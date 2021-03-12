Autodesk Docs：工程建設文件管理更簡單

雲端式共同資料環境

什麼是 Autodesk Docs？

Autodesk® Docs 是 Autodesk Construction Cloud 中的一個雲端式文件管理和共同資料環境。您可以使用 Autodesk Docs 執行以下功能：

  • 減少錯誤和重工，提高準確度。

  • 讓文件核准審閱作業更順暢，並加以控管和自動化。

  • 讓團隊成員掌握一致的資訊，使專案排程更輕鬆。

Autodesk Docs 概觀 (影片：1 分 49 秒)  (英文)

為什麼要使用 Autodesk Docs？

安心組織和共用檔案

可靠地追蹤檔案，並安全傳送給相關人員。

在雲端式平台上彈性工作

透過集中存取資訊的方式，讓跨領域團隊如虎添翼。

提高團隊靈活度

掌握不停變動的專案條件和問題。

解放 Autodesk Docs 的強大威力：探索增強功能 

透過 BIM 內容管理功能提高效率 (影片：2 分 16 秒) (英文)。

透過 BIM 內容管理功能提高設計效率 

Content Catalog 屬於雲端式數位資產管理解決方案，可集中提供 BIM 模型的已核准數位資產，提升設計團隊的效率與生產力。使用者可輕鬆整理、尋找已審閱的資料，並授與資料的存取權，進而提高專案交付內容的品質。

使用 Workshop XR 進行擬真設計審閱 (影片：1:31 分鐘) (英文)。

提供擬真協同合作功能，設計審閱程序更完善 

透過 Autodesk Workshop XR (另售) 與團隊成員一同檢閱 3D 模型。您可追蹤問題、發現代價高昂的錯誤，並透過 Autodesk Construction Cloud 中自動連接的資料，更清楚瞭解空間。

Autodesk Docs 的工作流程

影片：Autodesk Docs 中的文件管理

文件管理

使用實用的管理功能，在雲端儲存、審閱和共用專案文件。

 

觀看影片 (2 分 50 秒) (英文)
影片：Autodesk Docs 建築概述 

Docs + Revit + AutoCAD + Forma  

在雲端將建築平面圖與設計工作流程加以連結，讓使用其他工程建設軟體集工具的團隊更便利。

觀看影片 (2 分 37秒) (英文)
影片：如何使用 Autodesk Docs 支援無紙化環境

土木工程師適用的 Docs

透過數位標記與問題、稽核追蹤等功能，簡化土木工程師的無紙化協同作業。

 

觀看影片 (1 分 59 秒) (英文)

AEC Tech Drop 部落格 

獲得最新消息、秘訣與技巧，掌握 AEC 產品與產業發展。

常見問題 (FAQ)

Autodesk Docs 的用途是什麼？

Autodesk Docs 是雲端式的共同資料環境，可讓整個專案團隊管理和控制文件。透過 Autodesk Docs，工程建設團隊可以簡化設計、營造等領域的協同合作和資料管理程序，並讓文件審閱和核准工作流程更加精簡。

誰適合使用 Autodesk Docs？

專案團隊的所有成員。在專案整個生命週期中都會使用到 Autodesk Docs，包括建築師、設計師、工程師、承包商、分包商、製圖師、細部製作人員、BIM 和 VDC 經理、專案經理、擁有者、製造商等人。

我可以在行動裝置上存取專案嗎？

是，您可以透過 BIM 360 應用程式 (適用於 BIM 360 專案) 或 PlanGrid Build 應用程式 (適用於 ACC 專案) 存取您的專案。兩者皆可從 App Store 或 Google Play 下載。

Autodesk Docs 能夠在哪個作業系統上執行？

Autodesk Docs 是網頁式產品，不需要桌上型電腦作業系統。請參閱 Autodesk Docs 系統需求，取得詳細資料。

Autodesk Docs 專案提供哪些不同的資料中心託管選項？

您的 Autodesk Docs 專案可託管於澳大利亞、美國或歐洲的資料中心。如需更多資訊或指引，以便判斷專案的託管位置，請參考資料中心全方位 FAQ

什麼是 Content Catalog？要如何取得？

Content Catalog 是 Autodesk 的新一代整合版 UNIFI Pro，可做為網頁式內容管理系統，讓客戶有效率地整理、尋找 BIM 模型的已核准數位資產，並提供資產的存取權。Content Catalog 能增進 BIM 專案團隊的生產力和成效。其能順暢整合到常見的建立工具中 (例如 Revit、AutoCAD 和其他第三方解決方案)，客戶可以輕鬆地找出授權資產，並將資產插入至 BIM 模型。

所有 Autodesk Docs 訂閱客戶都有權利使用 Content Catalog，包括因以下產品而具備 Autodesk Docs 固定期限使用授權的訂閱客戶：

  • Autodesk Construction Cloud
  • 工程建設 (AEC) 軟體集
  • Autodesk BIM Collaborate
  • Autodesk BIM Collaborate Pro
  • Autodesk Build
  • Autodesk Takeoff
  • Autodesk Docs 單機版固定期限使用授權

如要進一步瞭解 Content Catalog，請參考詳細的 FAQ (英文)。

Content Catalog 資料提供哪些不同的資料中心託管選項？

您的 Content Catalog 資料可託管於美國或歐洲的資料中心。如需更多資訊或指引，以便判斷專案的託管位置，請參考 Content Catalog 詳細 FAQ

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