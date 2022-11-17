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Kullanıcı eklenmesi ve kaldırılması

Autodesk Account hesabında yöneticiler, ekiplere kullanıcı ekler ve buradan kullanıcıları kaldırır. Ekip, yöneticilerin kullanıcıları, atamaları ve ayarları yönettiği merkezi bir alandır. Ekip, Autodesk hesabıyla eklenen kullanıcıları, misafir kullanıcıları ve Autodesk bulut işbirliği ürünlerinde çalışan kullanıcıları içerir. Ekipler hakkında daha fazla bilgi için Ekiplerin yönetilmesi bölümüne bakın

 

Yöneticiler, aşağıdaki yöntemlerle kullanıcılara Autodesk ürün ve hizmetlerine erişim hakkı verebilir:

  • Kullanıcıların bireysel olarak davet edilmesi veya Autodesk hesabı üzerinden topluca içe aktarılması. Mevcut Autodesk hesabı olmayan kullanıcılar, kendi e-posta adresleri ve şifreleriyle hesap oluşturma bağlantısı içeren bir onay e-postası alır.
  • Çoklu oturum açma (SSO) özelliğiyle zamanında (JIT) temel hazırlık üzerinden kullanıcıların otomatik olarak eklenmesi. JIT temel hazırlık, yeni kullanıcılar için otomatik olarak hesaplar oluşturur ve SSO ile Autodesk'te ilk kez oturum açtıklarında onları ekibinize ekler. Daha fazla bilgi edinmek için JIT temel hazırlık nasıl çalışır? bölümüne bakın
  • Kullanıcıların dizin senkronizasyonuyla eklenmesi Dizin senkronizasyonu ile kuruluşunuzun dizininde, Autodesk hesabındaki ekibinizle otomatik olarak senkronize edilebilecek kullanıcı grupları oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, yeni kullanıcılar, oluşturulan hesaplarında oturum açmaya gerek kalmadan ekibinize katılabilir. Daha fazla bilgi için Active Directory Senkronizasyonunu Anlama bölümünü inceleyin.
  • Kullanıcıların Hub'lar üzerinden eklenmesi. Ekibinizin verileri güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmasına ve Autodesk iş birliği ürünleri (şu anda BIM/ACC, Flow Production Tracking, Forma ve Fusion) üzerinden projeler üzerinde iş birliği yapmasına izin vermek için ekip üyelerini ve izinlerini yönetmek üzere bir hub kullanabilirsiniz.

Kullanıcı ekleme ve kullanıcıları kaldırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makalenin sonundaki videoyu izleyin. 

 

Not: Yeni abonelikler oluşturmak veya mevcut abonelikleri iptal etmek için aşağıdaki yöntemleri uygulamayın. Bu işlemler için Lisans eklenmesi veya azaltılması sayfasına gidin. Yakın zamanda satın alınmış aboneliğinizi iade etmek için destek ile iletişime geçin.

Kullanıcıları tek tek eklemek için

  1. Gezinme menüsünde Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre'yi seçin.
  2. Kullanıcı davet etmek istediğiniz ekibi seçin ve ardından Kullanıcıları Davet Et'e tıklayın.
  3. Kullanıcının adını, soyadını ve e-posta adresini girin.
  4. Davet Gönder'e tıklayın.
    Mevcut bir Autodesk hesabı olan kullanıcılar ekibinizde doğrulanmış olarak görünür.

     

    Mevcut bir hesabı olmayan kullanıcılar davet edildi olarak görünür ve bu kullanıcılar, hesap oluşturmak için bir davet e-posta alır. Davet edilen kullanıcılar, davet e-postadaki bağlantı üzerinden yedi gün içinde hesaplarını oluşturabilir.

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  5. Bir abonelik başladıktan sonra 30 gün boyunca hesabınızda görünen kılavuzlu kurulum bilgileri, henüz hesaplarını doğrulamamış olan kullanıcıları tanımlar. 30 günden sonra herhangi bir kullanıcı hesabının Onaylı veya Davet Edildi durum seçeneklerinden hangisine sahip olduğunu Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre bölümünden kontrol edebilirsiniz.
  6. Kullanıcı yedi gün içinde hesabını doğrulamazsa e-posta adresinin doğru olup olmadığını kontrol ettikten sonra tekrar davet gönderin:
    • Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre bölümüne gidin
    • Kullanıcıyı seçin ve Tekrar Davet Gönder'i tıklayın.

Not: SSO (Çoklu Oturum Açma) özelliğine sahip Premium planınız varsa kullanıcılar otomatik olarak eklenebilir.

Kullanıcı listesini içe aktarmak için

  1. İçe aktarmak istediğiniz en fazla 5.000 kullanıcıyı içeren bir CSV dosyası hazırlayın.
    1. Her kullanıcıya tek bir satır sağlayın.
    2. Üç sütun sağlayın: Ad, Soyad ve E-posta adresi.
      Not: Ekibinizde zaten var olan kullanıcılar yok sayılır.
  2. Gezinme menüsünde Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre'yi seçin.
  3. Kullanıcı davet etmek istediğiniz ekibi seçin ve ardından Kullanıcıları Davet Et'e tıklayın.
    Not: Klasik kullanıcı yönetimi kullanıyorsanız Klasik kullanıcı yönetiminde kullanıcı ekleme bölümüne bakın.
  4. İçe Aktar sekmesini seçin ve CSV Dosyası Yükle'ye tıklayın. Dosya yüklenirken çalışmaya devam edebilirsiniz. İçe aktarma işlemi tamamlandığında bir bildirim görüntülenir.

Kullanıcıları tek tek kaldırmak için

Birincil, ikincil ve SSO yöneticileri kullanıcıları Autodesk Hesabı’ndan kaldırabilir. Bir kullanıcının kaldırılması, o kullanıcının ürün ve hizmetlere erişimini kaldırır ancak kişisel Autodesk hesabını silmez.
 

Kullanıcı Yönetimi bölümünde:

  1. Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre'yi seçin (Kullanıcı Yönetimi'ni yalnızca yöneticiyseniz görürsünüz).
  2. Bir kullanıcı seçin.
  3. Kullanıcıyı Kaldır simgesine tıklayın (kullanıcı iletişim bilgilerinin yanındaki çöp kutusu).
  4. Onay penceresinde, Kullanıcıyı Kaldır'a tıklayın.

Not: Yönetici ayrıcalıkları kaldırılmadığı sürece birincil yöneticiler kaldırılamaz. Tüm yöneticiler diğer ikincil yöneticileri ve SSO yöneticilerini kaldırabilir.

Kullanıcıları toplu olarak kaldırmak için

  1. manage.autodesk.com adresinden hesabınızda oturum açın ve Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcıya Göre'ye tıklayın.
  2. Bir veya daha fazla kullanıcı seçmek için onay kutusunu tıklayın. Kaç kullanıcı seçtiğinizi gösteren bir başlık görüntülenir.
  3. Ekipten Kaldır'a tıklayın.
  4. Onay penceresinde, Kaldır'a tıklayın.

Not: Dizin senkronizasyonundan (Premium plan) eklenen birincil yöneticileri veya kullanıcıları kaldıramazsınız.

Bulut iş birliği sitelerine erişimin kaldırılması

Bazı iş birliği ürünlerinde, iş birliği sitelerinize ve proje verilerinize erişimi devre dışı bırakmak için ek adımlar gerekebilir.

 

Aşağıdaki tabloda, kullanıcı Autodesk ekibinden kaldırıldıktan sonra site erişiminin nasıl olacağı açıklanmaktadır.

Ürün Kullanıcı devre dışı Kullanıcı erişimi
Autodesk Construction Cloud (ACC) Hayır Aktif kalır
BIM 360 Hayır Aktif kalır
Fusion Evet Etkin değil. Site verilerine erişilemiyor
Info360 Hayır Aktif kalır
Flow Production Tracking Evet Etkin değil. Site verilerine erişilemiyor
Forma Evet Etkin değil. Site verilerine erişilemiyor.
Tandem Hayır Aktif kalır
Upchain Hayır Aktif kalır

Kaldırılan bir kullanıcı etkin kalırsa kullanıcıyı devre dışı bırakmak veya sitenizden kaldırmak için iş birliği sitenizin yöneticisiyle iletişime geçin.

 

Kullanıcı erişimini yönetmeye ilişkin talimatlar için iş birliği ürününüzün yardım bölümüne bakın. BIM 360 veya ACC'de üye durumunu yönetmek için hesap üyelerinin yönetilmesi bölümüne bakın.

 

 

Ayrıca bkz.

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