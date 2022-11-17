Yalnızca sözleşme yöneticileri, otomatik olarak yenilenecek şekilde ayarlanmış abonelikler için lisans ekleyebilir veya azaltabilir.
Not: Bu özellik yalnızca Autodesk'ten çevrimiçi satın alınan aboneliklerde ve bazı bölgelerde mevcuttur.
Yalnızca sözleşme yöneticileri, otomatik olarak yenilenecek şekilde ayarlanmış abonelikler için lisans ekleyebilir veya azaltabilir.
Not: Bu özellik yalnızca Autodesk'ten çevrimiçi satın alınan aboneliklerde ve bazı bölgelerde mevcuttur.
Sözleşme yöneticisi olarak, Autodesk Hesabınızda oturum açın ve Faturalandırma ve Siparişler > Abonelikler ve Sözleşmeler'e gidin.
Abonelik ayrıntılarınızı görüntülemek için bir sözleşme seçin.
Lisans sayısının altındaki Lisans Ekle'ye tıklayın.
Lisans sayısını ayarlayın ve Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın.
Gerekirse ödeme yöntemini değiştirin ve Kaydet'e tıklayın.
Not: Ek lisanslar için, aboneliği satın almak için kullandığınız kredi kartından ücret alınır. Farklı bir ödeme yöntemi kullanmak için işlemi tamamlamadan önce ödeme yöntemini ekleyin ve kaydedin.
Değişiklikleri gözden geçirin ve Siparişi Gönder'e tıklayın.
Lisans sayısını istediğiniz zaman azaltabilirsiniz. Lisans sayısı ve fiyat düşüşü, aboneliğiniz yenilendiğinde kaydedilir.
Sözleşme yöneticisi olarak, Autodesk Hesabında oturum açın ve Faturalandırma ve Siparişler > Abonelikler ve Sözleşmeler'e gidin.
Abonelik ayrıntılarınızı görüntülemek için bir sözleşme seçin.
Lisans sayısının altındaki Lisansları Azalt'a tıklayın.
Lisans sayısını ayarlayın ve Değişiklikleri Kaydet'e tıklayın.
Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.
Ne düzeyde desteğiniz var?
Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.