YÖNETİCİLER İÇİN HESAP YÖNETİMİ

Lisans eklenmesi veya azaltılması

Yalnızca sözleşme yöneticileri, otomatik olarak yenilenecek şekilde ayarlanmış abonelikler için lisans ekleyebilir veya azaltabilir.

 

Not: Bu özellik yalnızca Autodesk'ten çevrimiçi satın alınan aboneliklerde ve bazı bölgelerde mevcuttur.

Lisans eklemek için

  1. Sözleşme yöneticisi olarak, Autodesk Hesabınızda oturum açın ve Faturalandırma ve Siparişler > Abonelikler ve Sözleşmeler'e gidin.

  2. Abonelik ayrıntılarınızı görüntülemek için bir sözleşme seçin.

  3. Lisans sayısının altındaki Lisans Ekle'ye tıklayın.

  4. Lisans sayısını ayarlayın ve Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın. 

  5. Gerekirse ödeme yöntemini değiştirin ve Kaydet'e tıklayın. 
    Not: Ek lisanslar için, aboneliği satın almak için kullandığınız kredi kartından ücret alınır. Farklı bir ödeme yöntemi kullanmak için işlemi tamamlamadan önce ödeme yöntemini ekleyin ve kaydedin.

  6. Değişiklikleri gözden geçirin ve Siparişi Gönder'e tıklayın.

Lisansları azaltmak için

Lisans sayısını istediğiniz zaman azaltabilirsiniz. Lisans sayısı ve fiyat düşüşü, aboneliğiniz yenilendiğinde kaydedilir.

  1. Sözleşme yöneticisi olarak, Autodesk Hesabında oturum açın ve Faturalandırma ve Siparişler > Abonelikler ve Sözleşmeler'e gidin.

  2. Abonelik ayrıntılarınızı görüntülemek için bir sözleşme seçin.

  3. Lisans sayısının altındaki Lisansları Azalt'a tıklayın. 

  4. Lisans sayısını ayarlayın ve Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın.

Ayrıca bkz.

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