DWG 指的是一種技術環境，也可以指稱 .dwg 檔案，也就是 Autodesk AutoCAD® 軟體的原生檔案格式。早在 1982 年推出 AutoCAD 軟體時，Autodesk 就建立了 .dwg 檔案格式。DWG 檔案包含了使用者在 CAD 圖面中輸入的所有資訊。此資料可涵蓋設計、幾何資料、地圖和相片。.dwg 檔案格式是最常用的設計資料格式之一，幾乎所有設計環境都存在此格式。