Varsayılan olarak, Autodesk Hesabınızda otomatik olarak tüm kullanıcılarınızın ve Autodesk aboneliklerinizin altında yer alan bir ekibiniz olur. İsteğe bağlı olarak ek ekipler oluşturabilirsiniz. Şirketinizde birbiriyle ilişkili olmayan birden fazla şirket veya kuruluş varsa ancak kuruluşunuzun tamamı için merkezi olarak abonelik satın almak istiyorsanız ek ekipler oluşturmak yararlı olabilir. Her bölüm için bir ekip oluşturulmasıyla bu ekiplerin yöneticileri, kuruluşunuzun sahip olduğu tüm abonelikler yerine yalnızca bölümlerinin ödediği abonelikleri yönetir. Ayrıca abonelikleri ekipler arasında da taşıyabilirsiniz ve bu abonelikler aynı birincil yönetici altında yönetilmeye devam eder.

Burada ekiplerin bazı özelliklerini bulabilirsiniz:

Ekip adları hesabınızın Sözleşme Ayrıntıları bölümünde görünür, böylece abonelik yenileme veya satın alma kararları verme zamanı geldiğinde hangi aboneliklerin hangi ekiplere eklendiğini görebilirsiniz. Bu, yenilemelerin izlenmesini kolaylaştırır.

Yöneticilere bir veya daha fazla ekibi yönetmek için yetki verebilirsiniz Yöneticiler ekipleri yeniden adlandırabilir ve kullanıcıları ürünlere davet edip atayabilir.

Ekipteki kullanıcılar tarafından kaç lisans kullanıldığını görmek için kullanım raporlarınızı ekibe göre filtreleyebilirsiniz. Belirli bir ekip için yaptığınız kullanıcı atamalarının ve işletme kararlarının etkili olup olmadığını belirlemek için kullanım raporlarını kullanın.

Ekiplerin Autodesk Hesabı’nda bulunan gruplardan farklı olduğunu anlamak önemlidir. Gruplar, ürünleri düzenlemenize ve kullanıcılara atamanıza olanak tanır. Kullanıcılarınızı ürünlere tek tek atamak yerine, onları gruplar halinde düzenleyebilir ve grupları her grubun üyelerine aynı ürünlere erişim atanan rollere göre yönetebilirsiniz. Örneğin, AutoCAD kullanan mimarlar için bir grup oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Grupların yönetilmesi bölümüne bakın.

Not: Klasik kullanıcı yönetiminde ekipler desteklenmez.

Aşağıdaki prosedürlerin her biri için öncelikle manage.autodesk.com adresinden Autodesk Hesabı’nda oturum açın.