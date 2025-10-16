YÖNETİCİLER İÇİN HESAP YÖNETİMİ

Kullanıcı rolü politikasının yönetilmesi

Kullanıcı rolü politikası, kullanıcıları harici kullanıcı veya kullanıcı olarak atamanıza olanak tanır.

 

Harici kullanıcılar, kuruluşunuzun dışında olup Autodesk ürünlerine veya hizmetlerine erişmesi gereken, yükleniciler ya da satıcılar gibi kişilerdir. Daha önce konuk kullanıcı olarak adlandırılan bu rol, kurum içindeki hassas kaynakları erişime açmadan güvenli bir işbirliği kurulmasına olanak tanır.

 

Kullanıcı yönetimindeki varsayılan ayarlar veya alan adlarına dayalı kurallarla harici kullanıcılarınız için hangi politikanın geçerli olacağını belirleyebilirsiniz. Bu işlev, bir kişinin harici veya standart kullanıcı olarak değerlendirilmesini kontrol etmenize yardımcı olarak erişimi güvenli ve şeffaf bir şekilde yönetmenizi kolaylaştırır.

 

Varsayılan kullanıcı yönetimi tabanlı harici kullanıcılar

Varsayılan kullanıcı yönetimi tabanlı politikayı kullandığınızda Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build veya Autodesk Takeoff gibi bir Autodesk bulut işbirliği ürünü aracılığıyla ekibinize eklenen herkes, Autodesk Account hesabında otomatik olarak harici kullanıcı olarak ayarlanır. 

 

Alan adı tabanlı harici kullanıcılar

Alan adı tabanlı kurallar kullanmayı tercih ederseniz ekibiniz için onaylanmış e-posta alan adlarının yer aldığı bir liste oluşturabilirsiniz. Bu, standart veya harici kullanıcı olarak kabul edilecek kişileri otomatik olarak yönetmenizi sağlar. Onaylanmış bir alan adından e-postayla eklenen herkes, standart kullanıcı olarak atanırken diğer alan adlarına ait e-postalara sahip kullanıcılar otomatik olarak harici kullanıcı olarak ayarlanır. 

 

Alan adı tabanlı politikanıza uymayan kullanıcıların rolünü değiştirmek için Kullanıcı rolü politikası istisnalarının görüntülenmesi bölümünü inceleyin.

 

Not: Çoklu oturum açma (SSO) veya dizin senkronizasyonu için alan adı tabanlı kurallarınıza kuruluşunuzun alan adını dahil edin. Böylece SSO kullanan ekip üyeleri otomatik olarak standart kullanıcılar olarak tanınır.

Alan adı eklemek için

  1. Autodesk Account hesabınızda Ayarlar > Ekip ayarları bölümüne gidin.
  2. Politikayı uygulamak istediğiniz ekibi seçin.
  3. Kullanıcı rolü politikası bölümüne gidin ve Politikayı yönet'i seçin.
  4. Alan adı tabanlı seçeneğini belirleyin.
  5. Buradan yeni alan adları ekleyebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz kadar alan adı eklemek için Yeni ekle seçeneğini kullanın.
  6. Değişiklikleri uygula'yı seçin.
  7. Politika güncellemenizi onaylayın.
  8. Kullanıcı rolü politikanız artık alan adı tabanlı olarak değiştirilmiştir. Ekibe eklenen yeni kullanıcıların rolleri, alan adlarına göre atanır. Birincil yöneticiler, ikincil yöneticiler ve çoklu oturum açma (SSO) yöneticileri alan adı kuralından etkilenmez.

Not: Bir alan adı kuralı oluşturursanız ekibinizdeki mevcut kullanıcılar geçerli rollerini korur. Alan adı politikasını karşılamayan mevcut kullanıcılar istisna olarak işaretlenir. Kullanıcı rolü politikası istisnalarının görüntülenmesi bölümünü inceleyin.

Alan adlarını kaldırmak için

Alan adlarını istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Alan adlarını kaldırırken en az bir alan adı kalmalıdır.

  1. Autodesk Account hesabınızda Ayarlar > Ekip ayarları bölümüne gidin.
  2. Alan adlarını kullanıcı rolü politikanızdan kaldırmak istediğiniz ekibi seçin.
  3. Kullanıcı rolü politikası bölümüne gidin ve Politikayı yönet'i seçin.
  4. Kullanıcı rolüne yönelik alan adlarınızı inceleyin ve politikanızdan kaldırmak istediğiniz alan adları için Kaldır'ı seçin.
  5. Kaldır seçeneğini belirleyerek alan adının kaldırılmasını onaylayın.
  6. Alan adı, kullanıcı rolü politikanızdan kaldırılır. Bu alan adına sahip ekibe eklenen yeni kullanıcılar, harici kullanıcı olarak eklenir. 

Not: Kaldırılan alan adına sahip mevcut kullanıcılar istisna olarak işaretlenir. Kullanıcı rolü politikası istisnalarının görüntülenmesi bölümünü inceleyin.

Kullanıcı rolü politikası istisnalarının görüntülenmesi

Alan adı tabanlı politikanıza uymayan kullanıcıları inceleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Geçerli rolü beklenen rolle karşılaştırın.

  1. Autodesk Account hesabınızda Ayarlar > Ekip ayarları bölümüne gidin.
  2. Kullanıcı rolü istisnalarını görmek istediğiniz ekibi seçin.
  3. Kullanıcı rolü politikası bölümüne gidin ve İstisnaları görüntüle'yi seçin.

Tüm rolleri veya yalnızca standart kullanıcı rolüne ya da harici kullanıcı rolüne sahip olanları görmek için kullanıcıları filtreleyebilirsiniz.

İstisnalarla ilgili olarak kullanıcı rollerini değiştirmek için

  1. Autodesk Account hesabınızda Ayarlar > Ekip ayarları bölümüne gidin.
  2. Kullanıcı rolü istisnalarını görmek istediğiniz ekibi seçin.
  3. Kullanıcı rolü politikası bölümüne gidin ve İstisnaları görüntüle'yi seçin.
  4. Rolünü değiştirmek istediğiniz kullanıcıyı seçin. Aynı anda birden fazla kullanıcı seçebilirsiniz.
  5. Kullanıcı listesinin sağ üst kısmındaki Rolleri değiştir seçeneğini belirleyin.
  6. Alan adı kuralınıza göre kullanıcıya atamak istediğiniz yeni rolü seçin veya mevcut roller arasından başka bir rol belirleyin.
  7. Değişikliklerinizi kaydedin.

Not: Aynı anda birden fazla kullanıcı seçtiğinizde, bu kullanıcılara aynı yeni rolü atamanız gerekir.

Kullanıcı rolü politikasının istisnaları

Bir kullanıcı, alan adı tabanlı kurallarınıza uymuyorsa hesabınızda uyarılar görürsünüz.

 

Kullanıcı bilgileri uyarısı: Bu kullanıcının rolü, şu anda kullanıcı rolü politikası kapsamında bir istisnadır

Kullanıcının rolü, alan adı tabanlı kurallarınıza uymuyorsa kullanıcı bilgilerinde bir uyarı işareti görürsünüz. Bu, alan adı tabanlı kuralın etkin olduğunu ve kullanıcının bu bağlamda bir istisna oluşturduğunu gösterir. Bir kullanıcının rolünü değiştirmek için Rolü değiştir'e tıklayın veya tüm kullanıcı rolü istisnalarınızı görmek için ekip ayarlarınıza gidin.

Rol değiştirme uyarısı: Bu kullanıcının rolü, şu anda kullanıcı rolü politikası kapsamında bir istisnadır

Bir kullanıcının rolünü alan adı kuralınıza uyacak şekilde değiştirdiğinizde, rolün şu anda istisna oluşturduğunu bildiren bir mesaj görürsünüz. Bu kullanıcının alan adı kurallarınıza uymasını istiyorsanız İstisnayı geri al'ı seçin.

Rolü değiştirme uyarısı: Bu kullanıcının rolünün değiştirilmesi, kullanıcı rolü politikasında bir istisna oluşturur         

Alan adı kurallarınıza uyan bir kullanıcının rolünü değiştirirseniz bu güncellemenin istisna oluşturacağını belirten bir mesaj görürsünüz. Kullanıcının alan adı politikanıza uymasını istemiyorsanız rolü değiştirin. İstisnayı kaldırmak için kullanıcının bilgilerine veya ekip ayarlarınıza giderek tüm istisnaları görüntüleyin.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Kullanıcı rolü politikasını yönetme bölümünde listelediğim e-posta alan adları, ekibimde ayarladığım SSO alan adlarıyla nasıl ilişkilidir?

Kullanıcı yönetimi tabanlı varsayılan politikayı uygularsanız sistem, çoklu oturum açma (SSO) veya Active Directory (AD) senkronizasyonundan kullanıcıları standart kullanıcı olarak ekler. Alan adı tabanlı politikayı etkinleştirirseniz sistem, SSO veya AD senkronizasyonu kullanıcılarını yalnızca alan adları politikanıza uyuyorlarsa standart kullanıcı olarak ekler. Alan adları eşleşmezse sistem bu kişileri harici kullanıcı olarak ekler.

 

Örnek: Alan adı tabanlı harici kullanıcı kuralını etkinleştirip yalnızca cba.net alan adını dahil ederseniz ancak SSO veya AD alan adınız abc.net ise sistem, SSO ya da AD üzerinden senkronize edilen kullanıcıları, kullanıcı yönetiminize harici kullanıcı olarak ekler.

Kullanıcı rolü politikasını yönetme bölümünde bir alan adı ayarladığımda mevcut kullanıcılarıma ne olur?

Mevcut kullanıcı rollerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Rolleri alan adı tabanlı politikanıza uymayan kullanıcılar istisna olarak görünür. İstisnaları görüntülemek için ekip ayarlarınıza gidin.

Konuk kullanıcılara ne oldu?

Artık konuk kullanıcıları "harici kullanıcı" olarak adlandırıyoruz. Buna göre çalışma şeklinizi değiştirmeniz gerekmiyor, sadece isim değişikliği yaptık.

Varsayılan ürün atamalarım bu değişiklikten etkilenecek mi?

Hayır, bu değişiklik varsayılan ürün atamalarınızı etkilemeyecek. Sadece artık konuk kullanıcıları harici kullanıcı olarak adlandırıyoruz. Ürünleri daha önce olduğu gibi atayacaksınız.

Kullanım raporlarımda bir kullanıcının harici olup olmadığını görebilecek miyim?

Evet, kullanım raporlarınızda hangi kullanıcıların harici kullanıcı olduğunu görebilirsiniz.

İstisnaları nasıl yönetirim?

Alan adı tabanlı kullanıcı rolü istisnalarını İstisnaları görüntüle menüsünden veya kullanıcı bilgileri sayfasında rolü güncelleyerek yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Harici kullanıcıların belirlenmesi bölümüne gidin.

Bazı kullanıcıları Autodesk Account hesabı kullanıcı yönetimine eklersem ve bu kullanıcıların e-posta alan adları, alan adı politikamda yer almıyorsa bu kullanıcılar nasıl ele alınır? Otomatik olarak harici kullanıcı mı olurlar?

E-posta alan adı, politikanızda yer almayan bir kullanıcı eklerseniz Autodesk bu kullanıcıyı harici kullanıcı olarak işaretler. Kullanıcıyı bir Autodesk bulut işbirliği ürünü aracılığıyla veya doğrudan Autodesk Account hesabı kullanıcı yönetiminden eklemeniz fark etmeksizin bu işlem uygulanır. Kullanıcı rollerini ayarlarken her zaman alan adı politikanıza uyarız.

Daha fazla SSS göster

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

Assistant'a sor

Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

Destek düzeylerini görüntüle