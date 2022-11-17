Herhangi bir kullanıcıyı (birincil veya ikincil yöneticiler hariç) konuk olarak atayabilirsiniz. Bunu genellikle yükleniciler veya satıcılar gibi çalışan olmayan kişiler için yaparsınız.

Bir kullanıcıyı konuk olarak atamak için:

manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nızda oturum açın. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre bölümüne gidin. Bir kullanıcı arayın veya seçin. Ayrıntıları Görüntüle’ye tıklayın. Rolü Değiştir'e tıklayın. Kullanıcı rolü altında Bu bir Konuk Kullanıcıdır'ı seçin. Kaydet'e tıklayın. Bir kullanıcının konuk atamasını kaldırmak için Bu bir Konuk Kullanıcıdır'ın seçimini kaldırın.

Not: Bağlı bir bulut işbirliği ürününden (Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro veya Autodesk Build gibi) ekibinize eklenen kullanıcılar, varsayılan olarak konuk olarak eklenir.