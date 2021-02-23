Autodesk 傳媒娛樂軟體集

為電影、電視和遊戲製作精彩的場景和人物。

©️2022 Marvel. 影像由 Framestore 授權使用

瞭解傳媒娛樂軟體集 

在 Autodesk 傳媒娛樂軟體集中，包含了建置強大且可擴充的動畫、視覺效果和遊戲開發流水線所需的所有工具。

適用於動畫的傳媒娛樂軟體集功能 

建模

使用工具集塑造 3D 角色和場景，讓塑型更像創意表現法，而不只是按下按鈕。

動畫展示

運用骨架設定和動畫工具，以及強大的即時運動擷取功能，讓逼真的角色栩栩如生。

彩現

使用互動式彩現，產生即時、專業級風格化或擬真彩現。

傳媒娛樂軟體集專用功能 

大眼睛仰望天空的植栽花蕾

調整彩現的比例 

利用軟體集提供的 5 份 Arnold 授權，提升彩現生動動畫的能力。

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影像由 Ecem Okumus 授權使用

夜裡起火的高大房屋

處理大型模擬

運用在最多 15 台電腦上執行 Bifrost 的功能，處理更複雜的模擬。

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影像由 Marvin Büte 授權使用

工作室中的運動擷取軟體

為您的動畫工作室備齊設備

以最適合手邊任務的工具建立動畫內容。

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適用於視覺效果的傳媒娛樂軟體集功能

模擬

在視覺程序化程式設計環境中建立精細無比的模擬，例如燃燒、冰雪或粒子。

建模和動畫

利用方便美工人員使用的建模、骨架設定和動畫工具，為 3D 資產建模並使其栩栩如生。

彩現

使用互動式彩現，彩現即時的專業級效果。

傳媒娛樂軟體集專用功能 

紅色汽車在路上奔馳

存取 Bifrost 的模擬功能

利用可在 15 台電腦上執行 Bifrost 的功能製作精細特效。

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影片由 Gaspar Segura Heras 授權使用

《雨傘學院》電視影集中的場景

調整彩現的比例

使用軟體集提供的 5 份 Arnold 授權，直接彩現您最複雜的 VFX 專案。

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影片由 Pixomondo 授權使用

 抱著另一種生物的水獺

為您的 VFX 工作室備妥設備 

為美工人員提供從頭到尾交付精美 VFX 所需的一切工具。

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© Marvel. 影像由 Framestore 授權使用

適用於遊戲開發的傳媒娛樂軟體集功能

建模

使用可自動執行重複任務的強大建模工具集，建立精細的遊戲環境和角色。

骨架

利用功能強大且可自訂的骨架設定工具，將您的遊戲模型做好動畫製作的準備。

動畫展示

使用功能強大的動畫和運動擷取工具，輕鬆控制您的主要角色的下一步行動。

傳媒娛樂軟體集專用功能

在未來摩托車上的電馭叛客角色

使用最佳工具進行工作

使用各種工具，使用最適合手邊任務的工具建立遊戲資產。

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影像由 Roger Castro (SoMach3D) 授權使用

在寒冷雪山中間建造

強大的遊戲效果製作能力

在 15 台電腦上執行 Bifrost，建立精彩的擬真模擬和效果。

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影像由 Henry Yamin 授權使用

山中的未來歌劇院

建立精美的過場動畫 

透過軟體集提供的 5 份 Arnold 授權，提升彩現迷人電影的能力。

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影像由 Tim Burroughs 授權使用

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