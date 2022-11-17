Account management basics

續展固定期限使用授權

根據您購買固定期限使用授權的方式，管理固定期限使用授權續展設定。許多透過 Autodesk 購買的固定期限使用授權都會設置為自動續展。但在某些情況下，您必須手動續展固定期限使用授權。如果您處於受管理的環境中，則續展將由合約管理員、購買者或主要管理員執行。

以下是續展固定期限使用授權需要瞭解的一些事項：

  • 續展價格 - 在固定期限使用授權到期前續展，會比購買新固定期限使用授權更節省費用。不包括月度期限。
  • 試用版固定期限使用授權 — 無法續展或延長試用版軟體。若要繼續使用產品，需要購買固定期限使用授權。如需詳細資訊，請參閱將試用版轉換為固定期限使用授權
  • 已到期的固定期限使用授權 — 您無法重新啟動已到期的固定期限使用授權。若要續展軟體與服務的存取權，請在線上取得新的固定期限使用授權
  • 變更固定期限使用授權期限長度 — 在某些地區，您可以在 Autodesk Account 中或透過聯絡支援人員，來變更固定期限使用授權期限 (例如，從月度固定期限使用授權變更為年度固定期限使用授權)。如果兩個選項皆不可用，請使用原有的固定期限使用授權直到期滿結束，然後取得不同期限的新固定期限使用授權。

自動續展

為了確保您的續展在續展日期當天成功，您的週期性付款方式必須是有效的，並且已開啟自動續展。

  1. 登入您的帳戶
  2. 在固定期限使用授權清單中，選取某個產品以開啟固定期限使用授權詳細資料，然後檢閱登記在案的付款方式。
    如果您看到「管理」按鈕，請參閱以下「按訂單號碼變更續展」的步驟。
  3. 按一下「開啟自動續展」，以確保在續展日期當天進行自動續展程序。
  4. 請按照指示完成變更。

按訂單號碼變更續展

在某些情況下，當您選取某個產品固定期限使用授權時，會顯示「管理」按鈕。請從原始訂單確認電子郵件中找到訂單號碼，然後按照以下步驟操作：

  1. 登入您的帳戶，然後在產品上按一下「管理」以開啟「查找您的訂單」頁面。
  2. 輸入您的訂單號碼和訂單密碼。按一下「搜尋」。
    注意：如果已填入了訂單號碼，它可能是不正確的。檢查訂單號碼是否與確認電子郵件中的訂單號碼相符。如果您忘記了訂單密碼，請按一下「查找您的訂單」頁面底部的連結來重置密碼。
  3. 按一下「管理自動續展方案」。
  4. 選取「開啟」以啟用自動續展，或選取「關閉」以取消自動續展。續展將在續展日期當天進行。

如果您無法從帳戶中存取「查找您的訂單」頁面，請根據您所在的地區使用下列其中一個連結。您也可以從原始訂單確認電子郵件中存取連結。

手動續展

在某些情況下，您必須手動續展固定期限使用授權或採購訂單 (例如，使用 Alipay、Konbini 或電匯等方式付款)。在到期前的 90 天，Autodesk 帳戶中會顯示續展選項。您還會收到一封電子郵件，通知您可以續展。

 

若要在帳戶中檢視您可用的續展選項，請：

  1. 登入您的帳戶，然後按一下「帳單與訂單」>「固定期限的使用授權和合約」。
  2. 在固定期限使用授權清單中，選取某個產品以查看續展選項。
  3. 如果您可以選擇線上續展，請按一下「續展」。續展會加入到購物車中，您可以在其中檢閱價格並完成購買。

為了避免失去軟體的存取權，並繼續享有特別續展價格，請在到期日之前續展您的固定期限使用授權。

續展價格排除

相較於購買新固定期限的使用授權，續展可以節省 5% 或更多的特殊優惠。此節省金額以 Autodesk 的建議零售價 (不含適用稅金) 為基礎，可能因產品、國家/地區或客戶而異。

 

特惠續展價格隨時可能變更，並且不包括折扣、促銷、月度固定期限使用授權和精選產品，包括但不限於：

  • Arnold
  • Assemble
  • AutoCAD Inventor LT Suite
  • AutoCAD LT with CALS Tools
  • AutoCAD Web
  • 建置
  • Fusion 360 (含 EAGLE Standard)
  • Flow Production Tracking
  • Takeoff

續展價格排除

與購買新固定期限使用授權相比，以特惠續展價格訂購，可節省 5% 或更多 — 節省的費用以 Autodesk 的建議零售價 (不包括適用稅金) 為基礎，並可能因產品、國家/地區、客戶或購買途徑 (直接從 Autodesk.com 購買或透過 Autodesk 合作夥伴購買) 而有所不同。

特惠續展價格隨時可能變更，並且不包括折扣、促銷、月度固定期限使用授權和精選產品，包括但不限於：

  • Arnold
  • Assemble
  • AutoCAD Inventor LT Suite
  • AutoCAD LT with CALS Tools
  • AutoCAD Web
  • 建置
  • Fusion 360 (含 EAGLE Standard)
  • Flow Production Tracking
  • Takeoff

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