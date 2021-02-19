Autodesk Civil 3D 設計軟體可讓土木工程師在以 3D 模型為基礎的環境中應對複雜的基礎建設挑戰。
加快設計與文件製作的速度
促進設計自動化
改善協同合作與協調
利用以動態 3D 模型為基礎的設計環境和設計導向的文件環境，提高生產力和品質。
存取即時更新資訊，並與其他 Autodesk 軟體共用，以進行設計、分析和建構。
使用一般 IFC 格式，透過與其他軟體的互通性，應對複雜的設計挑戰。
— Virgin Hyperloop One 資深土木工程師 Ismael Babur
可能需要額外安裝或訂購其他 Autodesk 產品。
使用 Grading Optimization 可自動執行費時的整地工作、探索替代方案以尋找最佳解決方案，並返回 Civil 3D 完成詳細設計。(影片：1 分 59 秒) (英文)
*與單獨購買各產品比較。
運用產業專用見解和精確度導向的工作流程，將全新的多領域工作流程和功能帶入您的專案。請參閱工程建設軟體集的最新資訊。
Civil 3D 可用於規劃、設計、交付土地開發、水利及運輸專案。
土木工程師、土木工程設計師以及其他土木基礎建設專業人士均可透過 Civil 3D 獲得更出色、更創新的專案成果。
訂購 Civil 3D 固定期限的使用授權後，您會獲得存取權，可安裝和使用 3 個舊版本。訂購固定期限的使用授權後，您的 Autodesk Account 中會列出可下載的版本。另請參閱訂購客戶可用的舊版本。
年度 Civil 3D 固定期限的使用授權價格為
Autodesk 為個人和管理員提供了下載和安裝說明。您可用的下載內容會顯示在 Autodesk Account 中。尋找您的產品，選取版本、平台、語言和下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network。
請啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面上按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或按此購買 Civil 3D。付費訂購時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼。進一步瞭解如何將試用版轉為付費的固定期限使用授權。
Civil 3D
InfraWorks
運輸、敷地、鐵路、土木結構以及其他基礎建設專案的模型式設計
協同合作與互通性
計畫製作和文件製作