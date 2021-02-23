為電影、電視和遊戲製作精彩的場景和人物。
©️2022 Marvel. 影像由 Framestore 授權使用
在 Autodesk 傳媒娛樂軟體集中，包含了建置強大且可擴充的動畫、視覺效果和遊戲開發流水線所需的所有工具。
Maya
3ds Max
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MotionBuilder
Arnold
使用工具集塑造 3D 角色和場景，讓塑型更像創意表現法，而不只是按下按鈕。
運用骨架設定和動畫工具，以及強大的即時運動擷取功能，讓逼真的角色栩栩如生。
使用互動式彩現，產生即時、專業級風格化或擬真彩現。
利用軟體集提供的 5 份 Arnold 授權，提升彩現生動動畫的能力。
影像由 Ecem Okumus 授權使用
運用在最多 15 台電腦上執行 Bifrost 的功能，處理更複雜的模擬。
影像由 Marvin Büte 授權使用
以最適合手邊任務的工具建立動畫內容。
在視覺程序化程式設計環境中建立精細無比的模擬，例如燃燒、冰雪或粒子。
利用方便美工人員使用的建模、骨架設定和動畫工具，為 3D 資產建模並使其栩栩如生。
使用互動式彩現，彩現即時的專業級效果。
利用可在 15 台電腦上執行 Bifrost 的功能製作精細特效。
影片由 Gaspar Segura Heras 授權使用
使用軟體集提供的 5 份 Arnold 授權，直接彩現您最複雜的 VFX 專案。
影片由 Pixomondo 授權使用
為美工人員提供從頭到尾交付精美 VFX 所需的一切工具。
© Marvel. 影像由 Framestore 授權使用
使用可自動執行重複任務的強大建模工具集，建立精細的遊戲環境和角色。
利用功能強大且可自訂的骨架設定工具，將您的遊戲模型做好動畫製作的準備。
使用功能強大的動畫和運動擷取工具，輕鬆控制您的主要角色的下一步行動。
使用各種工具，使用最適合手邊任務的工具建立遊戲資產。
影像由 Roger Castro (SoMach3D) 授權使用
在 15 台電腦上執行 Bifrost，建立精彩的擬真模擬和效果。
影像由 Henry Yamin 授權使用
透過軟體集提供的 5 份 Arnold 授權，提升彩現迷人電影的能力。
影像由 Tim Burroughs 授權使用
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