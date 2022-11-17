Yazılımınızın sanal bir ortamda kullanılabilmesi, kullandığınız ürüne, onu nasıl satın aldığınıza ve bu satın alma planının kullanım şartlarının sanallaştırmaya izin verip vermediğine bağlıdır. Sanal ortamda çalışacağından emin olmak için yazılımınızın sistem gerekliliklerini kontrol edin. Yazılımınızın sanal ortamda kullanılmaya uygun olduğunu doğrulamak için satın alma planınızın erişim ve kullanım şartlarını inceleyin.

Bu satın alma planları, bazı sanallaştırma türlerine izin verir:

Tek kullanıcı aboneliği, Autodesk Flex veya kurumsal işletme sözleşmesi . Yöneticiler, atanan bir kullanıcının birden fazla cihazdan erişim sağlayabilmesi için yazılımı dağıtabilir. Ancak tek bir lisansa aynı anda yalnızca bir yetkili kullanıcı erişebilir. Tek kullanıcı abonelikleri, kullanıcıların yazılım erişimine izin vermek için oturum açmalarını gerektirir.

Not : Sanal ortamınız yeniden başlatma sırasında bir kullanıcının MAC adresini saklamıyorsa kullanıcının yazılımına erişmek için her oturumda giriş yapması gerekir.

Ağ lisans sunucuları, sunucu bileşenleri veya sunucu bazlı ürün bileşenleri . Sunucu bileşenlerini şirket içinde kendi WAN'ınızda veya şirket dışında bir üçüncü taraf bulut sağlayıcısı aracılığıyla sanallaştırabilirsiniz. Tesis dışı bir seçenek seçerseniz, şunlardan emin olun: Barındırılan yazılımın, üçüncü taraf bulut sağlayıcınız tarafından uygun şekilde korunduğundan. Uzaktan barındırılan yazılıma erişimi ve bu yazılımın kullanımını kontrol edebildiğinizden.



Satın alma türüne göre sanallaştırma politikası