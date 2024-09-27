Autodesk Fusion：不僅僅是 CAD，也是設計與製造的未來

Autodesk Fusion 將 CAD、CAM、CAE 和 PCB 整合到單一解決方案中，將整個製造流程連接在一起，可讓您執行任何設計與製造。

Autodesk Fusion 是什麼？

Autodesk Fusion 是雲端式 3D 建模、CAD、CAM、CAE 和 PCB 軟體平台，用於執行產品設計與製造。

  • 設計與製造您需要的產品，確保其符合美觀、造型、適合及功能需求

  • 使用完備的電子產品和 PCB 設計工具，進行構思、設計和創作

  • 節省時間與資金，更快取得高品質零件

Fusion 概觀 (影片：2:51 分鐘)

深受 460 多萬專業客戶信賴，包括

Autodesk Fusion 深受 Yamaha 信任
Autodesk Fusion 深受 Toyota 信任
Autodesk Fusion 深受 Logitech 信任
Autodesk Fusion 深受 Gibson 信任
Autodesk Fusion 深受 Accenture 信任
Autodesk Fusion 深受 Panasonic 信任

使用 Fusion 將資料、人員與程序連接在一起

簡化產品開發程序

使用絕無僅有的一體式雲端 CAD、CAM、CAE 和 PCB 平台，提高從設計到製造的速度。

運用連接的資料加強創新

運用您組織內及連接的供應鏈中的單一產品資料來源，改進團隊的營運效率並提高靈活度。

運用自動化的工作流程，消除重複工作

運用連接和自動化的工作流程以及進階的 AI 功能，加快製造速度。

適用於所有人的設計與製造解決方案

Autodesk Fusion 是適用於您企業的端對端設計與製造解決方案，工程師、設計師和機械師可利用為其量身訂製的工作流程與功能，實現現代化產品開發。

設計與製造團隊的功能和工作流程

統一功能

使用彼此無關聯的產品開發工具可能會導致錯誤和延遲。在同一工作區中實現無縫的團隊合作，而無需使用多種工具。

資料管理

以不同格式將檔案儲存在本端可能會導致版本控制、協同合作與安全性問題。讓您的多個團隊位於一個安全的雲端工作區中，以取得可存取、最新且安全的資料。

存取和控制

管理員常常難以及時取得專案最新資訊。Fusion 可提供最新的進度資訊，以及對變更、註解與歷程之檢核系統線的受控存取權限。

自動繪圖

簡化文件設計，可根據 3D 模型快速且精確地製作 2D 圖面，從而提高效率和準確性。

加工功能與工作流程

自動加工

使用智慧型整體策略 (例如陡面與淺坑、毛邊、孔識別與旋轉)，對特徵眾多的複雜元件輕鬆進行程式設計。

 

刀具路徑修改

使用功能強大的修改工具加快 CAM 程式設計速度，這些工具可對良好的刀具路徑精益求精，而無需浪費重新計算的時間。

 

多軸同步加工

使用專用的 4 軸和 5 軸刀具路徑，實現卓越的表面處理。更多的軸控功能和衝突避免功能可確保機器實現安全、平滑的運動。

設置探測與檢驗

使用主軸安裝式觸控偵測器進行 CNC 加工以節省時間與資金。測量庫存材料、更新工件偏移、監控品質、自動設定零件等。

電子產品設計功能與工作流程

元件資源庫

利用完備的元件資源庫，減少設計工作量、輕鬆設計新元件，並減少手動建立內容的需求。

同步

減少錯誤、提高效率，並提升準確性。ECAD 應用程式中 PCB 和線路圖之間的同步可保持設計完整性與一致性。

即時 DRC 與設計約束見解

快速高效地設計印刷電路板，並利用即時約束違法偵測功能，在出現元件放置和佈線問題時立即發出警示。

統一的設計環境

讓電子與機械工程師在統一的設計平台中實現協同合作。消除容易出錯的轉換步驟，提高準確性與效率。

工業設計功能和工作流程

規劃

規劃可提供智慧方式，以最大限度利用參數式設計。可以從單一統一模型建立和管理多個設計變種。

協同合作

消除傳統設計流程中的孤立單元，使用現代協同合作環境。連接團隊與客戶，進行即時通訊，實現專案活動集中化。

衍生式設計

探索透過衍生式設計可隨時製造的多項結果，這些結果既符合您的設計規格，又會減輕重量、提升效能以及合併零件。

參數式建模

透過規劃最大限度地利用參數式設計。從單一統一模型建立和管理多個設計變種。

機械工程功能與工作流程

多功能 3D 設計

使用一組完備的建模工具 (包括 3D 參數式建模、網格、表面處理和自動設計功能) 對產品進行設計。使用各種分析方法確保實現產品的造型、適合及功能。

雲端協同合作

去除傳統設計孤立單元的藩籬。採用現代協同合作環境，以便連接團隊與客戶，進行即時通訊，並實現專案活動集中化。

快速模擬

探索透過衍生式設計可隨時製造的結果，這些結果既符合設計規格，又會減輕重量、提升效能以及合併零件。

整合式 CAD+CAM

只需按幾下，即可輕鬆調整標注與幾何圖形，進而節省時間並減少錯誤。每項變更都會反映在整個模型中，以實現設計一致性。

Autodesk Fusion 360 方案與定價
Autodesk Fusion 1 年期固定期限的使用授權

1 年期固定期限的使用授權

最常用：透過 Autodesk Fusion 在 1 年內享有進階 CAD、CAM、CAE、PCB、資料管理與協同合作工具的存取權。

 

Autodesk Fusion 月度固定期限的使用授權

月度固定期限的使用授權

最靈活：透過 Autodesk Fusion 每月享有進階 CAD、CAM、CAE、PCB、資料管理與協同合作工具的存取權。

 

諮詢專家

聯絡代表討論 Autodesk Fusion，並尋找最符合您公司產品開發需求的解決方案。

請 Fusion 代表與您聯絡 (英文)

Fusion Team

Fusion Team 可供其他使用者與協同合作者共用、審閱及管理專案。

是否希望試用 Autodesk Fusion？下載免費試用版

Autodesk Fusion 1 年期固定期限的使用授權

1 年期固定期限的使用授權

最常用：透過 Autodesk Fusion 在 1 年內享有進階 CAD、CAM、CAE、PCB、資料管理與協同合作工具的存取權。

 

Autodesk Fusion 月度固定期限的使用授權

月度固定期限的使用授權

最靈活：透過 Autodesk Fusion 每月享有進階 CAD、CAM、CAE、PCB、資料管理與協同合作工具的存取權。

 

適合個人使用的 Fusion

受限免費版本，包含基本功能，可供符合資格要求的使用者僅用於業餘愛好者專案與個人專案。

探索適合個人使用的 Fusion (英文)

Fusion 教育版

免費版本，包含基本功能，可供符合資格要求的使用者僅用於以教育為基礎的非商業專案。

探索 Fusion 教育版 (英文)

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使用 Autodesk Fusion 延伸功能解鎖進階功能

藉由延伸功能，可以在 Autodesk Fusion 中解鎖進階的設計與製造技術。

Manufacturing Extension

解鎖適用於 3 至 5 軸 CNC 加工、以圖紙為基礎的排版和建造，以及以金屬為基礎的增材製造的其他功能。

 

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Simulation Extension

利用無限的雲端解析執行衍生式設計、FEA、電子冷卻、射出成型等，以便最佳化零件設計與效能。

 

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Design Extension

自動產生複雜的幾何圖形，提升產品的效能與美感。

 

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Fusion Manage Extension

執行變更命令、版本管理、零件自動編號及材料表管理。

 

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Signal Integrity Extension

透過控制每條臨界傳輸線的阻抗，提升 PCB 設計電磁效能。

 

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G2 2024 年夏季排名

「Fusion 是 G2 上公認的一流專業雲端產品設計與製造軟體平台。」

— G2 上評分 4.5 分 (滿分 5 分)，450 多次評論

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常見問題 (FAQ)

Autodesk Fusion 是什麼？

Autodesk Fusion 是一體化的設計、工程、電子產品與製造軟體。使用整合的 3D CAD、CAM、CAE 和 PCB，將您的整個產品開發流程融入到一款以雲端為基礎的軟體中。

誰適合使用 Autodesk Fusion？

工業設計師、機械工程師、電氣工程師、機械師、業餘愛好者和新創公司都會使用 Autodesk Fusion。 

Autodesk Fusion 是否免費？

Autodesk Fusion 可供業餘愛好者免費用於非商業用途，也可供符合資格要求的新創公司免費使用。

Autodesk Fusion 與 AutoCAD 是否相同？

Autodesk Fusion 是整合式 CAD、CAM、CAE 和 PCB 軟體，而 AutoCAD 是用於建立 2D 和 3D 圖面的 CAD 軟體。比較 Autodesk Fusion 與 AutoCAD (英文)

如何續展 Autodesk Fusion 固定期限的使用授權？

若您是線上購買的，除非您已關閉自動續展，否則固定期限的使用授權將自動續展。只需登入 Autodesk Account，並選取要續展的產品，然後確認已將自動續展設定為開啟且付款方式正確無誤即可。 

Autodesk Fusion 的系統需求是什麼？

作業系統 

Apple® macOS™ Monterey 12.0、Big Sur 11.x*、Catalina 10.15、Mojave v10.14 (請詳細瞭解 Apple 安全性更新) 

Microsoft® Windows® 8.1 (64 位元) (到 2023 年 1 月)** 

Microsoft Windows 11、10 (64 位元) 

CPU 

以 x86 為基礎的 64 位元處理器 (例如 Intel Core i、AMD Ryzen 系列)，4 核心，1.7 GHz 或更高；不支援 32 位元處理器 

僅透過 Rosetta 2 部分支援以 ARM 為基礎的處理器 

如何下載 Autodesk Fusion？

Autodesk 為個人管理員提供了下載與安裝說明。可用的下載內容顯示在 Autodesk Account 中。請尋找您的產品，然後選取版本、平台、語言與下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network

我是否可以在多部電腦上安裝 Autodesk Fusion？ 

憑藉 Autodesk Fusion 軟體固定期限的使用授權，您可將該軟體安裝在最多三部電腦或其他裝置上。但是，同一時間只有指定使用者能夠在單一電腦上登入並使用該軟體。請參閱軟體授權合約以取得更多資訊。

我如何將 Autodesk Fusion 免費試用版轉換為付費的固定期限使用授權？ 

請啟動試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或在這裡購買 Autodesk Fusion。購買固定期限的使用授權時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼組合。詳細瞭解如何將試用版轉換為付費的固定期限使用授權

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