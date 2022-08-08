Autodesk AutoCAD Web：滿足您日常需求的基本製圖和設計功能

什麼是 Autodesk AutoCAD Web？

Autodesk AutoCAD Web 是建築師、工程師和營造專業人士可信任的解決方案，具備 AutoCAD® 核心指令，滿足您簡易編輯和進行基本設計的需求，而且價格實惠。使用 AutoCAD Web (先前稱為 AutoCAD 網頁應用程式和 AutoCAD 行動裝置應用程式)，您可以： 

  • 以簡化的介面在線上使用熟悉的製圖工具

  • 不管在哪裡都能存取和更新 DWG™ 檔案

  • 直接在工作現場快速協作設計

AutoCAD Web 概觀 (影片：1 分 8 秒) (英文)

為何選擇 AutoCAD Web？

重要製圖工具

可存取工具和指令，在線上或透過行動裝置以 AutoCAD 進行精確製圖。

協同工作流程

讓您的團隊共同檢閱和編輯 CAD 圖面，無論您在哪裡都不受限。

不間斷的連通性

直接從 Autodesk Drive、Autodesk Docs 或主要雲端儲存服務提供者開啟檔案。

隨處存取

用網頁瀏覽器操作雲端應用程式，無須安裝 AutoCAD。

隨時隨地都可以工作。

隨附於 AutoCAD 固定期限的使用授權

AutoCADAutoCAD LT 固定期限使用授權也包含 AutoCAD 行動版和網頁版的存取權限。

包含行動裝置應用程式存取權限

透過 AutoCAD Web，您還可以存取 Apple App Store 和 Google Play Store 上的行動應用程式。

 

您可以利用 Autodesk AutoCAD Web 執行哪些作業

從網頁瀏覽器或行動裝置更新設計

無須安裝即可編輯、建立、分享、檢視 CAD 圖面。只要前往 web.autocad.com 並登入，即可開始，或者您也可以安裝行動應用程式，直接在裝置上工作。

快速存取 DWG 檔案

直接從 AutoCAD 網頁版或行動裝置應用程式中開啟 Autodesk Drive、Autodesk Docs、Microsoft OneDrive、Box、Dropbox 或 Google Drive 的 DWG 檔案，簡化工作流程。 

離線工作，稍後再進行同步

將 CAD 圖面隨身攜帶到工作場所或任何地方：使用 AutoCAD 行動版，即使沒有網際網路連線，也能使用行動應用程式存取專案，稍後在辦公室或家中再進行同步。 

常見問題 (FAQ)

如何使用 Autodesk AutoCAD Web？

Autodesk AutoCAD Web (先前稱為 AutoCAD 網頁應用程式和 AutoCAD 行動應用程式) 可以用來存取 Autodesk AutoCAD 核心指令，以進行簡易編輯和產生基本設計、與其他人協同合作、不必改變現有桌面圖面就能加入變更註解和標記，以及存取雲端中的 CAD 檔案。請參閱完整常見問題，以取得更多資訊。

誰適合使用 Autodesk AutoCAD Web？

任何有興趣在網路或行動裝置上存取 Autodesk AutoCAD 核心指令 (包括檢視、編輯或建立基本設計) 的人。

AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用授權是否包含 Autodesk AutoCAD Web？

是，Autodesk AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用授權包含 Autodesk AutoCAD 網頁應用程式和行動應用程式。

AutoCAD Web 軟體可在哪些作業系統上執行？

AutoCAD 行動版可在 iOS、Android 和 Windows 上執行。請參閱 AutoCAD 行動版系統需求，以取得版本詳細資料。

Windows 或 Mac 上的 64 位元 Google Chrome、64 位元 Mozilla Firefox 和 64 位元 Microsoft Edge 支援 AutoCAD 網頁版。請參閱 AutoCAD 網頁版系統需求，以取得版本詳細資料。  

如何存取 AutoCAD Web？

若要存取 AutoCAD Web，您可以從支援的瀏覽器登入，或在行動裝置下載應用程式。請參閱支援文件以取得更多資訊。


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