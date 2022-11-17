在某些情況下，您必須手動續展固定期限使用授權或採購訂單 (例如，使用 Alipay、Konbini 或電匯等方式付款)。在到期前的 90 天，Autodesk 帳戶中會顯示續展選項。您還會收到一封電子郵件，通知您可以續展。

若要在帳戶中檢視您可用的續展選項，請：

登入您的帳戶，然後按一下「帳單與訂單」>「固定期限的使用授權和合約」。 在固定期限使用授權清單中，選取某個產品以查看續展選項。 如果您可以選擇線上續展，請按一下「續展」。續展會加入到購物車中，您可以在其中檢閱價格並完成購買。

為了避免失去軟體的存取權，並繼續享有特別續展價格，請在到期日之前續展您的固定期限使用授權。