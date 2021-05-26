AutoCAD 網頁版：值得信任的基本設計解決方案
免費檢視包括雲端檔案在內的 DWG。30 天試用版讓您體驗建立和編輯功能。以簡化的介面在線上使用熟悉的 AutoCAD 製圖工具，不需安裝軟體。透過與 AutoCAD 使用者快速進行設計協同合作，讓團隊共同檢視並編輯 CAD 圖面。
免費檢視包括雲端檔案在內的 DWG。30 天試用版讓您體驗建立和編輯功能。以簡化的介面在線上使用熟悉的 AutoCAD 製圖工具，不需安裝軟體。透過與 AutoCAD 使用者快速進行設計協同合作，讓團隊共同檢視並編輯 CAD 圖面。
可檢視 DWG 檔案，或轉換 DWG 檔案以搭配舊版 AutoCAD 軟體使用。透過 Design Review 可增加更多功能。
DWG、DXF
AutoCAD、Revit、Fusion 360、3ds Max、BIM 360、Civil 3D
Windows
線上檢視、測量、標記、審閱和共用 2D 和 3D 檔案。
FBX® Review 是免費的跨平台工具，可供檢視 3D 模型和動畫。FBX® Review 不需使用 3D 建立工具。
Maya、Motionbuilder、Mudbox
Mac、iOS、Windows、Windows Phone
檢視 3D 檔案。
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如何免費檢視 2D 和 3D 檔案？
Autodesk Viewer 可用來輕鬆共用設計視圖，並在遠端協同合作。Autodesk Viewer 支援大多數 2D 和 3D 檔案，包括 DWG、STEP、DWF、RVT 和 SolidWorks。
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如何不透過 AutoCAD 檢視 DWG 檔案？
AutoCAD 網頁應用程式 (英文)和 AutoCAD 行動應用程式 (英文)可讓您線上使用 AutoCAD，並在網頁瀏覽器中編輯、建立和檢視 CAD 圖面和 DWG 檔案。Autodesk Viewer 是免費的線上檢視器，可處理多種檔案類型，包括 DWG。
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AutoCAD 行動應用程式與 AutoCAD 網頁應用程式有何差異？
這兩種應用程式都可供使用者檢視、編輯、共用和建立 2D CAD 圖面。透過任何電腦上的網頁瀏覽器，就能線上使用 AutoCAD 網頁應用程式的完整功能。AutoCAD 行動應用程式隨附於 AutoCAD 和 AutoCAD LT，可在 iPhone 和 Android 裝置上提供類似功能。
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什麼是 DWG？
DWG 指的是一種技術環境，也可以指稱 .dwg 檔案，也就是 Autodesk AutoCAD® 軟體的原生檔案格式。早在 1982 年推出 AutoCAD 軟體時，Autodesk 就建立了 .dwg 檔案格式。DWG 檔案包含了使用者在 CAD 圖面中輸入的所有資訊。此資料可涵蓋設計、幾何資料、地圖和相片。.dwg 檔案格式是最常用的設計資料格式之一，幾乎所有設計環境都存在此格式。
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DWG TrueView 的用途是什麼？
DWG TrueView 可開啟、檢視和出圖 AutoCAD、DWG 和 DXF 檔案。可用於列印、建立 PDF、在 AutoCAD 格式之間轉換。
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法律通知與商標
DWG 技術環境包含了鑄模、彩現、繪製、註解和測量等功能。雖然 DWG 技術通常與 AutoCAD 關聯在一起，但它是眾多 Autodesk CAD 產品 (英文)不可或缺的一部分。
若某個檔案最後並非以 Autodesk 軟體所儲存，則 TrustedDWG™ 技術會讓您知道可能的不相容情況，並指出 Autodesk 軟體可能不支援的檔案。