Veri güvenliği

Autodesk ürün ve hizmetlerinde ilk kez oturum açıp bunları yetkilendirdiğinizde, Autodesk benzersiz cihaz tanımlayıcıları, IP adresleri, ürün kimlikleri, ürün lisansları ve hesap kullanıcı adları gibi tanımlayıcıları toplar. Ayrıca işletim sistemleri, ürün kullanımı ve coğrafi konum bilgileri gibi elektronik bilgileri toplar ve bu bilgileri Autodesk sunucularına göndeririz. Autodesk tarafından işlenen kişisel veriler hakkında daha fazla bilgi için Autodesk Gizlilik Beyanı (İngilizce) bölümüne bakın.

Adlandırılmış kullanıcı lisansı amacıyla veri toplamaya ek olarak, Autodesk hizmetlerini sağlamak için kişisel verileri farklı şekillerde elde ederiz. Örneğin, bir hesaba kaydolduğunuzda veya bir ürünü kullandığınızda, bir ürün veya hizmete kaydolduğunuzda, bültenimize veya etkinliklerimizden birine kaydolduğunuzda veya başka bir şekilde bizimle iletişime geçtiğinizde olduğu gibi doğrudan sizden bazı kişisel veriler toplanır. Ürünlerimizle nasıl, ne zaman ve neden etkileşimde bulunduğunuzla ilgili diğer veriler otomatik olarak toplanır veya oluşturulur. Ayrıca, bağlı kuruluşlar ve iş ortakları gibi üçüncü taraflardan da sizinle ilgili belirli veriler elde ederiz. Kişisel verilerinizi, Autodesk Gizlilik Beyanı (İngilizce) sayfasında açıklandığı şekilde dikkatli ve yararlı şekillerde kullanırız.