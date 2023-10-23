注意事項：下面共用的銀行資訊旨在幫助進行供應商設定 (如果需要)。但是，在 2024 年 9 月 16 日新購買體驗在歐洲*生效之前，無法向以下各種銀行文件中列出的歐洲銀行帳戶付款。

以下 Autodesk 提供的供應商表單和銀行資訊檔案已本土化為下列語言 (在 PDF 中可選取)：捷克文、丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、德文、匈牙利文、義大利文、挪威文、波蘭文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文。

歐洲 - 供應商表單 (CHF)

歐洲 - 供應商表單 (CZK)

歐洲 - 供應商表單 (DKK)

歐洲 - 供應商表單 (EUR)

歐洲 - 供應商表單 (GBP)

歐洲 - 供應商表單 (NOK)

歐洲 - 供應商表單 (PLN)

歐洲 - 供應商表單 (SEK)

歐洲 (CHF) 銀行資訊 (登入以下載 PDF 檔)

歐洲 (CZK) 銀行資訊 (登入以下載 PDF 檔)

歐洲 (DKK) 銀行資訊 (登入以下載 PDF 檔)

歐洲 (EUR) 銀行資訊 (登入以下載 PDF 檔)

歐洲 (GBP) 銀行資訊 (登入以下載 PDF 檔)

歐洲 (NOK) 銀行資訊 (登入以下載 PDF 檔)

歐洲 (PLN) 銀行資訊 (登入以下載 PDF 檔)

歐洲 (SEK) 銀行資訊 (登入以下載 PDF 檔)

花旗銀行帳戶確認認證 (CHF & GBP) - 2024 年 6 月 (登入以下載 PDF 檔)

花旗銀行帳戶確認認證 (CZK) - 2024 年 6 月 (登入以下載 PDF 檔)

花旗銀行帳戶確認認證 (DKK) - 2024 年 6 月 (登入以下載 PDF 檔)

花旗銀行帳戶確認認證 (EUR) - 2022 年 11 月 (登入以下載 PDF 檔)

花旗銀行帳戶確認認證 (NOK) - 2024 年 6 月 (登入以下載 PDF 檔)

花旗銀行帳戶確認認證 (PLN) - 2024 年 6 月 (登入以下載 PDF 檔)

花旗銀行帳戶確認認證 (SEK) - 2024 年 6 月 (登入以下載 PDF 檔)

*符合資格的國家包括奧地利、安道爾、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、摩納哥、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬力諾、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士和英國。