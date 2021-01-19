Autodesk Revit 可讓建築師、工程師和營造專業人員：
運用參數準確度、精確度和簡便性，為造型、結構和系統建立 3D 模型。
即時修訂平面圖、立面圖、明細表、剖面圖、圖紙和 3D 視覺效果，簡化專案管理流程。
整合跨領域專案團隊，在辦公室或工作現場提高效率、促進協同合作和影響力。
建築師和工程師可以使用 Autodesk Revit，藉由整合式分析工具，以及結合多個資料集和檔案類型的功能，安心地進行設計。
*與單獨購買各產品比較
AutoCAD 與 Revit 搭配使用，可快速有效率地進行設計到製作文件的工作流程。瞭解原因 (影片：1 分 21 秒)
Autodesk 為個人和管理員提供了下載和安裝說明。可用的下載內容會顯示在 Autodesk Account。尋找您的產品，然後選取版本、平台、語言和下載方式。如需更多資訊，請造訪 Autodesk Knowledge Network。
Autodesk Revit 是設計、記錄、視覺化以及交付建築、工程和營造專案的專用工具。
建築師、結構工程師、MEP 工程師、土木工程師、營造專業人士、裝配商、計算設計師、業主等，都使用 Autodesk Revit 來達成建築與基礎建設的設計、營造、營運與維護目標。
啟動您的試用版軟體，然後在試用版畫面中按一下「立即訂購固定期限的使用授權」，或在此購買 Revit。購買固定期限使用授權時，請輸入與您登入試用版時相同的電子郵件地址與密碼組合。進一步瞭解如何將試用版轉為付費的固定期限使用授權。
首先建議您閱讀 Revit 快速入門手冊 (英文)，透過可存取的線上指示，以及建築、結構和 MEP 的模型，瞭解 Autodesk Revit 的基礎知識。開啟 Autodesk Revit 後，可在首頁畫面取得範例內容。
我們也提供鍵盤快速鍵指南。學習使用軟體時，建議善用快速鍵。
Revit
Revit LT
適用於建築、結構、MEP 和營造的塑型工具集
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Twinmotion for Revit