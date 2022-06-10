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İnşaat mühendisliği, yapı tasarımı ve birden fazla disiplinden alınan verileri proje tabanlı iş akışlarıyla tek bir sistemde yönetin
Dosyalar, sorunlar, formlar ve roller için yapılandırılabilir şablonlar kullanarak projeleri verimli bir şekilde ayarlayın
Tasarımları çevrimiçi olarak gözden geçirin ve ekipleri, projeleri ve veri izinlerini merkezi olarak yönetin
Model kombinasyonlarınızı 2B veya 3B olarak görüntüleyerek disiplinler arasındaki değişikliklerin planlı çalışmayı nasıl etkilediğini anlayın
Çok disiplinli projelerde veri alışverişini yöneterek paylaşılan tasarım paketlerinin tarihlerini ve içeriklerini görüntüleyin
Çözüm için sorunları tanımlayın ve atayın. Sorunları doğrudan Revit veya Navisworks'te gidermek için sorun eklentilerini kullanın
Canlı çalışmadan ayrılmış klasörlerdeki paylaşılan modeller üzerinde çakışma analizi çalıştırarak tasarım seçeneklerini keşfedin
Sık karşılaşılan sorunları takip edin ve planlama ve öngörülebilirliği iyileştirmek için proje verilerinizin gücünden yararlanın
Devir teslim sırasında verimliliği artırmak için tüm proje verilerini tek bir yerde depolayın ve yönetin
AEC için Tandem yetkilendirmesi
Müşterileriniz için dijital ikizler oluşturma, sunma ve sürdürme becerisiyle hizmetlerinizi genişletin.
GELİŞTİRİLDİ
Çok disiplinli tasarım iş birliği
İnşaat mühendisliği, yapı tasarımı ve birden fazla disiplinden ekipleri ve bunlardan alınan verileri proje tabanlı iş akışlarını kullanarak tek bir merkezi doğru kaynağında yönetin. Köprü teknolojisini kullanarak şirket içindeki ve dışındaki ekiplerle projeler arasında ayrıntıları paylaşın. Proje rolleri genelinde paket durumunu görüntüleyerek bağlantıyı, iletişimi ve şeffaflığı geliştirin. (video: 2:42 dk.)
Proje şablonları
Dosyalar, sorunlar, formlar ve roller için proje şablonundaki ayarları yapılandırarak proje kurulumunu kolaylaştırın. Proje kurulumunu önceki projelerden daha az adımla çoğaltın, zamandan tasarruf edin ve daha iyi tutarlılık elde edin.
Tasarım verilerine demokratik erişim
Web tarayıcısında tasarımları kolayca inceleyin. Ekipleri, projeleri ve hesapları tek bir yerden yönetin. Güçlü erişim izinlerini kullanarak ekiplerin odaklanmasını sağlamak için ilgili verilere otomatik kontrol ile güvenle erişin.
Gelişmiş değişim analizleri
Model kombinasyonlarınızı 2B veya 3B olarak ve hatta önceki sürümleri bile görüntüleyip karşılaştırarak disiplinler arasındaki değişikliklerin planlı çalışmayı nasıl etkilediğini anlayın. Değişiklikleri takip etmek, kapsamlarını belirlemek ve otomatik bildirimler almak için izleme grupları oluşturun. Değişiklik denetimleri için onay iş akışlarını ayarlayın.
Proje etkinliği takibi
Tasarım liderleri, paylaşılan tasarım paketlerinin ve verilerinin tarihlerini ve içeriklerini kolayca görmek için zaman çizelgesi görünümünü kullanabilir. Ayrıca, tek bir arayüz kullanarak birden çok disiplin içeren projelerde paketler oluşturabilir ve kullanabilirsiniz.
Bağlantılı sorunlar
Hızlı çözüm için bir tasarımdaki sorunları kolayca tanımlayın ve atayın. Kapalı döngü iş akışları için doğrudan Revit veya Navisworks'te buluttan size atanan sorunları çözmek için eklentileri kullanın.
GELİŞTİRİLDİ
Otomatik çakışma tespiti
Otomatik çakışma analizini kullanarak tasarım kalitesini artırın ve buluttaki referans modellerle koordinasyonu basitleştirin.
Değerli proje içgörüleri
Tasarım birlikte oluşturma süreci boyunca sık karşılaşılan sorunları izleyin. Planlama ve öngörülebilirliği iyileştirmek için kendi proje verilerinizin gücünden yararlanın.
Tek bir hakikat kaynağı
Devir teslim sırasında verimliliği artırmak için Revit, Civil 3D veya AutoCAD Plant 3D ile oluşturulmuş tüm proje verilerini tek bir yerde depolayın ve yönetin.
Revit Bulut İş Paylaşımı
Daha hızlı ve sorunsuz Revit birlikte oluşturma için iş paylaşımını buluta taşıyın. Aşağı akış oluşturulabilirliğini geliştirmek için BIM verilerini kullanın.