Birçok kuruluş, hızla değişen donanım ve yazılım gerekliliklerine ayak uydurmak için sanallaştırma uygulamalarını benimsemiştir. Böylece daha az fiziksel makineye ihtiyacınız olur ve bilgisayar kaynaklarını bir araya getirebilirsiniz.
Birçok kuruluş, hızla değişen donanım ve yazılım gerekliliklerine ayak uydurmak için sanallaştırma uygulamalarını benimsemiştir. Böylece daha az fiziksel makineye ihtiyacınız olur ve bilgisayar kaynaklarını bir araya getirebilirsiniz.
Yazılımınızın sanal bir ortamda kullanılabilmesi, kullandığınız ürüne, onu nasıl satın aldığınıza ve bu satın alma planının kullanım şartlarının sanallaştırmaya izin verip vermediğine bağlıdır. Sanal ortamda çalışacağından emin olmak için yazılımınızın sistem gerekliliklerini kontrol edin. Yazılımınızın sanal ortamda kullanılmaya uygun olduğunu doğrulamak için satın alma planınızın erişim ve kullanım şartlarını inceleyin.
Bu satın alma planları, bazı sanallaştırma türlerine izin verir:
Tek kullanıcı aboneliği, Autodesk Flex veya kurumsal işletme sözleşmesi. Yöneticiler, atanan bir kullanıcının birden fazla cihazdan erişim sağlayabilmesi için yazılımı dağıtabilir. Ancak tek bir lisansa aynı anda yalnızca bir yetkili kullanıcı erişebilir. Tek kullanıcı abonelikleri, kullanıcıların yazılım erişimine izin vermek için oturum açmalarını gerektirir.
Not: Sanal ortamınız yeniden başlatma sırasında bir kullanıcının MAC adresini saklamıyorsa kullanıcının yazılımına erişmek için her oturumda giriş yapması gerekir.
Ağ lisans sunucuları, sunucu bileşenleri veya sunucu bazlı ürün bileşenleri. Sunucu bileşenlerini şirket içinde kendi WAN'ınızda veya şirket dışında bir üçüncü taraf bulut sağlayıcısı aracılığıyla sanallaştırabilirsiniz. Tesis dışı bir seçenek seçerseniz, şunlardan emin olun:
Barındırılan yazılımın, üçüncü taraf bulut sağlayıcınız tarafından uygun şekilde korunduğundan.
Uzaktan barındırılan yazılıma erişimi ve bu yazılımın kullanımını kontrol edebildiğinizden.
Satın alma türüne göre sanallaştırma politikası
|Satın alma türü
|Yazılım kurulumunun sanallaştırılması
|Sunucu bileşenlerinin sanallaştırılması
|
Adlandırılmış kullanıcı aboneliği
|
|
|
Tek kullanıcılı abonelik
|
İzin verilir
|
Yok
|
Flex
|
İzin verilir
|
Yok
|
Kurumsal İş Sözleşmesi (Token Flex)
|
İzin verilir
|
İzin verilir
|
Çok kullanıcılı abonelik
|
|
|
Çok kullanıcılı abonelik
|
İzin verilmez
|
İzin verilir
Ağ lisansını, sunucuları, sunucu bileşenlerini ve sunucu bazlı ürün bileşenlerini içerir.
Sanal kurulum için teknik destek
Autodesk, yazılımınızın düzgün çalıştığından emin olmak için teknik destek sağlar, ancak sanal ortamınız için teknik destek sağlamaz. Teknik destek gerektiren bir sorununuz varsa destek uzmanlarımızın sorunun sanal ortamla değil, yazılımınızla ilgili olduğunu doğrulaması gerekebilir. Sorunlu davranışı fiziksel bir ortamda tekrarlamanızı isteyebilirler. Tekrarlanabilirse destek sağlarlar. Tekrarlanamıyorsa destek için sanallaştırma sağlayıcınızla iletişime geçmeniz gerekir.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.