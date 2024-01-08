YÖNETİCİLER İÇİN HESAP YÖNETİMİ

Kullanıcı yönetimi yönetici rolleri

Yönetici olarak, Autodesk Account Hesabı’nın Kullanıcı yönetimi işlevi bölümünde ürünlere ve hizmetlere kullanıcı atarsınız. Kullanıcı yönetiminde dört tür yönetici rolü bulunur:

  • Birincil yönetici
    • Bir ekibin yalnızca bir adet birincil yöneticisi olabilir. (Ekipler hakkında daha fazla bilgi için Ekiplerin yönetilmesi bölümüne bakın.)
    • Aynı kişi birden fazla ekipte birincil yönetici olabilir. 
    • Varsayılan olarak, ilk satın alan kişi (sözleşme yöneticisi) birincil yönetici olur.
    • Birincil yönetici rolü, daha sonra ikincil yönetici rolündeki başka bir kişiye devredilebilir. 
  • Sözleşme yöneticisi
    • Varsayılan olarak, ilk satın alan kişi sözleşme yöneticisi olur.
    • Abonelik veya sözleşme başına yalnızca bir sözleşme yöneticisi olabilir.
    • Aynı kişi birden fazla abonelik veya sözleşme için sözleşme yöneticisi olabilir. 
    • Sözleşme yöneticisi rolü, bayiler üzerinden satın alınan lisanslarda başka birine devredilebilir. Autodesk Mağazası’ndan satın alınan lisanslarda bu rol devredilemez. (Aşağıdaki etkileşimli Sözleşme yöneticisini değiştirme formunu inceleyin.)
  • İkincil yönetici
    • Bir ekipte birden fazla ikincil yönetici olabilir.
    • İkincil yöneticiler; birincil yönetici, başka bir ikincil yönetici veya SSO yöneticisi tarafından atanır.
    • İkincil yöneticiler, atandıkları ekipteki kullanıcıları ve ürünleri görüntüleyebilirler.
  • Çoklu oturum açma (SSO) yöneticisi
    • Bir ekipte birden fazla SSO yöneticisi olabilir.
    • Birincil yöneticiler gibi SSO yöneticileri de SSO yapılandırmasını yönetebilir.

Not: Kullanıcılarınızı Autodesk Hesabı’ndaki Klasik kullanıcı yönetimi bölümünde yönetiyorsanız, birincil yönetici rolü sözleşme yöneticisi tarafından ve ikincil yönetici rolü ise yazılım koordinatörleri tarafından gerçekleştirilir. Daha fazla bilgi için Klasik kullanıcı yönetimi bölümünü inceleyin.

Yönetici sorumlulukları

Birincil yönetici

  • Kullanıcıları ve ürünlere erişimlerini yönetir
  • İkincil yöneticileri ve SSO yöneticilerini atar, ayrıca başka bir ikincil yöneticiyi birincil yönetici olarak atayabilir
  • Çoklu oturum açma (SSO) yapılandırmasını yönetebilir
  • Autodesk'in ana iletişim noktası olarak hizmet verir

Sözleşme yöneticisi

  • Abonelik ve sözleşmeye yönelik bildirim e-postalarını alır
  • Faturalandırma ve yenilemeleri yönetir
  • Bir ekibe yeni abonelik atar
  • Aboneliği farklı bir ekibe taşır (diğer ekipte de birincil veya ikincil yönetici rolüne sahip olması gerekir)
  • Autodesk'in ana iletişim noktası olarak hizmet verir

İkincil yönetici

  • Kullanıcıları ve ürünlere erişimlerini yönetir
  • Yeni ikincil yöneticiler atayabilir ve birincil yöneticiyi değiştirebilir
  • Faturalandırma ve yenileme işlemlerini yönetir (aynı zamanda sözleşme yöneticisi olması gerekir)
  • Tüm ekiplere yönelik ürün kullanımı raporlarını görüntüler ve dışa aktarır 

SSO yöneticisi

  • Kullanıcıları ve ürünlere erişimlerini yönetir
  • Yeni ikincil yöneticiler atayabilir ve birincil yöneticiyi değiştirebilir
  • Tek kullanıcı abonelikleri ile Flex’e dahil tüm ekiplerin ürün kullanım raporlarını görüntüler ve dışa aktarır (not: Token Flex hariçtir)

Yönetici rollerini yeniden atamak için

Birincil yöneticiyi değiştirin

 

Birincil yöneticiyi değiştirdiğinizde, eski birincil yönetici artık ikincil yönetici olur.

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.
  2. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre bölümüne gidin.
  3. Yeni birincil yönetici olarak atamak istediğiniz ikincil yöneticiyi seçin (yalnızca ikincil bir yönetici birincil yönetici olabilir).
  4. Rolü Değiştir'e tıklayın.
  5. Birincil Yönetici'yi seçin ve Kaydet'e tıklayın.

Not: Birincil yönetici rolüne başka birinin atandığında sözleşme yöneticisi değişmez. Aynı sözleşme yöneticisi; ödeme ve yenileme işlemlerini yönetmeye ve abonelik e-postalarını, yenileme anımsatıcılarını ve faturaları almaya devam eder.

Sözleşme yöneticisini değiştirin

 

Sözleşme yöneticisi rolü, bayiler üzerinden satın alınan lisanslarda başka birine devredilebilir. Autodesk Mağazası’ndan satın alınan lisanslarda bu rol devredilemez. Yalnızca mevcut sözleşme yöneticisi yeni bir kişiyi sözleşme yöneticisi rolüne geçirebilir. Bunu yapmak için mevcut sözleşme yöneticisi aşağıdaki etkileşimli formu kullanır.

İkincil yöneticiyi değiştirin

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.
  2. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre bölümüne gidin.
  3. İkincil yönetici olarak atamak istediğiniz kullanıcının adına tıklayın.
  4. Rolü Değiştir'e tıklayın.
  5. İkincil Yönetici'yi seçin ve Kaydet'e tıklayın.

SSO yöneticisini değiştirin

  1. manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.
  2. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre bölümüne gidin.
  3. SSO yöneticisi olarak atamak istediğiniz kullanıcının adına tıklayın.
  4. Rolü Değiştir'e tıklayın.
  5. SSO Yöneticisi'ni seçin ve Kaydet'e tıklayın.

 

Ayrıca bkz.

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