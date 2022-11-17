Autodesk Account hesabında yöneticiler, ekiplere kullanıcı ekler ve buradan kullanıcıları kaldırır. Ekip, yöneticilerin kullanıcıları, atamaları ve ayarları yönettiği merkezi bir alandır. Ekip, Autodesk hesabıyla eklenen kullanıcıları, misafir kullanıcıları ve Autodesk bulut işbirliği ürünlerinde çalışan kullanıcıları içerir. Ekipler hakkında daha fazla bilgi için Ekiplerin yönetilmesi bölümüne bakın

Yöneticiler, aşağıdaki yöntemlerle kullanıcılara Autodesk ürün ve hizmetlerine erişim hakkı verebilir:

Kullanıcıların bireysel olarak davet edilmesi veya Autodesk hesabı üzerinden topluca içe aktarılması. Mevcut Autodesk hesabı olmayan kullanıcılar, kendi e-posta adresleri ve şifreleriyle hesap oluşturma bağlantısı içeren bir onay e-postası alır.

Çoklu oturum açma (SSO) özelliğiyle zamanında (JIT) temel hazırlık üzerinden kullanıcıların otomatik olarak eklenmesi. JIT temel hazırlık, yeni kullanıcılar için otomatik olarak hesaplar oluşturur ve SSO ile Autodesk'te ilk kez oturum açtıklarında onları ekibinize ekler. Daha fazla bilgi edinmek için JIT temel hazırlık nasıl çalışır? bölümüne bakın

Kullanıcıların dizin senkronizasyonuyla eklenmesi Dizin senkronizasyonu ile kuruluşunuzun dizininde, Autodesk hesabındaki ekibinizle otomatik olarak senkronize edilebilecek kullanıcı grupları oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, yeni kullanıcılar, oluşturulan hesaplarında oturum açmaya gerek kalmadan ekibinize katılabilir. Daha fazla bilgi için Active Directory Senkronizasyonunu Anlama bölümünü inceleyin.

Kullanıcıların Hub'lar üzerinden eklenmesi. Ekibinizin verileri güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmasına ve Autodesk iş birliği ürünleri (şu anda BIM/ACC, Flow Production Tracking, Forma ve Fusion) üzerinden projeler üzerinde iş birliği yapmasına izin vermek için ekip üyelerini ve izinlerini yönetmek üzere bir hub kullanabilirsiniz.

Kullanıcı ekleme ve kullanıcıları kaldırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makalenin sonundaki videoyu izleyin.

Not: Yeni abonelikler oluşturmak veya mevcut abonelikleri iptal etmek için aşağıdaki yöntemleri uygulamayın. Bu işlemler için Lisans eklenmesi veya azaltılması sayfasına gidin. Yakın zamanda satın alınmış aboneliğinizi iade etmek için destek ile iletişime geçin.