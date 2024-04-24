Autodesk Fusion Manage：連接人員、流程和資料的雲端 PLM

何謂 Autodesk Fusion Manage？

Autodesk® Fusion Manage 是一款雲端式產品生命週期管理解決方案。它可以增強工作流程，並改善組織內參與產品開發的每個人與其他利害關係人的協同合作。

  • 可規劃、易於使用的 PLM 流程

  • 靈活、可擴展的雲端 PLM，能夠適應您的業務發展

  • 開放式 API，可與 PDM、ERP 和 CRM 等其他系統整合

Fusion Manage 概觀 (影片：2:44 分鐘) (英文)

為什麼要使用 Autodesk Fusion Manage？

消除協同合作障礙

不同的團隊、合作夥伴、供應商和客戶，無論在哪裡工作都能輕鬆協同合作和共用資訊。

即時查看結果

快速存取即時產品資料和專案狀態更新，持續關注工作。

運用自動化技術提高生產力

運用自動化工作流程、工作和即時資訊，更快速地回應並高效工作。

您可以使用 Autodesk Fusion Manage 執行哪些作業

快速上手，輕鬆擴展

雲端 PLM 能夠適應您的業務發展，讓您享受靈活性、更快實現價值，以及擁有更低的 TCO。利用可規劃、即裝即用的簡易工作流程，在您需要時實施所需的功能。

標準化和簡化業務流程

Fusion Manage 隨附一整套核心 PLM 流程，其中包括 NPI/NPD、變更管理、BOM 管理、供應商協同合作、品質管理，以及數十種無需額外付費的專業化流程。

隨時隨地存取

在數位板上使用產品資料，以審閱設計並簽發工作、建立變更請求並參與變更工作流程、分析材料表 (BOM) 料件、變更生命週期狀態，以及完成工作。

Autodesk Fusion Manage 的產品資料管理選項

Autodesk Vault 中的 3D 設計

Vault 資料管理解決方案

對於尋求強大 PDM 功能的任何規模的組織來說，Autodesk Vault 可以與 Autodesk Inventor、AutoCAD 以及其他 CAD 和生產力工具整合，協助您管理設計和工程資料及流程。您可以透過符合成本效益的組合固定期限使用授權，將 Vault 與 Fusion Manage 一起購買。

SolidWorks 中的 3D 挖掘機設計，展示了與 Fusion Manage 的整合

雲端資料管理解決方案

對於尋求簡化雲端資料管理解決方案的組織和團隊來說，Upchain 整合了多種 CAD 系統，以管理設計資料、修訂和變更流程。Upchain 隨附於 Fusion Manage 的固定期限使用授權。

 

哪個 Autodesk Fusion Manage 套件適合您？

在 Upchain Enterprise 中開啟的「核准工作流程」頁籤

Fusion Manage Enterprise

您需要的所有 PLM 功能，還加入了沙箱環境、單一登入、第三方參與者，以及擴展的雲端儲存空間。隨附 Upchain 權利，Upchain 是可連接至 Fusion Manage 的雲端資料管理解決方案。

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其中顯示了標記的 Upchain 雲端 PDM 3D CAD 檢視器

Fusion Manage

您需要的所有 PLM 功能和標準雲端儲存空間。隨附 Upchain 權利，Upchain 是可連接至 Fusion Manage 的雲端資料管理解決方案。

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Fusion Manage with Upchain Document Viewer

Fusion Manage Participant

適合需要瞭解關鍵 PLM 流程以檢視資料和工作流程並建立報告的利害關係人。隨附 Upchain 的參與者層級存取權，Upchain 是雲端資料管理解決方案。

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更多 Autodesk Fusion Manage 資源

YOUTUBE 頻道

在 YouTube 上瞭解 Autodesk PLM

在 Autodesk 的 PLM YouTube 頻道上取得最佳實務、秘訣與技巧、產品更新等。

 

查看 YouTube 頻道 (英文)

部落格

PLM 和 PDM 的所有相關資源

隨時掌握 Autodesk 的資料和流程管理更新、秘訣及產品新聞。

造訪部落格

網路研討會

網路研討會軟體集：資料與流程管理

在此網路研討會軟體集中探索 Autodesk PLM 的功能與權益。

觀看我們的網路研討會 (英文)

常見問題 (FAQ)

Fusion Manage 的用途是什麼？

Fusion Manage 是一套雲端 PLM 解決方案，提供流程管理功能，讓製造商能夠以數位方式轉換產品開發和協同合作工作流程。Fusion Manage 提供一整套核心 PLM 流程，其中包括新產品介紹 (NPI)、構想管理、需求管理、BOM 管理、變更管理、供應商管理和品質管理。

誰會用到 Fusion Manage？

各種規模的組織都會使用 Fusion Manage 雲端 PLM，集中管理和自動執行程序工作流程，並為參與產品開發的所有利害關係人提供跨職能協同合作。Fusion Manage 的適用角色包括：營運、製造、供應鏈管理、採購、品質和工程等。Fusion Manage 可協助確保每個人都能在一個系統中使用及時、準確的資訊，該系統可供不同團隊、部門和地區的內部和外部利害關係人使用。

PLM 系統與 ERP 系統有何不同？

PLM 可以作為 ERP 系統的補充。ERP 系統著重於庫存、物流和財務等業務執行流程。PLM 系統專注於產品的所有相關工作，從概念到工程，再到生產和服務。PLM 提供的流程可將產品生命週期中涉及的每個人都連接到資訊的中央來源。將 PLM 與 ERP 連接起來，可以在整個企業的更多自動化和工作流程中增加產品資料使用量，從而獲得更大的業務優勢。

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