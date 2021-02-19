Autodesk Civil 3D：適用於土木基礎建設的全方位詳細設計與文件製作軟體

什麼是 Autodesk Civil 3D？

Autodesk Civil 3D 設計軟體可讓土木工程師在以 3D 模型為基礎的環境中應對複雜的基礎建設挑戰。

  • 加快設計與文件製作的速度

  • 促進設計自動化

  • 改善協同合作與協調

為什麼要使用 Civil 3D？

提升設計作業

利用以動態 3D 模型為基礎的設計環境和設計導向的文件環境，提高生產力和品質。

簡化協同合作

存取即時更新資訊，並與其他 Autodesk 軟體共用，以進行設計、分析和建構。

加強資料交換

使用一般 IFC 格式，透過與其他軟體的互通性，應對複雜的設計挑戰。

依專案類型探索 Civil 3D

Civil 3D 包括專為重要土木工程領域而打造的工具。瞭解 Civil 3D 如何協助設計和建置更出色的道路和公路、敷地及軌道專案。

您可以使用 Autodesk Civil 3D 執行哪些作業

使用 Autodesk Construction Cloud 改善設計品質 (影片：1 分鐘) (英文)

簡化您的設計和文件製作工作流程

提供道路和公路、敷地設計、軌道和橋樑等專案的設計和施工圖。透過更快速地為表面、廊道、地形等塑型，縮短整體設計時間。

瞭解現有條件並直接整合到您的 GIS。(影片：2 分 35 秒) (英文)

透過順暢的 GIS 整合提高效率

簡化在設計中納入地理資料的程序、確保資產的地理位置準確、針對規劃進行分析，並以關聯方式視覺化您的設計。

即時協同合作 (影片：1 分 36 秒) (英文)

改善專案協同合作

讓設計師在中央資料環境中建立、共用和更新設計專案。在專案生命週期的任何階段進行即時更新，以便與不同團隊共用。

使用 Civil 3D 延伸功能完成更多工作

可能需要額外安裝或訂購其他 Autodesk 產品。

影片：Grading Optimization for Civil 3D 延伸功能概觀

Grading Optimization for Civil 3D

使用 Grading Optimization 可自動執行費時的整地工作、探索替代方案以尋找最佳解決方案，並返回 Civil 3D 完成詳細設計。(影片：1 分 59 秒) (英文)

查看功能
使用 Geotechnical Modeler for Civil 3D 延伸功能對地形進行地理技術分析

Geotechnical Modeler

有效地視覺化與分析地理技術資料 (英文)，然後直接在 Civil 3D 設計模型中輕鬆使用該資料。

請參閱延伸功能的詳細資料
使用 Geotechnical Modeler for Civil 3D 延伸功能對地形進行地理技術分析

PPK Survey for Civil 3D

匯入基準與 Rover 測量資料，並將其轉換為 Civil 3D 圖面中的座標幾何圖形點。

請參閱延伸功能的詳細資料

Civil 3D 資源

訂閱 AEC Tech Drop 部落格 (英文)
有子彈列車、隧道和風力發電機的景觀

線上研討會

瞭解 Civil 3D 新增功能

獲得有價值的見解和技巧，以利縮短設計時間並盡量減少錯誤和重工情況。

隨選觀看 (英文)
彩現有橋樑、航空交通管制塔台、子彈列車、高速公路和營造工地的未來城市

部落格

Civil 3D 亮點和更新

請參閱最新的更新資訊，有效率地設計和數位塑型基礎建設專案。

 

閱讀部落格 (英文)
子彈列車在高架鐵路上行進

發展計畫

Civil 3D 的後續發展

探索 Civil 3D 的產品開發流水線並提供意見反應。

造訪發展計畫 (英文)

透過軟體集購買 Civil 3D 可享優惠

將關聯式建模和概念化工具與詳細設計、分析及最佳化加以結合，讓您做出更好的決策。進一步協調水平和垂直設計專案。透過雲端式共同資料環境支援多領域程序。

*與單獨購買各產品比較。

透過工程建設軟體集取得 Civil 3D 的好處

影片：使用 Autodesk 工程建設軟體集的道路和公路設計

道路和公路設計

透過工程建設軟體集，以更有效率的方式提供全方位道路和公路設計。(觀賞影片：1 分鐘) (英文)

影片：使用 Autodesk 工程建設軟體集的土木結構設計。

橋樑設計

將 Civil 3D 道路幾何圖形連接到 InfraWorks 和自訂 Revit 結構中的參數式橋樑建模工具。(觀賞影片：1 分 20 秒) (英文)

基礎建設線上研討會

線上研討協助您擴展技能

運用產業專用見解和精確度導向的工作流程，將全新的多領域工作流程和功能帶入您的專案。請參閱工程建設軟體集的最新資訊。 

常見問題 (FAQ)

Civil 3D 的用途為何？

Civil 3D 可用於規劃、設計、交付土地開發、水利及運輸專案。

誰適合使用 Civil 3D？

土木工程師、土木工程設計師以及其他土木基礎建設專業人士均可透過 Civil 3D 獲得更出色、更創新的專案成果。

我可以免費使用 Civil 3D 嗎？

可以。學生與教育工作者可免費取得 Autodesk 產品與服務的一年期教育版存取權，只要仍符合資格即可續展。瞭解更多 (英文)。

Civil 3D 在哪個作業系統上執行？

Civil 3D 可在 Microsoft® Windows® 上執行。請參閱 Civil 3D 系統需求，以取得詳細資料。

如果我訂購最新版 Civil 3D 固定期限的使用授權，我可以使用哪些版本？

訂購 Civil 3D 固定期限的使用授權後，您會獲得存取權，可安裝和使用 3 個舊版本。訂購固定期限的使用授權後，您的 Autodesk Account 中會列出可下載的版本。另請參閱訂購客戶可用的舊版本

Civil 3D 固定期限的使用授權費用為何？

年度 Civil 3D 固定期限的使用授權價格為

我可以在多台電腦上安裝 Civil 3D 嗎？

透過 Civil 3D 軟體的固定期限使用授權，您最多可將軟體安裝在 3 台電腦或其他裝置上，但是，同一時間只有指定的使用者能夠在單一電腦中登入並使用該軟體。請參閱軟體授權合約 以取得更多資訊。

如何下載 Civil 3D？

Autodesk 為個人管理員提供了下載和安裝說明。您可用的下載內容會顯示在 Autodesk Account 中。尋找您的產品，選取版本、平台、語言和下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network

如何將我的 Civil 3D 免費試用版轉換為付費固定期限使用授權？

請啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或按此購買 Civil 3D。付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解如何將試用版轉為付費的固定期限使用授權

參閱完整內容

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