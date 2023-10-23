我們最受歡迎，同時也最受 Autodesk 客戶喜愛的期限。
享有 1 年不限次數的產品存取方式。
以功能強大的 Autodesk 產品支援短期專案。
訂購年度固定期限使用授權，價格比月度計費更省 33%。
存取資源協助在組織採購中設定 Autodesk。有問題？請聯絡解決方案提供商或 Autodesk 代表取得協助。
Autodesk 在系統中嗎？登入 Autodesk Account 存取並支付報價與發票。
注意事項：下面共用的銀行資訊旨在幫助進行供應商設定 (如果需要)。但是，在 2024 年 9 月 16 日新購買體驗在歐洲*生效之前，無法向以下各種銀行文件中列出的歐洲銀行帳戶付款。
以下 Autodesk 提供的供應商表單和銀行資訊檔案已本土化為下列語言 (在 PDF 中可選取)：捷克文、丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、德文、匈牙利文、義大利文、挪威文、波蘭文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文。
花旗銀行帳戶確認認證 (CHF & GBP) - 2024 年 6 月 (登入以下載 PDF 檔)
花旗銀行帳戶確認認證 (CZK) - 2024 年 6 月 (登入以下載 PDF 檔)
花旗銀行帳戶確認認證 (DKK) - 2024 年 6 月 (登入以下載 PDF 檔)
花旗銀行帳戶確認認證 (EUR) - 2022 年 11 月 (登入以下載 PDF 檔)
花旗銀行帳戶確認認證 (NOK) - 2024 年 6 月 (登入以下載 PDF 檔)
花旗銀行帳戶確認認證 (PLN) - 2024 年 6 月 (登入以下載 PDF 檔)
花旗銀行帳戶確認認證 (SEK) - 2024 年 6 月 (登入以下載 PDF 檔)
*符合資格的國家包括奧地利、安道爾、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、摩納哥、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬力諾、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士和英國。