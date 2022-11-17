Herhangi bir kullanıcıyı (birincil veya ikincil yöneticiler hariç) konuk olarak atayabilirsiniz. Bunu genellikle yükleniciler veya satıcılar gibi çalışan olmayan kişiler için yaparsınız.
Bir kullanıcıyı konuk olarak atamak için:
- manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nızda oturum açın.
- Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre bölümüne gidin.
- Bir kullanıcı arayın veya seçin.
- Ayrıntıları Görüntüle’ye tıklayın.
- Rolü Değiştir'e tıklayın.
- Kullanıcı rolü altında Bu bir Konuk Kullanıcıdır'ı seçin.
- Kaydet'e tıklayın.
- Bir kullanıcının konuk atamasını kaldırmak için Bu bir Konuk Kullanıcıdır'ın seçimini kaldırın.
Not: Bağlı bir bulut işbirliği ürününden (Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro veya Autodesk Build gibi) ekibinize eklenen kullanıcılar, varsayılan olarak konuk olarak eklenir.