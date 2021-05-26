AutoCAD 網頁版：值得信任的基本設計解決方案

免費檢視包括雲端檔案在內的 DWG。30 天試用版讓您體驗建立和編輯功能。以簡化的介面在線上使用熟悉的 AutoCAD 製圖工具，不需安裝軟體。透過與 AutoCAD 使用者快速進行設計協同合作，讓團隊共同檢視並編輯 CAD 圖面。

立即檢視

免費 Autodesk 檢視器

推薦檢視器

dwg trueview 圖示

AutoCAD 網頁版

滿足您日常需求的基本製圖和設計功能

以簡化的介面在線上使用熟悉的 AutoCAD 製圖工具，不需安裝軟體。隨時隨地存取、建立和更新 DWG™ 檔案。透過與 AutoCAD 使用者快速進行設計協同合作，讓團隊共同檢視並編輯 CAD 圖面。

檔案類型

  • DWG

搭配使用

  • Autodesk Drive
  • Microsoft OneDrive
  • Google 雲端硬碟
  • 還有更多

平台

  • 瀏覽器型
  • Windows、Mac
  • Chrome 作業系統
  • 行動裝置應用程式

主要功能

  • 編輯
  • 標記
  • 共用
立即檢視
dwg trueview 圖示

DWG TRUEVIEW

透過 DWG TrueView 檢視或轉換

可檢視 DWG 檔案，或轉換 DWG 檔案以搭配舊版 AutoCAD 軟體使用。加入 Design Review 即可標記 2D 和 3D 檔案，無需使用原始設計軟體。若希望使用時更加靈活，可考慮使用 Autodesk Viewer 或 AutoCAD 網頁應用程式。

檔案類型

  • DWG
  • DXF

搭配使用

  • AutoCAD
  • Revit
  • Fusion 360

平台

  • Windows

主要功能

  • 測量
  • 標記
  • 轉換
馬上開始 (英文)
dwg trueview 圖示

Autodesk Viewer

在瀏覽器中檢視 3D 設計

Autodesk Viewer 支援大多數 2D 和 3D 檔案，包括 DWG、STEP、DWF、RVT 和 SolidWorks，且可在任何裝置上處理 80 多種檔案類型。使用 Autodesk Viewer 的註解和圖面工具，可取得所需的回饋意見，輕鬆在線上協同合作。

超過 80 種檔案類型

搭配使用

平台

  • 瀏覽器型
  • Windows、Mac
  • Chrome 作業系統

主要功能

  • 測量
  • 標記
  • 共用
立即檢視

所有檢視器

依檔案類型搜尋

依產品搜尋

Autodesk Viewer 可處理超過 80 種檔案類型，輕鬆遠端協同合作。

立即檢視

  • 檔案類型

    超過 80 種檔案類型，包括 DWG、STEP、DWF、RVT 和 SolidWorks。

  • 搭配使用

    AutoCAD、Fusion 360、Revit、Inventor 及其他 11 種產品

  • 平台

    瀏覽器

  • 功能

    線上檢視、測量、標記、審閱和共用 2D 和 3D 檔案。

可檢視 DWG 檔案，或轉換 DWG 檔案以搭配舊版 AutoCAD 軟體使用。透過 Design Review 可增加更多功能。

馬上開始 (英文)

  • 檔案類型

    DWG、DXF

  • 搭配使用

    AutoCAD、Revit、Fusion 360、3ds Max、BIM 360、Civil 3D

  • 平台

    Windows

  • 功能

    線上檢視、測量、標記、審閱和共用 2D 和 3D 檔案。

透過任何電腦的網頁瀏覽器，即可檢視、編輯、共用和建立 CAD 檔案。不需安裝軟體。可使用各種基本製圖工具。

立即檢視

  • 檔案類型

    DWG

  • 搭配使用

    Autodesk Drive、Microsoft OneDrive、Google 雲端硬碟、Dropbox

  • 平台

    瀏覽器

  • 功能

    在雲端上檢視、編輯、共用和建立 2D DWG 檔案。

Navisworks® Freedom 檢視器可探索其他設計工具建立的模型，讓相關人員能同等參與整個專案。

立即下載

  • 檔案類型

    DWF、NWD

  • 搭配使用

    Navisworks、AutoCAD、Revit、Inventor、BIM 360

  • 平台

    Windows

  • 功能

    檢視和測量 2D 和 3D 檔案。

FBX® Review 是免費的跨平台工具，可供檢視 3D 模型和動畫。FBX® Review 不需使用 3D 建立工具。

馬上開始

  • 檔案類型

    多達 15 種檔案類型，例如 FBX、3DS、OBJ

  • 搭配使用

    Maya、Motionbuilder、Mudbox

  • 平台

    Mac、iOS、Windows、Windows Phone

  • 功能

    檢視 3D 檔案。

Moldflow® Communicator 可提升協同合作效果，將模擬結果加以視覺化、量化和比較。且能與更大範圍的團隊免費共用資料。

馬上開始

  • 檔案類型

    MFR

  • 搭配使用

    Moldflow Advisor、Moldflow Insight

  • 平台

    Windows

  • 功能

    可檢視 3D 檔案，量化和比較模擬結果。

Design Review CAD 檢視器軟體可讓您免費檢視、標記、列印 2D 和 3D 檔案，並追蹤檔案變更。需要 DWG TrueView。

立即下載

  • 檔案類型

    DWF、DWG

  • 搭配使用

    AutoCAD、Inventor

  • 平台

    Windows

  • 功能

    檢視、標記、測量、列印 2D 和 3D 檔案，並追蹤檔案變更。

常見問題

 

如何免費檢視 2D 和 3D 檔案？

Autodesk Viewer 可用來輕鬆共用設計視圖，並在遠端協同合作。Autodesk Viewer 支援大多數 2D 和 3D 檔案，包括 DWG、STEP、DWF、RVT 和 SolidWorks。

 

如何免費開啟 DXF、DWG 和 DWF 檔案？

Autodesk 提供整套免費軟體產品，可使用行動裝置或直接用網頁瀏覽器離線檢視 CAD 檔案 (DXF、DWG、DWT、DXB、DGN、DWF)。

 

如何不透過 AutoCAD 檢視 DWG 檔案？

AutoCAD 網頁應用程式 (英文)AutoCAD 行動應用程式 (英文)可讓您線上使用 AutoCAD，並在網頁瀏覽器中編輯、建立和檢視 CAD 圖面和 DWG 檔案。Autodesk Viewer 是免費的線上檢視器，可處理多種檔案類型，包括 DWG。

 

AutoCAD 行動應用程式與 AutoCAD 網頁應用程式有何差異？

這兩種應用程式都可供使用者檢視、編輯、共用和建立 2D CAD 圖面。透過任何電腦上的網頁瀏覽器，就能線上使用 AutoCAD 網頁應用程式的完整功能。AutoCAD 行動應用程式隨附於 AutoCAD 和 AutoCAD LT，可在 iPhone 和 Android 裝置上提供類似功能。

 

什麼是 DWG？

DWG 指的是一種技術環境，也可以指稱 .dwg 檔案，也就是 Autodesk AutoCAD® 軟體的原生檔案格式。早在 1982 年推出 AutoCAD 軟體時，Autodesk 就建立了 .dwg 檔案格式。DWG 檔案包含了使用者在 CAD 圖面中輸入的所有資訊。此資料可涵蓋設計、幾何資料、地圖和相片。.dwg 檔案格式是最常用的設計資料格式之一，幾乎所有設計環境都存在此格式。

 

DWG TrueView 的用途是什麼？

DWG TrueView 可開啟、檢視和出圖 AutoCAD、DWG 和 DXF 檔案。可用於列印、建立 PDF、在 AutoCAD 格式之間轉換。

 

如果只需要檔案檢視功能呢？

若相關人員只需要檔案檢視權限，可使用我們的免費檢視器，無需訂購固定期限的使用授權。若要轉換為具名使用者，請務必善用為您提供的舊換新優惠。

 

法律通知與商標

DWG 技術環境

DWG 技術環境包含了鑄模、彩現、繪製、註解和測量等功能。雖然 DWG 技術通常與 AutoCAD 關聯在一起，但它是眾多 Autodesk CAD 產品 (英文)不可或缺的一部分。

DWG 商標準則 (英文)

TrustedDWG

若某個檔案最後並非以 Autodesk 軟體所儲存，則 TrustedDWG™ 技術會讓您知道可能的不相容情況，並指出 Autodesk 軟體可能不支援的檔案。

請參閱法律披露事項

.

檔案類型

  • 3DM
  • 3DS
  • A
  • ASM
  • AXM
  • BRD
  • CATPART
  • CATPRODUCT
  • CGR
  • COLLABORATION
  • DAE
  • DDX
  • DDZ
  • DGK
  • DGN
  • DLV3
  • DMT
  • DWF
  • DWFX
  • DWG
  • DWT
  • DXF
  • EMODEL
  • EXP
  • F3D
  • FBRD
  • FBX
  • FSCH
  • G
  • GBXML
  • GLB
  • GLTF
  • IAM
  • IDW
  • IFC
  • IGE
  • IGES
  • IGS
  • IPT
  • IWM
  • JT
  • MAX
  • MODEL
  • MPF
  • MSR
  • NEU
  • NWC
  • NWD
  • OBJ
  • OSB
  • PAR
  • PMLPRJ
  • PMLPRJZ
  • PRT
  • PSM
  • PSMODEL
  • RVT
  • SAB
  • SAT
  • SCH
  • SESSION
  • SKP
  • SLDASM
  • SLDPRT
  • SMB
  • SMT
  • STE
  • STEP
  • STL
  • STLA
  • STLB
  • STP
  • STPZ
  • VPB
  • VUE
  • WIRE
  • X_B
  • X_T
  • XAS
  • XPR

* Object Enabler 檢視支援僅適用於 AutoCAD(C) Architecture、AutoCAD(C) Plant 3D 和 AutoCAD(C) Civil 3D。

** Revit® 2015 或更高版本的檔案。

.

搭配使用

  • AutoCAD
  • 3ds Max
  • Fusion 360
  • Revit
  • InfraWorks
  • BIM 360
  • Civil 3D
  • Maya (透過 FBX 匯出)
  • Formit
  • Inventor
  • Navisworks
  • Netfabb
  • Character Generator
  • Eagle
  • Tinkercad

.

搭配使用

  • Autodesk Drive
  • Microsoft OneDrive
  • Google 雲端硬碟
  • Box
  • Dropbox

.

檔案類型

  • ZIP
  • ABC*
  • FBX
  • 3DS
  • OBJ
  • DXF
  • DAE
  • BVH
  • HTR
  • TRC
  • ASF
  • AMC
  • C3D
  • AOA
  • MCD

*僅桌上型電腦版本