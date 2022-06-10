BIM Collaborate ürünlerinin önemli özellikleri

BIM Collaborate Pro'nun Tasarım İş Birliği modülünde tasarım zaman çizelgesi

Tasarım iş birliği

İnşaat mühendisliği, yapı tasarımı ve birden fazla disiplinden alınan verileri proje tabanlı iş akışlarıyla tek bir sistemde yönetin

Proje şablonları

Dosyalar, sorunlar, formlar ve roller için yapılandırılabilir şablonlar kullanarak projeleri verimli bir şekilde ayarlayın

Verilere yaygınlaştırılmış erişim

Tasarımları çevrimiçi olarak gözden geçirin ve ekipleri, projeleri ve veri izinlerini merkezi olarak yönetin

Gelişmiş değişim analizleri

Model kombinasyonlarınızı 2B veya 3B olarak görüntüleyerek disiplinler arasındaki değişikliklerin planlı çalışmayı nasıl etkilediğini anlayın

Proje etkinliği takibi

Çok disiplinli projelerde veri alışverişini yöneterek paylaşılan tasarım paketlerinin tarihlerini ve içeriklerini görüntüleyin

Bağlantılı sorunlar

Çözüm için sorunları tanımlayın ve atayın. Sorunları doğrudan Revit veya Navisworks'te gidermek için sorun eklentilerini kullanın

Otomatik çakışma tespiti

Canlı çalışmadan ayrılmış klasörlerdeki paylaşılan modeller üzerinde çakışma analizi çalıştırarak tasarım seçeneklerini keşfedin

Değerli proje içgörüleri

Sık karşılaşılan sorunları takip edin ve planlama ve öngörülebilirliği iyileştirmek için proje verilerinizin gücünden yararlanın

Merkezi doğruluk kaynağı

Devir teslim sırasında verimliliği artırmak için tüm proje verilerini tek bir yerde depolayın ve yönetin

Autodesk BIM Collaborate Pro 2025'teki yenilikler

Autodesk BIM Collaborate Pro 2025'in yeni özellikleri

AEC için Tandem yetkilendirmesi

Müşterileriniz için dijital ikizler oluşturma, sunma ve sürdürme becerisiyle hizmetlerinizi genişletin.

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BIM Collaborate Pro ve BIM Collaborate özellikleri

Hem BIM Collaborate Pro hem de BIM Collaborate'deki özellikler

GELİŞTİRİLDİ

Çok disiplinli tasarım iş birliği

İnşaat mühendisliği, yapı tasarımı ve birden fazla disiplinden ekipleri ve bunlardan alınan verileri proje tabanlı iş akışlarını kullanarak tek bir merkezi doğru kaynağında yönetin. Köprü teknolojisini kullanarak şirket içindeki ve dışındaki ekiplerle projeler arasında ayrıntıları paylaşın. Proje rolleri genelinde paket durumunu görüntüleyerek bağlantıyı, iletişimi ve şeffaflığı geliştirin. (video: 2:42 dk.)

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Proje şablonları

Dosyalar, sorunlar, formlar ve roller için proje şablonundaki ayarları yapılandırarak proje kurulumunu kolaylaştırın. Proje kurulumunu önceki projelerden daha az adımla çoğaltın, zamandan tasarruf edin ve daha iyi tutarlılık elde edin.

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Tasarım verilerine demokratik erişim

Web tarayıcısında tasarımları kolayca inceleyin. Ekipleri, projeleri ve hesapları tek bir yerden yönetin. Güçlü erişim izinlerini kullanarak ekiplerin odaklanmasını sağlamak için ilgili verilere otomatik kontrol ile güvenle erişin.

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Gelişmiş değişim analizleri

Model kombinasyonlarınızı 2B veya 3B olarak ve hatta önceki sürümleri bile görüntüleyip karşılaştırarak disiplinler arasındaki değişikliklerin planlı çalışmayı nasıl etkilediğini anlayın. Değişiklikleri takip etmek, kapsamlarını belirlemek ve otomatik bildirimler almak için izleme grupları oluşturun. Değişiklik denetimleri için onay iş akışlarını ayarlayın.

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Proje etkinliği takibi

Tasarım liderleri, paylaşılan tasarım paketlerinin ve verilerinin tarihlerini ve içeriklerini kolayca görmek için zaman çizelgesi görünümünü kullanabilir. Ayrıca, tek bir arayüz kullanarak birden çok disiplin içeren projelerde paketler oluşturabilir ve kullanabilirsiniz.

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Bağlantılı sorunlar

Hızlı çözüm için bir tasarımdaki sorunları kolayca tanımlayın ve atayın. Kapalı döngü iş akışları için doğrudan Revit veya Navisworks'te buluttan size atanan sorunları çözmek için eklentileri kullanın.

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GELİŞTİRİLDİ

Otomatik çakışma tespiti

Otomatik çakışma analizini kullanarak tasarım kalitesini artırın ve buluttaki referans modellerle koordinasyonu basitleştirin.

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Değerli proje içgörüleri

Tasarım birlikte oluşturma süreci boyunca sık karşılaşılan sorunları izleyin. Planlama ve öngörülebilirliği iyileştirmek için kendi proje verilerinizin gücünden yararlanın.

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Tek bir hakikat kaynağı

Devir teslim sırasında verimliliği artırmak için Revit, Civil 3D veya AutoCAD Plant 3D ile oluşturulmuş tüm proje verilerini tek bir yerde depolayın ve yönetin.

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BIM Collaborate Pro'ya özel özellikler

Revit Bulut İş Paylaşımı

Daha hızlı ve sorunsuz Revit birlikte oluşturma için iş paylaşımını buluta taşıyın. Aşağı akış oluşturulabilirliğini geliştirmek için BIM verilerini kullanın.

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Civil 3D için İş Birliği

Web tarayıcısında kolay tasarım incelemesi özelliği ile Civil 3D dosyaları, veri kısayolları ve dış referanslar üzerinde tek bir konumda güvenli bir şekilde iş birliği yapın.

Plant 3D için İş Birliği

AutoCAD Plant 3D dosyalarına ekipler arasında güvenli bir şekilde erişin. Bulut tabanlı, ortak veri ortamında uyumluluk gereksinimlerini koruyun.