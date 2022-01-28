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ÇEVRİMİÇİ CAD VE BULUTTA CAD YAZILIMLARI
Çevrimiçi ve bulutta CAD yazılımlarıyla dilediğiniz yerden daha hızlı ve daha akıllıca çalışın.
Yerel bir bilgisayara yüklenen geleneksel CAD yazılımlarından farklı olarak bulutta ve çevrimiçi CAD yazılımları yerel bir tarayıcıda veya bir web uygulaması ya da mobil uygulama üzerinden çalışır. Geleneksel CAD yazılımlarının sunduğu yeteneklerin çoğunu sunabilirler. Ancak güncellemeleri uzaktan bir sunucuyla yapılır ve genellikle aylık ya da yıllık bazda satın alınan aboneliklerle erişilebilirler.
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Gittiğiniz her yere Autodesk'in gücünü de götürün. CAD tasarımlarınızı farklı cihazlarda taslak haline getirin, düzenleyin ve görüntüleyin.
İletişim süresini kısaltın ve tasarım ekiplerini bulutun gücünden yararlanan bir ortamda bir araya getirin. Ekip üyelerini en güncel tasarım ve planlarla güncel tutun.
Taslak çizimi, inceleme ve revizyon iş akışlarınızı geliştirin. Çevrimiçi CAD yazılımları veya mobil cihazınızla projeleri takip edin, yorumlar ekleyin, dosyaları paylaşın ve projelerinizi sahaya taşıyın.
AutoCAD ve AutoCAD LT'ye abone olduğunuzda, yeni AutoCAD web uygulaması dahildir. Hiçbir kuruluma ihtiyaç duymadan hem iş akışlarınızı genişletebilir hem de CAD çizimlerinizi yerel bir web tarayıcısında hızlı bir şekilde görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Hiçbir kuruluma ihtiyaç duymadan hem iş akışlarınızı genişletebilir hem de CAD çizimlerinizi istediğiniz bilgisayardaki web tarayıcısında hızlı bir şekilde görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. AutoCAD ve AutoCAD LT'ye abone olduğunuzda, yeni AutoCAD web uygulaması dahildir.
AutoCAD mobil uygulamasıyla çizimlerinizi hareket halindeyken ve sahadan mobil cihazınızı kullanarak görüntüleyebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. AutoCAD ve AutoCAD LT aboneliğinize AutoCAD mobil uygulaması dahildir.
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BIM 360 tasarımdan inşaata proje ekiplerinizle veriler arasında gerçek zamanlı bağlantı sağlayarak hem bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyen hem de daha öngörülebilir ve kazançlı sonuçlar getiren birleştirilmiş bir platformdur.
Tinkercad 3B tasarım, elektronik ve kodlamaya yönelik ücretsiz ve çevrimiçi bir CAD uygulamasıdır. Öğretmenler, çocuklar, amatörler ve tasarımcılar tarafından istedikleri her şeyi hayal etmek, tasarlamak ve yapmak için kullanılır.
Autodesk bulut hizmetlerini kullanarak bulutta tasarım yapın. Bulutta dosyalarınızı düzenleyebilir, üzerinde birlikte çalışabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Dosyaları dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde yükleyip bunlara erişebilirsiniz. Bir model üzerinde başka kişilerle çalışmanız veya 3B görüntüleme yapmanız gerektiği zaman Autodesk yazılımınıza bulut hizmetlerini eklemek işinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur.
Yeni bir tasarım departmanı için AutoCAD mobil uygulamasının keşfedilmesi, sahada tasarım olanağının yanı sıra iş akışı ve doğruluk gibi beklenmedik avantajları da beraberinde getirir.
Görseli sağlayan: Structural Surveys Ltd.
Southwestern Baptist Theological Seminary'de çalışan bir teknik ressam yeniden modelleme çizimi yapmak için AutoCAD'i, AutoCAD mobil uygulamasını ve AutoCAD web uygulamasını kullanıyor.
Görseli sağlayan: John Morgan
TEN TECH LLC Engineering Services için iş birliği olmazsa olmazlardan. Merkezi ve bulut tabanlı bir veri setiyle birden fazla mühendis birlikte çalışabiliyor.
Görseli sağlayan: TEN TECH LLC
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Hem AutoCAD'de web ve mobil klasörleri etkinleştirmek için Autodesk hesabınızı nasıl kullanacağınızı öğrenin hem de AutoCAD web ve mobil uygulamasıyla nasıl çalışacağınızı keşfedin.
Ekibinizle birlikte AutoCAD web uygulamasını kullanarak nasıl verimli şekilde çalışabileceğinizi ve iş birliği yapabileceğinizi keşfedin.
PDF belgelerinin yayınlanmasında üretkenlik açısından avantajlar sağlayan AutoCAD eklentisine yönelik Autodesk Docs Uzantısı gibi hem AutoCAD'de hem de Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat iş akışlarında yapılan yeni iyileştirmeleri keşfedin.
Bu eğitimler, kılavuzlar, ipuçları ve topluluklarla 3B modellemeyi kullanmaya başlayın.
AutoCAD yazılım lisansları ve abonelikleriyle ilgili popüler soruların yanıtlarına erişin ve Autodesk yazılımlarıyla yapılabilecekleri öğrenin.
Haberlere, ipuçlarına ve şirket içi kaynaklara doğrudan Autodesk personelinden ulaşın.
Fusion 360'a yönelik eğitim ve destek kaynaklarına erişin. Takım yolları, mekanik tertibatlar ve daha birçok konuda hazırlanan eğitimler, videolar, etkinlikler ve web seminerleriyle kullanmaya başlayın.
Teslimleri hızlandırmak, verimli şekilde koordinasyon sağlamak ve inşaat projelerinizdeki riski azaltmak için BIM 360'ı nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Popüler Autodesk ürünleri için klavye kısayolları ve komut listesini inceleyin.
Bu ücretsiz kılavuzlarla AutoCAD'i kullanmaya başlayın veya daha ileri düzey video ve eğitimlerle becerilerinizi geliştirin.
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AutoCAD web uygulaması çevrimiçi bir CAD programıdır ve AutoCAD ya da AutoCAD LT aboneliklerine dahildir. AutoCAD ile bilgisayarınızdaki internet tarayıcınızdan uzaktan çalışmanıza ve çalışma arkadaşlarınızla iş birliği yapmanıza olanak tanır. Ayrıca AutoCAD, AutoCAD LT ve AutoCAD 'in web/mobil uygulamaları Box, Google Drive, OneDrive ve Dropbox gibi lider bulut depolama sağlayıcıları üzerinden birbiriyle bağlantılı iş akışları sunar. Bulut depolama entegrasyonları DWG dosyalarınızı dilediğiniz yerde saklamanıza ve istediğiniz zaman istediğiniz yerden AutoCAD'de çalışmanıza olanak tanır.
Şimdilerde AutoCAD mobil uygulaması olarak bilinen AutoCAD 360 kullanımı kolay çizim ve taslak çizimi araçlarına sahip, mobil bir DWG görüntüleme ve düzenleme uygulamasıdır. DWG dosyalarını akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden görüntüleyin, işaretleyin, düzenleyin ve oluşturun. iOS veya Android cihazlarda dilediğiniz yerden tasarım yapmak için AutoCAD mobil uygulamasını kullanın.
iOS veya Android cihazlarda dilediğiniz yerden tasarım yapmak için AutoCAD mobil uygulamasını kullanın. En son CAD çizimlerinizi sahada görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve bunlara açıklama ekleyebilirsiniz. Ayrıca DWG dosyalarınıza istediğiniz yerden hızlıca erişebilirsiniz. Gerçek zamanlı iş birliği ve değişiklikler yaparak gereksiz iletişim gecikmelerini azaltabilir ve ofise geri dönme ihtiyaçlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Uygulama mağazasından uygulamayı indirerek başlayın.
Evet. Çoğu Autodesk ürünü ve dosya türü için ücretsiz görüntüleyiciler, yazılım ürünlerimizin tam sürümleri gerekmeden projeleri paylaşmanıza ve görüntülemenize olanak sağlar. Bilgi için Autodesk Görüntüleyicileri sayfasına bakın.