Yerel bir bilgisayara yüklenen geleneksel CAD yazılımlarından farklı olarak bulutta ve çevrimiçi CAD yazılımları yerel bir tarayıcıda veya bir web uygulaması ya da mobil uygulama üzerinden çalışır. Geleneksel CAD yazılımlarının sunduğu yeteneklerin çoğunu sunabilirler. Ancak güncellemeleri uzaktan bir sunucuyla yapılır ve genellikle aylık ya da yıllık bazda satın alınan aboneliklerle erişilebilirler.