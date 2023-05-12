Bir ürün başlatıldığında ve geçerli bir lisans alındığında kullanım etkinliği raporlanır. Ürüne Flex ile erişim sağlıyorsanız günlük belirteç ücretlendirmesi kullanılır. Tek kullanıcı aboneliğiniz varsa kullanım raporlarında lisans kullanımı, ilgili gün için sayılır. 24 saat geçtikten sonra ürün *anlamlı kullanıma tabi kalırsa yeni bir belirteç ücreti kesilir veya kullanım, başka bir günün lisans kullanımı sayılır.

*Her ürün için anlamlı kullanım sayılan işlemler tanımlanmıştır.

Not: Autodesk ürünlerinin çoğunda hareketsizlik algılama özelliği bulunur ve bu özellik, anlamlı kullanım algılanmayan zamanlarda bir sonraki günlük belirteç ödemesini veya kullanım raporlamasını geciktirir. Ürün sürümünüzün hareketsizlik algılama özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için Hareketsizlik algılamayı destekleyen Flex ürünlerine (İngilizce) bakın.