Autodesk 3ds Max：創造有質量感的世界和高品質的設計

3D 建模工具與動畫軟體 

影像由 Anthony Pitts 授權使用

什麼是 3ds Max？

Autodesk 3ds Max 是專業級的 3D 建模、彩現和動畫創作軟體，供您建立可無限擴展的世界以及無比細緻的設計。

  • 功能強大的建模工具可用來建立生動逼真的背景環境和景觀。

  • 使用直觀的材質設定與描影工具，建立細緻的設計與道具。

  • 使用全面性的藝術控制，迭代並產生出專業級彩現。

為何選擇 3ds Max？

提升創造力

利用美工人員易於使用的創意工作流程激發想像力。

提高自動化程度

使用省時的工具減少重複、耗時的工作。

改善協同合作方式

使用整合的開放式標準順暢地共用資料。

您可以利用 3ds Max 做什麼

影像由 Saga Alayyoubi 授權使用

使用功能強大的工具建立擬真 3D 設計

無論是建立豐富多樣的遊戲背景世界，還是具體呈現錯綜複雜的建築設計，3ds Max 都具備滿足需求的建模工具集，讓您的 3D 成果資產栩栩如生。

影像由 J-KANG 授權使用

產生高品質彩現特效

從光源混合到顏色修正，內建的 Arnold 彩現程式提供豐富的體驗，還能處理最為複雜的角色、場景與效果。

查看 3ds Max 的實際運作

以 VFX 特效呈現的一艘 18 世紀船艦撞向橋塔

利用視覺特效重溫過去

3D 通才 Thomas Berg 將他在《Olav》和兩部戰爭紀錄片中製作的電影視覺特效場景進行幕後分解。

觀看影片 (29:45 分鐘) (英文)
3ds Max 使用者介面快照展示 glTF 材料自訂

採用開放式標準

瞭解 glTF 支援如何讓使用者輕鬆開啟、建立和編輯大量 3D 資料。

閱讀部落格
使用 3ds Max 和 TyFlow 模擬的城市和雕像

建立模擬

Edstudio 詳細介紹如何將幾何圖形和粒子模擬從 3ds Max 和 TyFlow 匯入至 Omniverse Create。

觀看影片 (41:23 分鐘) (英文)

何時選擇 3ds Max 或 Maya

全球各地的創意工作室紛紛將 3ds Max 和 Maya 用於動畫、建模、視覺效果和彩現。

3ds Max 資源

影片

M&E YouTube 頻道

觀看產業專家的演講、探索新工具和工作流程，以及更多其他內容。

立即觀看 (英文)

社群

3ds Max 論壇

分享您的知識、提問，並探索熱門的 3ds Max 主題。

加入討論

部落格

3ds Max 部落格

閱讀動畫、VFX 和遊戲工作室的 3ds Max 新聞和案例。

獲得靈感

傳媒娛樂軟體集產品更全面

製作令人驚嘆的電影、電視和遊戲的場景與角色。

享用可建立強大且可擴充的 3D 動畫流水線所需的一切創作工具，以便製作複雜的模擬、效果和彩現。

常見問題 (FAQ)

Autodesk 3ds Max 的用途是什麼？

Autodesk 3ds Max 的用途是透過建模 (英文)、動畫 (英文) 和彩現 (英文)，為影視、遊戲以及設計視覺化專案建立複雜的 3D 角色、相片擬真設計以及複雜場景。

誰適合使用 Autodesk 3ds Max？

使用 3ds Max 的人包括參與遊戲開發 (英文)、影視製作 (英文)和設計視覺化 (英文) 專案的 3D 建模師、動畫師與照明美工人員。

Autodesk 3ds Max 和 Autodesk Maya

Autodesk 3ds Max 和 Autodesk Maya 已在全球各地的創意工作室廣泛用來完成動畫、建模、視覺特效和彩現特效。瞭解何時選擇使用 3ds Max (英文) 以及何時選擇使用 Maya (英文)。

Autodesk 3ds Max 在哪個作業系統上執行？

Autodesk 3ds Max 可在 Microsoft® Windows® 11 和 Windows 10 上執行。請參閱 3ds Max 系統需求，以取得詳細資料。

如何下載 3ds Max？

Autodesk 為個人管理員提供下載和安裝說明。您適用的下載內容顯示在 Autodesk Account 中。請尋找您適用的產品，然後選擇版本、平台、語言和下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk 支援

我是否可以在多部電腦上安裝 3ds Max？

訂購 Autodesk 3ds Max 軟體固定期限的使用授權後，您最多可將軟體安裝在三部電腦或其他裝置上。 不過，在任何一段時間內，指定的使用者只能登入一部電腦以使用軟體。請參閱軟體授權合約以取得更多資訊。

如何將我的 Autodesk 3ds Max 免費試用版轉為付費的固定期限使用授權？

請啟動試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或者到此處購買 Autodesk 3ds Max。在購買固定期限的使用授權時，請輸入與您用來登入試用版相同的電子郵件地址和密碼組合。進一步瞭解將試用版轉為付費的固定期限使用授權的相關資訊。

3ds Max固定期限的使用授權如何收費？

Autodesk 3ds Max 固定期限使用授權的年費方案的價格為

Autodesk 是否為學生、教師與教育機構提供優惠方案的固定期限使用授權？

全球符合條件學術機構的學生 (英文) 和教師 (英文) 有資格透過 Autodesk 教育社群免費存取 Autodesk 軟體一年。

參閱完整內容

支援和解決問題

尋找疑難排解文章並解決您的問題。

關於建議零售價的條件與條款

此為單（人）用戶授權的美金建議零售價（“SRP”），不包括運費、手續費和稅金。 SRP是Autodesk對您所在地區某一特定產品、在特定時間段的建議零售價格。本頁面所宣傳的建議零售價僅供參考，可能並非為當地貨幣。實際的零售價格由Autodesk授權經銷商決定。詳見法律披露*。

 

*法律披露

Autodesk基於授權或訂閱提供軟體和服務。安裝、存取或以其他方式使用Autodesk軟體及服務（包括免費軟體或服務）的權利僅限於Autodesk在相關授權或服務協定中明確授予的授權權利和服務權益，並以接受和遵守相關協議的所有條款和條件為前提。當您訂購一項計畫，其有可能基於固定費用按月或年度自動續展（如有提供）。並非所有語言和/或地區的所有軟體或服務都可以享受所有的權益和訂購選項。存取雲端服務需要互聯網連接並受服務條款中所規定的任何地域性限制。

建議零售價是 Autodesk 對您所在地區某一特定產品的建議零售價（不含運費、手續費和稅費）。建議零售價僅供參考，可能並非為當地貨幣。實際的零售價由當地經銷商決定，並受匯率波動影響。經銷商皆為獨立經銷商，可自行設定其價格。

並非所有語言和/或地區的所有產品或服務都可以享受固定期限的使用授權的所有權益。固定期限的使用授權計畫必須遵守適用的 Autodesk 固定期限的使用授權條款和條件和/或 Autodesk 服務條款。

Autodesk、Autodesk 標誌、和 3ds Max 是 Autodesk, Inc. 和/或其子公司和/或其關聯公司在美國和/或其他國家或地區的註冊商標或商標。所有其他品牌名稱、產品名稱或者商標均屬於其各自的所有者。Autodesk 保留隨時調整產品和服務、產品規格以及定價的權利，恕不另行通知，同時 Autodesk 對於此文檔中可能出現的文字印刷或圖形錯誤不承擔任何責任。 © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有權利 (All rights reserved)。