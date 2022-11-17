Lisans kullanım raporlaması sayesinde yöneticiler hangi kullanıcıların atanmış ürünleri olduğunu görebilir ve kullanım sıklıklarını izleyebilir. Bu bilgilerle yöneticiler lisans atamalarını ve satın alma kararlarını optimize edebilir. Lisans kullanım raporlaması sadece tek kullanıcı erişimli ürünlerde mevcuttur ve sadece internete bağlı kullanıcıların aktivitelerini ölçebilir.

Lisans kullanım özeti şunları izler:

Toplam kullanıcı sayısı : Ekibinizde ürünleri açan ve kullanan kişiler

Toplam ürün sayısı : Kullanılmış olan atanmış ürünler

Toplam lisans sayısı: Tek kullanıcı erişimli ürünler için abonelik lisansları

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