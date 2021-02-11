以上生產力資料來自 Autodesk 委託外部顧問進行的一系列研究。這七項工具集研究將基本 AutoCAD 與 AutoCAD 內的專用工具集做比較，探討經驗豐富的 AutoCAD 使用者進行常見工作時的表現。* 上述效能測試結果皆可能因機械、作業系統、篩選條件，甚至來源資料等因素而異。雖然已經盡一切努力使測試盡可能公正和客觀，但您的結果仍可能不同。產品資訊和規格如有變更，恕不另行通知。Autodesk「按原樣」提供此資訊，無任何形式的明示或暗示擔保。