生效日期：2024 年 1 月 1 日

保護您的隱私權對 Autodesk 很重要。本《隱私權聲明》闡釋了 Autodesk 如何處理透過網 站、產品和服務 (簡稱「應用程式」) 收集到的個人資料，包括透過我們的經銷商和其他通 路夥伴經銷的應用程式，以及透過現場和數位活動、網路研討會、調查、行銷活動及造訪我 們的營業場所之行為 (連同應用程式，統稱我們的「提供內容」) 收集到的個人資料。本《隱 私權聲明》中「Autodesk」、「我們」或「我們的」等用詞，意指 Autodesk, Inc. 及隸屬於 Autodesk 企業家族，且與本《隱私權聲明》有關的其他實體。敬請前往此處查看屬於 Autodesk 企業家族之實體清單。

我們會不定期顯示及時的隱私權公告，例如，當我們認為立即透明度可幫助您對於是否提供 個人資料作出明智的選擇時。例如，您可能會看到用以說明特定資料收集計畫的及時隱私權 公告，或者當您登記參加某活動時，可能會看到及時的隱私權公告。

這份《隱私權聲明》說明我們如何出於自身用途處理個人資料。我們也會根據書面合約，代 表我們的客戶處理個人資料。我們無從控制客戶的資料處理方式或保護措施，其處理資料的 方式可能有別於本《隱私權聲明》所述內容。

「個人資料」為可識別個人身份之資訊，或能合理產生直接或間接連結，而得以識別個人身 份之資訊。個人資料不包括匿名、去識別化或彙總的資訊，因這些術語可能會根據適用法律 而有不同定義。為實現本《隱私權聲明》之目的，「個人資料」和「個人資訊」意義相同， 且可交替使用。