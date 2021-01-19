Autodesk Inventor：適用於設計師和工程師的 3D 建模軟體

建立、模擬和記錄您雄心勃勃的構想。

什麼是 Autodesk Inventor？

Autodesk Inventor 3D CAD 軟體提供機械設計、文件製作和模擬工具。

  • 強大的設計功能結合了參數式、直接、自由形式和
    以規則為基礎等特性。

  • 用於機器設計、板金、框架
    設計、粗細管、電纜與線束等的整合式工具。

  • 功能強大的以模型為基礎的定義，可直接在 3D 模型中嵌入製造資訊。

為什麼需使用 Inventor？

改善產品效能

使用強大的 3D 建模和模擬功能來設計和最佳化產品效能。

減少重複工作

快速建立可自訂的設計規劃，並自動執行常見工作。 

促進協同合作

將您的設計與引入的客戶資料連接。在安全的雲端式環境中分享想法。 

您可以使用 Autodesk Inventor 執行哪些作業

與主要利益相關人共用設計 (影片：2:13 分鐘) (英文)

使用內建協同合作工具分享反饋

  • 無論使用何種 CAD 軟體，都能隨時隨地與任何人一起工作。
  • 無論利害關係人在何處使用雲端式設計審閱，都可收集他們的意見回饋。
  • 使用單一資料來源追蹤您的產品開發生命週期。

使用 iLogic 自動建立模型 (影片：1:50 分鐘) (英文)

利用自動化流程更高效地推進

  • 利用 iLogic 提供的工作流程，快速為客戶重新規劃設計。 
  • 存取 Inventor API 以建立增益集。
  • 探索 Autodesk 平台服務，以連接您的資料、應用程式和企業軟體。

瞭解 BIM 專案的製造技術 (影片：1:39 分鐘) (英文)

提供可直接用於 BIM 的客製化設計

  • 以原生 Revit 族群格式提供產品資料，增加銷售機會。
  • 圍繞 AEC 資料建立客製化建造時，利用資料交換進行協同合作。 
  • 透過 Informed Design for Inventor (英文) 提高 BIM 互通性。

透過軟體集延伸 Inventor 的功能 

此軟體集是一套功能強大的應用程式，可為設計複雜和自訂產品、設備和系統的工程師提供 Inventor 和 AutoCAD 的延伸功能。

瞭解如何使用 Inventor 執行更多工作

2D 和 3D 設計的最佳實踐

使用 Inventor 和 AutoCAD，解鎖有助於整個產品開發週期的功能。觀看影片 (1:50 分鐘) (英文)

探索完整的產品開發解決方案

瞭解 Inventor 整合式工具如何讓您的設計栩栩如生。模型由 Joel Maia 授權使用。(影片：2:34 分鐘) (英文)

探索 Inventor 資源

部落格 

查看 Inventor 的新增功能

瞭解 Autodesk Inventor 中最新的增強功能，並開始在您的工作流程中實作這些增強功能。

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YouTube 

Inventor YouTube 頻道

觀看新版本的介紹影片，其中包含提高生產力的秘訣。 

造訪 YouTube 頻道

自學課程 

Inventor 入門指南

無論您是剛入門或是經驗豐富的 CAD 使用者，均請查看這些自學課程。 

開始使用 (英文)

瞭解如何使用 Inventor 執行更多工作

向專家瞭解產品設計與製造軟體集中功能強大的整合式工具。

常見問題 (FAQ)

Autodesk Inventor 的用途是什麼？

Autodesk Inventor 軟體為工程師提供一整套功能強大的機械設計解決方案，用於 3D 建模、模擬、視覺化和文件製作。使用 Inventor 軟體，工程師可以建立最終產品的虛擬表現法，以在建置前驗證形式、適合性和功能。它包含強大的模型製作工具、多 CAD 轉換功能，以及原生 DWG 圖面，可協助您降低開發成本、製造優異的產品，並加快產品上市速度。

誰使用 Autodesk Inventor?

Autodesk Inventor 的使用對象是機械設計師和工程師，他們需要自動化和專業化工具來設計並為製造作業做準備。

如何下載 Inventor？

Autodesk 為個人管理員提供了下載和安裝說明。您適用的下載內容顯示在 Autodesk Account 中。尋找您的產品，選取版本、平台、語言和下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network

可以在哪個作業系統上執行 Autodesk Inventor？

Inventor 可在 Microsoft® Windows® 上執行。如需詳細資料，請參閱系統需求 (英文)。

如果我訂購最新版本的固定期限使用授權，我可以使用哪些版本的 Inventor？ 

訂購 Autodesk Inventor 固定期限使用授權後，您就可以存取以安裝和使用 3 個舊版本。訂購固定期限使用授權後，您的 Autodesk Account 中會列出可下載的版本。另請參閱訂購客戶可用的先前版本

我可以在多部電腦上安裝 Inventor 嗎？

有了 Autodesk Inventor 軟體的固定期限使用授權，您最多可將軟體安裝在 3 台電腦或其他裝置上。但是，同一時間只有指定的使用者能夠在單一電腦中登入並使用該軟體。請參閱軟體授權合約以取得更多資訊。

如何將我的 Inventor 免費試用版轉換為付費的固定期限使用授權？

啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面中按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或在此處購買 Autodesk Inventor。 付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解將試用版轉為付費的固定期限使用授權的相關資訊。

Inventor 固定期限使用授權的費用是多少？

Inventor 年度固定期限使用授權的價格為

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關於建議零售價的條件與條款

此為單（人）用戶授權的美金建議零售價（“SRP”），不包括運費、手續費和稅金。 SRP是Autodesk對您所在地區某一特定產品、在特定時間段的建議零售價格。本頁面所宣傳的建議零售價僅供參考，可能並非為當地貨幣。實際的零售價格由Autodesk授權經銷商決定。詳見法律披露*。

 

*法律披露

Autodesk基於授權或訂閱提供軟體和服務。安裝、存取或以其他方式使用Autodesk軟體及服務（包括免費軟體或服務）的權利僅限於Autodesk在相關授權或服務協定中明確授予的授權權利和服務權益，並以接受和遵守相關協議的所有條款和條件為前提。當您訂購一項計畫，其有可能基於固定費用按月或年度自動續展（如有提供）。並非所有語言和/或地區的所有軟體或服務都可以享受所有的權益和訂購選項。存取雲端服務需要互聯網連接並受服務條款中所規定的任何地域性限制。

建議零售價是 Autodesk 對您所在地區某一特定產品的建議零售價（不含運費、手續費和稅費）。建議零售價僅供參考，可能並非為當地貨幣。實際的零售價由當地經銷商決定，並受匯率波動影響。經銷商皆為獨立經銷商，可自行設定其價格。

並非所有語言和/或地區的所有產品或服務都可以享受固定期限的使用授權的所有權益。固定期限的使用授權計畫必須遵守適用的 Autodesk 固定期限的使用授權條款和條件和/或 Autodesk 服務條款。

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