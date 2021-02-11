AutoCAD 2025 隨附 Electrical 工具集

利用電氣設計功能，協助您建立、修改和記錄電氣控制系統，可將生產力提升高達 95%*。您可使用 Electrical 工具集執行以下工作：

  • 存取資源庫，包含 65,000 多種智慧型電氣符號

  • 配線自動編號和產生元件標籤

  • 自動產生和更新多個自訂報告

使用 Electrical 工具集設計的電氣面板

Electrical 工具集功能

探索電氣設計專用工具

65,000 多種電子符號

從豐富的資源庫中選擇易於使用、色彩多樣且可自訂的電氣符號，以用於您的專案。若現有符號不符合您的需求，您可以使用「符號建置器」工具來快速轉換符號或建立自訂元件。

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配線與元件標籤自動化

透過增強的自動化功能節省時間，支援配線自動編號和產生元件標籤。

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自動報告

可自動產生及更新多份自訂報告，簡化工作流程並節省時間。

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支援電氣標準

除了支援最新的電氣標準，Electrical 工具集還會繼續提供 JIC 和舊版 IEC 符號資源庫，以提供舊式支援。

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輕鬆管理專案

使用「專案管理員」的省時功能，可提高生產力並簡化專案作業。能為元件重新加標籤、輕鬆變更檔案，以及使用簡易匯出選項。

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電路設計和重複使用

使用「電路建置器」簡化電氣設計。可存取預先填入的資料，以便建置馬達控制和供電電路的取樣作業，並加上註解。

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SQL 目錄支援

支援 SQL 目錄資料庫，節省寶貴時間。在 Autodesk Vault 中產生材料表時，AutoCAD Electrical 圖面中的資料將自動加入至報告，包括目錄資料庫中的詳細資料。

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線圈和接點交互參考

持續即時追蹤父/子接點以簡化專案，同時「電路建置器」會動態建置電路，為每個元件指派元件標籤。

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工作表的 PLC I/O 圖面

使用單一資料檔案產生多個圖面，以加快您的工作流程。可定義專案的 I/O 指派，並透過工作表、資料庫或逗號分隔的文字檔案，自動產生 PLC 圖面。

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在電氣工廠工作的人員

Electrical 工具集的優勢

本研究顯示，Electrical 工具集可提升高達 95% 的生產力*，大幅縮短一般 AutoCAD® 電氣設計工作所花費的時間。

*免責聲明

以上生產力資料來自 Autodesk 委託外部顧問進行的一系列研究。這七項工具集研究將基本 AutoCAD 與 AutoCAD 內的專用工具集做比較，探討經驗豐富的 AutoCAD 使用者進行常見工作時的表現。* 上述效能測試結果皆可能因機械、作業系統、篩選條件，甚至來源資料等因素而異。雖然已經盡一切努力使測試盡可能公正和客觀，但您的結果仍可能不同。產品資訊和規格如有變更，恕不另行通知。Autodesk「按原樣」提供此資訊，無任何形式的明示或暗示擔保。