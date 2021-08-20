探索一組內含 Inventor 和 AutoCAD 延伸功能，專為設計複雜產品、設備和系統的工程師打造的功能強大的應用程式。
使用專業級參數式 3D 設計功能和 2D 製圖工具集，以更直觀地方式進行產品建模。
使用 CAD 整合式工程工具，提高產品效能並防止失敗。
準備用於製造的文件，以及建立用於設計審閱和行銷宣傳品的高保真度視覺材料。
— Viewrail 營運長 JJ Johnson
在自訂訂購過程中使用 iLogic 自動化功能，推動業務逐年成長
參與我們的技術專家，他們將向您展示使用產品設計與製造軟體集中的工具來延伸 Inventor 的常用使用案例。
使用 CAD 內嵌工具建立刀具路徑工法和高效的工廠配置。
使用整合式工廠配置和安裝排序工具，來規劃、安裝及管理整個生產流程。
提高工廠的生產能力，同時提高機器利用率、降低運輸成本和電力消耗。
— Kalitta Motorsports 的 CNC 車間經理 Scott Finnis
使用自適應刀具路徑減少加工時間
觀看此線上研討會，並與我們的技術專家一起討論現代化的規劃和設計階段，以實現高效的工廠配置。
擁有 Autodesk，您就可以使用現代化的設計、工程與製造工具套件，並獲得足夠的彈性以滿足您的需求。