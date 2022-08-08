Autodesk AutoCAD Web (先前稱為 AutoCAD 網頁應用程式和 AutoCAD 行動應用程式) 可以用來存取 Autodesk AutoCAD 核心指令，以進行簡易編輯和產生基本設計、與其他人協同合作、不必改變現有桌面圖面就能加入變更註解和標記，以及存取雲端中的 CAD 檔案。請參閱完整常見問題，以取得更多資訊。
Autodesk AutoCAD Web 是建築師、工程師和營造專業人士可信任的解決方案，具備 AutoCAD® 核心指令，滿足您簡易編輯和進行基本設計的需求，而且價格實惠。使用 AutoCAD Web (先前稱為 AutoCAD 網頁應用程式和 AutoCAD 行動裝置應用程式)，您可以：
以簡化的介面在線上使用熟悉的製圖工具
不管在哪裡都能存取和更新 DWG™ 檔案
直接在工作現場快速協作設計
可存取工具和指令，在線上或透過行動裝置以 AutoCAD 進行精確製圖。
讓您的團隊共同檢閱和編輯 CAD 圖面，無論您在哪裡都不受限。
直接從 Autodesk Drive、Autodesk Docs 或主要雲端儲存服務提供者開啟檔案。
透過 AutoCAD Web，您還可以存取 Apple App Store 和 Google Play Store 上的行動應用程式。
Autodesk AutoCAD Web (先前稱為 AutoCAD 網頁應用程式和 AutoCAD 行動應用程式) 可以用來存取 Autodesk AutoCAD 核心指令，以進行簡易編輯和產生基本設計、與其他人協同合作、不必改變現有桌面圖面就能加入變更註解和標記，以及存取雲端中的 CAD 檔案。請參閱完整常見問題，以取得更多資訊。
任何有興趣在網路或行動裝置上存取 Autodesk AutoCAD 核心指令 (包括檢視、編輯或建立基本設計) 的人。
是，Autodesk AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用授權包含 Autodesk AutoCAD 網頁應用程式和行動應用程式。
AutoCAD 行動版可在 iOS、Android 和 Windows 上執行。請參閱 AutoCAD 行動版系統需求，以取得版本詳細資料。
Windows 或 Mac 上的 64 位元 Google Chrome、64 位元 Mozilla Firefox 和 64 位元 Microsoft Edge 支援 AutoCAD 網頁版。請參閱 AutoCAD 網頁版系統需求，以取得版本詳細資料。
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