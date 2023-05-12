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Kullanım raporları hakkında SSS

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Kullanım nasıl tanımlanır?

Bir ürün başlatıldığında ve geçerli bir lisans alındığında kullanım etkinliği raporlanır. Ürüne Flex ile erişim sağlıyorsanız günlük belirteç ücretlendirmesi kullanılır. Tek kullanıcı aboneliğiniz varsa kullanım raporlarında lisans kullanımı, ilgili gün için sayılır. 24 saat geçtikten sonra ürün *anlamlı kullanıma tabi kalırsa yeni bir belirteç ücreti kesilir veya kullanım, başka bir günün lisans kullanımı sayılır.  
*Her ürün için anlamlı kullanım sayılan işlemler tanımlanmıştır.

 

Not: Autodesk ürünlerinin çoğunda hareketsizlik algılama özelliği bulunur ve bu özellik, anlamlı kullanım algılanmayan zamanlarda bir sonraki günlük belirteç ödemesini veya kullanım raporlamasını geciktirir. Ürün sürümünüzün hareketsizlik algılama özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için Hareketsizlik algılamayı destekleyen Flex ürünlerine (İngilizce) bakın.

Bir ürünü yanlışlıkla başlatırsam ne olur? Kullanım yine de raporlamaya dahil edilir mi?

Evet, bir ürünü beş dakikadan kısa bir süre için başlatırsanız hem abonelik lisans kullanımı hem de Flex kullanımı kapsamında günlük kullanıma ve kullanıcı sayısına dahil edilir. Flex kullanıyorsanız ücretlendirilen jetonlar 0 olarak raporlanır.

Neden sıfır jeton kullanımı raporlanır?

Bir üründeki belirli özellikler, ürüne erişimi tetikler. Kullanım, kullanılan ürünlerde ve kullanıcı ölçümlerinde sayılsa da sizden herhangi bir jeton ücreti alınmaz.

Seçilebilir zaman aralıkları nasıl raporlanır?

Lisans Kullanımı, Belirteç Kullanımı ve Dışa Aktarma sayfaları için seçiminize uygun zaman aralıkları aşağıda belirtilmiştir:

  • Son 30 gün. 30 günlük pencere.
  • Son üç ay. Tamamlanan en son üç ay.
  • Son altı ay. Tamamlanan en son altı ay.
  • Son dokuz ay. Tamamlanan en son dokuz ay.
  • Son 12 ay Tamamlanan en son 12 ay.

Kullanım Raporu için zaman aralıkları hem özel bir tarih seçimini hem de beş adet önceden ayarlanmış tarih aralığını içerir.

 

Not: Birden çok aya ait zaman aralığı seçimlerine göre raporlanan verilerde, geçerli ay dahil edilmez. Geçerli ayın verilerini görüntülemek için Son 30 gün seçeneğini kullanın.

 

İpucu: Kullanımı Dışa Aktar özelliğiyle, ek bir zaman filtresi seçeneği olan Tüm tarihler'i kullanabilirsiniz. Tüm tarihler, rapor tarihine kadar hem süresi dolmuş hem de aktif abonelikler için bildirilen kullanımı dışa aktarmanıza olanak tanır.

İnternet bağlantım kesildiğinde ne olur?

Bir ürüne erişmek için Flex kullanıyorsanız son oturum açmanızdan sonra en fazla 24 saat çevrimdışı kalabilirsiniz. Bundan sonra, ürün kapanır. 
Not: Tek kullanıcılı bir aboneliğiniz varsa son oturum açmanızdan sonra en fazla 30 gün boyunca çevrimdışı kalabilirsiniz.

Kullanım raporlarındaki “Son işlenme süresi” ne anlama geliyor?  

Yerel saat diliminizde görüntülenen kullanım raporlarının yenilendiği ve Autodesk Account hesabında raporlandığı son tarih ve saat anlamına gelir.

Belirteç kullanım raporlama verilerim neden yanlış görünüyor?

Raporlama verileri aşağıdaki durumlarda yanlış olabilir:

  • Bir ürüne aynı kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak birden fazla kullanıcı erişiyorsa.

  • Bir kullanıcı Flex'te hem aboneliğe hem de ürüne atandığında, ürün erişimi için belirteç kullanmaz.

Bakiye sayfasında görüntülenen bilgi, Belirteç Kullanımı sayfasındaki bilgilerle uyuşmuyor?

Bakiye sayfası hem Flex belirteçlerinin hem de paylaşılan bulut kredilerinin bakiyesini gösterir.

Ayrıca bkz.

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Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

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