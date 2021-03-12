Autodesk Docs 是雲端式的共同資料環境，可讓整個專案團隊管理和控制文件。透過 Autodesk Docs，工程建設團隊可以簡化設計、營造等領域的協同合作和資料管理程序，並讓文件審閱和核准工作流程更加精簡。
可靠地追蹤檔案，並安全傳送給相關人員。
透過集中存取資訊的方式，讓跨領域團隊如虎添翼。
掌握不停變動的專案條件和問題。
Content Catalog 屬於雲端式數位資產管理解決方案，可集中提供 BIM 模型的已核准數位資產，提升設計團隊的效率與生產力。使用者可輕鬆整理、尋找已審閱的資料，並授與資料的存取權，進而提高專案交付內容的品質。
透過 Autodesk Workshop XR (另售) 與團隊成員一同檢閱 3D 模型。您可追蹤問題、發現代價高昂的錯誤，並透過 Autodesk Construction Cloud 中自動連接的資料，更清楚瞭解空間。
Autodesk Docs 是雲端式的共同資料環境，可讓整個專案團隊管理和控制文件。透過 Autodesk Docs，工程建設團隊可以簡化設計、營造等領域的協同合作和資料管理程序，並讓文件審閱和核准工作流程更加精簡。
專案團隊的所有成員。在專案整個生命週期中都會使用到 Autodesk Docs，包括建築師、設計師、工程師、承包商、分包商、製圖師、細部製作人員、BIM 和 VDC 經理、專案經理、擁有者、製造商等人。
是，您可以透過 BIM 360 應用程式 (適用於 BIM 360 專案) 或 PlanGrid Build 應用程式 (適用於 ACC 專案) 存取您的專案。兩者皆可從 App Store 或 Google Play 下載。
Content Catalog 是 Autodesk 的新一代整合版 UNIFI Pro，可做為網頁式內容管理系統，讓客戶有效率地整理、尋找 BIM 模型的已核准數位資產，並提供資產的存取權。Content Catalog 能增進 BIM 專案團隊的生產力和成效。其能順暢整合到常見的建立工具中 (例如 Revit、AutoCAD 和其他第三方解決方案)，客戶可以輕鬆地找出授權資產，並將資產插入至 BIM 模型。
所有 Autodesk Docs 訂閱客戶都有權利使用 Content Catalog，包括因以下產品而具備 Autodesk Docs 固定期限使用授權的訂閱客戶：
如要進一步瞭解 Content Catalog，請參考詳細的 FAQ (英文)。
使用工程建設軟體集安心進行設計
透過 CAD、BIM 和雲端設計等工具，建築師、工程師和營造專業人員可以仰賴工程建設軟體集，以符合成本效益的方式整合產業級軟體。與單機版相比，透過工程建設軟體集入手 Revit + AutoCAD 每年可省下龐大費用。