者的索賠與任何其他客戶或使用者的索賠聯合或合併進行仲裁或訴訟。

(d) 禁令和其他衡平法救濟

縱本條款有任何其他規定,如果索賠須根據上述第 17.4(a) 節 (一般規定) 中的指定法院或法庭解決,Autodesk 可在任何司法管轄區或法庭 (包括任何可用的法院) 申請禁令救濟和其他衡平法救濟 (或其同等救濟)。如果索賠需要仲裁,則任一方均可向有管轄權的法院申請維護雙方權利所必需的臨時措施,包括仲裁前扣押或禁令,任何此類請求均不會視為與仲裁約定不符或放棄仲裁約定。