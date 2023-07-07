Autodesk Construction Cloud, BIM 360 veya Flow Production Tracking gibi bulut ürünlerinin yönetimini üstlenen yöneticiler, projelere ve iş birliği iş akışlarına kullanıcı erişimini yönetmek için Hub'ları kullanır. Hub, ekiplerin nerede olurlarsa olsunlar yazılıma erişebilecekleri, verilerini saklayabilecekleri ve projeler üzerinde birlikte çalışabilecekleri bir yerdir.

Etkin aboneliğe sahip birincil veya ikincil bir yönetici olarak Autodesk Ekibinizle ilişkili tüm Hub'ları Autodesk Account Hesabı > Ürünler ve Hizmetler > Hub'lar sayfasından görüntüleyebilirsiniz. Çeşitli Autodesk bulut ürünlerimiz için destek materyalleri aşamalı olarak Hub'lar sayfasına ekleniyor. Ekibinizle ilişkili bir Hub'ı görüntüleseniz bile Hub hesap yöneticisi olarak eklenmediğiniz sürece bu Hub'ı yönetemezsiniz. Erişim sağlamak için hub yöneticinizle iletişime geçin.

Not: Bir Hub'a eklediğiniz kullanıcılar, hâlihazırda başka role sahip bir ekip üyesi değilse misafir kullanıcı olarak eklenir.

İpucu: Misafir kullanıcıların Autodesk yazılımlarındaki farklı Hub'larda yer alan projelerini görüntülemelerine olanak sağlamak için bu kişileri ekibinizin kullanıcı listesinde tutun.

Hub'lar sayfasından şunları gerçekleştirebilirsiniz:

Hub'ları tek bir yerden görüntüleyin

Ekipleri için hub ekosistemini anlama

Hub'larla nasıl çalışacağınızı anlamak için Autodesk’e ulaşma ihtiyacını azaltın.

Not: Bir kullanıcı ACC veya BIM 360 Hub'ında veya bir proje üzerinde iş birliği yapmayı sonlandırdığında öncelikle bu kullanıcıyı ACC veya BIM 360 Hub'ından ve daha sonra ekibinizden çıkarın. Bu şekilde, kullanıcı kalıcı olarak çıkarılmış olur. Kullanıcı ekleme ve kaldırılma bölümüne bakın.