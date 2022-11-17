根據您購買固定期限使用授權的方式，管理固定期限使用授權續展設定。許多透過 Autodesk 購買的固定期限使用授權都會設置為自動續展。但在某些情況下，您必須手動續展固定期限使用授權。如果您處於受管理的環境中，則續展將由合約管理員、購買者或主要管理員執行。
根據您購買固定期限使用授權的方式，管理固定期限使用授權續展設定。許多透過 Autodesk 購買的固定期限使用授權都會設置為自動續展。但在某些情況下，您必須手動續展固定期限使用授權。如果您處於受管理的環境中，則續展將由合約管理員、購買者或主要管理員執行。
以下是續展固定期限使用授權需要瞭解的一些事項：
為了確保您的續展在續展日期當天成功，您的週期性付款方式必須是有效的，並且已開啟自動續展。
在某些情況下，當您選取某個產品固定期限使用授權時，會顯示「管理」按鈕。請從原始訂單確認電子郵件中找到訂單號碼，然後按照以下步驟操作：
如果您無法從帳戶中存取「查找您的訂單」頁面，請根據您所在的地區使用下列其中一個連結。您也可以從原始訂單確認電子郵件中存取連結。
在某些情況下，您必須手動續展固定期限使用授權或採購訂單 (例如，使用 Alipay、Konbini 或電匯等方式付款)。在到期前的 90 天，Autodesk 帳戶中會顯示續展選項。您還會收到一封電子郵件，通知您可以續展。
若要在帳戶中檢視您可用的續展選項，請：
為了避免失去軟體的存取權，並繼續享有特別續展價格，請在到期日之前續展您的固定期限使用授權。
相較於購買新固定期限的使用授權，續展可以節省 5% 或更多的特殊優惠。此節省金額以 Autodesk 的建議零售價 (不含適用稅金) 為基礎，可能因產品、國家/地區或客戶而異。
特惠續展價格隨時可能變更，並且不包括折扣、促銷、月度固定期限使用授權和精選產品，包括但不限於：
與購買新固定期限使用授權相比，以特惠續展價格訂購，可節省 5% 或更多 — 節省的費用以 Autodesk 的建議零售價 (不包括適用稅金) 為基礎，並可能因產品、國家/地區、客戶或購買途徑 (直接從 Autodesk.com 購買或透過 Autodesk 合作夥伴購買) 而有所不同。
特惠續展價格隨時可能變更，並且不包括折扣、促銷、月度固定期限使用授權和精選產品，包括但不限於：