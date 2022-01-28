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ÇEVRİMİÇİ CAD VE BULUTTA CAD YAZILIMLARI

Çevrimiçi ve bulutta CAD yazılımlarıyla dilediğiniz yerden daha hızlı ve daha akıllıca çalışın.

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Bulutta ve çevrimiçi CAD yazılımı nedir?

Yerel bir bilgisayara yüklenen geleneksel CAD yazılımlarından farklı olarak bulutta ve çevrimiçi CAD yazılımları yerel bir tarayıcıda veya bir web uygulaması ya da mobil uygulama üzerinden çalışır. Geleneksel CAD yazılımlarının sunduğu yeteneklerin çoğunu sunabilirler. Ancak güncellemeleri uzaktan bir sunucuyla yapılır ve genellikle aylık ya da yıllık bazda satın alınan aboneliklerle erişilebilirler.

Çevrimiçi CAD'in avantajları

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  • İSTEDİĞİNİZ YERDEN TASARLAYIN

    Gittiğiniz her yere Autodesk'in gücünü de götürün. CAD tasarımlarınızı farklı cihazlarda taslak haline getirin, düzenleyin ve görüntüleyin.

  • DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ

    İletişim süresini kısaltın ve tasarım ekiplerini bulutun gücünden yararlanan bir ortamda bir araya getirin. Ekip üyelerini en güncel tasarım ve planlarla güncel tutun.

  • GELİŞTİRİLMİŞ İŞ AKIŞLARI

    Taslak çizimi, inceleme ve revizyon iş akışlarınızı geliştirin. Çevrimiçi CAD yazılımları veya mobil cihazınızla projeleri takip edin, yorumlar ekleyin, dosyaları paylaşın ve projelerinizi sahaya taşıyın.

En çok satan çevrimiçi CAD yazılımlarımız ve programlarımız

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AutoCAD web uygulaması

AutoCAD ve AutoCAD LT'ye abone olduğunuzda, yeni AutoCAD web uygulaması dahildir. Hiçbir kuruluma ihtiyaç duymadan hem iş akışlarınızı genişletebilir hem de CAD çizimlerinizi yerel bir web tarayıcısında hızlı bir şekilde görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

AutoCAD web uygulaması

Hiçbir kuruluma ihtiyaç duymadan hem iş akışlarınızı genişletebilir hem de CAD çizimlerinizi istediğiniz bilgisayardaki web tarayıcısında hızlı bir şekilde görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. AutoCAD ve AutoCAD LT'ye abone olduğunuzda, yeni AutoCAD web uygulaması dahildir.

AUTOCAD WEB UYGULAMASI

AutoCAD mobil uygulaması

AutoCAD mobil uygulamasıyla çizimlerinizi hareket halindeyken ve sahadan mobil cihazınızı kullanarak görüntüleyebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. AutoCAD ve AutoCAD LT aboneliğinize AutoCAD mobil uygulaması dahildir.

AUTOCAD MOBİL UYGULAMASI

Diğer bulutta ve çevrimiçi CAD yazılımları

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  • BIM 360

    BIM 360 tasarımdan inşaata proje ekiplerinizle veriler arasında gerçek zamanlı bağlantı sağlayarak hem bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyen hem de daha öngörülebilir ve kazançlı sonuçlar getiren birleştirilmiş bir platformdur.

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  • TINKERCAD

    Tinkercad 3B tasarım, elektronik ve kodlamaya yönelik ücretsiz ve çevrimiçi bir CAD uygulamasıdır. Öğretmenler, çocuklar, amatörler ve tasarımcılar tarafından istedikleri her şeyi hayal etmek, tasarlamak ve yapmak için kullanılır.

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  • AUTODESK BULUT HİZMETLERİ

    Autodesk bulut hizmetlerini kullanarak bulutta tasarım yapın. Bulutta dosyalarınızı düzenleyebilir, üzerinde birlikte çalışabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Dosyaları dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde yükleyip bunlara erişebilirsiniz. Bir model üzerinde başka kişilerle çalışmanız veya 3B görüntüleme yapmanız gerektiği zaman Autodesk yazılımınıza bulut hizmetlerini eklemek işinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur.

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Müşterilerin çevrimiçi CAD yazılımlarını nasıl kullandıklarını öğrenin

  • AutoCAD mobil uygulaması anında çözüm sağlar

    Yeni bir tasarım departmanı için AutoCAD mobil uygulamasının keşfedilmesi, sahada tasarım olanağının yanı sıra iş akışı ve doğruluk gibi beklenmedik avantajları da beraberinde getirir.

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    Görseli sağlayan: Structural Surveys Ltd.

  • AutoCAD bu tarihi binanın tadilatına destek oluyor

    Southwestern Baptist Theological Seminary'de çalışan bir teknik ressam yeniden modelleme çizimi yapmak için AutoCAD'i, AutoCAD mobil uygulamasını ve AutoCAD web uygulamasını kullanıyor.

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    Görseli sağlayan: John Morgan

  • Bulut tabanlı iş birliğini göklere çıkarmak

    TEN TECH LLC Engineering Services için iş birliği olmazsa olmazlardan. Merkezi ve bulut tabanlı bir veri setiyle birden fazla mühendis birlikte çalışabiliyor.

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    Görseli sağlayan: TEN TECH LLC

  • MİMARLARIN VE TASARIMCILARIN BULUTTA BİRLİKTE ÇALIŞMASI

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    Görseli sağlayan: DWP Thailand.

  • COVID-19 ÇAĞINDA BULUTTA İŞ BİRLİĞİ VE HİBRİT İŞ YERLERİ

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  • KÜRESEL MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FİRMALARI 2020'DE İŞLERİNİ NASIL CANLANDIRIYOR

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    Görseli sağlayan: Buro Happold

Çevrimiçi CAD yazılımı eğitimleri

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  • Mobil teknolojiyi kullanma: AutoCAD'i telefonunuzda ve tabletinizde kullanın

    Hem AutoCAD'de web ve mobil klasörleri etkinleştirmek için Autodesk hesabınızı nasıl kullanacağınızı öğrenin hem de AutoCAD web ve mobil uygulamasıyla nasıl çalışacağınızı keşfedin.

    Kullanmaya başlayın (İngilizce)

  • AutoCAD ile istediğiniz zaman istediğiniz yerden birlikte çalışın. AutoCAD web uygulamasını keşfedin!

    Ekibinizle birlikte AutoCAD web uygulamasını kullanarak nasıl verimli şekilde çalışabileceğinizi ve iş birliği yapabileceğinizi keşfedin.

    Kullanmaya başlayın (İngilizce)

  • Yeni entegrasyonlar hem AutoCAD hem de Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat iş akışlarını geliştiriyor

    PDF belgelerinin yayınlanmasında üretkenlik açısından avantajlar sağlayan AutoCAD eklentisine yönelik Autodesk Docs Uzantısı gibi hem AutoCAD'de hem de Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat iş akışlarında yapılan yeni iyileştirmeleri keşfedin.

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Ücretsiz çevrimiçi CAD yazılım kaynakları

Bu eğitimler, kılavuzlar, ipuçları ve topluluklarla 3B modellemeyi kullanmaya başlayın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

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AutoCAD web uygulaması çevrimiçi bir CAD programıdır ve AutoCAD ya da AutoCAD LT aboneliklerine dahildir. AutoCAD ile bilgisayarınızdaki internet tarayıcınızdan uzaktan çalışmanıza ve çalışma arkadaşlarınızla iş birliği yapmanıza olanak tanır. Ayrıca AutoCAD, AutoCAD LT ve AutoCAD 'in web/mobil uygulamaları Box, Google Drive, OneDrive ve Dropbox gibi lider bulut depolama sağlayıcıları üzerinden birbiriyle bağlantılı iş akışları sunar. Bulut depolama entegrasyonları DWG dosyalarınızı dilediğiniz yerde saklamanıza ve istediğiniz zaman istediğiniz yerden AutoCAD'de çalışmanıza olanak tanır.

Şimdilerde AutoCAD mobil uygulaması olarak bilinen AutoCAD 360 kullanımı kolay çizim ve taslak çizimi araçlarına sahip, mobil bir DWG görüntüleme ve düzenleme uygulamasıdır. DWG dosyalarını akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden görüntüleyin, işaretleyin, düzenleyin ve oluşturun. iOS veya Android cihazlarda dilediğiniz yerden tasarım yapmak için AutoCAD mobil uygulamasını kullanın.

iOS veya Android cihazlarda dilediğiniz yerden tasarım yapmak için AutoCAD mobil uygulamasını kullanın. En son CAD çizimlerinizi sahada görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve bunlara açıklama ekleyebilirsiniz. Ayrıca DWG dosyalarınıza istediğiniz yerden hızlıca erişebilirsiniz. Gerçek zamanlı iş birliği ve değişiklikler yaparak gereksiz iletişim gecikmelerini azaltabilir ve ofise geri dönme ihtiyaçlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Uygulama mağazasından uygulamayı indirerek başlayın.

Evet. Çoğu Autodesk ürünü ve dosya türü için ücretsiz görüntüleyiciler, yazılım ürünlerimizin tam sürümleri gerekmeden projeleri paylaşmanıza ve görüntülemenize olanak sağlar. Bilgi için Autodesk Görüntüleyicileri sayfasına bakın.