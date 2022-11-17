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Lisans kullanım raporları

Lisans kullanım raporlaması sayesinde yöneticiler hangi kullanıcıların atanmış ürünleri olduğunu görebilir ve kullanım sıklıklarını izleyebilir. Bu bilgilerle yöneticiler lisans atamalarını ve satın alma kararlarını optimize edebilir. Lisans kullanım raporlaması sadece tek kullanıcı erişimli ürünlerde mevcuttur ve sadece internete bağlı kullanıcıların aktivitelerini ölçebilir.

Lisans kullanım özeti şunları izler:

  • Toplam kullanıcı sayısı: Ekibinizde ürünleri açan ve kullanan kişiler

  • Toplam ürün sayısı: Kullanılmış olan atanmış ürünler

  • Toplam lisans sayısı: Tek kullanıcı erişimli ürünler için abonelik lisansları

Not: Veriler Autodesk gizlilik ilkeleri tarafından korunur ve yalnızca toplanma amaçları doğrultusunda kullanılır. Daha fazla bilgi için Autodesk gizlilik beyanına (İngilizce) bakın.

Lisans kullanımını görüntülemek için

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.
  2. Raporlama > Lisans Kullanımı’nı seçin.

Lisans kullanım özeti

  • Lisans Kullanım Özeti raporunda bir zaman aralığı seçin: 

    1. Bu ay 

    2. Son 3 ay

    3. 6 ay 

    4. 9 ay

    5. 12 ay


    • Özelleştirilmiş araç setleri, sektör çözüm paketleri ve Paketler dahil olmak üzere AutoCAD’de tek tek ürünlere göre kullanımı görmek için ürün grubunun adına tıklayın.

Ürüne göre lisans kullanımı

  1. Ürüne Göre'yi seçin.

  2. Bir zaman aralığı seçin. 

  3. Tek bir ürünün ayrıntılarını görmek için Ayrıntılar'a tıklayın.

Kullanıcıya göre lisans kullanımı

  1. Kullanıcıya Göre'yi seçin. 

  2. Bir zaman aralığı seçin.

  3. Ürüne, sürüme ve sıklığa göre ayrıntılı kullanım için bir kullanıcının adına tıklayın.

Kullanıcı adlarını ve e-posta adreslerini görüntülemek için

  1. Kullanıcıya Göre'yi seçin.

  2. Kullanıcı Davet Et'in yanındaki ayarlar simgesini seçin.

  3. Kişisel Veriler'i seçin.

Kullanım, kullanıcı ve abonelik verilerini dışarı aktarmak için

Lisans kullanımını, kullanıcıları ve abonelikleri listeleyen bir elektronik tablo indirebilirsiniz.

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.  

  2. Raporlama > Lisans Kullanımı’nı seçin.

  3. Ayarları görüntülemek için Dışa Aktar'a tıklayın.

  4. Bir dosya formatı ve ekip seçin. 

  5. Şu rapor türlerinden birini veya birkaçını seçin: Abonelikler, Kullanıcılar ve Kullanım Raporları.

  6. Kullanım Raporları'nı seçerseniz bir tarih aralığı seçin.

  7. Dışa Aktar'a tıklayın.

 

Dışarı aktarılan veriler hakkında daha fazla bilgi için Kullanım raporları dışa aktarma veri alanları bölümüne bakın.

Kullanım raporları videosu

Ayrıca bkz.

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