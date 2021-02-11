AutoCAD 2025 隨附 Mechanical 工具集 

提供針對機械工程的產業專用工具，涵蓋 700,000 多種智慧型零件和特徵，可讓生產力提升高達 55%*。 您可使用 Mechanical 工具集執行以下工作：

  • 存取我們的資源庫，其中包含標準零件、工具和自訂內容

  • 自訂物件類型的性質，並在自訂圖層上建立

  • 自動執行工作，例如建立材料表 (BOM)

Mechanical 工具集功能

探索機械工程的產業工具

700,000 多個標準零件和特徵

使用標準元件產生精確的圖面，以支援 ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN 和 GB 標準。可透過「內容管理員」建立並儲存自訂內容，如此便能將零件或特徵加入圖庫。

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自訂圖層管理

可使用指令建立機械圖層，不用手動執行，幫您省下更多時間。

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材料表

使用指令可自動執行機械工程工作並簡化您的工作。更全面地控制材料表、零件表、關聯式件號和零件參考。

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Power 標註和自動標註

在更短的時間內完成更多工作。使用縮略對話方塊可為目前的標準設定 Power 標註指令偏好。

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GD&T 符號/註解

您可以事先規劃符號，並將其儲存至符號資源庫以供重複使用。您也可以存取用於熔接、表面加工等作業的符號資源庫。

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引線註記 (AMNOTE)

公式可自動套用至物件，充分活用您的註記。使用預先定義集所提供的樣板，即可立刻顯示具有意義的關聯式資訊，而不用您親自作業。

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圖框與標題欄框

自訂圖框和標題欄框以與系統搭配使用。這些項目皆以個別的 .dwg 檔案形式存在，您可複製和修改這些檔案，將您的規劃最佳化。

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圖面詳圖

使用專為機械設計量身打造的智慧型製圖工具。詳圖工具可重複使用，大幅提高製圖時的生產力和效率，例如中心線、AMSHIDE、孔註解表和視埠的比例區域等工具。

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2D 計算

結合自動零件建立與圖面自動化作業，取得最佳值。有效分析設計並執行 2D 計算，例如 FEA、軸計算和慣性矩。

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使用 AutoCAD 和機器人科學的女性

Mechanical 工具集的優勢

本研究顯示，Mechanical 工具集可提升高達 55% 的生產力*，大幅縮短一般 AutoCAD 機械設計工作所花費的時間。

*免責聲明

以上生產力資料來自 Autodesk 委託外部顧問進行的一系列研究。這七項工具集研究將基本 AutoCAD 與 AutoCAD 內的專用工具集做比較，探討經驗豐富的 AutoCAD 使用者進行常見工作時的表現。* 上述效能測試結果皆可能因機械、作業系統、篩選條件，甚至來源資料等因素而異。雖然已經盡一切努力使測試盡可能公正和客觀，但您的結果仍可能不同。產品資訊和規格如有變更，恕不另行通知。Autodesk「按原樣」提供此資訊，無任何形式的明示或暗示擔保。