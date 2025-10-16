Kullanıcı rolü politikası, kullanıcıları harici kullanıcı veya kullanıcı olarak atamanıza olanak tanır.

Harici kullanıcılar, kuruluşunuzun dışında olup Autodesk ürünlerine veya hizmetlerine erişmesi gereken, yükleniciler ya da satıcılar gibi kişilerdir. Daha önce konuk kullanıcı olarak adlandırılan bu rol, kurum içindeki hassas kaynakları erişime açmadan güvenli bir işbirliği kurulmasına olanak tanır.

Kullanıcı yönetimindeki varsayılan ayarlar veya alan adlarına dayalı kurallarla harici kullanıcılarınız için hangi politikanın geçerli olacağını belirleyebilirsiniz. Bu işlev, bir kişinin harici veya standart kullanıcı olarak değerlendirilmesini kontrol etmenize yardımcı olarak erişimi güvenli ve şeffaf bir şekilde yönetmenizi kolaylaştırır.