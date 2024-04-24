Fusion Manage 是一套雲端 PLM 解決方案，提供流程管理功能，讓製造商能夠以數位方式轉換產品開發和協同合作工作流程。Fusion Manage 提供一整套核心 PLM 流程，其中包括新產品介紹 (NPI)、構想管理、需求管理、BOM 管理、變更管理、供應商管理和品質管理。
Autodesk® Fusion Manage 是一款雲端式產品生命週期管理解決方案。它可以增強工作流程，並改善組織內參與產品開發的每個人與其他利害關係人的協同合作。
可規劃、易於使用的 PLM 流程
靈活、可擴展的雲端 PLM，能夠適應您的業務發展
開放式 API，可與 PDM、ERP 和 CRM 等其他系統整合
不同的團隊、合作夥伴、供應商和客戶，無論在哪裡工作都能輕鬆協同合作和共用資訊。
快速存取即時產品資料和專案狀態更新，持續關注工作。
運用自動化工作流程、工作和即時資訊，更快速地回應並高效工作。
對於尋求強大 PDM 功能的任何規模的組織來說，Autodesk Vault 可以與 Autodesk Inventor、AutoCAD 以及其他 CAD 和生產力工具整合，協助您管理設計和工程資料及流程。您可以透過符合成本效益的組合固定期限使用授權，將 Vault 與 Fusion Manage 一起購買。
對於尋求簡化雲端資料管理解決方案的組織和團隊來說，Upchain 整合了多種 CAD 系統，以管理設計資料、修訂和變更流程。Upchain 隨附於 Fusion Manage 的固定期限使用授權。
— ME Global 工程技術經理 Michael Best
- Evatec 產品線主管 Klause Mundle
您需要的所有 PLM 功能，還加入了沙箱環境、單一登入、第三方參與者，以及擴展的雲端儲存空間。隨附 Upchain 權利，Upchain 是可連接至 Fusion Manage 的雲端資料管理解決方案。
適合需要瞭解關鍵 PLM 流程以檢視資料和工作流程並建立報告的利害關係人。隨附 Upchain 的參與者層級存取權，Upchain 是雲端資料管理解決方案。
YOUTUBE 頻道
在 Autodesk 的 PLM YouTube 頻道上取得最佳實務、秘訣與技巧、產品更新等。
Fusion Manage 是一套雲端 PLM 解決方案，提供流程管理功能，讓製造商能夠以數位方式轉換產品開發和協同合作工作流程。Fusion Manage 提供一整套核心 PLM 流程，其中包括新產品介紹 (NPI)、構想管理、需求管理、BOM 管理、變更管理、供應商管理和品質管理。
各種規模的組織都會使用 Fusion Manage 雲端 PLM，集中管理和自動執行程序工作流程，並為參與產品開發的所有利害關係人提供跨職能協同合作。Fusion Manage 的適用角色包括：營運、製造、供應鏈管理、採購、品質和工程等。Fusion Manage 可協助確保每個人都能在一個系統中使用及時、準確的資訊，該系統可供不同團隊、部門和地區的內部和外部利害關係人使用。
PLM 可以作為 ERP 系統的補充。ERP 系統著重於庫存、物流和財務等業務執行流程。PLM 系統專注於產品的所有相關工作，從概念到工程，再到生產和服務。PLM 提供的流程可將產品生命週期中涉及的每個人都連接到資訊的中央來源。將 PLM 與 ERP 連接起來，可以在整個企業的更多自動化和工作流程中增加產品資料使用量，從而獲得更大的業務優勢。