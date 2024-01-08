Yönetici olarak, Autodesk Account Hesabı’nın Kullanıcı yönetimi işlevi bölümünde ürünlere ve hizmetlere kullanıcı atarsınız. Kullanıcı yönetiminde dört tür yönetici rolü bulunur:

Birincil yönetici Bir ekibin yalnızca bir adet birincil yöneticisi olabilir. (Ekipler hakkında daha fazla bilgi için Ekiplerin yönetilmesi bölümüne bakın.) Aynı kişi birden fazla ekipte birincil yönetici olabilir. Varsayılan olarak, ilk satın alan kişi (sözleşme yöneticisi) birincil yönetici olur. Birincil yönetici rolü, daha sonra ikincil yönetici rolündeki başka bir kişiye devredilebilir.

Sözleşme yöneticisi Varsayılan olarak, ilk satın alan kişi sözleşme yöneticisi olur. Abonelik veya sözleşme başına yalnızca bir sözleşme yöneticisi olabilir. Aynı kişi birden fazla abonelik veya sözleşme için sözleşme yöneticisi olabilir. Sözleşme yöneticisi rolü, bayiler üzerinden satın alınan lisanslarda başka birine devredilebilir. Autodesk Mağazası’ndan satın alınan lisanslarda bu rol devredilemez. (Aşağıdaki etkileşimli Sözleşme yöneticisini değiştirme formunu inceleyin.)

İkincil yönetici Bir ekipte birden fazla ikincil yönetici olabilir. İkincil yöneticiler; birincil yönetici, başka bir ikincil yönetici veya SSO yöneticisi tarafından atanır. İkincil yöneticiler, atandıkları ekipteki kullanıcıları ve ürünleri görüntüleyebilirler.

Çoklu oturum açma (SSO) yöneticisi Bir ekipte birden fazla SSO yöneticisi olabilir. Birincil yöneticiler gibi SSO yöneticileri de SSO yapılandırmasını yönetebilir.



Not: Kullanıcılarınızı Autodesk Hesabı’ndaki Klasik kullanıcı yönetimi bölümünde yönetiyorsanız, birincil yönetici rolü sözleşme yöneticisi tarafından ve ikincil yönetici rolü ise yazılım koordinatörleri tarafından gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için Klasik kullanıcı yönetimi bölümünü inceleyin.