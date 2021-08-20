Autodesk 產品設計與製造軟體集 

使用一組頂尖的工程應用程式，有效解決令人關注的問題

影像由 GARANT-Filter 授權使用

產品設計與製造軟體集簡介

探索一組內含 Inventor 和 AutoCAD 延伸功能，專為設計複雜產品、設備和系統的工程師打造的功能強大的應用程式。

產品設計與製造軟體集功能，適用於設計和工程

設計

使用專業級參數式 3D 設計功能和 2D 製圖工具集，以更直觀地方式進行產品建模。

工程師

使用 CAD 整合式工程工具，提高產品效能並防止失敗。

溝通

準備用於製造的文件，以及建立用於設計審閱和行銷宣傳品的高保真度視覺材料。

專屬產品設計與製造軟體集

顯示使用 Inventor Nastran 的模擬結果電腦畫面

進階模擬

從完整且功能強大的研究類型組合中進行選擇，以協助您最佳化設計。

瞭解更多
Inventor 畫面，展示具有層疊結果的組合的公差分析

公差層疊分析

精確計算層疊迴路中模型的幾何尺寸和公差的累積效果。

瞭解更多
顯示刀具路徑工法結果動畫的電腦畫面

整合式 CAM

利用 CAD 內嵌 2.5 軸到 5 軸銑削、車削以及銑削車削功能，簡化您的加工工作流程。

 

瞭解更多
Inventor 畫面，顯示最佳化金屬板嵌套作業以滅少原料浪費的結果

金屬板嵌套作業

減少原材料浪費，並最佳化平面切割作業中的材料使用。

 

瞭解更多

將您的產品設計從出色推向卓越

參與我們的技術專家，他們將向您展示使用產品設計與製造軟體集中的工具來延伸 Inventor 的常用使用案例。

用於製造的產品設計與製造軟體集功能

準備

使用 CAD 內嵌工具建立刀具路徑工法和高效的工廠配置。

協調

使用整合式工廠配置和安裝排序工具，來規劃、安裝及管理整個生產流程。

最佳化

提高工廠的生產能力，同時提高機器利用率、降低運輸成本和電力消耗。

專屬產品設計與製造軟體集

顯示刀具路徑工法結果動畫的電腦畫面

整合式 CAM

利用 CAD 內嵌 2.5 軸到 5 軸銑削、車削以及銑削車削功能，簡化您的加工工作流程。

瞭解更多
Inventor 畫面，顯示最佳化金屬板嵌套作業以滅少材料浪費的結果

金屬板嵌套作業

減少原材料浪費，並最佳化平面切割作業中的材料使用。

瞭解更多
以 3D 展示具有輸送機和製程設備的工廠配置設計

工廠配置設計

使用單一資料模型，以 2D 和 3D 規劃和設計工廠配置。

 

瞭解更多
顯示在電腦畫面上的彩色工廠樓板設計，並展示設備安裝排程

Factory 安裝

使用整合式工廠配置、安裝排序和分析工具，來規劃、安裝和管理整個生產流程。

 

瞭解更多

設計高效工廠的必備工具

觀看此線上研討會，並與我們的技術專家一起討論現代化的規劃和設計階段，以實現高效的工廠配置。

現在，我們要談談您的選項

擁有 Autodesk，您就可以使用現代化的設計、工程與製造工具套件，並獲得足夠的彈性以滿足您的需求。

需要專業銷售人員的建議？