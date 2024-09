Kullanılan toplam belirteç sayısı. Flex ürünlerine ve hizmetlerine erişmek için seçilen zaman diliminde bu kullanıcı tarafından kullanılan toplam belirteç sayısı.

Seçili kullanıcı hakkında ek bilgi için herhangi bir adı tıklatın:

Kullanılan belirteçler. Seçilen zaman aralığındaki tüm ürünler için kullanılan toplam Flex belirteç sayısı.

Kullanılan günler. Bu kullanıcının bir Flex ürününe veya hizmetine eriştiği toplam gün sayısı, seçilen zaman aralığındaki toplam gün sayısından daha fazladır.

Kullanılan ürünler. Seçilen zaman aralığında Flex ile erişilen benzersiz ürünlerin sayısı.



Not: Seçilen kullanıcı tarafından kullanılan her ürün için, her hafta kullanılan gün sayısını görüntülemek üzere grafiğin üzerine gelebilirsiniz. Ürün sürümüne göre sayıyı gösteren bir çubuk grafik de görüntüleyebilirsiniz.