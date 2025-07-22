YÖNETİCİLER İÇİN HESAP YÖNETİMİ

Eğitim planları

Ekibinizin başarılı olması için stratejik hedeflerinizle ilgili ürünler ve teknolojiler hakkında güncel bilgi sahibi olmak önemlidir. Autodesk Business Success Plan kullanan bir yöneticiyseniz doğrudan Autodesk Account hesabınızın Başarı Merkezi'nde eğitim planları oluşturabilirsiniz. Autodesk'in isteğe bağlı öğrenim içeriği kataloğundan eğitimler, özel olarak oluşturulmuş listeler, modüller, koleksiyonlar ve diğer öğeler seçerek planınızı oluşturabilirsiniz. Ardından ekibinizdeki üyelerini plana atarsınız. Atanan üyelere, eğitim planını bildiren ve Autodesk'in Öğrenme web sitesindeki içerikten yararlanmaya davet eden bir e-posta gönderilir. İlerlemelerini Başarı Merkezi'nden takip edebilirsiniz.

Eğitim planı oluşturmak için

  1. Henüz oturum açmadıysanız Autodesk Account hesabınızda oturum açın.
  2. Başarı Merkezi'ne gidin.
  3. Eğitim kutucuğundaki Kataloğa göz at seçeneğine tıklayın.
  4. Autodesk'in isteğe bağlı kataloğuna göz atın ve istediğiniz öğrenme içeriğini seçin.
  5. Yeni eğitim planınız için bir başlık ve açıklama girin.
  6. Ekip listenizden üye seçerek atayın.

Eğitim planınızın ilerlemesini izlemek için

  1. Henüz oturum açmadıysanız Autodesk Account hesabınızda oturum açın.
  2. Başarı Merkezi'ne gidin.
  3. Eğitim kutucuğundaki Eğirim planlarını yönet seçeneğine tıklayın.
  4. İzlemek istediğiniz planı seçin.
  5. Eğitim planı sayfasında, plana atanan kullanıcıların ilerleme durumunu görüntüleyebilirsiniz.
  6. İçeriklerin İlerleme Ayrıntıları seçeneğine tıklayarak planınızdaki her bir öğenin durumuyla ilgili ayrıntıları görebilirsiniz. 

Yardıma mı ihtiyacınız var? Autodesk Assistant'a sorun!

Assistant size yanıtları bulmanıza ya da bir temsilciyle iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

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Ne düzeyde desteğiniz var?

Farklı abonelik planları farklı destek kategorileri sağlar. Planınız için destek düzeyini öğrenin.

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