AutoCAD 2025 隨附 Plant 3D 工具集

針對廠房設計的產業專用工具集，可建立和編輯 P&ID 與 3D 模型，並萃取正投影及等角投影的管線圖。 您可使用 Plant 3D 工具集執行以下工作：

  • 在雲端共同資料環境中，安全協同合作  

  • 使用關聯式指令加快並自動執行 P&ID 製圖和 3D 塑型  

  • 直接從 3D 模型自動建立配管等角圖面  

以 Plant 3D 工具集設計的廠房

Plant 3D 工具集功能

協同合作和 P&ID

適用於 Plant 3D 的協作

多個專案團隊可協力製作廠房設計模型，同時維持合規性要求，而且全部都可在雲端共同資料環境中完成。

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快速 P&ID 製圖

使用關聯式 AutoCAD 指令，讓 P&ID 製圖更簡單。(影片：58 秒) (英文)

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業界標準的符號資源庫

Plant 3D 工具集的工具選項板內建有標準符號資源庫。包含 PIP、ISA、ISO/DIN 及 JIS 等標準。

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資料驗證

可按照由使用者定義的規則，掃描 P&ID 資料一致性，藉此快速識別潛在的錯誤。

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3D 建模

快速建構 3D 廠房模型

參數式的設備建模功能、結構鋼資源庫，以及依業界標準配管目錄制定的專案限定管線規格，可供迅速建立 3D 廠房模型。(影片：1 分 26 秒) (英文)

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參數式設備樣板

利用參數式樣板建立並編輯設備，縮短您建立廠房配置所需的時間。

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結構建模

可使用 AISC、CISC、DIN 等業界標準鋼剖面，配置結構、樓梯、階梯和扶手。

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建立專案限定的管線規格

按照專案的特定要求，自訂管線規格。內含業界標準元件及自訂元件。

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管線文件

建立並編輯正投影管線圖

直接從 3D 模型萃取正投影管線圖，並隨 3D 模型一同更新。

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自動產生等角的管線

直接從 3D 模型建立業界標準/專案標準的等角管線圖。

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自動進行專案用報告

定義專案報告格式，並直接從 3D 模型自動填入資料。

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BIM 模型文件

和其他領域合作建立廠房的 BIM 模型。

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工廠中的圓柱管

Plant 3D 工具集的優勢

本研究顯示，Plant 3D 工具集可提升高達 74% 的生產力*，大幅縮短一般 AutoCAD 處理廠房設計工作的時間。

Plant 3D 工作流程

影片：兩種產品可最佳化檔案共用、專案管理和資料保護

Plant 3D 工具集 + BIM 360 Design

廠房設計師使用 BIM 360 Design，以跨專案團隊的形式，在雲端共同資料環境中協同合作。

觀賞影片 (2 分 38 秒) (英文)
影片：水處理廠內部的 3D 圖面

Plant 3D 工具集 + Revit + Navisworks + InfraWorks

使用工程建設軟體集中的 Plant 3D，完成規格主導的設計、分析和施工就緒的等角視圖。

觀賞影片 (2 分 5 秒) (英文)
以柔和色相呈現的城市景觀 3D 圖形

Autodesk 工程建設軟體集

使用 Plant 3D、Civil 3D、InfraWorks、Revit 和其他 BIM 軟體和工具，簡化您的工作流程。

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*免責聲明

以上生產力資料來自 Autodesk 委託外部顧問進行的一系列研究。這七項工具集研究將基本 AutoCAD 與 AutoCAD 內的專用工具集做比較，探討經驗豐富的 AutoCAD 使用者進行常見工作時的表現。* 上述效能測試結果皆可能因機械、作業系統、篩選條件，甚至來源資料等因素而異。雖然已經盡一切努力使測試盡可能公正和客觀，但您的結果仍可能不同。產品資訊和規格如有變更，恕不另行通知。Autodesk「按原樣」提供此資訊，無任何形式的明示或暗示擔保。