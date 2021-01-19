Autodesk Revit：可設計和成就一切的 BIM 軟體

以 3D 設計建築和基礎建設；建置更環保的專案；改變世界。

影像由 Stantec 和 EVER RED 授權使用。以 Twinmotion 彩現。

使用 Autodesk Revit，將您的自由想像化為實際設計

Autodesk Revit 可讓建築師、工程師和營造專業人員：

  • 運用參數準確度、精確度和簡便性，為造型、結構和系統建立 3D 模型。

  • 即時修訂平面圖、立面圖、明細表、剖面圖、圖紙和 3D 視覺效果，簡化專案管理流程。

  • 整合跨領域專案團隊，在辦公室或工作現場提高效率、促進協同合作和影響力。

您可以利用 Autodesk Revit 執行哪些作業

運用智慧型設計與文件製作，發揮 BIM 的強大功能。

建立和開發您的設計意圖

Revit 提供繪製草圖、製作明細表、共用、標註和視覺化等工具，可協助建築師、工程師和承包商更有效地協同合作。

運用 Autodesk Docs 中託管的檔案協調您的專案，並與顧問協同合作。

讓您的團隊保持一致

無論是在辦公室還是路上，Autodesk 都支援 AEC 專案團隊的工作方式。Revit 雲端協同作業和 BIM Collaborate Pro 支援協同合作和共同資料環境。

Revit 可連結來自其他 AEC 應用程式 (例如 McNeel Rhino) 的設計資料

為每個人提供更好的建築

建築師和工程師可以使用 Autodesk Revit，藉由整合式分析工具，以及結合多個資料集和檔案類型的功能，安心地進行設計。

利用 Insight 促進永續設計

使用工程建設軟體集安心進行設計

透過 CAD、BIM 和雲端設計等工具，建築師、工程師和營造專業人員可以仰賴工程建設軟體集，以符合成本效益的方式整合產業級軟體。與單機版相比，在工程建設軟體集中購買 Revit + AutoCAD 每年可省下龐大費用。

*與單獨購買各產品比較

使用工程建設軟體集，每個專案都有適合的工具

AutoCAD 與 Revit 相互搭配使用，打造完美成效

AutoCAD 與 Revit 搭配使用，可快速有效率地進行設計到製作文件的工作流程。瞭解原因 (影片：1 分 21 秒)

探索 Autodesk Forma

軟體集新增：從桌面版到雲端，來回連結 Forma 與 Revit 之間的設計工作流程。(影片：2 分 16 秒)

Autodesk Revit 資源

取得 Revit 試用版的學習指南 (英文)
現代建築設計

客戶資源

客戶價值中樞

瞭解 Autodesk 與 AEC 社群如何協同合作，分享定義 Revit 未來發展方向的構想。

造訪客戶價值中樞 (英文)
會議中的建築、工程和營造專業人士

產品最新消息

查看 Autodesk Revit 2025 的新增功能

閱讀最新版本中的碳排放總量分析、敷地設計增強功能等資訊。

閱讀 Revit 部落格 (英文)
以 Twinmotion for Autodesk Revit 彩現的城市景觀鳥瞰圖

產品發展計畫

查看 Autodesk Revit 的後續發展

即時查看 Revit 公開發展計畫，瞭解產品開發路線內容。

 

造訪 Revit 發展計畫

常見問題 (FAQ)

如何下載 Revit？

Autodesk 為個人管理員提供了下載和安裝說明。可用的下載內容會顯示在 Autodesk Account。尋找您的產品，然後選取版本、平台、語言和下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network

Autodesk Revit 的用途是什麼？

Autodesk Revit 是設計、記錄、視覺化以及交付建築、工程和營造專案的專用工具。

誰適合使用 Autodesk Revit？

建築師、結構工程師、MEP 工程師、土木工程師、營造專業人士、裝配商、計算設計師、業主等，都使用 Autodesk Revit 來達成建築與基礎建設的設計、營造、營運與維護目標。

如果訂購最新版本的固定期限使用授權，可以使用哪些版本的 Revit？ 

訂購 Revit 固定期限的使用授權後，可安裝和使用 3 個舊版本。訂購固定期限的使用授權後，Autodesk Account 會列出可下載的版本。另請參閱訂購客戶可用的舊版本

Autodesk Revit 在哪個作業系統上執行？

Autodesk Revit 在 Microsoft® Windows® 上執行。請參閱 Revit 系統需求，以取得詳細資料。

可以在多台電腦上安裝 Revit 嗎？ 

透過 Revit 軟體的固定期限使用授權，您最多可將軟體安裝在三台電腦或其他裝置上，但是，同一時間只有指定使用者能夠在單一電腦中登入並使用該軟體。請參閱軟體授權合約以取得更多資訊。 

如何將 Revit 免費試用版轉為付費的固定期限使用授權？ 

啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面中按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或在此購買 Revit。購買固定期限使用授權時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼組合。進一步瞭解如何將試用版轉為付費的固定期限使用授權

我正在使用 Autodesk Revit 的免費試用版，有哪些資源可以協助我？

首先建議您閱讀 Revit 快速入門手冊 (英文)，透過可存取的線上指示，以及建築、結構和 MEP 的模型，瞭解 Autodesk Revit 的基礎知識。開啟 Autodesk Revit 後，可在首頁畫面取得範例內容。 
 
我們也提供鍵盤快速鍵指南。學習使用軟體時，建議善用快速鍵。

參閱完整內容

支援和解決問題 (英文)

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