Autodesk AutoCAD：數百萬人信賴的設計與製圖軟體

專為激發您的創意而打造的 2D 和 3D CAD 工具

什麼是 Autodesk AutoCAD？

Autodesk AutoCAD 為建築師、工程師和營造專業人士提供精確的工具，可用來：

  • 繪製並註解 2D 幾何圖形和 3D 模型：各種實體、曲面和網面物件可供使用

  • 自動執行製圖工作：可使用 AI 放置物件、比較圖面、發佈明細表、建立配置等

  • 充分發揮生產力：使用自訂工作區、AutoLISP、API 和應用程式

為什麼要使用 AutoCAD？

激發您的創意

在 Autodesk AI 的協助下，使用發掘見解和自動化的功能。

體驗真正的彈性 

建置、自訂和執行專門的常式，實現高生產力的工作流程。

與您的團隊交流 

在網路和行動裝置上協同合作，隨時隨地記錄、分享及檢視構想。

使用七個工具集延伸功能 

AutoCAD 內附的工具集提供各種增強功能和智慧型物件，可為您節省時間。使用七個工具集之一所完成的工作，平均提高了 63% 的生產力。*

*檢視來源資料
*隱藏來源資料

以上生產力資料來自 Autodesk 委託外部顧問進行的一系列研究。這七項工具集研究將基本 AutoCAD 與 AutoCAD 內的專用工具集做比較，探討經驗豐富的 AutoCAD 使用者進行常見工作時的表現。整體生產力的增長計算方式，是將工具集與基本 AutoCAD 進行特定工作的完成時間分別加總，再計算七項研究中兩個總計數字之間的百分比差。* 上述效能測試結果皆可能因機械、作業系統、篩選條件，甚至來源資料等因素而異。雖然已經盡一切努力使測試盡可能公正和客觀，但您的結果仍可能不同。產品資訊和規格如有變更，恕不另行通知。Autodesk「按原樣」提供此資訊，無任何形式的明示或暗示擔保。

Autodesk AutoCAD 可執行的工作

獲得高效的工作流程 

AutoCAD 提供工具，讓您在 Autodesk AI 的協助下獲得見解與自動化功能，從而提升 2D 和 3D 設計體驗。

以彈性的方式設計與協同合作 

按照您想要的方式工作。在桌上型電腦、網頁及行動裝置上享有一致的 AutoCAD 體驗，隨時隨地記錄、分享及檢視構想，與專案保持緊密連繫。

管理跨專案的設計資料

透過 Autodesk Docs、雲端式文件管理功能，以及工程建設軟體集所提供的共同資料環境，能夠可靠簡化文件審閱與核准的工作流程。

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常見問題 (FAQ)

AutoCAD 的用途為何？

AutoCAD 是一種電腦輔助設計 (CAD) 軟體，用於精確的 2D 和 3D 製圖、設計和塑型，包括實體、曲面、網面物件、文件功能等等。搭載各種可自動執行工作且有助提高生產力的功能，例如比較圖面、計數、加入物件和建立表格等。例如比較圖面、計數、加入物件和建立表格。這套軟體也隨附了七個產業專用工具集，可用於電氣設計、廠房設計、建築配置圖面、機械設計、3D 製圖、加入掃描影像以及轉換點陣式影像。AutoCAD 可讓使用者透過桌上型電腦、網頁和行動裝置，建立、編輯和註解圖面。

誰適合使用 Autodesk AutoCAD？

Autodesk AutoCAD 可供學生、建築師、設計師、工程師、專案管理員、房地產開發人員和營造專業人員使用，用於建立精確的 2D 和 3D 圖面。

AutoCAD 和 AutoCAD LT 之間的差異是什麼？

AutoCAD LT 是功能強大的 2D CAD 軟體，用於精確製圖和文件製作。AutoCAD 包括 AutoCAD LT 的所有功能，再加上可提高生產力的其他功能，例如 3D 塑型和重複程序的自動化。AutoCAD 還可讓您使用 API 和附加應用程式自訂使用者介面。有了 AutoCAD，使用者可以使用七個產業專用工具集提高工作效率，以針對建築、機械設計、電氣設計、廠房設計、衛工、轉換點陣式影像、地理資訊系統和 3D 地圖製作等工作，推動自動化並提高生產力。

Autodesk AutoCAD 軟體可在哪些作業系統上執行？  

AutoCAD 可在 Microsoft® Windows® 和 Apple® macOS®上執行。請參閱 AutoCAD 系統需求，取得詳細資料。

每個 Autodesk AutoCAD 固定期限的使用授權都包括 AutoCAD 網頁版和行動版。AutoCAD 行動版可在 iOS、Android 和 Windows 上執行。請參閱 AutoCAD 行動版系統需求，取得版本詳細資料。Windows 或 Mac 上的 64 位元 Google Chrome、64 位元 Mozilla Firefox 和 64 位元 Microsoft Edge 支援 Autodesk AutoCAD 網頁版。請參閱 AutoCAD 網頁版系統需求，取得版本詳細資料。

我可以免費使用 AutoCAD 嗎？

可以。學生與教育工作者可免費取得 Autodesk 產品與服務的一年期教育版存取權，只要仍符合資格即可續展。瞭解更多 (英文)。

如何下載 AutoCAD？

Autodesk 為個人管理員提供了下載和安裝說明。您可用的下載內容會顯示在 Autodesk Account 中。可尋找您的產品，並選取版本、平台、語言和下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network

如果我訂購最新版 AutoCAD 固定期限的使用授權，我可以使用哪些版本？

訂購 AutoCAD 固定期限的使用授權後，您可以安裝並使用先前 3 個 AutoCAD 版本。訂購固定期限的使用授權後，您的 Autodesk Account 中會列出可下載的版本。另請參閱訂購客戶可用的先前版本

我可以在多台電腦上安裝 Autodesk AutoCAD 嗎？

訂購 Autodesk AutoCAD 軟體固定期限的使用授權後，您最多可將軟體安裝在三台電腦或其他裝置上。但是，同一時間只有指定的使用者能夠在單一電腦中登入並使用該軟體。請參閱軟體授權合約 以取得更多資訊。

如何將我的 AutoCAD 免費試用版轉為付費的固定期限使用授權？

請啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或按此購買 AutoCAD。訂購固定期限的使用授權時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼組合。進一步瞭解將試用版轉為付費的固定期限使用授權

AutoCAD 固定期限的使用授權費用為何？

年度 AutoCAD 固定期限的使用授權價格為

AutoCAD 是否可在 Mac 上執行？

AutoCAD 可在 Apple® macOS® 和 Microsoft® Windows® 上執行。AutoCAD for macOS 現在可在 Apple Silicon 上原生執行。支援 M 系列晶片，包括 M1 和 M2。請參閱 AutoCAD 系統需求，取得更多詳細資料。

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關於建議零售價的條件與條款

此為單（人）用戶授權的美金建議零售價（“SRP”），不包括運費、手續費和稅金。 SRP是Autodesk對您所在地區某一特定產品、在特定時間段的建議零售價格。本頁面所宣傳的建議零售價僅供參考，可能並非為當地貨幣。實際的零售價格由Autodesk授權經銷商決定。詳見法律披露*。

 

*法律披露

Autodesk基於授權或訂閱提供軟體和服務。安裝、存取或以其他方式使用Autodesk軟體及服務（包括免費軟體或服務）的權利僅限於Autodesk在相關授權或服務協定中明確授予的授權權利和服務權益，並以接受和遵守相關協議的所有條款和條件為前提。當您訂購一項計畫，其有可能基於固定費用按月或年度自動續展（如有提供）。並非所有語言和/或地區的所有軟體或服務都可以享受所有的權益和訂購選項。存取雲端服務需要互聯網連接並受服務條款中所規定的任何地域性限制。

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並非所有語言和/或地區的所有產品或服務都可以享受固定期限的使用授權的所有權益。固定期限的使用授權計畫必須遵守適用的 Autodesk 固定期限的使用授權條款和條件和/或 Autodesk 服務條款。

Autodesk、Autodesk 標誌、和 AutoCAD 是 Autodesk, Inc. 和/或其子公司和/或其關聯公司在美國和/或其他國家或地區的註冊商標或商標。所有其他品牌名稱、產品名稱或者商標均屬於其各自的所有者。Autodesk 保留隨時調整產品和服務、產品規格以及定價的權利，恕不另行通知，同時 Autodesk 對於此文檔中可能出現的文字印刷或圖形錯誤不承擔任何責任。 © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有權利 (All rights reserved)。