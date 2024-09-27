Autodesk Fusion 是一體化的設計、工程、電子產品與製造軟體。使用整合的 3D CAD、CAM、CAE 和 PCB，將您的整個產品開發流程融入到一款以雲端為基礎的軟體中。
Autodesk Fusion 是雲端式 3D 建模、CAD、CAM、CAE 和 PCB 軟體平台，用於執行產品設計與製造。
設計與製造您需要的產品，確保其符合美觀、造型、適合及功能需求
使用完備的電子產品和 PCB 設計工具，進行構思、設計和創作
節省時間與資金，更快取得高品質零件
使用絕無僅有的一體式雲端 CAD、CAM、CAE 和 PCB 平台，提高從設計到製造的速度。
運用您組織內及連接的供應鏈中的單一產品資料來源，改進團隊的營運效率並提高靈活度。
運用連接和自動化的工作流程以及進階的 AI 功能，加快製造速度。
Autodesk Fusion 是適用於您企業的端對端設計與製造解決方案，工程師、設計師和機械師可利用為其量身訂製的工作流程與功能，實現現代化產品開發。
使用彼此無關聯的產品開發工具可能會導致錯誤和延遲。在同一工作區中實現無縫的團隊合作，而無需使用多種工具。
以不同格式將檔案儲存在本端可能會導致版本控制、協同合作與安全性問題。讓您的多個團隊位於一個安全的雲端工作區中，以取得可存取、最新且安全的資料。
管理員常常難以及時取得專案最新資訊。Fusion 可提供最新的進度資訊，以及對變更、註解與歷程之檢核系統線的受控存取權限。
簡化文件設計，可根據 3D 模型快速且精確地製作 2D 圖面，從而提高效率和準確性。
— Moose Toys 工程經理 Carl Budd
運用一套 CAD/CAM 解決方案，使產品上市時間縮短 60%。
實作跨域協同合作、版序控制與並行工作流程的公司，每次啟動設計均可節省 3.3 萬美元的資金。
使用智慧型整體策略 (例如陡面與淺坑、毛邊、孔識別與旋轉)，對特徵眾多的複雜元件輕鬆進行程式設計。
使用功能強大的修改工具加快 CAM 程式設計速度，這些工具可對良好的刀具路徑精益求精，而無需浪費重新計算的時間。
使用專用的 4 軸和 5 軸刀具路徑，實現卓越的表面處理。更多的軸控功能和衝突避免功能可確保機器實現安全、平滑的運動。
使用主軸安裝式觸控偵測器進行 CNC 加工以節省時間與資金。測量庫存材料、更新工件偏移、監控品質、自動設定零件等。
— Nerc Precision Engineering 的 Konrad Nerc
將建立刀具路徑的速度提高兩倍，讓團隊以更快的速度開始加工。
縮短週期時間並減少不必要花費的時間，進而將成本減半。
利用完備的元件資源庫，減少設計工作量、輕鬆設計新元件，並減少手動建立內容的需求。
減少錯誤、提高效率，並提升準確性。ECAD 應用程式中 PCB 和線路圖之間的同步可保持設計完整性與一致性。
快速高效地設計印刷電路板，並利用即時約束違法偵測功能，在出現元件放置和佈線問題時立即發出警示。
讓電子與機械工程師在統一的設計平台中實現協同合作。消除容易出錯的轉換步驟，提高準確性與效率。
— Tousek 總經理 Mario Tousek
在設計時簡化 PCB 與機械資料存取的公司可按時推出 90% 的產品，較沒有這些資料存取權的公司高出 67%。
將製造與電子設計互連的公司在實現成本與可靠性目標方面較競爭對手高出 85%。
規劃可提供智慧方式，以最大限度利用參數式設計。可以從單一統一模型建立和管理多個設計變種。
消除傳統設計流程中的孤立單元，使用現代協同合作環境。連接團隊與客戶，進行即時通訊，實現專案活動集中化。
探索透過衍生式設計可隨時製造的多項結果，這些結果既符合您的設計規格，又會減輕重量、提升效能以及合併零件。
透過規劃最大限度地利用參數式設計。從單一統一模型建立和管理多個設計變種。
— Brash 產品設計工程師 Tyler Berryman
將概念轉換為 3D 模型的速度較傳統工業設計軟體快 4 倍。
為設計建立相片擬真彩現的速度可提高 75%，進而加快利益相關者的購買速度。
使用一組完備的建模工具 (包括 3D 參數式建模、網格、表面處理和自動設計功能) 對產品進行設計。使用各種分析方法確保實現產品的造型、適合及功能。
去除傳統設計孤立單元的藩籬。採用現代協同合作環境，以便連接團隊與客戶，進行即時通訊，並實現專案活動集中化。
探索透過衍生式設計可隨時製造的結果，這些結果既符合設計規格，又會減輕重量、提升效能以及合併零件。
只需按幾下，即可輕鬆調整標注與幾何圖形，進而節省時間並減少錯誤。每項變更都會反映在整個模型中，以實現設計一致性。
— Romar Engineering 進階製造主管 Steve Milanoski
探究在以傳統方式完成一次 3D 設計迭代的時間內完成 100 多次 3D 設計迭代。
在一天而非一週時間內完成產品的設計、工程和製造。
最常用：透過 Autodesk Fusion 在 1 年內享有進階 CAD、CAM、CAE、PCB、資料管理與協同合作工具的存取權。
最靈活：透過 Autodesk Fusion 每月享有進階 CAD、CAM、CAE、PCB、資料管理與協同合作工具的存取權。
聯絡代表討論 Autodesk Fusion，並尋找最符合您公司產品開發需求的解決方案。
Fusion Team 可供其他使用者與協同合作者共用、審閱及管理專案。
最常用：透過 Autodesk Fusion 在 1 年內享有進階 CAD、CAM、CAE、PCB、資料管理與協同合作工具的存取權。
最靈活：透過 Autodesk Fusion 每月享有進階 CAD、CAM、CAE、PCB、資料管理與協同合作工具的存取權。
受限免費版本，包含基本功能，可供符合資格要求的使用者僅用於業餘愛好者專案與個人專案。
免費版本，包含基本功能，可供符合資格要求的使用者僅用於以教育為基礎的非商業專案。
藉由延伸功能，可以在 Autodesk Fusion 中解鎖進階的設計與製造技術。
— G2 上評分 4.5 分 (滿分 5 分)，450 多次評論
Autodesk Fusion 是一體化的設計、工程、電子產品與製造軟體。使用整合的 3D CAD、CAM、CAE 和 PCB，將您的整個產品開發流程融入到一款以雲端為基礎的軟體中。
工業設計師、機械工程師、電氣工程師、機械師、業餘愛好者和新創公司都會使用 Autodesk Fusion。
Autodesk Fusion 可供業餘愛好者免費用於非商業用途，也可供符合資格要求的新創公司免費使用。
Autodesk Fusion 是整合式 CAD、CAM、CAE 和 PCB 軟體，而 AutoCAD 是用於建立 2D 和 3D 圖面的 CAD 軟體。比較 Autodesk Fusion 與 AutoCAD (英文)
若您是線上購買的，除非您已關閉自動續展，否則固定期限的使用授權將自動續展。只需登入 Autodesk Account，並選取要續展的產品，然後確認已將自動續展設定為開啟且付款方式正確無誤即可。
作業系統
Apple® macOS™ Monterey 12.0、Big Sur 11.x*、Catalina 10.15、Mojave v10.14 (請詳細瞭解 Apple 安全性更新)
Microsoft® Windows® 8.1 (64 位元) (到 2023 年 1 月)**
Microsoft Windows 11、10 (64 位元)
CPU
以 x86 為基礎的 64 位元處理器 (例如 Intel Core i、AMD Ryzen 系列)，4 核心，1.7 GHz 或更高；不支援 32 位元處理器
僅透過 Rosetta 2 部分支援以 ARM 為基礎的處理器
Autodesk 為個人和管理員提供了下載與安裝說明。可用的下載內容顯示在 Autodesk Account 中。請尋找您的產品，然後選取版本、平台、語言與下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network。
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