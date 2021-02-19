隱私權聲明

隱私權聲明

AUTODESK 隱私權聲明

生效日期：2024 年 1 月 1 日

保護您的隱私權對 Autodesk 很重要。本《隱私權聲明》闡釋了 Autodesk 如何處理透過網 站、產品和服務 (簡稱「應用程式」) 收集到的個人資料，包括透過我們的經銷商和其他通 路夥伴經銷的應用程式，以及透過現場和數位活動、網路研討會、調查、行銷活動及造訪我 們的營業場所之行為 (連同應用程式，統稱我們的「提供內容」) 收集到的個人資料。本《隱 私權聲明》中「Autodesk」、「我們」或「我們的」等用詞，意指 Autodesk, Inc. 及隸屬於 Autodesk 企業家族，且與本《隱私權聲明》有關的其他實體。敬請前往此處查看屬於 Autodesk 企業家族之實體清單。

我們會不定期顯示及時的隱私權公告，例如，當我們認為立即透明度可幫助您對於是否提供 個人資料作出明智的選擇時。例如，您可能會看到用以說明特定資料收集計畫的及時隱私權 公告，或者當您登記參加某活動時，可能會看到及時的隱私權公告。

這份《隱私權聲明》說明我們如何出於自身用途處理個人資料。我們也會根據書面合約，代 表我們的客戶處理個人資料。我們無從控制客戶的資料處理方式或保護措施，其處理資料的 方式可能有別於本《隱私權聲明》所述內容。

「個人資料」為可識別個人身份之資訊，或能合理產生直接或間接連結，而得以識別個人身 份之資訊。個人資料不包括匿名、去識別化或彙總的資訊，因這些術語可能會根據適用法律 而有不同定義。為實現本《隱私權聲明》之目的，「個人資料」和「個人資訊」意義相同， 且可交替使用。

Autodesk 會收集哪些與您有關的資訊？

我們透過不同方式取得個人資料。有些個人資料為直接向您收集。有些資料則是您透過 Autodesk 提供內容與我們互動的方式、時間和原因而自動收集或產生的，包含使用 Cookie 和其他追蹤技術取得之資料。我們也會向第三方收集您的資料。

您提供給我們的資訊：

我們會下列情況直接收集您的資訊：在您註冊帳戶或使用 Autodesk 提供內容；註冊產品或 服務；註冊電子報或報名任一活動；與我們的任一活動、調查和社群媒體互動；造訪我們的 營業場所；或以其他方式和我們聯絡時。我們可能會向您收集的資訊類型包含：

• 識別碼，例如姓名、電話號碼、實體地址及/或電子郵件地址、帳戶使用者名稱及帳戶密碼。

• 專業資訊，例如您的職業、產業、專業證照、工作經驗和受雇履歷，以及其他資格。

• 商業資訊，例如您的訂閱計畫，和您購買、使用及/或表示有興趣的提供內容，以及您參加過的活動之相關細節。

• 金融帳戶資訊，例如您購買提供內容時，或透過提供內容購物時，所提供的付款資訊 (如下所述，會由第三方代表我們處理這類轉帳)。

• 教育資訊，例如教育背景和訓練紀錄。

• 屬受保護特徵的個人資訊，例如您的生日 (如適用)。

• 依據適用法律，可能會被視為敏感的資訊，例如用來存取帳戶的使用者名稱和密碼、政府核發的身份證件號碼，以及與兒童有關的資訊。

• 影像、音訊和電子資訊，如您的相片或簽名；我們的互動紀錄 (如通訊、申訴詳細資訊和解決方式、服務紀錄)；您的偏好 (包含您偏好的工具、體驗、語言，以及您希望多久收到一次的行銷資訊)。

當您透過我們的網站購物時，我們採用付款處理商 (Digital RiverPayPalStripeWorldpayAdyenChargebee)、 且不會儲存信用卡或其他財務資訊 (為確認特定金額是否已完成付款之情 形除外)。我們或我們的付款處理商會收集您的聯絡和帳戶資訊，以利交易進行。如需更多資訊， 您可如其隱私權聲明中所述，聯絡我們的提供商。 

 

我們取得或產生的資訊：

我們會根據您與我們的互動情形，自動收集或產生某些個人資訊，例如您使用 Autodesk 提供內容的時間，我們也會建立該資訊與使用者帳戶的關聯。我們自動收集或產生的資訊包含：

  • 識別碼，例如唯一使用者識別碼、唯一裝置識別碼、IP 位址、Cookie 識別碼、產品授權資訊，及使用者名稱。
  • 網路或其他電子網路活動資訊，如造訪的網站網域；使用過的活動和提供內容、其使用方式和持續時間；貼文、討論和其他與我們互動的類型 (包含透過我們的部落格、論壇或聊天室來互動)；任何可透過提供內容取得的超連結或可下載內容。
  • 地理位置資訊，例如地區、國家、州、Zip 或郵遞區號。
  • 電子資訊，例如作業系統和裝置類型相關資訊、瀏覽器相關資訊、自動更新和技術錯誤相關資訊、提供內容使用情形資訊，包含您偏好的工具和體驗，以及您參與我方活動的狀況。
  • 商業資訊，例如您對提供內容的興趣資訊或您已經購買項目的紀錄。
  • 依據適用法律，可能會被視為敏感的資訊，例如用來造訪帳戶的使用者名稱和密碼，以及精確的地理位置資訊。
  • 物理特徵資料，例如有關您的面部特徵、身體／眼球運動、以及聲音相互影響的資料，均在受限制情況下進行處理，例如當您將虛擬實境頭戴式設備與 Autodesk 產品一起使用時。這些資料不會用於識別您的身份。
  • 透過任何可用之個人和提供內容使用狀況，所取得的推論資訊。

在您使用我們的應用程式時，我們也會使用 Cookie (網頁瀏覽器在您使用網站時所儲存的小文字檔) 和像素及信號等相關技術 (統稱「Cookie」) 來收集和儲存資訊。如欲深入瞭解，請參閱我們的《Cookie 聲明》

除非我們在《隱私權聲明》及《Cookie 聲明》中已經明確規定或說明，否則均可由您自行決定是否要讓我們透過 Cookie 收集資訊。若您在任何時候改變心意，可前往應用程式設定或於 Autodesk 網站點選頁尾連結。相關連結的標題可能是「Cookie 偏好」、「隱私設定」或類似標題。

此外，在您使用我們的產品和服務期間，我們會透過 Autodesk 分析計畫和工具 (包含使用 Google Analytics 等第三方分析工具) 自動蒐集特定資訊。如需更多資訊，請參閱我們的 Autodesk 分析計畫頁面。

社交網路資料：我們可能會納入可連結至其他公司服務和/或平台 (以下稱「外掛程式」) 的內容、像素、標籤、按鈕或其他工具。如果您使用包含外掛程式的任一提供內容，則系統可直接將資訊從您的裝置轉移至服務和/或平台的第三方提供商。我們可能無法控制由外掛程式收集之任何資料。若您登入社交網路，則該社交網路可將您使用我方提供內容的狀況連結至他們的服務和/或平台。

例如，若您透過「按讚」、「追蹤」或「分享」與外掛程式互動，或透過撰寫評論進行互動，則您在相關社交網路服務或平台上的個人檔案，可能會自動顯示此資訊。即使您未登入，外掛程式也可將您的 IP 位址傳送給社交網路服務和/或平台。使用我們的提供內容時，請注意這一點。

當您透過其他人也使用的裝置連上社交網路服務或平台時，這些其他的使用者也能夠看到社交網路服務頁面上所儲存或顯示，有關您個人檔案的資訊。

我們從其他方收集的資訊：

我們會透過關係企業與第三方來源接收並處理資訊，關係企業和第三方來源包含雇主、業務夥伴、業務聯絡人資料庫、擴充服務、通路夥伴 (如經銷商)、行銷服務提供商、第三方資料彙總工具和社交網路服務和平台 (如 LinkedIn 和 Facebook)。我們也透過公開來源和授權人取得資訊。我們透過這些來源收集的個人資訊分類如下：

  • 識別碼，例如姓名、電話號碼和電子郵件地址。
  • 專業資訊，例如職業、產業、專業證照、工作經驗和受雇履歷，以及其他資格。
  • 教育資訊，例如教育背景。
  • 商業資訊，例如您參與過的事件或活動。
  • 推論資訊，例如使用狀況相關資訊，以及您的偏好、行為和其他屬性。

依據適用法律，我們可將您的個人資料和透過他方收集的資訊予以合併，以協助維持我們資料庫的最新狀態和準確性，並為您提供最相關的內容、體驗、應用程式和其他內容。

Autodesk 收集您的資訊後，將如何使用？

我們會出於以下目的收集並使用您的個人資訊：

  • 僅就履行與您所訂合約之必要用途，驗證您的身份。
  • 為履行我方合約義務而提供服務、產品和其他提供內容之情況，必須收集見解和建議等資訊。例如，我們可能會出於計費或折扣目的，而分析使用狀況資訊。
  • 將我們與您所訂立合約範圍內的重要資訊 (諸如帳戶和購物的相關資訊) 傳送給您。
  • 在執行我們與您所訂合約的必要限度內，或非執行合約之必要情況，但可進一步維護我們的合法利益者，例如回覆客戶詢問，而傳送您要求的資訊給您。
  • 作為執行我們與您所訂合約之必要，或非執行合約之必要情況，但可在保護本公司時進一步維護我們的利益者，維護及改善 Autodesk 提供內容的安全性，以及對其任何相關問題進行疑難排解。
  • 匿名化、彙總、或去識別化您的個人資料，以便無法再為了促進我方於執行研究和分析之合法利益而識別您的身份。當我們對個人資料進行去識別化處理時，我們不會嘗試重新識別資料，除非是為了確認資料已經去標識化。
  • 在徵得同意的必要情況下，開發和改善我們目前和未來的提供內容及您的體驗，包括透過採用使用機器學習和其他分析技術來分析資料的自動化系統，進而維護我們的合法利益。
  • 在徵得同意的必要情況下，瞭解 Autodesk 提供內容的使用方式及由誰使用，進而在改善本公司提供內容及整體使用者體驗時，維護我們的合法利益。
  • 在徵得同意的必要情況下，分析您如何或可能如何與我們或 Autodesk 提供內容互動的相關資訊，進而在改善提供內容及您對我們的體驗時，維護我們的合法利益。
  • 在徵得同意的必要情況下，做出有關本公司營運，包括本公司績效報告的決策，進而在做出那些決定時，維護我們的合法利益。
  • 在徵得同意的必要情況下，傳送學習內容、教學課程、建議、電子報、調查或其他資訊給您，包括可能與您的興趣或偏好有關的資訊，進而在改善您的客戶體驗時，維護我們的合法利益。
  • 投放目標式廣告並傳送給您促銷優惠、廣告或其他行銷內容，進而促進我方從事直接行銷或經適用法律要求之同意的合法利益。
  • 偵測、避免或以其他方式處理透過詐騙和軟體盜版等手段的不法使用情形 (例如確認軟體是否為正版且已獲適當授權)，並保護您、Autodesk 及/或第三方，進而維護我們的合法利益。例如，請於此處深入瞭解 Autodesk 如何偵測和打擊不法軟體。
  • 執行規範我們的提供內容之法規條款，及審查其遵循情形，進而在確保相關條款的遵循情形時，能維護我們的合法利益。
  • 依據適用法律，遵守我們的法律上義務。
  • 保護 Autodesk、您或任何第三方的權利、安全和財產，進而在保護我方、我們的使用者及第三方時，維護我們的合法利益。
  • 出於我們已取得您的同意之其他目的。
  • 出於我們的提供內容中進一步所述之目的，例如在補充注意事項或「關於」方塊 (可透過應用程式中的「設定」使用) 中所述之目的。

我們會根據您的同意來處理個人資料，您可以透過下方的詳細聯絡資訊與我們聯絡，或以其他透過書面方式向您提供的指示，隨時撤回同意。請注意，即便您撤回同意，也不影響我們在您撤回同意前，根據您的同意所進行的處理活動。

在本公司依據我們合法利益以處理您個人資訊之情況下，我們會權衡雙方的權利，使您保護自身資訊的利益不至於凌駕於前述合法利益之上。您可能亦有權基於您的專屬情況，駁回該處理程序。如需更多資訊，請參閱下方的「您有哪些權利和選擇？」。

當我們根據法律規定來處理您的個人資料，或根據與您或與我們的客戶 (您透過該客戶使用我們的提供內容) 之間所簽訂的合約來履行我們的義務時，在未能提供這類資料的情況下，即可能導致這些義務無法履行或延遲屢行。

Autodesk 如何揭露您的個人資料？

我們會向下列類別人士揭露上述資訊類別：

  • 我們的服務提供商，包含在業務上代表我們執行服務或提供功能之廠商、顧問、承包商和其他服務提供商。例如，針對行銷、銷售、顧問、通訊、軟體維護及支援、分析、社交媒體、市場調查、合法使用稽核、授權法規遵循、安全、使用者認證、本土化，以及付款處理而為我們提供支援的服務提供商。我們的服務提供商會依據合約條款來處理您的資訊，該合約條款限制了提供商使用您資訊的權限。
  • 我們的業務夥伴，例如整合夥伴、通路夥伴 (如經銷商)、活動贊助商、合作夥伴和出席者、廣告合作夥伴和 Autodesk 的 App Store 發行商，且您將與這些夥伴互動以促進和 Autodesk 的關係；以及為達到我們或該等業務夥伴之隱私權聲明所述目的，進而合作之業務夥伴。
  • 我們的相關企業，為達到本《隱私權聲明》所述之目的與資訊使用目的，包含為您提供整合式提供內容 (包含管理我們整合式提供內容之採購、服務和付款)，進而維護我們的合法利益者。請您前往此處查看 Autodesk 實體清單。
  • 在用以建立關係或公開分享資訊的社交網路服務和平台，對服務提供商，或您在這類服務或平台上的聯絡人揭露。
  • 法規要求我們須向特定人士揭露資訊時，例如回應傳票或法院命令。
  • 執法機關、法律顧問或其他合理必要他方，當我們判定這類揭露對於以下目的有其合理必要：(a) 為遵守任何適用法律、法規、法律流程或適用的政府要求，或執行或適用我們的條款和條件，或確立、行使或捍衛 Autodesk、Autodesk 人員、客戶或其他人的權利。如需更多響應執法要求的 Autodesk 政策相關資訊，請參閱 Autodesk 透明度報告；(b) 防止或因應詐欺或軟體盜版情事；(c) 保護 Autodesk、我們的客戶和大眾的權利、財產或安全。
  • 涉及業務交易考量、協商和完成之人員，此類業務交易包含銷售、合併、收購、控制變更、實體資產轉移、破產或重組，以及任何後續整合。

我們可能也會向其他方揭露您的個人資訊，惟須取得您的同意或指示，以達成任何由您要求或允許之目的。

基於行銷、分析、計劃和其他目的，我們可能會與第三方分享已經過彙總、匿名或去識別化之人口結構、統計或其他關乎我方提供內容使用情形之資訊。這類資訊不會明確識別任何特定使用者身份。

Autodesk 如何保護您的資料

我們會維持合理和適當的實體、組織、管理和技術程序和控制措施組合，來保護您的資料免受未經授權存取、使用、遺失、修改或其他惡意操作。如需與我們安全性實務有關的更多資訊，請造訪信任中心

我們會採取合理措施來限制 Autodesk 的員工、承包商和代理商對您個人資料的存取權限，如必須知道此資料才能履行其職責的人員，才可以存取您的個人資料。

您有哪些權利和選擇？

您有權對您的個人資料進行存取、更新、刪除、接收副本或限制我們的使用行為。當我們基於您的同意而處理個人資料時，您有權隨時撤回您的同意。

請登入您的帳戶，以使用我們的應用程式來管理您的個人資料和內容。您也可以刪除您的個人資料及關閉您的帳戶。若您沒有 Autodesk 帳戶，可使用此表格提交刪除要求。根據適用法律，我們可為了諸如詐欺預防等法律和內部業務目的，而保留關於您的某些資料。

若要索取您帳戶中個人資料的副本，請提交此表格。在符合適用法律的條件下，我們可能會請您先驗證身份，才處理您的請求，且我們可能會依據請求之個人資訊性質，而要求其他形式之驗證。

特定法律轄區會針對個人資料賦予個人額外權利。視您的居住地區或適用法律而定，您可能也有權利：

  • 拒絕我們處理您的個人資料
  • 於適當時，要求我們封鎖或將您的個人資料匿名
  • 取得您的個人資料副本，將其移轉至第三方
  • 選擇不接收特定直接行銷資訊
  • 選擇不向第三方揭露特定個人資訊
  • 選擇不接受鎖定式廣告
  • 針對可能對您造成法律或其他重大影響的剖析行為，選擇不進行該等剖析 (請注意，我們不會涉入這類剖析活動)
  • 行使權利不會導致使用商品或服務遭拒，然而依據適用法律，您可能只能享有不同等級的服務，或只能適用不同的費率或價格
  • 請在您所處之法律轄區，向相關資料保護機關提出投訴
  • 對我們可能就您的要求做出的任何決定提出申訴

這些權利可能會於特定情況下受到當地法律之限制。例如，即使您要求我們刪除您的個人資訊，我們仍可能需要保留該資料，才能完成您請求的交易、遵守我們的法律義務，或為達成其他法律要求或許可之限制業務目的。如須行使您可能享有的權利，請透過 privacy.questions@autodesk.com 聯絡我們。

我們在代表客戶處理個人資料時，我們可能會將請求轉交給相關客戶，並依據與該客戶的任何特殊合約安排，配合他們的請求處理流程。

在法律要求的司法管轄區，Autodesk 網站承認某些網頁瀏覽器中提供的全球隱私權控制。（有關 GPC、如何啟用 GPC、以及如何使用結合 GPC 信號的瀏覽器或瀏覽器擴充功能的詳細資訊，請參閱 https://globalprivacycontrol.org/。）如果您的網頁瀏覽器發送此信號，Autodesk 將選擇把您退出為了於該瀏覽器上投放廣告之目的而於瀏覽期間所收集個人資料之使用。如果您也登錄了 Autodesk 帳戶，則 Autodesk 將選擇把您退出為了進行跨情境行為廣告而分享您的資訊之其他形式。

 

美國加州、科羅拉多州、康乃狄克州、猶他州和維吉尼亞州居民，請閱讀下方「美國隱私法下的隱私權」相關章節，以瞭解在適用法律規範下，與您的權利相關之額外揭露行為和資訊。

位於巴西的個人，請參閱 LGPD 常見問題，瞭解與 LGPD 和您的合法權利有關的其他資訊。

中國、日本、澳大利亞、新加坡、和韓國的個人，請閱讀亞太地區常見問答集，瞭解有關中國 PIPL 和日本 APPI 的更多資訊，以及根據法律有關您的權利之資訊。

加拿大的個人，請閱讀加拿大常見問答集，包括有關 PIPEDA 和魁北克省第 25 號法律的資訊。

Autodesk 的儲存和資料保留實務是什麼？

我們會將您的個人資料和內容，儲存在我們的伺服器以及我們服務提供商的伺服器上。由於我們與我們的服務提供商維護的伺服器遍布全球各地，因此可能將您的個人資料跨越國界轉移及儲存在您的國家或地區境外。我們會在合理且必要或允許的時間內 (並符合收集資料的目的)，保留您的個人資料。例如，向您提供您正在使用或已申請的提供內容，用於建立、執行或捍衛合法請求以及遵循法律義務的要求。我們用於確定保留期間的標準包括我們與您關係的持續時間、所處理資料的性質和敏感性、我們是否有保留資料的法律義務、未經授權揭露資料所造成的損害風險以及是否可以透過其他方式實現處理目的。資料可能會繼續留存於副本中一段時間，用於備份和商務持續性目的。某些情況下，由於技術、法律、法規遵循或其他作業原因，我們可能無法將您的個人資料完全刪除、匿名化或去識別化。

Autodesk 是否會跨越國界轉移您的個人資料？

因為 Autodesk 是一家全球性公司，我們會根據適用該資料的法律，將個人資料跨國界轉移到其他國家。例如，如果您的資料從我們位於歐洲經濟區 （EEA） 的實體之一轉移到美國，或轉移到歐洲經濟區以外的另一個國家，而該國家未提供足夠的個人資料保護（由歐盟委員會確定），我們將依賴愛爾蘭資料保護委員會於 2023 年 5 月批准的歐盟約束性公司規則 （「BCR」），您可以在我們的網站上找到此處。如果您的資料從我們在瑞士或英國的某個實體轉移到無法為個人資料提供充分保護的國家（由英國和瑞士資料保護法確定），我們將依賴標準契約條款的法律機制以進行此類轉移。

Autodesk 遵守歐盟-美國資料隱私權框架（「歐盟-美國.DPF」）、英國對歐盟-美國DPF的擴展、和瑞士-美國資料隱私權框架（瑞士-美國DPF），這些框架是關於收集、使用、和保留從歐盟、英國和瑞士轉移到美國的個人資料，而由美國商務部、歐盟委員會、英國政府、和瑞士聯邦政府所規定。Autodesk已向美國商務部之下的美國國際貿易管理局（ITA）認證，遵守《資料隱私權框架原則》。如果在本《者隱私權聲明》條款與《資料隱私權框架原則》條款之間存在任何衝突，應以《資料隱私權框架原則》為準。 要瞭解有關「資料隱私權框架」計畫的更多資訊，並查看我們的認證，請造訪https://www.dataprivacyframework.gov/s/

Autodesk 的行銷和廣告實務是什麼？

我們使用分析工具，並和一個或多個行銷網路及數位廣告夥伴 (以下稱「廣告夥伴」) 合作，使用 Cookie收集應用程式訪客相關資訊、提供廣告，並協助我們追蹤廣告和行銷活動的結果。我們的廣告夥伴的合作夥伴可能也會為了這些目的，使用 Cookie 來收集您的資訊。透過這些方式，我們和/或我們的廣告夥伴及其合作夥伴得從應用程式訪客收集資訊，包含造訪的網站，以及應用程式的使用方式和時間、行銷偏好、IP 位址、裝置 ID 和瀏覽器資訊。前述資訊會用於在網站和其他應用程式上顯示個人化的廣告、計算並控制指定廣告的獨特性與重複檢視的數量、提供與訪客興趣相關的廣告，以及衡量廣告宣傳的有效性。我們會針對上述活動處理您的個人資料，進而維護我們的合法利益，或於必要時徵求您的同意再進行。

您可以使用數位廣告聯盟 (Digital Advertising Alliance) 的 Your AdChoices 工具，選擇退出選項，拒絕某些廣告夥伴將您的資訊繼續用於線上行為廣告。如果您的瀏覽器不接受第三方 Cookie，Your AdChoices 工具可能無法運作，且若您刪除 Cookie、使用不同瀏覽器、或使用不同電腦，您就必須再次使用這個工具，以更新您的主動選擇退出。

若您居住在美國，請參閱下方「美國隱私法下的隱私權」章節，查看您可能享有的額外權利。

如上所述，您可變更您的 Cookie 偏好。Cookie 選擇通常專用於應用程式、瀏覽器及裝置，因此造訪不同應用程式、使用新瀏覽器或裝置或清除瀏覽器的 Cookie 時，您可能得重新設定您的選擇。

Autodesk 如何保護兒童和學生的資料？

Autodesk 深切關懷兒童的隱私權並保護其資料。

我們大部份的應用程式都是為一般大眾設計，並且是為成人使用者而設計。我們將這些應用程式稱為「一般興趣應用程式」。我們不會故意收集與一般興趣應用程式有關之兒童個人資料。某些應用程式適合兒童使用，並且旨在供兒童使用。我們將這些應用程式稱為「兒童應用程式」。

我們的兒童隱私權聲明適用於向使用 Autodesk 提供內容 (包括兒童應用程式) 之特定兒童和學生使用者收集的個人資料。如果我們的《兒童隱私權聲明》與《隱私權聲明》存在衝突，對於我們如何處理兒童個人資料的相關事宜，以《兒童隱私權聲明》為準。如需更多資訊，請參閱我們的《兒童隱私權聲明》

您提供給我們的個人資料是否曾經公開顯示？

一如往常，我們敦促您在決定揭露個人資料時保持警惕，包括在我們的提供內容上揭露的情形。我們的提供內容可允許您發表內容，包含可以公開顯示的評論和「讚」。

在某些情況下，您可以限制可檢視或存取您所發表資訊和內容的人。在其他情況下，資訊和內容可能可供提供內容的註冊會員使用，甚至可供一般大眾使用。您透過我們的某些提供內容發表任何訊息或其他內容時，您的姓名、使用者名稱、個人檔案影像或電子郵件地址 (尤其在這是您的使用者名稱的情況)，也可能隨之公開。

如果您正在發表您不希望公開揭露的資訊，請確認您正在使用的提供內容，是否允許控制誰可看到您已發表的資訊。

此隱私權聲明是否會變更？

我們可能會變更本《隱私權聲明》以配合法律、我們的資料處理方式或我們的業務特色之變動。請您前往此處造訪我們的信任中心，查看更新的《隱私權聲明》。我們將列出《隱私權聲明》最近的更新日期，讓您知道我們何時進行變更。如果我們針對《隱私權聲明》做出重大變更，我們會於這類變更生效前通知您，例如透過我們網站或服務，或經由電子郵件向您傳送通知。

如何聯絡我們？

如果您想聯絡我們，請使用以下聯絡資訊。與我們聯絡時，請針對您聯絡我們的原因，提供相關應用程式的名稱：

如要透過電子郵件聯絡，請寄至：privacy.questions@autodesk.com

如要透過實體郵件聯絡，請寄至：

Autodesk, Inc.
Privacy Questions
The Landmark at One Market Street, Suite 400
San Francisco, CA 94105
United States

資料保護負責人：若要聯絡我們的資料保護負責人，請使用以下聯絡資訊：DPO@autodesk.com

關於問題或疑慮，我可與誰聯絡？

我們承諾與您合作，協力處理隱私權相關的任何投訴或疑慮，以提出公平的解決方案。然而，如果您認為我們未能協助您處理投訴或解決疑慮，您有權向美國的資料保護機關及/或向主管的歐洲監理機關或您當地的對應機關提出投訴。