Autodesk AutoCAD Web (先前稱為 AutoCAD 網頁應用程式和 AutoCAD 行動應用程式) 可以用來存取 Autodesk AutoCAD 核心指令，以進行簡易編輯和產生基本設計、與其他人協同合作、不必改變現有桌面圖面就能加入變更註解和標記，以及存取雲端中的 CAD 檔案。請參閱完整常見問題，以取得更多資訊。