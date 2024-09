此為單(人)用戶授權的美金建議零售價(“SRP”),不包括運費、手續費和稅金。 SRP是Autodesk對您所在地區某一特定產品、在特定時間段的建議零售價格。本頁面所宣傳的建議零售價僅供參考,可能並非為當地貨幣。實際的零售價格由Autodesk授權經銷商決定。詳見法律披露*。

*法律披露

Autodesk基於授權或訂閱提供軟體和服務。安裝、存取或以其他方式使用Autodesk軟體及服務(包括免費軟體或服務)的權利僅限於Autodesk在相關授權或服務協定中明確授予的授權權利和服務權益,並以接受和遵守相關協議的所有條款和條件為前提。當您訂購一項計畫,其有可能基於固定費用按月或年度自動續展(如有提供)。並非所有語言和/或地區的所有軟體或服務都可以享受所有的權益和訂購選項。存取雲端服務需要互聯網連接並受服務條款中所規定的任何地域性限制。

建議零售價是 Autodesk 對您所在地區某一特定產品的建議零售價(不含運費、手續費和稅費)。建議零售價僅供參考,可能並非為當地貨幣。實際的零售價由當地經銷商決定,並受匯率波動影響。經銷商皆為獨立經銷商,可自行設定其價格。

並非所有語言和/或地區的所有產品或服務都可以享受固定期限的使用授權的所有權益。固定期限的使用授權計畫必須遵守適用的 Autodesk 固定期限的使用授權條款和條件和/或 Autodesk 服務條款。

Autodesk、Autodesk 標誌、和 AutoCAD 是 Autodesk, Inc. 和/或其子公司和/或其關聯公司在美國和/或其他國家或地區的註冊商標或商標。所有其他品牌名稱、產品名稱或者商標均屬於其各自的所有者。Autodesk 保留隨時調整產品和服務、產品規格以及定價的權利,恕不另行通知,同時 Autodesk 對於此文檔中可能出現的文字印刷或圖形錯誤不承擔任何責任。 © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有權利 (All rights reserved)。