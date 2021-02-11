AutoCAD 2025 隨附 MEP 工具集 

使用針對 MEP (機械、電氣與配管工程) 設計的產業專用工具集，輕鬆建置 HVAC 與建築系統，且可將生產力提升高達 85%*。您可使用 MEP 工具集執行以下工作：

  • 存取我們的資源庫，其中包含 10,500 多種智慧型 MEP 物件

  • 透過個別選項板和領域專用功能區，將工作流程最佳化

  • 發生變更時，自動更新圖面、圖紙和明細表

MEP 工具集功能

探索 MEP 專用工具

10,500 多種智慧型 MEP 物件

使用豐富的物件資源庫，來呈現機械、電氣和配管系統中的真實世界元件，以協助您滿足設計需求。

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MEP 工作區

MEP 專用工作區環境包括個別選項板和領域專用功能區，可將工作流程最佳化並節省時間。

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自動物件更新

圖面、圖紙和明細表可在發生變更時自動更新，讓您輕鬆地將錯誤機率降至最低。您也可以複製其他物件的性質。可依據偏好和專案需求來啟用或停用此功能。

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圖面版本管理

出庫使用和入庫納管檔案，以維護版本管理、防止未經授權的修改，並確保圖面完整性。隨時輕鬆回復至舊版圖面。

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使用空間和區域物件進行設計

可根據不同的計畫，依空間來規劃報告，以區域將空間結構分為不同群組，讓設計選擇更為豐富。

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支援圖層標準

可將一般圖層標準納入您的專案標準並自訂，或建立自己的圖層標準。

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顯示系統

只要使用「顯示系統」，建築物件只須繪製一次即可。物件的外觀會自動變更，配合不同圖面類型、檢視方向和細節等級的顯示需求。

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詳圖元件管理員

使用「詳圖元件管理員」對話方塊，可在不同的詳圖元件資料庫之間順暢瀏覽。階層式樹狀檢視和篩選功能可讓您輕鬆找到資料庫中的個別元件。

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都柏林 Autodesk 辦公室的內部視圖

MEP 工具集的優勢

本研究顯示，MEP 工具集可提升高達 85% 的生產力*，大幅縮短一般 AutoCAD MEP 設計工作的時間。

*免責聲明

以上生產力資料來自 Autodesk 委託外部顧問進行的一系列研究。這七項工具集研究將基本 AutoCAD 與 AutoCAD 內的專用工具集做比較，探討經驗豐富的 AutoCAD 使用者進行常見工作時的表現。* 上述效能測試結果皆可能因機械、作業系統、篩選條件，甚至來源資料等因素而異。雖然已經盡一切努力使測試盡可能公正和客觀，但您的結果仍可能不同。產品資訊和規格如有變更，恕不另行通知。Autodesk「按原樣」提供此資訊，無任何形式的明示或暗示擔保。